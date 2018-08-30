1. Общий трёп

Уважаемые читатели, вы даже соскучиться не успели, а я снова с вами . Сегодня вы узнаете о моём контакте с очень маленьким банком, произошедшем свыше полутора лет назад (каюсь-каюсь: по свежим следам напейсать отзыв не смог). Повествование будет положительным , но всё-таки указывать полные ФИО представителей принимающей стороны я не стану. Пункт 2 правил Служебного рейтинга настоятельно рекомендует «избегать прямого указания фамилий своих коллег по работе в отрицательных отзывах», а для нейтральных и тем более положительных пейсаний этот нюанс вроде как не предусмотрен. Однако срывать маски на маскараде ни разу не кошерно. Посему я ограничусь указанием аббревиатур. В любом случае действующие лица себя идентифицируют и, весьма вероятно, обрадуются тому, что стали фигурантами первого отзыва об их работодателе в Служебном рейтинге банков. Как обычно, букв будет много, выноса мозга чуть меньше, фени по децлу, а в целом фриковатая ржака от Вурдалака . Особо занятые и нетерпеливые читатели, а также те люди, которые не любят мегапейсанины, могут после третьей главы сразу переходить к главе двадцать третьей; остальные едут со всеми остановками. "Земля, прощай! В добрый путь!" ©



2. Звонок

17 июля 2013 года мне позвонила СЯА, ведущий специалист отдела кадров ООО «Интерактивный банк». Сказала, что некоего руководителя заинтересовало моё резюме, размещённое на hh, и пригласила на собеседование насчёт должности ведущего специалиста Управления риск-менеджмента. Вкратце озвучила функционал, включающий, помимо прочего, анализ рисков юридических лиц. Я сказал, что опыта работы с юридическими лицами не имею (по моим понятиям, нужно сразу по телефону выяснять минимальные требования, предъявляемые к соискателю, чтобы не тратить время на заведомо бессмысленные поездки и встречи), на что услышал вполне резонный ответ: «Ну, наверное, раз руководителя заинтересовало Ваше резюме, значит, вам есть о чём поговорить». Обсудили время встречи. Через несколько минут она прислала мне на «мыло» схему проезда.



3. Чё за контора?

Предполагая, что собеседование может быть начато принимающей стороной с вопроса «Что Вы знаете о банке?», я ознакомился с информационной справкой. Ничего отталкивающего или притягивающего не обнаружил. Ну да, карманный банк, находящийся в конце пятой сотни по величине активов. Нечасто я в такие заглядывал – в большинстве случаев контактировал с крупными ростовщическими конторами. Погуглил персоны членов совета и директоров и правления – ничего удивительного не нарыл (правда, глубоко бурить не было ни времени, ни желания). Ну, думаю, всё-таки можно съездить, чтобы пообщаться. И на всякий случай распечатал страницу под названием «Руководство».

Внимание! Кто спешит, тот может сразу переходить к чтению главы 23-ей .



4. Без палева

В четверг, 18.07.2013, пришёл в указанное место: город Москва, Комсомольский проспект, дом 32 – минут за 10 до назначенного времени. Примечательно, что вход в банк расположен в арке жилого дома. Охранник на границе между клиентской зоной и служебным помещением попросил меня предъявить паспорт и предложил подождать. Честно скажу, меня напряг тот факт, что разворот паспорта с фотографией он отсканировал. Видимо, в этой организации не принято записывать паспортные данные от руки в журнал, что странно. Забегая вперёд, отмечу, что по окончании собеседования, когда я проходил снова мимо этого сотрудника охраны, произошёл разговор.

Вурдалак. Вы сканировали мой паспорт?

Охранник. Да, но эти данные нигде не сохраняются.

Вурдалак. Но Вы, наверное, знаете, что если есть скан паспорта, то по нему можно получить кредит на имя владельца паспорта?

Охранник. Знаю, но в данном случае нет смысла подозревать кого-либо в чём-либо.

Ну что же, надеюсь, что он ответил искренне. По крайней мере, информации о займах, оформленных на моё имя без моего ведома , ко мне не поступало.



Ровно в то время, на которое было назначено собеседование, из служебного помещения вышла ШТИ, начальница отдела кадров, озвучила мои имя и отчество (солидно, однако) и провела в переговорную комнату. Сказала, что со мной будут общаться двое руководителей. Спросила, есть ли у меня военный билет и москвич ли я. Услышав утвердительные ответы на оба вопроса, пожелала успехов и удалилась.



5. Кнопку нажал – базар записал

По прошествии 15 минут в переговорную вошли две женщины: ПЕР, заместитель председателя правления (далее по тексту ЗамПред), и ЕАВ, начальник управления риск-менеджмента (далее по тексту НачУпр). Сведения о ПЕР были опубликованы в разделе «Руководство» корпоративного сайта; правда, на данный момент этой женщины в том разделе не видно, хотя в информационной справке портала «банки.ру» (дата последнего обновления – 06.03.2015) она указана в качестве члена правления. Непоняточки, однако. Ну да ладно. По тем вопросам, которые задавали дамы, стало ясно, что если ЗамПред и ознакомилась с моим резюме, то в лучшем случае, как говорится, по диагонали. НачУпр, что было очевидно, впервые стала читать моё резюме уже во время собеседования . К этому нюансу я ещё неоднократно вернусь. По старой доброй традиции семидесятиминутный разговор был увековечен диктофоном моей увесистой кнопочной мобилы – тёзки основателя портала «банки.ру». И основу данного отзыва составит конспект стенограммы, разбавленный моими комментариями.



6. «Братюнь, добунцов сыпани по децлу!»

В начале собеседования ПЕР поинтересовалась, импонирует ли мне работа андеррайтера и почему мне хотелось бы перейти в методологию: принимающую сторону среди моих банковских вариантов резюме (см. главу 3 отзыва «Специфический отказ») заинтересовал именно вариант «Методолог». И от общих слов ПЕР быстренько перешла к сути.

