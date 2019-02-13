Земский Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Городская Мир
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 450 ₽
- cash back 0,1%
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
0,1%
0,1% от суммы покупок
Выпуск и обслуживание
450 ₽
со 2-го года: 300 руб.; за обслуживание счета взимается 25 руб. ежемесячно; за 1-ый год - 150 руб. за выпуск + 300 руб. за обслуживание счета
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,6%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,6%
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- конвертация - 1% от суммы
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Минусы
- взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания
Дата актуализации
13.02.2019 17:31
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Городская Мир» в 4 городах России
Справочная информация
ООО «Земский банк»
- Адрес
- 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сызрань
- Телефоны
-
8 800 200-68-68 — единая справочная служба(8464) 98-54-54