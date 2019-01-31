ЕАТП Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
MasterCard Standard — ЕАТП Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 900 ₽
- стоимость обслуживания 15 $
- стоимость обслуживания 15 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
900 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Выпуск и обслуживание
15 $
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Выпуск и обслуживание
15 €
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0,4%, мин. 5 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
0,4%, мин. 5 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0,5% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 350 руб.
- 0,5% - в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 500 долл. в день (эквивалент); комиссия за установку индивидуальных лимитов обслуживания - 150 руб./2,5 долл./2,5 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
0,4%, мин. 0,1 долл.
Снятие наличных в ПВН банка
0,4%, мин. 0,1 долл.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2 долл.
- 0,5% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 6 долл.
- 0,5% - в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 150 000 руб. в день; комиссия за установку индивидуальных лимитов обслуживания - 2,5 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,4%, мин. 0,1 евро
Снятие наличных в ПВН банка
0,4%, мин. 0,1 евро
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2 евро
- 0,5% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 6 евро
- 0,5% - в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 150 000 руб. в день; комиссия за установку индивидуальных лимитов обслуживания - 2,5 евро
Дополнительная информация
- неустойка за технический овердрафт - 50% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;
- СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц, начиная со второго месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;
- обслуживание оплачивается на 2 года вперед
Дата актуализации
31.01.2019 11:04
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
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Справочная информация
ОАО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
- Адрес
- 414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
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(8512) 51-72-50