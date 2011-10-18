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Правила «Служебного рейтинга»

  1. Приветствуются, в первую очередь отзывы, основанные на личном опыте работы бывших сотрудников банков. На наш взгляд, такие отзывы более взвешены, так как только по прошествии времени человек может объективно оценить плюсы и минусы прежнего места работы. Содержательные отзывы от действующих или несостоявшихся сотрудников тоже принимаются, однако выступают вне конкурса — их оценки не учитываются в рейтинге банков.

  2. При написании отзыва необходимо воздержаться от попыток искусственно очернить/обелить тот или иной банк. Стоит также избегать прямого указания фамилий своих коллег по работе в отрицательных отзывах.

  3. Оценить банк предлагается, используя «трехбалльную» шкалу оценок:
    +1 — отлично;
    0 — средне;
    -1 — плохо;
    Однако существует возможность явно отказаться от выставления оценки банку.

  4. Проголосовать за отдельно взятый банк, поставив положительную и отрицательную оценку, можно лишь один раз в год. Если автор пожелает поставить банку одну и ту же оценку чаще, чем раз в год, предыдущий зачтенный отзыв будет переведен в статус «не голосовал» и зачтен последний отзыв. Голосовать таким образом можно не чаще одного раза в месяц. Отзывы с оценкой «0» принимаются без ограничения.

  5. Автор может изменить оценку отзыва, либо удалить отзыв из рейтинга банка, отправив обоснованную просьбу администратору рейтинга по электронной почте responses@banki.ru с почтового ящика, указанного в профиле пользователя, со ссылкой на конкретный отзыв.

  6. Отзывы могут быть не засчитаны в случаях:

    1. 6.1.  несоответствия концепции рейтинга;
    2. 6.2.  несоблюдения норм цивилизованного общения и употребления ненормативной лексики;
    3. 6.3.  выявления фальсификации описанных событий;
    4. 6.4.  отказа автором отзыва предоставить информацию по запросам администрации сайта или кредитной организации;
    5. 6.5.  нарушения уникальности голоса, то есть попытки одним посетителем написать отзывы об одном и том же банке под разными именами пользователя.
    6. 6.6.  некорректного указания статуса участника рейтинга.

  7. Оценка добавляется в рейтинг только после проверки отзыва администратором.

  8. Администрация Banki.ru оставляет за собой право засчитывать или не засчитывать оценки посетителей.

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