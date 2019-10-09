Дебетовые карты с бонусными милями в Банке «Санкт-Петербург»

Банк: Банк «Санкт-Петербург»
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 10% 0 - 1 188 нет
  • другое
5% 30 000 нет
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Оценка: 5 Проверяется
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Дебетовые карты с бонусными милями в Банке «Санкт-Петербург» в городах:

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Бонусные дебетовые карты в Банке «Санкт-Петербург» дают возможность получать часть покупок бесплатно. Основная задача — принести максимум преимуществ для своего потребителя. Некоторые из них возвращают часть покупок специальными бонусами, некоторые — настоящими деньгами. Рассмотрим все доступные варианты более детально.

Общая информация

Сегодня трудно представить человека, который бы не являлся клиентом той или иной финансовой организации. Рынок это отлично понимает, поэтому развитие партнерских программ получило широкое распространение. Наиболее популярной является cash back. Это означает, что начисление от затрат будет происходить один раз в месяц и реальными деньгами. Они просто увеличат баланс вашего счета на ту сумму, процент которой был заранее прописан в условиях. Иными словами, совершая покупки в выбранных торговых точках, вы сможете получить максимальный возврат.

Летные услуги сегодня являются одними из самых распространенных. Именно поэтому такие партнерские программы уже который год не теряют своей актуальности. Суть очень проста: за полученные бонусы можно приобрести не только авиабилеты, но и оформить бронирование гостиницы или аренду авто. Из минусов можно отметить высокие требования. Так, например, большинство учреждений предлагает вернуть 2% милями за каждые 100 рублей. Проще говоря, чтобы накопить на одну поездку придется весь год активно расплачиваться по безналичному расчету. Поэтому такой вариант скорее относится к разряду премиальных.

Набирают обороты программы, связанные с накоплением баллов в продуктовых магазинах. Бонусы начисляются не только за покупки в этих торговых точках, но и в других местах. Это позволяет увеличивать общий счет, которым впоследствии можно оплатить до 100% выбранных товаров.

Способы оформления

Оформление не составит большого труда. Для начала нужно определиться с тем способом, который будет приносить больше прибыли. Затем выбрать финансового партнера, на его сайте или в отделении заполнить анкету и ожидать доставки. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями, прежде чем остановиться на том или ином варианте. Иначе, при невыполнении определенных условий, заветные бонусы могут так и не зачислиться.

Возможности banki.ru

Для того чтобы выбрать для себя подходящее предложение, посетите портал banki.ru. Здесь вы сможете не только узнать последние новости из мира финансов, но и заказать нужный продукт, а также получить скидку по промопредложению. Это сэкономит массу времени на посещении отделений и поиске самого выгодного платежного средства.

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