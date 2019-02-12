Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Начисление процентов на остаток средств на счете на первоначальный взнос от 100 долл. 0,4% Начисление процентов на остаток средств на счете на первоначальный взнос от 100 евро 0,05% Выпуск и обслуживание 3 500 - 9 000 ₽ со 2-го года: 0 руб. / 3 500 руб.; плата взимается по выбору клиента единовременно за весь срок действия карты 9 000 руб. или 3 500 руб. ежегодно Выпуск и обслуживание 56 - 150 $ со 2-го года: 0 руб. / 56 долл.; плата взимается по выбору клиента единовременно за весь срок действия карты 150 долл. или 56 долл. ежегодно Выпуск и обслуживание 46 - 120 € со 2-го года: 0 руб. / 46 долл.; плата взимается по выбору клиента единовременно за весь срок действия карты 120 евро или 46 евро ежегодно Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 600 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2,5 долл.

0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3,5 долл.

0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 600 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро

0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3 евро

0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 600 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц (эквивалент) Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

выдача одной карты Priority Pass, предоставление страховых услуг, услуги консьерж-сервиса;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

срок действия - 3 года Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

бесплатное снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров Дата актуализации 12.02.2019 15:39 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.