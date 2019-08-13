Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «ФК Открытие»

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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Использование национальной платежной системы имеет ряд преимуществ, поэтому и потребительский спрос на выпуск дебетовых карт МИР с каждым годом только растет. Банк «ФК Открытие» готов предложить своим клиентам присоединиться к глобальному российскому проекту. Ознакомиться с порядком и условиями обслуживания, оценить выгоды и отправить онлайн-заявку на оформление можно через бесплатный портал Banki.ru.
Оценка потребителей
За относительно небольшой срок функционирования НСПК успела завоевать доверие потребителей и получить их высокую оценку. Активная поддержка со стороны правительства и ключевых участников финансового рынка позволила быстро популяризовать проект у населения. Как отметили в своих отзывах пользователи, разработанная отечественными специалистами структура обладает рядом достоинств, среди которых:
Однако при всех плюсах на данный момент МИР не может считаться универсальным инструментом и полностью заменить все остальные, поскольку операции ограничиваются одной валютой и нет возможности расплачиваться за границей. С этой целью придется оформлять продукт других платежных систем или кобейджинговый пластик.
Три шага к выбору лучшего решения на Banki.ru
Учитывая, насколько богат сегодня ассортимент банковских услуг, сделать правильный выбор достаточно сложно. Использование современного онлайн-сервиса Banki.ru значительно упрощает задачу и позволяет сориентироваться и оформить продукт, сделав три простых шага.
1. Зайдите в нужный вам раздел сайта и задайте параметры поиска, лучше будет воспользоваться расширенной формой, которая позволяет установить до 12 критериев.
2. Получив сформированную по вашему запросу подборку, внимательно ознакомьтесь с ней. Проанализируйте несколько наиболее интересных и популярных предложений, сравните их, оцените выгоды и недостатки.
3. Определив для себя наилучший вариант, нажмите кнопку «Оформить» под его описанием и следуйте дальнейшим инструкциям на сайте банка.