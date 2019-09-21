Дебетовые карты с бонусными милями в Русском Стандарте

Бонусные дебетовые карты в Русском Стандарте способны принести дополнительную пользу от ежедневных покупок. Смысл заключается в том, что за каждый потраченный рубль вам будет возвращаться определенное количество баллов или бонусов. В дальнейшем их можно обменять на различные преимущества.

Общая информация

На сегодняшний день существует бесконечное множество партнерских программ — от игровых платформ до самостоятельного выбора ежемесячного поощрения. Некоторое время назад особой популярностью пользовались предложения для путешественников. Суть — накопление бонусных миль, в обмен на которые можно получить бесплатный билет. Первоначально использовалась привязка только к одной авиакомпании: Аэрофлот, S7 и другим. Затем, когда финансовые организации поняли, что такой подход не совсем удобен для клиента, было принято решение подключать целые агрегаторы, в том числе и те, которые предоставляют поиск и бронирование отелей. Таким образом, появилась возможность организовать поездку практически бесплатно. Затем возникли дополнительные опции: страхование ВЗР, бесплатные снятия наличных в любых банкоматах по всему миру, доступ в бизнес-залы, консьерж-сервис и другие.

Другая, не менее популярная категория — это cash back. Возврат производится с любых покупок в определенных торговых точках. Как правило, размер определяется в начале месяца, как и категории для трат. Некоторые учреждения устанавливают фиксированный размер. Например, в программах для автолюбителей, которые экономят 10% на заправках.

Одно из последних новшеств — выбор бонусной системы самостоятельно с помощью одного пластика: процент на остаток, мили или просто баллы, за которые можно приобрести товары из каталога финансовой структуры.

Способы оформления

Оформить такой продукт намного проще, чем взять кредит. Понадобится только паспорт и заполненная анкета. Это можно сделать как через интернет, так и в отделении выбранной компании. Обязательно изучите все условия, чтобы ваши усилия не пропали даром. Возникают ситуации, когда из-за недопонимания клиенты не получают тех преимуществ, на которые рассчитывали при приобретении этой услуги.

Чтобы комплексно подойти к решению этого вопроса, для начала определитесь с объемом постоянных трат. Затем выберете опцию, которая является для вас приоритетной, и посчитайте выгоду.

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