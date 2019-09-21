Бесплатные дебетовые карты в Транскапиталбанке

Банк: Транскапиталбанк
Найдено 6 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
 до 6% 0 - 690 нет
  • другое
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
 до 5,5% 0 нет
  • другое
Мир Классическая
до 5,5% 0 нет нет
Visa Prepaid
 нет 0 нет нет
нет 0 - 1 188 нет
  • другое
нет 0 - 3 588 нет
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
Все отзывы

Бесплатные дебетовые карты в Транскапиталбанке в городах:

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Планируете получить дебетовую карту Транскапиталбанка? Онлайн-сервис Banki.ru предлагает полезную информацию, которая поможет вам определиться с выбором. Наш сайт доступен круглосуточно, а все сведения регулярно проверяются в автоматическом режиме и при необходимости обновляются, что гарантирует их точность и актуальность.

Пластик, о котором идет речь, считается одним из наиболее распространенных банковских продуктов. Чаще всего его используют в следующих целях:

  • оплата товаров и услуг;
  • совершение онлайн-покупок;
  • снятие наличных в банкоматах;
  • перевод денег с одного счета на другой.

    • Он обеспечивает удобное и безопасное выполнение востребованных финансовых операций.

    Сколько стоит получение?

    В какую сумму обойдется выпуск пластика — вопрос, который интересует многих потенциальных клиентов банка. Обычно получить такую карточку можно бесплатно, причем за первый год обслуживания платить тоже не надо. Комиссия взимается за второй и последующие годы.

    Важная информация на Banki.ru

    На этой странице сайта вы можете ознакомиться со всеми предложениями, которые действуют в настоящее время. Рекомендуем внимательно изучить характеристики каждой программы, обратив внимание на следующие характеристики:

  • стоимость годового обслуживания;
  • проценты, начисляемые на остаток;
  • услуга Cash Back;
  • наличие или отсутствие различных бонусов;
  • уровень популярности.

    • Предложения можно сортировать по любому из этих критериев. Благодаря этой функции вы не пропустите наиболее выгодные варианты.

    Информацию для размышлений можно найти и в отзывах, оставленных клиентами банка. Это люди, которые пользовались теми или иными продуктами и решили поделиться собственным опытом.

    Чтобы оформить заявку, нет необходимости выходить из дома или отпрашиваться с работы и ехать в банковское отделение. Нажмите соответствующую кнопку, и система автоматически перенаправит вас на страницу с размещенной на ней формой заявления. Отправьте заполненный документ в электронном виде, и через некоторое время вас уведомят о принятом решении телефонным звонком или посредством SMS.

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