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ЕАТП Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard — ЕАТП Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 900 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
900 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0,4%, мин. 5 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

0,4%, мин. 5 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0,5% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 350 руб.
  • 0,5% - в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 500 долл. в день (эквивалент); комиссия за установку индивидуальных лимитов обслуживания - 150 руб./2,5 долл./2,5 евро
Дополнительная информация
  • неустойка за технический овердрафт - 50% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;
  • СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц, начиная со второго месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;
  • обслуживание оплачивается на 2 года вперед
Дата актуализации
31.01.2019 11:04
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
1 817
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Справочная информация
ОАО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
Отделения и банкоматы
в вашем городе Астрахань
Отделения 8
Банкоматы 8
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Телефоны
(8512) 51-72-50