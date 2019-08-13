Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «ФК Открытие»

Использование национальной платежной системы имеет ряд преимуществ, поэтому и потребительский спрос на выпуск дебетовых карт МИР с каждым годом только растет. Банк «ФК Открытие» готов предложить своим клиентам присоединиться к глобальному российскому проекту. Ознакомиться с порядком и условиями обслуживания, оценить выгоды и отправить онлайн-заявку на оформление можно через бесплатный портал Banki.ru.

Оценка потребителей

За относительно небольшой срок функционирования НСПК успела завоевать доверие потребителей и получить их высокую оценку. Активная поддержка со стороны правительства и ключевых участников финансового рынка позволила быстро популяризовать проект у населения. Как отметили в своих отзывах пользователи, разработанная отечественными специалистами структура обладает рядом достоинств, среди которых:

полная независимость от иностранных организаций;

серьезный акцент на безопасности;

несколько внешних отличительных элементов (защита от подделывания);

бесплатный выпуск и невысокие комиссии за обслуживание;

технология бесконтактной оплаты;

возможность подключиться к платежным сервисам смартфонов;

интересные бонусные программы.

Однако при всех плюсах на данный момент МИР не может считаться универсальным инструментом и полностью заменить все остальные, поскольку операции ограничиваются одной валютой и нет возможности расплачиваться за границей. С этой целью придется оформлять продукт других платежных систем или кобейджинговый пластик.

Три шага к выбору лучшего решения на Banki.ru

Учитывая, насколько богат сегодня ассортимент банковских услуг, сделать правильный выбор достаточно сложно. Использование современного онлайн-сервиса Banki.ru значительно упрощает задачу и позволяет сориентироваться и оформить продукт, сделав три простых шага.

1. Зайдите в нужный вам раздел сайта и задайте параметры поиска, лучше будет воспользоваться расширенной формой, которая позволяет установить до 12 критериев.

2. Получив сформированную по вашему запросу подборку, внимательно ознакомьтесь с ней. Проанализируйте несколько наиболее интересных и популярных предложений, сравните их, оцените выгоды и недостатки.

3. Определив для себя наилучший вариант, нажмите кнопку «Оформить» под его описанием и следуйте дальнейшим инструкциям на сайте банка.