ЗамПред. Вы, скажем так, что-то вынесли для себя? То есть Вы владеете этими технологиями? Вы их помните или Вам удалось каким-то образом инструкции эти, скажем так, сфотографировать в голове своей? [от души засмеялась]

НачУпр. Или же не в голове.

Вурдалак. О выносе инструкций речи быть не может . Принципы функционирования я, конечно же, понял. То есть в принципе понятно, как это устроено.

ЗамПред. Вы возьмётесь, например, соорудить инструкцию для андеррайтера?

Вурдалак. Да, можно. Вполне.

ЗамПред. То есть Вы, в принципе, как-то это сфотографировали в своей голове?

Вурдалак. Я понял принципы функционирования.

ЗамПред. Но принципы – это мало. Если мы говорим об андеррайтинге, то это как раз скрупулёзное выполнение чужих инструкций. Поэтому зачастую там прописываются всевозможные разные мелочи в тех самых дополнениях. Ну, то, что они иногда противоречат другим вещам, это естественно, потому что это пишут люди. Люди могут забывать [захохотала], что было написано в других местах.

Поняв, что никаких инструкций с предыдущих мест работы я не выносил и клерковских секретов выдавать не намерен, собеседницы в общих чертах поговорили о ковырянии кредитных заявок.



7. Ты как сюда забрёл?

ЗамПред. А вообще, опыта методологического пока не было? То есть это такое желание, скорее?

Вурдалак. Методологическую поддержку оказывал. В Сбербанке было направление под названием “мультипликаторство”. Его сотрудники привлекали несколько андеррайтеров. Если хотите, можете ознакомиться с резюме, раз не удаётся сделать это одним взглядом…

ЗамПред [типа не услышала и перескочила на другую тему]. А какой факультет заканчивали? Физфак?

Вурдалак. Физический факультет МГУ. У Вас была возможность ознакомиться с моим резюме?

ЗамПред [снова типа не услышала]. А почему физический факультет, а работа, прямо скажем, далека от физики?

НачУпр. Куда же им ещё податься-то? Все они в банках работают! [ехидно захихикала]

ЗамПред. Удивительно. Ну я понимаю, ВМК, экономфак. Но физфак...

Вурдалак. Ну почему? Как раз с мехмата, физфака часто идут в банки.

ЗамПред. Ну, мехмат – я понимаю. А физфак… Что-то же должно было заставить пойти на физфак, а не на мехмат. Значит, всё-таки любовь к физике больше, чем к математике, правда же? А почему именно в банк вообще? Настолько всё далеко от физики.

Вурдалак. Ну по специальности просто совсем уж нищенские зарплаты были. А в банковской сфере как-никак, худо-бедно можно было выжить на то, что предлагали даже на стартовом уровне. Вот это чисто материальная составляющая. То есть это почему не по специальности. Почему именно в банк? Я считаю, более интересная сфера, чем те же магазины, которые построены на чистых продажах. Банковская сфера понравилась именно как продажи с фильтром , то есть не всем желающим банк продаёт кредиты, а людям, которые соответствуют определённому набору требований. Вот, собственно, именно это меня в банках и привлекло. И если стартовая позиция была в продажах, то потом, со временем, я всё-таки перебрался в андеррайтинг, то есть именно вот в этот самый фильтр.



Крайне редко можно встретить в банке человека, который, в отличие от большинства клерков, не путает механико-математический факультет (в просторечии мехмат) и физический факультет (в просторечии физфак) и не употребляет коробящее знающих людей словосочетание «физмат МГУ» . И то, что ЗамПред ПЕР была в теме, стало для меня весьма приятным сюрпризом.



8. Тиньковообразность

НачУпр [резко вернулась к банковской тематике]. А почему из крупного банка в небольшой банк?

Вурдалак. Ну, позвонили, пригласили.

НачУпр. То есть Вам теоретически интересно работать в маленьком банке?

Вурдалак [не понял, в чём вопрос]. Крупней Сбербанка всё равно нет никого.

ЗамПред. Вам, наверное, была интересна наша вакансия открытая, если Вы на неё откликнулись? Или нет? Была обратная связь или просто было размещение в hh?

Вурдалак. Это было размещение в hh. То есть меня нашли. Вы меня нашли .

ЗамПред. Ну, хорошо. А Вы что-нибудь о нашем банке вообще знаете? О нашем проекте прочитали что-нибудь?

Вурдалак. Я прочитал, что раньше назывался он «Прадо-Банк». Этой весной его переименовали в «Интерактивный». Насколько я помню, системы дистанционного обслуживания – приоритет его развития. Не знаю, аналогия с банком «Тинькофф Кредитные Системы» уместна или нет? Вот у «Тинькова» вообще нет офисов дополнительных.

ЗамПред. У нас есть люди из «Тинькова». Аналогия, наверное, уместна. Исключать наличие сотрудников за пределами нашего офиса мы пока не будем. В принципе, конечно, хотелось бы двигаться к технологичным продуктам; в общем-то, схема «Тинькова» не исключается. Пока предполагается заявка через Интернет от клиента и доставка при помощи партнёров карты на дом. Банк планирует, скажем так, выйти из сегмента малого частного банка в более широкий сегмент, в более интересный. Поэтому работа у нас – это не как в Сбере – быть винтиком в большом механизме; это, в общем-то, возможность как-то влиять на происходящие процессы.



9.«Вот такая, понимаешь, загогулина получается» ©

ЗамПред. Ну вот, смотрите, то есть, в принципе… [ещё один перескок] А что Вы заканчивали до МГУ?

Вурдалак. Школу.

ЗамПред. Ну понятно, что школу, а не детский сад. Какую школу?

Вурдалак. Школу с углублённым изучением отдельных предметов. Там было направление физико-математическое.

ЗамПред. Ну математика вообще у Вас хорошая?

Вурдалак. Ну, учился, было дело .

ЗамПред. Ну…

Вурдалак. Ну что именно Вам нужно? Что я изучал? Я по специальности не работал ни дня. Но если нужно…

ЗамПред [перебила]. Определение предела последовательности напишите.

