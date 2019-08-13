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Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «ФК Открытие»

Банк: Банк «ФК Открытие»
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
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25 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Использование национальной платежной системы имеет ряд преимуществ, поэтому и потребительский спрос на выпуск дебетовых карт МИР с каждым годом только растет. Банк «ФК Открытие» готов предложить своим клиентам присоединиться к глобальному российскому проекту. Ознакомиться с порядком и условиями обслуживания, оценить выгоды и отправить онлайн-заявку на оформление можно через бесплатный портал Banki.ru.

Оценка потребителей

За относительно небольшой срок функционирования НСПК успела завоевать доверие потребителей и получить их высокую оценку. Активная поддержка со стороны правительства и ключевых участников финансового рынка позволила быстро популяризовать проект у населения. Как отметили в своих отзывах пользователи, разработанная отечественными специалистами структура обладает рядом достоинств, среди которых:

  • полная независимость от иностранных организаций;
  • серьезный акцент на безопасности;
  • несколько внешних отличительных элементов (защита от подделывания);
  • бесплатный выпуск и невысокие комиссии за обслуживание;
  • технология бесконтактной оплаты;
  • возможность подключиться к платежным сервисам смартфонов;
  • интересные бонусные программы.

    • Однако при всех плюсах на данный момент МИР не может считаться универсальным инструментом и полностью заменить все остальные, поскольку операции ограничиваются одной валютой и нет возможности расплачиваться за границей. С этой целью придется оформлять продукт других платежных систем или кобейджинговый пластик.

    Три шага к выбору лучшего решения на Banki.ru

    Учитывая, насколько богат сегодня ассортимент банковских услуг, сделать правильный выбор достаточно сложно. Использование современного онлайн-сервиса Banki.ru значительно упрощает задачу и позволяет сориентироваться и оформить продукт, сделав три простых шага.

    1. Зайдите в нужный вам раздел сайта и задайте параметры поиска, лучше будет воспользоваться расширенной формой, которая позволяет установить до 12 критериев.

    2. Получив сформированную по вашему запросу подборку, внимательно ознакомьтесь с ней. Проанализируйте несколько наиболее интересных и популярных предложений, сравните их, оцените выгоды и недостатки.

    3. Определив для себя наилучший вариант, нажмите кнопку «Оформить» под его описанием и следуйте дальнейшим инструкциям на сайте банка.

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