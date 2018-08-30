Обслуживание в Прио-Внешторгбанке оставляет желать лучшего, хуже банка я не встречал. При обращении в банк чувствуется "колхоз"! Ужасное отношение к сотрудникам.



В этом банке приходилось работать, никому не советую туда обращаться. Подхалимство процветает и решает все вопросы. Коллектив подбирается себе подобный, если ты не вписался, то ты не в их команде. Все создают видимость работы, от начальства до подчиненных. Все друг на друга наговаривают и пытаются подставить. Сотрудников набирают без особых знаний и опыта, от этого банк превратился в рыночный базар.



Никому не советую этот банк!!! Обегайте его стороной!!!