Дебетовые карты с бонусными милями в банке Тинькофф Банк

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard World
|нет
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2 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Бонусные дебетовые карты в банке Тинькофф Банк созданы с целью повышения интереса клиентов к использованию безналичной оплаты. Смысл заключается в том, что при каждой покупке человек получает возврат определенной части в виде бонусов. В дальнейшем эти накопления можно потратить на оплату различных товаров и услуг.
Общая информация
На сегодняшний день одной из самых прочно вошедших в обиход партнерских программ стали тревел предложения. С ростом популярности и доступности путешествий этот вариант начал набирать обороты. В качестве баллов здесь выступают так называемые мили. С их помощью можно оплатить перелет, бронирование гостиницы, упаковку багажа, трансфер и другие необходимые для комфортной поездки вещи. Также сюда можно отнести и пакетные предложения, которые включают в себя Priority Pass для доступа в бизнес-зал и другие полезные мелочи. Все это так или иначе повышает лояльность к бренду и увеличивает обороты.
Другая, не менее распространенная программа — это cash back. Здесь возврат происходит «живыми» деньгами. Это позволит накопить некоторую сумму и потратить ее на оплату годового обслуживания пластика либо на приятные мелочи.
Накопительные системы есть не только у предприятий, но и у розничных магазинов. Это прекрасный способ сэкономить на ежедневных покупках. Помимо возврата баллов из программы торговой точки, вам будут начисляться баллы и за оплату в других местах. Таким образом можно внести существенный вклад в бюджет семьи.
Способы оформления
Данный продукт не относится к категории кредитных, поэтому здесь не нужно собирать много бумаг. Достаточно с паспортом обратиться в любое удобное отделение и заполнить анкету. Через пару дней придет SMS-сообщение о готовности пластика.
Единственная причина для отказа в оформлении — проблемы со службой финансового мониторинга. Это означает, что если в прошлом вы были замечены в нарушении законодательства, то путь в ту или иную организацию будет закрыт. В остальном ограничений нет.
Также внимательно ознакомьтесь с условиями начисления бонусов. Порой из-за недопонимания может возникнуть неприятная ситуация. Не упустите из виду и годовое обслуживание. Некоторые варианты предполагают возможность бесплатного использования при выполнении прописанных условий.
Возможности banki.ru
Чтобы найти подходящее предложение, посетите Banki.ru. На портале вы сможете ознакомиться с последними новостями из мира финансов, а также получить дополнительные преимущества при оформление пластика по промопредложению. Заявку можно заполнить в режиме онлайн, продукт будет доставлен курьером.