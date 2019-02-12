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Дебетовая Black Edition
MasterCard World Black Edition — Нико-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 3 500 до 9 000 ₽
- стоимость обслуживания от 56 до 150 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 46 до 120 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,4%
на первоначальный взнос от 100 долл.
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,05%
на первоначальный взнос от 100 евро
Выпуск и обслуживание
3 500 - 9 000 ₽
со 2-го года: 0 руб. / 3 500 руб.; плата взимается по выбору клиента единовременно за весь срок действия карты 9 000 руб. или 3 500 руб. ежегодно
Выпуск и обслуживание
56 - 150 $
со 2-го года: 0 руб. / 56 долл.; плата взимается по выбору клиента единовременно за весь срок действия карты 150 долл. или 56 долл. ежегодно
Выпуск и обслуживание
46 - 120 €
со 2-го года: 0 руб. / 46 долл.; плата взимается по выбору клиента единовременно за весь срок действия карты 120 евро или 46 евро ежегодно
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 600 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2,5 долл.
- 0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 3,5 долл.
- 0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 600 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2 евро
- 0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 3 евро
- 0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 600 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- выдача одной карты Priority Pass, предоставление страховых услуг, услуги консьерж-сервиса;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- срок действия - 3 года
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- бесплатное снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Дата актуализации
12.02.2019 15:39
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Black Edition» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
- 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Оренбург
- Телефоны
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(3532) 34-00-34