Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип Cash Back 0,1% 0,1% от суммы покупок Выпуск и обслуживание 450 ₽ со 2-го года: 300 руб.; за обслуживание счета взимается 25 руб. ежемесячно; за 1-ый год - 150 руб. за выпуск + 300 руб. за обслуживание счета Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,6% Снятие наличных в ПВН других банков 0,6% Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

конвертация - 1% от суммы Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Минусы взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания Дата актуализации 13.02.2019 17:31 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.