Росбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
MasterCard Standard — Росбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 388 ₽
- стоимость обслуживания от 0 до 36 $
- стоимость обслуживания от 0 до 32 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
0 - 2 388 ₽
по 199 руб. в месяц за обслуживание пакета "Классический", плата не взимается при:
- совокупном среднемесячном остатке на счетах от 100 000 руб. и/или
- сумме покупок по картам в пакете от 15 000,01 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 36 $
по 199 руб. в месяц за обслуживание пакета "Классический", плата не взимается при:
- совокупном среднемесячном остатке на счетах от 100 000 руб. и/или
- сумме покупок по картам в пакете от 15 000 руб. (в эквиваленте)
Выпуск и обслуживание
0 - 32 €
по 199 руб. в месяц за обслуживание пакета "Классический", плата не взимается при:
- совокупном среднемесячном остатке на счетах от 100 000 руб. и/или
- сумме покупок по картам в пакете от 15 000 руб. (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,7%, мин. 29 руб.;
- 10% от суммы превышения 1 000 000 руб. в месяц или при снятии средств со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 200 руб.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,7%, мин. 29 руб. (эквивалент);
- 10% от суммы превышения 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц или при снятии средств со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 200 руб. (эквивалент);
- 0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,7%, мин. 29 руб. (эквивалент);
- 10% от суммы превышения 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц или при снятии средств со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 200 руб. (эквивалент);
- 0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- экстренный перевыпуск карты за рубежом - 7 500 руб. (эквивалент);
- в рамках пакета возможно открытие до 3-х счетов (в рублях, долларах, евро и китайских юанях), сберегательного счета с начислением 4% годовых в рублях, 0,1-0,15% годовых в долларах США, 0,01% годовых в евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания карты
Минусы
- наличие комиссии за снятие средств в кассах банка
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Классический"
Дата актуализации
12.02.2019 23:42
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 157 городах России
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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