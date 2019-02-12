программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.

до 10% от суммы чека в зависимости от партнера;

аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету

также предоставляется возможность выбрать одну из следующих программ лояльности и получать бонусы за безналичные покупки (при подключении к данной программе начисление cash back не производится):* универсальные мили - до 2 миль за каждые 100 руб. (можно потратить на покупку авиа и ж/д билетов, бронирование отелей или авто);* S7 Priority - начисляется 1,5 мили за каждые 60 руб.;* клуб Перекресток - до 15 баллов за 100 руб.;* М. бонус - до 1,5 бонусных рублей за каждые 100 руб.;* Одноклассники - до 1,5 Оков за каждые 100 руб.;* АльфаБАЛЛЫ - до 1,5 а-баллов за каждые 100 руб.;* Клуб 36,6 - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;* Горздрав - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;* Пятерочка - до 15 баллов за каждые 100 руб.;

накопленные баллы можно использовать в соответствии с правилами выбранной бонусной программы