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Дебетовая Gold

MasterCard Gold — Нико-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
2 500 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 или 3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
  • срок действия карты - 2 года, с бесконтактным интерфейсом – 3 года
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • бесплатное снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Минусы
  • взимание платы за несколько лет вперед
Особые ограничения
  • плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года, с бесконтактным интерфейсом – 3 года
Дата актуализации
12.02.2019 15:39
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 8 городах России
4 965
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 8
Банкоматы 16
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Телефоны
(3532) 34-00-34