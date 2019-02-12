Evolution
- стоимость обслуживания от 0 до 790 ₽
- cash back до 1,25%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- Visa Platinum
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предоставляется в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск;
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
- 1% при сумме покупок до 20 000 руб. в месяц;
- 1,25% - свыше 20 000 руб. за месяц;
- сумма операции для начисления кратна 100 руб., за исключением операций с услугой «Удобный проездной» и МСС-кода «Регулярные пассажирские автобусные перевозки»; макс. - 4 000 руб. в мес.
- для путешествий
- супермаркеты
- другое
программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.
- до 10% от суммы чека в зависимости от партнера;
- аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету
также предоставляется возможность выбрать одну из следующих программ лояльности и получать бонусы за безналичные покупки (при подключении к данной программе начисление cash back не производится):* универсальные мили - до 2 миль за каждые 100 руб. (можно потратить на покупку авиа и ж/д билетов, бронирование отелей или авто);* S7 Priority - начисляется 1,5 мили за каждые 60 руб.;* клуб Перекресток - до 15 баллов за 100 руб.;* М. бонус - до 1,5 бонусных рублей за каждые 100 руб.;* Одноклассники - до 1,5 Оков за каждые 100 руб.;* АльфаБАЛЛЫ - до 1,5 а-баллов за каждые 100 руб.;* Клуб 36,6 - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;* Горздрав - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;* Пятерочка - до 15 баллов за каждые 100 руб.;
накопленные баллы можно использовать в соответствии с правилами выбранной бонусной программы
со 2-го года: 0-948 руб.
по 79 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при сумме покупок от 20 000 руб. или сумме пополнения от 10 000 руб. в месяц
0%
0%
- 0% до 50 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 100 руб. свыше 50 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 5 долл. - за пределами РФ (эквивалент)
1%, мин. 5 евро
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- изменение ПИН-кода - 50 руб.;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1,25% от суммы операции;
- СМС-информирование пакет "Максимум"- 59 руб., пакет "Эконом" - 30 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца
- не требуется
- не требуется
- наличие cash back или бонусной программы (на выбор);
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание при соблюдении требований о сумме покупок или сумме пополнения карты в месяц;
- отсутствие платы за снятие наличных в банкоматах сторонних банков до 50 000 руб.;
- невысокая комиссия за снятие наличных свыше 50 000 руб. в банкоматах сторонних банков;
- наличие транспортного приложения
- российский рубль
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
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8 800 200-53-03 — единая справочная служба