Вурдалак. Я не помню – честно скажу.

ЗамПред. Уравнения Максвелла .

Вурдалак. О, уравнения Максвелла! Щас. Их четыре.

ЗамПред [захохотала]. Ну хоть одно напишите. В интегральной форме. Ну, хотя как проще: кому-то в интегральной форме, кому-то в дифференциальной.

Вурдалак. Вообще ни разу не задавали такие вопросы.

ЗамПред [вздумала толсто потроллить]. То есть на физфаке таких вопросов не задают, да? [захохотала]

Вурдалак [со смехом]. На собеседованиях в банках таких вопросов не задавали. [Пишу все четыре уравнения в дифференциальной форме; см. систему (2) вот здесь]

ЗамПред. Вот Колмогоров когда себе отбирал студентов, девушек он принципиально не выбирал, а вот он любил, чтобы люди поэзией увлекались. Когда ему называли любимого поэта, он тут же просил прочитать какое-нибудь стихотворение. Если ему не читали, то он этого студента к себе не брал. Потому что он считал, что если человек заявляет любимого поэта, то хотя бы одно его стихотворение наизусть знать должен.

Вурдалак. По-моему, так [показал листок с четырьмя уравнениями]. Я помню, когда учился, людям говорил: «Самое главное на физфаке – это помнить уравнения Максвелла. Если человек их запомнил хоть как-то, значит, что-то он вынес из всего изученного».

ЗамПред. Ну у нас тоже, когда человек не мог вообще ничего ответить по физике, ему говорили написать уравнения Максвелла. Если напишет, то тройку по госу получит.

Вурдалак. А у Вас какой ВУЗ?

ЗамПред. МФТИ.

Вурдалак. Ух ты!!!!!!!!! А факультет?

ЗамПред. Управления и прикладной математики.

Вурдалак. Ну физтех есть физтех.

ЗамПред. Я почему Вас и спрашиваю, потому что выбор физфака – это значит, что нравится именно физика, а не математика.

Вурдалак. А, ну раз Вы, как говорится, в теме (потому что я честно не ожидал в банке увидеть человека, который может спросить про уравнения Максвелла), мне в школе именно нравилось задачи по физике решать. Они нравились мне больше, чем задачи по математике.

ЗамПред. Ну, скажем так, Вы их «физично» решали или «математично»? У меня с физикой не было очень больших ладов, и я к задаче по физике подходила «математично». То есть я не могла, например, в мозгу составить модель физическую. Я часто приставала к людям, которые сразу по физической задаче представляли себе физическую модель и на интуитивном уровне фактически выдавали решение. У меня оно было тяжёлое, именно формульное, с подгонкой под размерность.

Вурдалак. Каждый человек, который в школе изучал физику, хоть когда-то подгонкой пользовался. Как проверить, решение более-менее верное или нет? Хотя бы размерность проверить. Если подходит, значит, что-то где-то…

ЗамПред [подхватила]…зерно какое-то разумное есть.

Вурдалак. Хотя бы порядок величины тот; там уже дело в коэффициентах, да.



10. Чё пристала?!

Разговор с ЗамПредом о высоких материях продлился недолго: НачУпр во второй раз резко вернула беседу в банковское русло.

Вурдалак. Минуту. Вы прям от одного вопроса к другому перескакиваете.

Но НачУпр стояла на своём и не желала покидать клерковскую поляну.

НачУпр. А про кредитные риски Вам что-то известно?

Вурдалак. Например? Что именно?

НачУпр. Например, положения Центробанка.

Вурдалак. Не знакомился с положениями Центробанка. Но при необходимости готов это сделать. Ну вопрос же решаемый. Когда я поступал на физфак, меня же не спрашивали: «У Вас есть опыт изучения линейной алгебры?» Конечно, у меня его не было. Но меня зачислили на факультет.

НачУпр. Так это понятно. Но это же ещё надо кому-то обучать.

Вурдалак. А любого человека надо обучать, даже с опытом. В каждом банке своя специфика.

НачУпр. С этим можно поспорить, конечно.

Вурдалак. К примеру, в андеррайтинг Сбербанка люди устраивались. Честно Вам скажу: никаких принципиальных отличий между человеком с опытом работы в андеррайтинге другого банка и человеком с нулевым опытом работы вообще (Сбербанк – первое место работы) не было. То есть и тот, и другой мог выполнять работу одинакового уровня.

НачУпр. Здесь же работа связана с кредитными рисками…

Вурдалак. Ну да. Но когда мне звонили, я сказал, что у меня опыта работы в оценке рисков юридических лиц нету.

НачУпр. Капитал, например, знаете, как считается? Капитал банка.

Вурдалак. Почитать надо основы экономики.

НачУпр. В Сбербанке какой капитал, к примеру?

Вурдалак. Навскидку, конечно же, не скажу. Надо залезать на «банки.ру» и смотреть. Ну зачем эти числа держать в голове, когда они есть в открытом доступе?

НачУпр. Когда человек работает в банке, мне кажется, капитал банка ему интересно знать.

Вурдалак. Абсолютно неинтересно.

НачУпр [не унималась]. Мне было бы интересно.

Вурдалак. А мне не было интересно.

НачУпр [по всей видимости, поставила перед собой задачу – взбесить собеседника]. Как он измеряется, за счёт чего? Это понятно, что у Сбербанка риски минимальны. Но у такого банка, как «Интерактивный», величине капитала…

Вурдалак [по-прежнему спокойно]. Для меня это совершенно неактуально.



11. «Грамотная предъява – первостепенная составляющая любого наезда» ©

ЗамПред решила прекратить бодалово и разрядить обстановку, а потому направила разговор в другое русло.

ЗамПред [процитировала фрагмент резюме]. А вот, смотрите: “Чёткое понимание принципов начисления и списания сумм задолженности, процентов и пеней для розничных банковских продуктов”. Под этим что понимают?

