Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Apple Pay/ Google Pay /Samsung Pay Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ Выпуск и обслуживание 90 $ со 2-го года: 100 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 1,5%, мин. 30 руб. Снятие наличных в ПВН банка 1,5%, мин. 30 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 2,5%, мин. 90 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2,5%, мин. 180 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 60 000 руб. в банкоматах банка, до 100 000 руб. в ПВН в день Снятие наличных в банкоматах банка 1,5%, мин. 1 долл. Снятие наличных в ПВН банка 1,5%, мин. 1 долл. Снятие наличных в банкоматах других банков 2,5%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 2,5%, мин. 6 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 долл. в день Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. за операцию;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 до 65 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Минусы высокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах;

платное снятие средств в устройствах банка;

дорогое обслуживание карты в долларах США Дата актуализации 12.02.2019 15:37 Валюта счета: российский рубль

доллар США Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.