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Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Кошелев-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 000 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 25 $
- стоимость обслуживания 20 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 5%
2% годовых начисляются при сумме финансовых операций оплаты товаров и услуг от 5 000 руб. до 9 999,99 руб. в месяц, 3% годовых - от 10 000 до 29 999,99 руб., 4% годовых - от 30 000 до 69 999,99 руб., 5% годовых - свыше 70 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
начисление процентов производится только на счет, открытый в рублях
Начисление процентов на остаток средств на счете
начисление процентов производится только на счет, открытый в рублях
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽
Выпуск и обслуживание
25 $
Выпуск и обслуживание
20 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 80 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 80 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 80 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 80 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 150 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
снятие валюты не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 1 500 долл. в месяц
- 1% при снятии свыше 1 500 долл. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 1 500 долл. в месяц
- 1% при снятии свыше 1 500 долл. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 5 000 долл. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
снятие валюты не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 1 200 евро в месяц
- 1% при снятии свыше 1 200 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 1 200 евро в месяц
- 1% при снятии свыше 1 200 евро в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 5 000 евро в день
Дополнительная информация
- кэшбэк сервис до 20% в торговых точках-партнерах;
- СМС-информирование - 150 руб. / 1 долл. / 1 евро в год;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ + 3% от суммы операции;
- комиссия за запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро
- комиссия за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- бесплатное снятие наличных в сумме до 80 000 руб. / 1 500 долл. / 1 200 евро в банкоматах и кассах сторонних банков
Дата актуализации
13.02.2019 15:22
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 6 городах России
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
- Адрес
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Самара
- Телефоны
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(846) 251-00-00