Вурдалак. Хорошо, готов рассказать. Наверное, ознакомились уже с резюме и видели, что в 2009 году я работал в подразделении по взысканию просроченной задолженности.

НачУпр [вздумала возобновить бодалово]. Мы заранее прочитали Ваше резюме.

Вурдалак [решил по децлу прессануть упорно не желавшую уняться собеседницу]. Хорошо. Но я просто видел: Вы [обращаюсь персонально к НачУпру] при мне его читали; и судя по всему, в первый раз . Поэтому я Вас и спросил об этом.

НачУпр [включила несознанку]. У Вас ошибочное мнение, что оно было прочитано мною в первый раз. Потому что прежде чем Вас пригласить сюда, наверное, я как-то пробежалась по нему.

Вурдалак [типа пошёл на мировую]. Ну хорошо, этот момент зафиксировали.

ЗамПред [сконфуженно]. Прошу Вас немножко покорректнее себя вести, потому что мы вправе задавать те вопросы, которые считаем нужными. Почему их задаём – это, в общем-то… Обязанности отчитываться перед Вами у нас тоже нет.

Вурдалак. Понимаю. Но всё-таки мне хотелось бы, чтобы вы дослушивали ответы на вопросы, которые задаёте.

ЗамПред. Мне иногда бывает достаточно услышанной информации, для того чтобы двигаться дальше. Потому что время у нас ограничено.



12. Базар по чесноку

Вурдалак [решал по-пионерски потушить задымившуюся вату]. Итак, насчёт списания сумм.

ЗамПред. Да, что подразумевается под этой формулировкой?

Я рассказал про «падение по дням» (см. главу 14 отзыва «Про телефонных гопников из коллекторского колхоза»). НачУпр ЕАВ хранила упорное молчание. То ли она не догнала, что да как; то ли решила передохнуть после обоснованной предъявы в свой адрес. А вот ЗамПред ПЕР схватила на лету смысл числовой петрушки и продемонстрировала готовность называть вещи своими именами, за что ей честь и хвала (пишу серьёзно, без какой-либо иронии).

ЗамПред [смеясь]. То есть это манипулирование ссудной задолженностью для целей улучшения показателей кредитного портфеля . Я думаю, это так называется.

Вурдалак. Ну, знаете, там варианты были: либо он гарантированно уйдёт в проблемные, а это увеличение суммы резервов на невозврат; либо худо-бедно он удержится в интервале до 90-го дня.

ЗамПред [решила рубить правду-матку до конца]. Почему всегда в банке тот порядок, который сейчас продиктован (в том числе РосПотребНадзором): сначала гасятся пени, потом проценты и так далее? Всё способствует тому, что основной долг гасится в последний момент. А пока он не гасится, на него тикают, тикают, тикают проценты. Соответственно, этот порядок повышает доходность банка, а клиента загоняет в заведомо невыгодные для него условия.



13. Концептуальное лирическое отступление

Уважаемые читатели, не знаю, как вам, а мне крайне редко среди банковских начальников попадались люди, готовые говорить ТАКУЮ правду. Услышать её дорогого стоит. За несколько лет взаимодействия с ростовщическими конторами это был второй случай, когда менеджер не самого низшего звена в разговоре со мной столь откровенно называл вещи своими именами. Предыдущий раз был в ноябре 2009 года, в банке МДМ. Тогда телефонным гопникам столичного коллекторского колхоза разослали письмо об открытой вакансии в смежном департаменте. Обязанности: передача коллекторским агентствам проблемных кредитных портфелей, мониторинг результатов работы с этим хозяйством, составление отчётности и т.п. Индивидуальные собеседования проводил начальник профильного управления. Пик кризисной волны был позади, часть полномочий столичных «звонарей» уже была передана в Новосибирск (ведь головной офис банка МДМ без дефиса размещён именно там), а потому у московских «взыскальщиков» объём работы заметно снизился и появилось время для совершения действий, отличных от литья в уши должникам . Собеседование прошло ровно и, можно сказать, по-домашнему: собеседовавшего знал в лицо каждый из соискателей (все ведь на одном этаже не очень большого здания находились), торопиться было некуда – в общем, обстоятельства велели положить с прибором на эйчаровские шаблоны. Чуть позже по сарафанному радио прошла информация, что эта вакансия висела на каком-то ресурсе аж с августа 2009 года и по факту новый сотрудник не требовался в принципе. Короче, вакансия-пустышка – такое нередко бывает в офисах. С какой целью проводились собеседования, сказать трудно. Вполне возможно, ради имитации хоть какой-то кадровой движухи (ну типа кризис мы преодолели - настала пора наращивать мощности). Ясное дело, о том, что мы говорим насчёт пустышки, начальник управления (назовём его С.) меня не уведомил: тогда бы кина не было. Но, обсудив клерковский отрезок моей биографии, он сказал, что обещать декларированную должность мне не может. В то же время, сворачивать беседу он не торопился. Это был явный сигнал, что от перетирания чисто ростовщических моментов можно переходить к базару за жизнь. С., по-видимому, был в курсе насчёт того, что причиной отсутствия у меня карьерного роста как в андеррайтинге, так и «на просрочке» банка МДМ было категорическое нежелание состоять в каких-либо лакейских группировках (пресловутое «Ты с нами не дружишь»). Он по чесноку сказал, что перескакивать из одного направления в другое (продажи – андеррайтинг – взыскание и так далее) не вариант, ибо в таком случае сотрудник остаётся вечным «начинающим без опыта работы в данном сегменте» – в этом, собственно, и состоит горизонтальный рост . Посоветовал ввинтиться в какой-то определённый профиль ростовщической деятельности и расти вверх. Поняв, что человек в теме и при этом готов поделиться своими знаниями, не заморачиваясь насчёт разницы в карьерных позициях и не кидая понты, я перешёл к наболевшему.

Вурдалак. Почему в значительной части (если не в большинстве) случаев начальники предпочитают продвигать подчинённых по принципу «Он(а) со мной дружит» (независимо от результатов работы таких «друзей»), а не тех людей, которые не входят в свиту, но при этом добросовестно выполняют свои обязанности?

