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Ак Барс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Evolution

Visa Platinum «Ак Барс Evolution» — Ак Барс
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 790 ₽
  • cash back до 1,25%
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предоставляется в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск;
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 1,25%
  • 1% при сумме покупок до 20 000 руб. в месяц;
  • 1,25% - свыше 20 000 руб. за месяц;
  • сумма операции для начисления кратна 100 руб., за исключением операций с услугой «Удобный проездной» и МСС-кода «Регулярные пассажирские автобусные перевозки»; макс. - 4 000 руб. в мес.
Бонусы
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое

программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.

  • до 10% от суммы чека в зависимости от партнера;
  • аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету

также предоставляется возможность выбрать одну из следующих программ лояльности и получать бонусы за безналичные покупки (при подключении к данной программе начисление cash back не производится):* универсальные мили - до 2 миль за каждые 100 руб. (можно потратить на покупку авиа и ж/д билетов, бронирование отелей или авто);* S7 Priority - начисляется 1,5 мили за каждые 60 руб.;* клуб Перекресток - до 15 баллов за 100 руб.;* М. бонус - до 1,5 бонусных рублей за каждые 100 руб.;* Одноклассники - до 1,5 Оков за каждые 100 руб.;* АльфаБАЛЛЫ - до 1,5 а-баллов за каждые 100 руб.;* Клуб 36,6 - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;* Горздрав - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;* Пятерочка - до 15 баллов за каждые 100 руб.;

накопленные баллы можно использовать в соответствии с правилами выбранной бонусной программы

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 7%
исходя из ежедневного остатка на счете в течение месяца: 3% годовых на остаток до 29 999,99 руб. и свыше 100 000,01 руб.; 7% годовых - на остаток 30 000-100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 790 ₽

со 2-го года: 0-948 руб.

по 79 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при сумме покупок от 20 000 руб. или сумме пополнения от 10 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% до 50 000 руб. в месяц
  • 1%, мин. 100 руб. свыше 50 000 руб. в месяц
  • 1%, мин. 5 долл. - за пределами РФ (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 5 евро

Лимиты по операциям
снятие наличных - до 150 000 руб. в день; до 750 000 руб. в месяц; в кассах банка и сторонних банков при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • изменение ПИН-кода - 50 руб.;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1,25% от суммы операции;
    • СМС-информирование пакет "Максимум"- 59 руб., пакет "Эконом" - 30 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back или бонусной программы (на выбор);
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание при соблюдении требований о сумме покупок или сумме пополнения карты в месяц;
  • отсутствие платы за снятие наличных в банкоматах сторонних банков до 50 000 руб.;
  • невысокая комиссия за снятие наличных свыше 50 000 руб. в банкоматах сторонних банков;
  • наличие транспортного приложения
Дата актуализации
12.02.2019 10:07
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Evolution» в 93 городах России
68 574
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба