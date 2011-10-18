Правила «Служебного рейтинга»

Приветствуются, в первую очередь отзывы, основанные на личном опыте работы бывших сотрудников банков.
На наш взгляд, такие отзывы более взвешены, так как только по прошествии времени человек может
объективно оценить плюсы и минусы прежнего места работы.
Содержательные отзывы от действующих или несостоявшихся сотрудников тоже принимаются, однако выступают
вне конкурса — их оценки не учитываются в рейтинге банков.
При написании отзыва необходимо воздержаться от попыток искусственно очернить/обелить тот или иной банк.
Стоит также избегать прямого указания фамилий своих коллег по работе в отрицательных отзывах.
Оценить банк предлагается, используя «трехбалльную» шкалу оценок:
+1 — отлично;
0 — средне;
-1 — плохо;
Однако существует возможность явно отказаться от выставления оценки банку.
Проголосовать за отдельно взятый банк, поставив положительную и отрицательную оценку, можно лишь один
раз в год.
Если автор пожелает поставить банку одну и ту же оценку чаще, чем раз в год, предыдущий зачтенный отзыв
будет переведен в статус «не голосовал» и зачтен последний отзыв.
Голосовать таким образом можно не чаще одного раза в месяц.
Отзывы с оценкой «0» принимаются без ограничения.
Автор может изменить оценку отзыва, либо удалить отзыв из рейтинга банка,
отправив обоснованную просьбу администратору рейтинга по электронной почте responses@banki.ru
с почтового ящика, указанного в профиле пользователя, со ссылкой на конкретный отзыв.
Отзывы могут быть не засчитаны в случаях:
6.1. несоответствия концепции рейтинга;
6.2. несоблюдения норм цивилизованного общения и употребления ненормативной лексики;
6.3. выявления фальсификации описанных событий;
6.4. отказа автором отзыва предоставить информацию по запросам администрации сайта или
кредитной организации;
6.5. нарушения уникальности голоса, то есть попытки одним посетителем написать отзывы
об одном и том же банке под разными именами пользователя.
6.6. некорректного указания статуса участника рейтинга.
Оценка добавляется в рейтинг только после проверки отзыва администратором.
Администрация Banki.ru оставляет за собой право засчитывать или не засчитывать оценки
посетителей.