С. Потому что людям, в том числе начальникам, свойственно желание общаться. И зачастую руководители ценят готовность подчинённых к общению выше, чем результаты их работы.

Вурдалак. Ну а зачем тогда в описаниях вакансий указывают: «Требуется знать и уметь то-то, то-то и то-то»? Так и писали бы: «Основное требование – готовность к дружбе с начальством».

С. Ну надо же соблюдать какие-то формальности .

Вот такая офисная правда без прикрас. Когда я рассказал про этот эпизод на встрече школьных выпускников, среди слушателей нашлись двое агрессивно настроенных одноклассников, которые стали злобно орать на тему того, что на самом деле всё не так, а С. ничего не смыслит в жизни и т.п. То ли они эйчар-дебилатуры начитались, то ли сыграла свою роль их личная неприязнь ко мне – не знаю. Но было в какой-то мере забавно слышать результат отравления мозгов вовсе не глупых людей корпоративной либерастийной пропагандой.



14. Ты по фене ростовщической ботаешь?

Продолжая тему начисления и погашения сумм, ЗамПред ПЕР отметила, что она всегда за комплексный подход, и плавно подвела к тому, что сотруднику маленького банка вообще и ведущему специалисту Управления риск-менеджмента ООО «Интерактивный банк» в частности постоянно приходится изучать большие объёмы информации, чтобы досконально знать вверенные ему участки работы.

ЗамПред. Вам фактически дали готовый рецепт: для того чтобы не происходило ухудшение качества ссуды, надо делать то-то, то-то, то-то. А в нашем случае (ну опять-таки, маленького банка) Вы:

- должны владеть этой методологией;

- должны хорошо знать 254-П, Библию любого кредитчика , по которой формируются резервы, по которой формируются портфели однородных ссуд;

- понимать изначально требования Центробанка и уметь, в том числе, придумывать что-то, что, возможно, позволит в этих жёстких условиях каким-то образом обойтись без подсказок.

Вурдалак. Насчёт того, что Вы говорите: « Готовый рецепт», – протестую. Потому что когда мы работали на обзвоне, в июне 2009 года провели тестирование, и как раз там вопрос был открытым: какую минимальную сумму нужно внести клиенту, чтоб сократить длительность просрочки на 30 дней? Не было подсказок насчёт смены очерёдности и т.п.

ЗамПред. По-моему, очевиден ответ на данный вопрос: найти, какая просрочка максимальная по длительности, и загасить именно эту сумму.

Вурдалак. Для выпускника МФТИ ответ очевиден. А для большинства людей с финансовым образованием [НачУпр ЕАВ недовольно молчала] ответ совершенно не очевиден. Если захотите, я Вам потом расскажу, как в Сбербанке усредняют проценты. Будете смеяться и можете потом рассказать коллегам. Вопрос был открытый. Я, собственно, так и сформулировал ответ: надо погасить непогашенный остаток самой ранней из просроченных ссуд или процентов .

ЗамПред [одобрительно]. Это означает, что Вы, по крайней мере, понимали, как по 254-П именно для портфельных ссуд оценивается просрочка; потому что она оценивается именно по длительности текущей просрочки. Чего не скажешь, например, об индивидуальных ссудах, по которым оценка качества обслуживания происходит за последние 180 дней по накопленному количеству длительностей просрочек, что, с моей точки зрения, менее логично и, в общем-то, более жёсткий вариант. Но, тем не менее, это так. Конечно же, для того чтобы расширять свой кругозор и копать не только вширь, с методиками Центробанка нужно самостоятельно ознакомиться. Естественно, любые вопросы задать – это всегда приветствуется: просто для более быстрого вхождения иногда есть смысл посоветоваться с более старшими товарищами.



15. А за царицу всех наук что знаешь?

ЗамПред [ещё один зигзаг в сторону умных тем, однако на этот раз с явным клерковским прицелом]. Но мне всё-таки более интересно знание математики. В нашей работе приветствуется знание статистики, знание математических моделей и работа методологическая; такие задачи, как разработка и корректировка скоринговых карт. Вы понимаете, в Сбере объём большой, но узкий сегмент функционала. У нас наоборот. У нас пока объём небольшой. Пока мы занимаемся теоретической подготовкой; в тестовом режиме, скажем так, испытываем на кошках то, что за полгода мы сваляли самостоятельно. Понятно, что это требует обкатки. Соответственно, мы, конечно, планируем уже существенные, значительные объёмы по суммам, по количеству физических лиц. Поэтому мне бы хотелось, конечно, чтоб у Вас было какое-то представление, начальное хотя бы, и чтобы у меня было понимание, что Вы можете быстро его нарастить.

Вурдалак. Основы теории вероятностей и математической статистики на физфаке изучал. Объём информации, конечно, меньше, чем на мехмате, и меньше, чем на ВМК.

ЗамПред. Ну а вообще, навыки усвоения новой информации? Берёте литературу, читаете и через 3 дня владеете этими фактами либо не владеете?

Вурдалак. Зависит, опять же, от книжки. Ну так, мозги ещё работают, не все высохли. Не все нервные клетки умерли за 6 лет отупляющей работы . Так что ещё пока функционирую. Но я только на Ваш вопрос точно не смогу ответить, пока не буду знать, что именно за какой срок надо будет освоить. Скажем, если курс математической статистики за 3 дня, смотря в каком объёме…

ЗамПред [увлеклась]. Я думаю, более правильно по американскому подходу идти, когда берёшь нужный учебник и смотришь, какую модель надо использовать и почему. А не по нашему фундаментальному подходу «Всё на свете доказать».

Вурдалак. Дискуссионный вопрос; но это уже, конечно, выходит за рамки собеседования.

ЗамПред. Для работы более эффективно, когда человек приходит и знает, что применить, и может легко объяснить, почему этот метод надо в данном случае применить. Для работы это более эффективно. Для научных дискуссий, дебатов, защит диссертаций и прочего, возможно, другой подход более правильный.



