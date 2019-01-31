Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 900 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Выпуск и обслуживание 15 $ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Выпуск и обслуживание 15 € единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0,4%, мин. 5 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0,4%, мин. 5 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

0,5% - в банкоматах банка Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 350 руб.

0,5% - в ПВН банка Уралсиб Лимиты по операциям снятие наличных: 1 500 долл. в день (эквивалент); комиссия за установку индивидуальных лимитов обслуживания - 150 руб./2,5 долл./2,5 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0,4%, мин. 0,1 долл. Снятие наличных в ПВН банка 0,4%, мин. 0,1 долл. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 долл.

0,5% - в банкоматах банка Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 6 долл.

0,5% - в ПВН банка Уралсиб Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 150 000 руб. в день; комиссия за установку индивидуальных лимитов обслуживания - 2,5 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0,4%, мин. 0,1 евро Снятие наличных в ПВН банка 0,4%, мин. 0,1 евро Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро

0,5% - в банкоматах банка Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 6 евро

0,5% - в ПВН банка Уралсиб Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 150 000 руб. в день; комиссия за установку индивидуальных лимитов обслуживания - 2,5 евро Дополнительная информация неустойка за технический овердрафт - 50% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;

СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц, начиная со второго месяца Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;

обслуживание оплачивается на 2 года вперед Дата актуализации 31.01.2019 11:04 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.