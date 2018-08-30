Ну вот и я пополнил ряды активных юзеров сего портала и сразу же - пост.... Точнее, отзыв...



Всё началось с того, что я, вчерашний сотрудник одного из крупных банков, лицом которого на тот момент являлся дядя Брюс (тот, что Вылез ), бороздил просторы большого РуНета в поисках вакансии операциониста. Проштрудировав несколько десятков предложений от разных банков, я откликнулся на некоторые из них и лёг спатечки...



На следующий день (02.12.2013), а точнее, утром, на моём фаблете уже высвечивался номер входящего вызова с незнакомого мне номера. Я взял трубку... Потом нажал на зелёную кнопку и поздоровался. На другом конце трубки мне ответила Анна. Вежливая девушка приятным голосом задала стандартные вопросы, мол: "Вакансия ещё актуальна? Заинтересовало ваше резюме..." Я ответил ДА. Она мне предложила сегодня же подъехать на собеседование в ГО (тогда он находился на Цветном Бульваре / Сухаревской). И уже через несколько часов я, полный сил и энтузиазма, шлёпал в туфельках, брючках и белой рубашке по коктейлю "Зимняя Москва" (ингредиенты просты: талая (но не горная) вода, городская (не лечебная) грязь и, конечно же, реагенты, придающие пикантную нотку смерти для вашей обуви) на оговоренную нами встречу...



На рецепции (ресепшне) меня встретила девушка и проводила в кабинет управления по работе с персоналом (УРП), где меня встретили, познакомились со мной и посадили ждать начальника операционного отдела (должность уже точно не помню, но по-моему, как-то так...). Вскоре пришла девушка, познакомилась со мной, я рассказал о себе и она начала спрашивать меня по нормативке (115-ФЗ, 177-ФЗ, 262-П, 383-П - в общем, опера поймут... ) Ответил я процентов на 90 вопросов, после чего они предложили мне должность ведущего операциониста и я согласился. Заполнил стандартную анкету для СБ и, после напутственной фразы о звонке "По результатам рассмотрения анкеты", я отправился домой...



Итог: Собеседование прошло быстро и адекватно. Не было вопросов а-ля: "Кем вы видите себя через 1-2-5-10 лет; Расскажите о своих плохих и хороших чертах (негоже особе царской такое разглогольствовать), какая машина вам нравится, какую квартиру купили бы (а были и такие вопросы однажды на собеседовании), какое бельё носите и какая кличка собаки деверя двоюродного брата сводной сестры по линии троюродной бабушки (утрирую) ..." Те, кто насытился подобными вопросами на собеседованиях - поймут. Но самое главное - мне позвонили уже на следующий день (!!!) и пригласили на оформление и выход на работу на 05.12.2013. "Вот молодцы" - подумал я. Не то, что некоторые неделями думают. И это ещё один плюс в карму банка...



Резюме: Театр начинается с вешалки, а работа - с HR. В этом плане у банка всё отлично.)))



Ну а теперь по самому рабочему процессу: В прошлом моём банке Фронт практически не контактировал с Бэк-ом. Здесь же - наоборот. Постоянное взаимодействие между сотрудниками, взаимопомощь и поддержка. А как иначе? Банк ведь в то время только набирал обороты в массовом рыночном сегменте, всё новое, почти все сотрудники - тоже. Даже собственного процессинга не было и ПО ЦФТ до конца не обкатано. Все со всеми на ТЫ, все всех знают по именам, а корпоративный портал - как социальная сеть с фотографиями сотрудников, микроблогами и новостями. Офисы новенькие с мощными по офисным меркам машинами. Мне ещё и рядом с домом офис достался. Зарплата тоже на достойном уровне, а позже и премии ввели. Начальство адекватное (судя по отзывам пользователей в служебном рейтинге на разные банки - это редкость ), всегда до всех можно дозвониться, всегда помогут, если надо, над душой никто не стоит. Периодически приходилось ездить в другие офисы на подмену временно отсутствующих сотрудников. Сначала напрягало (особенно зимой), но потом привыкаешь к разнообразию. ДОПников по заменам к трудовому договору за всё время в итоге скопилась толстая стопка...



Ну да ладно, описывать весь рабочий процесс долго и ни к чему. Скажу лишь, что в банке царит атмосфера уюта из-за вышеупомянутого общения между сотрудниками. СО всеми общаешься не как с коллегами, а как с хорошими знакомыми. А наш офис - бывшая квартира, в которой даже некоторым клиентам, судя по их отзывам, было уютно... И это ещё один дополнительный плюс в карму банка...)



Но в итоге, в эту бочку мёда судьба плеснула ложку дёгтя. Не буду вдаваться в подробности, но суть - возникшая конфронтация между мной и руководством. В силу своего характера, я не прогнулся там, где нужно было бы и тут уже пошли на принципы - началась кампания по моему свержению - служебные расследования, поиск ошибок по принципу "Слон из мухи", блок аккаунта на две недели, постоянные запросы объяснительных по поводу и без, вызовы в ГО. В общем приятного было мало. Тут и я пошёл на принципы, в итоге - увольнение по статье 17.06.2015... До последнего не думал, что так всё закончится. Даже в тот день написал заявление на отпуск (с 05.07.2015), думаю: "Сейчас отдохну, успокоюсь, и что-нибудь решу...". Увольняться, естественно, не собирался. Но в отпуск сходить не дали...



В итоге, отправившись с родителями всё-таки в соседнюю страну на отдых, на второй же день катаясь на гидроцикле сломал в трёх местах ногу. Пришлось срочно возвращаться. Отдых был испорчен. Одна из женщин, находящихся рядом сказала "Такой здоровый... Видно кто-то тебя сглазил...". И кто-бы это мог быть...?))) Пока был 3,5 месяца на больничном, думал о том, что можно было тогда избежать конфликта (я ведь мужчина, меня гордыня не душит, свои амбиции при себе держу), что можно было перейти в другой офис, но просто довели до точки кипения и включилась естественная психологическая защита - стена.))) Честно признаюсь - скучаю, жалею, хотя и был тогда прав. Нужно было просто поступить мудрее, а не уходить в оппозицию... Хотел вернуться в банк, но увы... А больничный мне оплатили в полном объёме...



Сейчас уже ни на кого не злюсь, понимая, что сам где-то был не прав, хотя тогда чувствовал себя разъярённым Халком. Пусть и те, кто ставил мне палки в колёса, поймут, что дипломатия - главное оружие. Ведь лучшая битва - та, которой не было...



Постскриптум: Наверное, больше похоже на рассказ, нежели на отзыв, но как получилось... Обычно, после подобных увольнений, сотрудники выплёскивают иного негатива в отзывах, но я из тех людей, кто видит, кто помнит не только плохое, а хорошего было больше. Если кто-нибудь будет читать из бывших коллег (как в офисах, так и в ГО) - СПАСИБО вам ребятки огромное, мальчики и девочки... Всех по именам не буду перечислять, ибо долго. Вы добрые))) Оставайтесь такими же. Чмоки :* (Тут должна играть грустная музыка, например Nuttkase – Hearty Meal )