16. И жнец, и швец, и на дуде игрец

ЗамПред [всё так же увлечённо]. Ну, смотрите, что нам фактически нужно. Понятно, что функционал широкий, вот, и каждый человек может оказаться более полезным немного в других областях, чем, например, его предшественник. Сейчас человек, чья вакансия освобождается:

- занимается подготовкой профессиональных суждений по банкам и по эмитентам;

- принимает активное участие в разработке методологии для оценки рисков по портфелям однородных ссуд для будущих и последующих корректировок в сторону карт.

Что будет, с учётом Вашего опыта работы в андеррайтинге, на чём бы я больше хотела в данном случае сконцентрироваться:

- разработка нормативных документов для применения андеррайтинга;

- корректировка бизнес-процессов, которые внедряются в программном комплексе и будут использоваться для контроля процедуры принятия решений;

- впоследствии, в какой-то период времени, пока будет набор объёмов, собственно, сам андеррайтинг.

Вот это то, что, в принципе, ожидалось бы от Вас, какие бы задачи стояли. Соответственно, плюс выполнение поручений [каких именно, не сказала].

[НачУпр что-то пробурчала о подписях, но диктофон её не расслышал]

Вурдалак. Как-бы такой многостаночник.

ЗамПред. Ну, фактически да. В мелком банке всегда так. И в растущем. Я уже сказала, что это расширяет горизонты [стала искать слова], скажем так, и требует [не нашла слов]… но зато это потом позволяет, в общем-то, иметь более широкое представление. Это плюсик. Ну а минусы в том, что это требует определённых трудозатрат, достаточно серьёзных, по изучению разнонаправленных, скажем, действий. Вот. Ну да, правильно ЕАВ добавляет: ещё ежеквартальная отчётность по кредитным рискам, которые уже... скажем так, отлажена уже методика их предоставления.

[НачУпр что-то пробубнила, но диктофон её снова не расслышал]

Вурдалак. Ясно. Андеррайтинг и физических лиц, и юридических лиц, и контрагентов, да?

ЗамПред [сбавила обороты и стала как бы оправдываться]. В андеррайтинге физических лиц, как мы понимаем, Вы работали; а оценка контрагентов – это, ну, фактически по имеющейся методике… в общем-то, техническая работа по формированию профессиональных суждений по банкам. Ну это уже работа вот, в принципе, классическая; если Вы посмотрите функционал, скажем, кредитных рисков, то, как правило, это оценка банков-контрагентов и оценка эмитентов.

Вурдалак. Ну да, да.

ЗамПред. Вот. Поэтому этим аппаратом овладеть можно.



17. «Перестаньте сказать, Козюльский! Вы не на Привозе!» ©

Вурдалак. Есть человек, который готов этому обучать? Или сразу бросят в середину пруда – и выплывай как знаешь?

НачУпр [задумчиво торгуясь]. Ну если будет желающий пойти на такой шаг – обучить Вас .

Вурдалак. Ясно. Значит, нет.

НачУпр [снова кинулась в несознанку]. Это ещё не значит нет. Почему Вы сразу сформировали такой вывод в голове?

Вурдалак. У меня не один десяток собеседований за плечами. Так что я уже более-менее представляю, какой ответ что именно означает.

НачУпр. Нет, почему? Вывод Ваш ни на чём не основан.

ЗамПред [неуверенно]. Вообще к нам приходят люди, и мы занимаемся тем, что в принципе их обучаем, потому что…

НачУпр [раздухарилась]. Потому что если есть выбор: обучать человека, которому 30 лет, и обучать человека, которому 22 года, – то моё мнение, что легче обучить человека, которому 22 года, да? Потому что, в принципе, возможны какие-то споры, ещё чего-то, да? И мне, конечно, неприятно чего-то объяснять, говорить, как правильно делать. Мне нужно, чтобы меня слышали, как правильно делать, как нужно делать.

Вурдалак. То есть у Вас в одностороннем порядке…

НачУпр [в очередной раз перебила]. Нет, конструктивные предложения бывают, но только после того как Вы изучите детально документы, регламентирующие деятельность банков в части оценки кредитного риска, – большой объём нормативки.

Вурдалак. А бывали случаи, когда Ваш подчинённый за какой-то срок понимал эти нормативы лучше, чем Вы, и Вы это осознавали?

НачУпр [недоумённо и протяжно]. Нееееет.

Вурдалак. Ни разу не было такого?

НачУпр. Ни разу.

Вурдалак. Ни разу не было, да?

НачУпр. Ну у меня же опыт .

Вурдалак. Ну, опыт. Вы же понимаете, что количество не показатель качества .

НачУпр. Ну, и количественно, и качественно. Почему не показатель?

Вурдалак. Это несколько разные характеристики. Тут нельзя сказать, что количество перерастает в качество.

ЗамПред. Вообще, да.

Вурдалак [объяснил НачУпру на пальцах]. Ну хорошо. Вот, например, люди, которые в Сбербанке по 5 лет работали в андеррайтинге, бывало, выводы делали гораздо более примитивные, чем человек, который, к примеру, год работал в андеррайтинге.

ЗамПред. Такое, конечно, возможно.

Вурдалак. В этом вопрос и был.

ЗамПред [решила отыграть назад]. Просто, может быть, был задан не по адресу.



18. Do you speak English?

Вурдалак. Ну, мы же друг друга в первый раз видим. И, как я понимаю, собеседование довольно обстоятельное. Тут даже про уравнения Максвелла спросили. Я, кстати, вспомнил: в четвёртом уравнении «зашита» теорема Гаусса, а во втором – правило Ленца [см. систему (2) вот здесь].

ЗамПред [показывает на одно из уравнений]. А вот это, по-моему, вторым идёт.

Вурдалак. На физфаке именно в такой очерёдности нам читали на курсе электродинамики: два по роторам и два по дивергенциям. Точно так. Но физтех с физфаком может спорить, конечно же.

ЗамПред. А с языком иностранным как у Вас?

