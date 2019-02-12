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Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Нико-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 500 ₽
- стоимость обслуживания 42 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 35 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,4%
на первоначальный взнос от 100 долл.
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,05%
на первоначальный взнос от 100 евро
Выпуск и обслуживание
2 500 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 или 3 года)
Выпуск и обслуживание
42 $
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 или 3 года)
Выпуск и обслуживание
35 €
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 или 3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2,5 долл.
- 0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 3,5 долл.
- 0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2 евро
- 0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 3 евро
- 0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- срок действия карты - 2 года, с бесконтактным интерфейсом – 3 года
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- бесплатное снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Минусы
- взимание платы за несколько лет вперед
Особые ограничения
- плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года, с бесконтактным интерфейсом – 3 года
Дата актуализации
12.02.2019 15:39
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
- 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Оренбург
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