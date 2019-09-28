Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Союз»

Банк: Союз
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир
0% 500 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Самый удобный банк для туризма!
Оценка: 5 Проверяется
Я просто безумно благодарен банку за то, что есть возможность открыть счёт в иностранной валюте и заказать к этому счету карту. И все это бесплатно, карту привозят домой ааааа... Весь отзыв
Все отзывы

Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Союз» в городах:

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Сегодня клиентская база национальной платежной системы стремительно растет. Держателями становятся не только работники бюджетных организаций и пенсионеры, но и другие россияне, желающие поддержать перспективный проект и быть уверенными в сохранности своих денег. Чтобы подробнее узнать о порядке выпуска и обслуживания дебетовой карты МИР в банке «Союз», зайдите на бесплатный портал Banki.ru. На сайте собрана подробная информация о продукте и эмитенте, в том числе о количестве банкоматов и отделений в каждом регионе. Подробное описание дополнено экспертной оценкой преимуществ и недостатков, а также статистикой поданных заявок.

Особенности обслуживания

МИР – приоритетный проект, который активно поддерживается государством. На сегодняшний день к нему присоединилось порядка 70% всех банков страны. Все они разработали собственные программы сотрудничества и установили для потребителей особые условия обслуживания, которые предполагают:

  • отсутствие платы за выпуск;
  • льготные тарифы;
  • комфортные лимиты по операциям;
  • начисление процентов на остаток;
  • кешбэк или другие бонусы.

    • Можно сделать вывод о том, что НСПК отвечает современным запросам пользователей и соответствует высоким экономическим стандартам.

    Оформляя данный продукт, граждане также получают дополнительные преимущества, в том числе:

  • технологию бесконтактной оплаты;
  • возможность подключения к смартфону;
  • высокий уровень защищенности от мошенников.

    • Важно учитывать, что для использования за границей классический МИР не подходит, нужно оформлять специальную кобейджинговый пластик.

    Оформление через онлайн-сервис Banki.ru

    Самый простой и удобный способ стать обладателем нового платежного инструмента – зайти на сайт Banki.ru. Здесь любой пользователь сможет ознакомиться с особенностями продукта, его преимуществами и недостатками, проанализировать возможные выгоды от использования. Для этого достаточно зайти в меню «Продукты и услуги» и выбрать интересующий пункт. С помощью удобного поиска отсортируйте доступные предложения в соответствии с вашими личными потребностями и предпочтениями. Внимательно прочитав все условия и убедившись в том, что вариант вам подходит, нажмите кнопку «Оформить», и система мгновенно перенаправит вас на сайт банка-эмитента для заполнения анкеты клиента.

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