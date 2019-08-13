Дебетовые карты с бонусными милями в ВТБ

Бонусные дебетовые карты в ВТБ — это продукт, которые позволяет получить максимум преимуществ от использования услуг финансовых организаций. Основная идея состоит в том, что за каждый потраченный рубль клиент получает бонусы. Их можно потратить практически на любые вещи, в зависимости от условий партнерской программы. Давайте разберемся более подробно.

Общая информация

На сегодняшний день практически каждое учреждение, которое так или иначе связано с денежными вопросами клиентов, имеет бонусные продукты. Это отличный способ для стимулирования транзакционной активности клиентов, и, как следствие, получения комиссионного дохода. Платежное поведение пристально изучается аналитиками. На его основе делаются выводы о том, какие варианты наиболее популярны и востребованы. Изначально появился пластик, который позволял получать мили за каждые потраченные 30 рублей. Ими можно было оплатить авиабилет только определенной компании. Затем рынок начал диктовать свои условия, и такие программы стали не совсем выгодными. Поэтому было принято решение о создании агрегаторов на базе эмитента этого самого пластика. Теперь у клиента есть возможность оформить целое путешествие, включая бронирование гостиниц и аренду авто, совершенно бесплатно.

Другой, не менее интересной программой является cash back — возврат части средств от покупки. В зависимости от условий, сумма может варьироваться от 1 до 30%. Чаще всего выбираются те торговые точки, которые наиболее близки покупателю. Конечно, заработать на этом сложно, однако суммарно получается неплохая скидка.

Новшеством являются коллаборации с продуктовыми магазинами, а также гигантами игровой индустрии. Так, например, некоторые предложения позволяют накапливать баллы, которые в реальной жизни человек может потратить на оплату части покупок, а в виртуальном — на «монеты», «жизни» и т.п

Способы оформления

Данная услуга чаще всего распространена у некредитных вариантов. Соответственно, оформление не составит большого труда. Для начала нужно определиться с тем, который будет приносит больше прибыли. Затем выбрать финансового партнера, на его сайте или в отделении заполнить анкету и ожидать доставки. Как правило, это займет от 3 до 5 дней, в зависимости от региона вашего местонахождения. Важно детально изучить условия начисления бонусов, иначе смысл всей этой затеи теряется.

Возможности banki.ru

Чтобы сэкономить время на поиск подходящего предложения, посетите banki.ru. Здесь собрана детальная информация, которая поможет в этом весьма непростом деле. Также вы сможете ознакомиться с отзывами клиентов, воспользовавшихся подобными услугами. Возможно, это существенно облегчит выбор. Кстати, заявку на оформление можно подать прямо на сайте. Иногда это приносит дополнительные преимущества в рамках промопредложений.