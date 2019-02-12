Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Начисление процентов на остаток средств на счете на первоначальный взнос от 100 долл. 0,4% Начисление процентов на остаток средств на счете на первоначальный взнос от 100 евро 0,05% Выпуск и обслуживание 2 500 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 или 3 года) Выпуск и обслуживание 42 $ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 или 3 года) Выпуск и обслуживание 35 € плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 или 3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2,5 долл.

0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3,5 долл.

0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро

0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3 евро

0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц (эквивалент) Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

срок действия карты - 2 года, с бесконтактным интерфейсом – 3 года Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

бесплатное снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров Минусы взимание платы за несколько лет вперед Особые ограничения плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года, с бесконтактным интерфейсом – 3 года Дата актуализации 12.02.2019 15:39 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.