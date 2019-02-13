Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб.

0% в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, 1 000 000 руб. в ПВН банка, до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб., начиная с 3-его месяца, или 500 руб. в год;

плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 40 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах у партнеров Особые ограничения карты предоставляются для получения социальных выплат, а также студентам;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 13.02.2019 11:08 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.