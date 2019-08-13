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Дебетовые карты с Cash Back в Промсвязьбанке

Банк: Промсвязьбанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
5% 0 - 1 788 есть
  • другое
  • супермаркеты
  • заправки
Mastercard Gold
Mastercard World
Мир Классическая
нет 0 - 1 200 есть
  • другое
4 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты с Cash Back в Промсвязьбанке в городах:

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Дебетовую карту с функцией кешбэка до 40 % в Промсвязьбанке удобно применять для хранения собственных средств на счете. Вы можете воспользоваться ими в любой стране мира для оплаты товаров и услуг по безналу либо обналичивания средств в банкомате.

Особенности банковского продукта

Главное преимущество платежного инструмента — кешбэк. Каждый раз при расходовании средств на счет будут возвращаться и накапливаться бонусы, которые затем можно будет использовать для новых оплат. Сегодня банк предлагает кешбэк-программы, которые позволят вам сэкономить до 40 % потраченных денег.

Дополнительные преимущества:

  • подключение сервисов для удобного управления счетом — мобильного и интернет-банкинга, СМС-банкинга;
  • сохранность денег благодаря использованию современных технологий — встроенного электронного чипа, 3D Secure;
  • удобное совершение транзакций благодаря поддержке технологии бесконтактных платежей payWave и PayPass, Google Pay, Apple Pay.
  • доступ к другим банковским продуктам и услугам, например, депозитным и кредитным программам;
  • быстрое оформление в онлайн-режиме по паспорту.

    • Как сделать выбор с помощью Banki.ru?

    Прежде чем подать заявку на получение пластика, ознакомьтесь с актуальными предложениями в нашем сервисе Banki.ru.

    1. Узнайте подробные условия, включая ставки по кешбэку, размер комиссии за снятие наличных в банкоматах, стоимость выпуска и годового обслуживания;

    2. Определите самые выгодные варианты. На портале вы найдете предложения, по которым начисляется процент на остаток, с возможностью оформления депозита и т. д.

    3. Подайте заявку, воспользовавшись специальной опцией, предусмотренной в Banki.ru. Система перенаправит вас на сайт финансового учреждения для заполнения онлайн-анкеты.

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