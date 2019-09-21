Дебетовые карты с бонусными милями в Русском Стандарте

Банк: Русский Стандарт
Найдено 10 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Unembossed Instant Issue
Mastercard Standard
 до 5% 99 - 1 100 нет
  • сотовые операторы
  • другое
Visa Gold
Mastercard Gold
 до 5% 299 - 3 289 нет
  • сотовые операторы
  • другое
до 5% 999 - 10 989 нет
  • сотовые операторы
  • другое
до 5% 5 000 нет
  • сотовые операторы
  • другое
до 5% 99 - 1 100 нет
  • другое
до 5% 99 - 1 100 нет
  • другое
American Express Platinum
 4% 0 - 25 000 нет
  • для путешествий
  • другое
Visa Infinite
 нет 50 000 нет
  • другое
Mastercard Standard
 нет 499 нет
  • другое
  • сотовые операторы
Mastercard Standard
 нет 0 - 300 нет
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

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cash back до 10%
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cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты с бонусными милями в Русском Стандарте в городах:

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Бонусные дебетовые карты в Русском Стандарте способны принести дополнительную пользу от ежедневных покупок. Смысл заключается в том, что за каждый потраченный рубль вам будет возвращаться определенное количество баллов или бонусов. В дальнейшем их можно обменять на различные преимущества.

Общая информация

На сегодняшний день существует бесконечное множество партнерских программ — от игровых платформ до самостоятельного выбора ежемесячного поощрения. Некоторое время назад особой популярностью пользовались предложения для путешественников. Суть — накопление бонусных миль, в обмен на которые можно получить бесплатный билет. Первоначально использовалась привязка только к одной авиакомпании: Аэрофлот, S7 и другим. Затем, когда финансовые организации поняли, что такой подход не совсем удобен для клиента, было принято решение подключать целые агрегаторы, в том числе и те, которые предоставляют поиск и бронирование отелей. Таким образом, появилась возможность организовать поездку практически бесплатно. Затем возникли дополнительные опции: страхование ВЗР, бесплатные снятия наличных в любых банкоматах по всему миру, доступ в бизнес-залы, консьерж-сервис и другие.

Другая, не менее популярная категория — это cash back. Возврат производится с любых покупок в определенных торговых точках. Как правило, размер определяется в начале месяца, как и категории для трат. Некоторые учреждения устанавливают фиксированный размер. Например, в программах для автолюбителей, которые экономят 10% на заправках.

Одно из последних новшеств — выбор бонусной системы самостоятельно с помощью одного пластика: процент на остаток, мили или просто баллы, за которые можно приобрести товары из каталога финансовой структуры.

Способы оформления

Оформить такой продукт намного проще, чем взять кредит. Понадобится только паспорт и заполненная анкета. Это можно сделать как через интернет, так и в отделении выбранной компании. Обязательно изучите все условия, чтобы ваши усилия не пропали даром. Возникают ситуации, когда из-за недопонимания клиенты не получают тех преимуществ, на которые рассчитывали при приобретении этой услуги.

Чтобы комплексно подойти к решению этого вопроса, для начала определитесь с объемом постоянных трат. Затем выберете опцию, которая является для вас приоритетной, и посчитайте выгоду.

Возможности banki.ru

Если у вас нет времени на изучение всех предложений с дополнительными преимуществами, посетите портал banki.ru. Здесь консолидирована вся информация по актуальным продуктам. Также можно найти отзывы других клиентов и на их основе сделать свой выбор. Специальные формы позволяют в несколько кликов оформить нужный вариант, а доставка пластика будет организована с помощью курьера в любое удобное для вас место и время.

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