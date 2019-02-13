СКБ-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Социальная
Мир Классическая — СКБ-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, 1 000 000 руб. в ПВН банка, до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб., начиная с 3-его месяца, или 500 руб. в год;
- плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 40 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах у партнеров
Особые ограничения
- карты предоставляются для получения социальных выплат, а также студентам;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
13.02.2019 11:08
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 109 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- Сайт
- www.skbbank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 100-06-00 — единая справочная служба