Вурдалак. Очень скромно. Читаю и перевожу со словарём, если честно.

ЗамПред. А в резюме указано “читаю профессиональную литературу” [засмеялась].

Вурдалак. Так в hh же нет варианта “читаю и перевожу со словарём”.

ЗамПред. Хм… [опять засмеялась]

Вурдалак. Обратите внимание: там не указано “перевожу без словаря”. Там именно “ читаю профессиональную литературу”. Прочитать я могу.

Тут стоит объявить благодарность корешу-однокласснику, убедившему меня в целесообразности использования именно такой формулировки насчёт знания иностранного языка, когда я на заре своей банковской карьеры составлял резюме для hh по всем канонам эйчаровской кошерности. Он сказал: «Ты прочитать текст можешь? Можешь. Вот и выбирай вариант “ читаю профессиональную литературу”. В нём ведь про перевод (со словарём либо без словаря) ничего не сказано».



19. Элементы ZOG-оведения

НачУпр [вздумала поделикатничать]. Извините, а насколько вообще экономические процессы принимаете, воспринимаете и следите за ними?

Вурдалак. Статьи Михаила Хазина читаю в журнале «Однако».

НачУпр

Вурдалак. Что? У Вас какие-то предрассудки? Он против неолиберальной и компрадорской экономики, которая строится у нас больше двадцати лет.

НачУпр. Какая у нас строится больше 20 лет?

Вурдалак. Неолиберальная. Компрадорская.

НачУпр. Компрадорская?

Вурдалак. Не слышали такого термина?

НачУпр. Такое слово впервые слышу.

Вурдалак. Ну, компрадор (первоначально) – это посредник между местным рынком сбыта и зарубежной корпорацией. Но с течением времени всё чаще компрадорами стали называть людей, которые являются уроженцами данной страны и живут в данной стране, но действуют в интересах других государств и экономику данной страны (в нашем случае России) подчиняют экономике других государств. К примеру, затягивание России в ВТО на заведомо невыгодных для России условиях – это явная компрадорщина. Разрушение промышленности в 90-е годы – это тоже компрадорщина.

НачУпр. Угу. А отслеживаете ли Вы состояние финансовых рынков? Делаете ли какие-то выводы?

Вурдалак. Биржевые и фондовые дела не отслеживал. Меня этому не обучали по работе.

НачУпр. Ну а вообще, не хотели заработать на этом денежку?

Вурдалак. А, чтобы играть на бирже?

НачУпр. На бирже в том числе.

Вурдалак. Интересовался у людей. Мне просто честно сказали, что нужно очень много времени потратить, чтобы вот это всё изучить. При полной занятости это далеко не всегда возможно. И…

НачУпр [перебила]. Но ведь технари этим интересуются.

Вурдалак. Один момент! На физфаке не техническое образование. Техническое образование в Бауманском, МАИ – это другое дело.

НачУпр [вообще не в теме]. Нуууу, хорошо, ладно.

Вурдалак. На самом деле, реально навариться могут только те, у кого есть инсайд; а для этого нужны поставщики информации. А чисто вот так вот со стороны, сами понимаете. Ну чё, пять тыщ рублей я вложу – наиграю на них сто рублей . Ну интересно, да. Несколько часов грохнуть ради ста рублей? Овчинка выделки не стоит. Другое дело – поставить…

НачУпр [перебила]. Мне непонятно, откуда Вы выводы делаете? У Вас нет таких данных.

Вурдалак [прикрыл лавочку]. Это Ваше мнение.

НачУпр. Нуууу…



20. Настала пора и мне свой зигзаг забубенить!

Вурдалак. Ну и какое же вознаграждение жалует банк человеку, который вот таким многостаночником является?

НачУпр. А Вы как думаете? Ваши пожелания?

Вурдалак [решил повторно уточнить полный список функциональных обязанностей].

Значит, ещё раз:

1) Андеррайтинг физических лиц;

2) методология (разработка нормативных документов) для андеррайтинга физических лиц;

3) оценка контрагентов и эмитентов по существующим регламентам;

4) составление отчётности по кредитным рискам, тоже по существующим регламентам.

То есть сотрудник два параметра делает по установленным инструкциям, а по физическим лицам сам разрабатывает регламенты и сам “андеррайтит”?

ЗамПред и НачУпр.

Вурдалак. Неужели за 40 часов в неделю человек успеет всё это сделать? Или за 60 часов, по-прохоровски?

ЗамПред [после короткого неразборчивого перебубнежа с НачУпром]. Не, ну смотрите: во-первых, составление отчётов – это техническая работа, которая в определённый срок должна быть выполнена. То есть, например, там, месяц закончился – надо в течение ближайших трёх дней сделать эти отчёты. Шаблоны есть, и, как правило, там каких-то глобальнейших изменений не происходит. Ну хотя, сейчас МДМ Банк предписание получил на два с половиной миллиарда рублей досоздать резервы...

Вурдалак [не удержался от соблазна съязвить в адрес неоднократно разобранного мною по костям бывшего работодателя]. Жив ещё Курилка.

ЗамПред. …наверное, сейчас произойдёт [снова засмеялась] изменение глобальное.

Вурдалак. Я вообще удивлён, что он до сих пор жив, этот банк.

ЗамПред. Почему?

Вурдалак. Ну а сколько у него отжали бравые ребята из Новосибирска под руководством Игоря Кима? А до этого сколько отжали бравые ребята под руководством Мишеля Паскалевича (так на русский лад его называют) Перирена, который из Райффайзенбанка пришёл? Действительно, странно, что он до наших дней дожил. Ну, раз жив, хорошо, пусть живёт дальше.

ЗамПред и НачУпр. Разрешаете? [захохотали обе]



21. За копейку канарейка чтобы пела и плясала…

Вурдалак [прервал веселье собеседниц]. Оклад – 115000 рублей до налогообложения, то есть сто тыщ рублей на руки. Я оцениваю эту работу во столько, по совокупности данных.

Несколько секунд тишины .

