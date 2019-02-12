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Росбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard — Росбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 388 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
0 - 2 388 ₽

по 199 руб. в месяц за обслуживание пакета "Классический", плата не взимается при:

  • совокупном среднемесячном остатке на счетах от 100 000 руб. и/или
  • сумме покупок по картам в пакете от 15 000,01 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка
  • 0,7%, мин. 29 руб.;
  • 10% от суммы превышения 1 000 000 руб. в месяц или при снятии средств со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 200 руб.;
  • 0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • экстренный перевыпуск карты за рубежом - 7 500 руб. (эквивалент);
  • в рамках пакета возможно открытие до 3-х счетов (в рублях, долларах, евро и китайских юанях), сберегательного счета с начислением 4% годовых в рублях, 0,1-0,15% годовых в долларах США, 0,01% годовых в евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания карты
Минусы
  • наличие комиссии за снятие средств в кассах банка
Особые ограничения
  • карта выпускается в рамках пакета услуг "Классический"
Дата актуализации
12.02.2019 23:42
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 157 городах России
52 577
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77