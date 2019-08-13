Дебетовые карты с бонусными милями в банке Тинькофф Банк

Бонусные дебетовые карты в банке Тинькофф Банк созданы с целью повышения интереса клиентов к использованию безналичной оплаты. Смысл заключается в том, что при каждой покупке человек получает возврат определенной части в виде бонусов. В дальнейшем эти накопления можно потратить на оплату различных товаров и услуг.

Общая информация

На сегодняшний день одной из самых прочно вошедших в обиход партнерских программ стали тревел предложения. С ростом популярности и доступности путешествий этот вариант начал набирать обороты. В качестве баллов здесь выступают так называемые мили. С их помощью можно оплатить перелет, бронирование гостиницы, упаковку багажа, трансфер и другие необходимые для комфортной поездки вещи. Также сюда можно отнести и пакетные предложения, которые включают в себя Priority Pass для доступа в бизнес-зал и другие полезные мелочи. Все это так или иначе повышает лояльность к бренду и увеличивает обороты.

Другая, не менее распространенная программа — это cash back. Здесь возврат происходит «живыми» деньгами. Это позволит накопить некоторую сумму и потратить ее на оплату годового обслуживания пластика либо на приятные мелочи.

Накопительные системы есть не только у предприятий, но и у розничных магазинов. Это прекрасный способ сэкономить на ежедневных покупках. Помимо возврата баллов из программы торговой точки, вам будут начисляться баллы и за оплату в других местах. Таким образом можно внести существенный вклад в бюджет семьи.

Способы оформления

Данный продукт не относится к категории кредитных, поэтому здесь не нужно собирать много бумаг. Достаточно с паспортом обратиться в любое удобное отделение и заполнить анкету. Через пару дней придет SMS-сообщение о готовности пластика.

Единственная причина для отказа в оформлении — проблемы со службой финансового мониторинга. Это означает, что если в прошлом вы были замечены в нарушении законодательства, то путь в ту или иную организацию будет закрыт. В остальном ограничений нет.

Также внимательно ознакомьтесь с условиями начисления бонусов. Порой из-за недопонимания может возникнуть неприятная ситуация. Не упустите из виду и годовое обслуживание. Некоторые варианты предполагают возможность бесплатного использования при выполнении прописанных условий.

Возможности banki.ru

Чтобы найти подходящее предложение, посетите Banki.ru. На портале вы сможете ознакомиться с последними новостями из мира финансов, а также получить дополнительные преимущества при оформление пластика по промопредложению. Заявку можно заполнить в режиме онлайн, продукт будет доставлен курьером.