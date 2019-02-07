Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются в зависимости от срока резервирования (от 31 до 370 дней) на счете средств в размере более 1000 руб. от 1,25% до 6,25% Выпуск и обслуживание 600 ₽ Первоначальный взнос: 3 000 руб. Выпуск и обслуживание 20 $ Первоначальный взнос: 100 долл. Выпуск и обслуживание 20 € Первоначальный взнос: 100 евро Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 90 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 90 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. (эквивалент) в день Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 90 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. (эквивалент) в день Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых по счету в рублях, 30% годовых по валютным счетам;

СМС-информирование - 45 руб. (эквивалент) ежемесячно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

невысокая плата за СМС-информирование Минусы требуется первоначальный взнос;

высокая стоимость обслуживания валютных карт;

наличие комиссии за снятие в устройствах банка Особые ограничения проценты на остаток начисляются только при резервировании суммы на определенный срок Дата актуализации 07.02.2019 14:28 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.