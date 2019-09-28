Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Союз»

Сегодня клиентская база национальной платежной системы стремительно растет. Держателями становятся не только работники бюджетных организаций и пенсионеры, но и другие россияне, желающие поддержать перспективный проект и быть уверенными в сохранности своих денег. Чтобы подробнее узнать о порядке выпуска и обслуживания дебетовой карты МИР в банке «Союз», зайдите на бесплатный портал Banki.ru. На сайте собрана подробная информация о продукте и эмитенте, в том числе о количестве банкоматов и отделений в каждом регионе. Подробное описание дополнено экспертной оценкой преимуществ и недостатков, а также статистикой поданных заявок.

Особенности обслуживания

МИР – приоритетный проект, который активно поддерживается государством. На сегодняшний день к нему присоединилось порядка 70% всех банков страны. Все они разработали собственные программы сотрудничества и установили для потребителей особые условия обслуживания, которые предполагают:

отсутствие платы за выпуск;

льготные тарифы;

комфортные лимиты по операциям;

начисление процентов на остаток;

кешбэк или другие бонусы.

Можно сделать вывод о том, что НСПК отвечает современным запросам пользователей и соответствует высоким экономическим стандартам.

Оформляя данный продукт, граждане также получают дополнительные преимущества, в том числе:

технологию бесконтактной оплаты;

возможность подключения к смартфону;

высокий уровень защищенности от мошенников.

Важно учитывать, что для использования за границей классический МИР не подходит, нужно оформлять специальную кобейджинговый пластик.

Оформление через онлайн-сервис Banki.ru

Самый простой и удобный способ стать обладателем нового платежного инструмента – зайти на сайт Banki.ru. Здесь любой пользователь сможет ознакомиться с особенностями продукта, его преимуществами и недостатками, проанализировать возможные выгоды от использования. Для этого достаточно зайти в меню «Продукты и услуги» и выбрать интересующий пункт. С помощью удобного поиска отсортируйте доступные предложения в соответствии с вашими личными потребностями и предпочтениями. Внимательно прочитав все условия и убедившись в том, что вариант вам подходит, нажмите кнопку «Оформить», и система мгновенно перенаправит вас на сайт банка-эмитента для заполнения анкеты клиента.