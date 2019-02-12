Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и обслуживание 0 - 2 388 ₽ по 199 руб. в месяц за обслуживание пакета "Классический", плата не взимается при: совокупном среднемесячном остатке на счетах от 100 000 руб. и/или

сумме покупок по картам в пакете от 15 000,01 руб. Выпуск и обслуживание 0 - 36 $ по 199 руб. в месяц за обслуживание пакета "Классический", плата не взимается при: совокупном среднемесячном остатке на счетах от 100 000 руб. и/или

сумме покупок по картам в пакете от 15 000 руб. (в эквиваленте) Выпуск и обслуживание 0 - 32 € по 199 руб. в месяц за обслуживание пакета "Классический", плата не взимается при: совокупном среднемесячном остатке на счетах от 100 000 руб. и/или

сумме покупок по картам в пакете от 15 000 руб. (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7%, мин. 29 руб.;

10% от суммы превышения 1 000 000 руб. в месяц или при снятии средств со сберегательного счета Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб.;

0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7%, мин. 29 руб. (эквивалент);

10% от суммы превышения 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц или при снятии средств со сберегательного счета Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент);

0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7%, мин. 29 руб. (эквивалент);

10% от суммы превышения 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц или при снятии средств со сберегательного счета Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент);

0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная со 2-го месяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

экстренный перевыпуск карты за рубежом - 7 500 руб. (эквивалент);

в рамках пакета возможно открытие до 3-х счетов (в рублях, долларах, евро и китайских юанях), сберегательного счета с начислением 4% годовых в рублях, 0,1-0,15% годовых в долларах США, 0,01% годовых в евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания карты Минусы наличие комиссии за снятие средств в кассах банка Особые ограничения карта выпускается в рамках пакета услуг "Классический" Дата актуализации 12.02.2019 23:42 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.