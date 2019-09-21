Бесплатные дебетовые карты в Транскапиталбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Classic
|до 6%
|0 - 690
|нет
|
|
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
|до 5,5%
|0
|нет
|
|до 5,5%
|0
|нет
|нет
|
Visa Prepaid
|нет
|0
|нет
|нет
|
Visa Unembossed
Visa Classic
Mastercard Mass
|нет
|0 - 1 188
|нет
|
|
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|нет
|0 - 3 588
|нет
|
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Планируете получить дебетовую карту Транскапиталбанка? Онлайн-сервис Banki.ru предлагает полезную информацию, которая поможет вам определиться с выбором. Наш сайт доступен круглосуточно, а все сведения регулярно проверяются в автоматическом режиме и при необходимости обновляются, что гарантирует их точность и актуальность.
Пластик, о котором идет речь, считается одним из наиболее распространенных банковских продуктов. Чаще всего его используют в следующих целях:
Он обеспечивает удобное и безопасное выполнение востребованных финансовых операций.
Сколько стоит получение?
В какую сумму обойдется выпуск пластика — вопрос, который интересует многих потенциальных клиентов банка. Обычно получить такую карточку можно бесплатно, причем за первый год обслуживания платить тоже не надо. Комиссия взимается за второй и последующие годы.
Важная информация на Banki.ru
На этой странице сайта вы можете ознакомиться со всеми предложениями, которые действуют в настоящее время. Рекомендуем внимательно изучить характеристики каждой программы, обратив внимание на следующие характеристики:
Предложения можно сортировать по любому из этих критериев. Благодаря этой функции вы не пропустите наиболее выгодные варианты.
Информацию для размышлений можно найти и в отзывах, оставленных клиентами банка. Это люди, которые пользовались теми или иными продуктами и решили поделиться собственным опытом.
Чтобы оформить заявку, нет необходимости выходить из дома или отпрашиваться с работы и ехать в банковское отделение. Нажмите соответствующую кнопку, и система автоматически перенаправит вас на страницу с размещенной на ней формой заявления. Отправьте заполненный документ в электронном виде, и через некоторое время вас уведомят о принятом решении телефонным звонком или посредством SMS.