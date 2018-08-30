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|Cамое ужасное место работы в Рязани - это Прио!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Обслуживание в Прио-Внешторгбанке оставляет желать лучшего, хуже банка я не встречал. При обращении в банк чувствуется "колхоз"! Ужасное отношение к сотрудникам.
В этом банке приходилось работать, никому не советую туда обращаться. Подхалимство процветает и решает все вопросы. Коллектив подбирается себе подобный, если ты не вписался, то ты не в их команде. Все создают видимость работы, от начальства до подчиненных. Все друг на друга наговаривают и пытаются подставить. Сотрудников набирают без особых знаний и опыта, от этого банк превратился в рыночный базар.
Никому не советую этот банк!!! Обегайте его стороной!!!
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kuiy • бывший сотрудник
17.09.2017 20:54
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Администратор:
Автор, пока только общие фразы, расскажите подробнее о вашем личном опыте, приведите конкретные примеры, что именно вам не понравилось.
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