ЗамПред [уныло]. Смело.

Ещё несколько секунд тишины.

Вурдалак. А как должность называется официально?

ЗамПред [грустно]. Ведущий специалист управления риск-менеджмента.

И ещё несколько секунд тишины.

ЗамПред. Интересно, а во сколько надо нам обучение сотрудника оценить?

Вурдалак. Списать стоимость обучения как безнадёжную для взыскания. Ну или как необходимую инвестицию считать её. Если б МГУ и школа с меня деньги потребовали за обучение, я бы, наверное, до конца жизни не расплатился. В этих двух местах я знаний получил больше, чем, наверное, за всю оставшуюся жизнь получу (если, конечно, ничего не будет меняться в корне).

ЗамПред [потихоньку стала оправляться от шока]. Ладно, хорошо, мы Вас услышали. Таких зарплат на таких позициях у нас в банке, к сожалению, нету. Поэтому таких денег мы предложить не сможем.

Вурдалак. А какие есть? Ну так, чисто для интереса [очень уж хотелось узнать, сколько готовы платить человеку, который будет работать как минимум за троих].

ЗамПред. На таких позициях?

Вурдалак. Да.

ЗамПред. Ну, скажем так. В зависимости от квалификации и от испытательного срока от пятидесяти до семидесяти.

Вурдалак. Это «чистыми», да?

ЗамПред. «Чистыми».

Вурдалак. Угу.

ЗамПред. То есть понятно, что, как Вы справедливо отмечали, у каждого своя скорость вникания, у каждого своя скорость, скажем так, осуществления различной деятельности. Потому что кто-то может ковыряться 10 дней с относительно простым заданием, кто-то может, условно говоря, сделать его за 2 дня. И понятно, что при различной степени эффективности труд будет по-разному оплачиваться. Вот. Но точно могу сказать, что я рада за рынок, если в других местах есть такие доходы на таких позициях . Вот. Но честно говоря, с моей точки зрения, это экономически нецелесообразно.

Вурдалак. Ну просто для сравнения: в Сбербанке у человека, который занимается только андеррайтингом физических лиц по утверждённым методикам, вот эти пятьдесят «чистыми» есть стабильно.

ЗамПред [окончательно оправилась от шока и стала сыпать эйчар-дебилатуризмами]. Но зато у него нету перспектив, понимаете? Он как бы маленький винтик в механизме. Ведь мы каждом этапе своей жизни можем быть мотивированы разными вещами и разными методами, и не только зарплатой. Когда человек уходит из крупного банка, освоив что-то, в более мелкий банк, он понимает, что здесь он как бы широту кругозора получит; потом у него будет возможность, например, уйти на более высокую позицию.

Вурдалак. А если он ещё принесёт свою базу из крупного банка, так это вообще будет здорово .

ЗамПред. Ну это, в принципе, стандартная практика как бы. Поэтому [растерялась]… Ну, если Вы считаете, что… Опять-таки, этому тоже надо учиться. То есть вот так вот работая строго по накатанным методикам, где неизвестно фактически ничего, то есть не раскрывается, только можно своим мозгом доходить: «Что же это за программа? По какому же хитрому алгоритму зашитому она там что-то считает?» Вот. Например, приходя туда, где надо думать самому, писать и так далее... [решила скомкать вату] всё равно период обучения неизбежен в данном случае .

Кто-то из дам сказал: «Безусловно».

ЗамПред. Поэтому с учётом всего, что мы обсуждали, подумайте. Но если у Вас есть, конечно предложения на такие суммы, которые Вы обозначили, то мы здесь конкурировать не сможем. Мы можем только конкурировать, скажем так, перспективами обучения, расширения кругозора и, в принципе, последующим ростом .

Вурдалак [решил рыть глубже]. Это оклад 50-70 «чистыми» или же оклад какой-то минимальный, а остальное – премия, которая зависит от множества факторов?

ЗамПред. Нуууууууу, у нас, как правило, не оклад минимальный, а остальное – премия, которая зависит от множества факторов; а то, что сумма, которую озвучили, которая «чистыми» на руки выдаётся, она просто разбивается в некоей пропорции. На первоначальном этапе пропорция совсем лояльная идёт: 80 к 20 или даже 90 к 10. Впоследствии, когда идёт рост заработной платы, увеличивается премия. В принципе, она где-то потом становится у кого-то 40 к 60; то есть всё-таки максимум для величины премии – это оклад.

Вурдалак. Оклад какой для данной должности? Ну или диапазон «от и до»?

ЗамПред. Ну опять-таки, от 40 получается до 55 оклад.

Вурдалак. «Чистыми»?

ЗамПред. «Чистыми». Остальное – это как бы премия, но ещё раз говорю, что при дальнейшем росте заработной платы обычно увеличивается премия. Вообще, надо сильно постараться, чтобы её не получить. У нас не так, что эта премия зависит от выполнения каких-то показателей, как в Сбербанке. Это некая сумма, которая выплачивается обычно в 100% случаев, за исключением случаев, когда человек проштрафился.

Вурдалак. Её для этих целей и вводят.

ЗамПред. Ну, фактически да. Чтобы всё-таки был механизм хоть какого-то, скажем так, воздействия на человека.

Вурдалак. Рублём.

ЗамПред. Да. Чтобы он на работу вообще приходил, желательно вовремя, желательно в соответствующем виде [усмехнулась] и так далее.



22. О прикиде и причесоне

Вурдалак. Как, кстати, насчёт вида? Как я понял, у вас довольно мягкий дресс-код здесь.

ЗамПред [в наряде с открытыми плечами]. Дресс-код… да, мягкий, но предполагается, что мужчины ходят в рубашках, а не в майках, и не в шортах, и не в джинсах.

Вурдалак [одет в однотонные серые джинсы и однотонную серую вельветовую рубашку навыпуск]. А если не пятнистые, а одноцветные, однотонные джинсы?

ЗамПред. Нет, всё равно не в джинсах.

Вурдалак. Дискриминация: женщины с открытыми плечами, а мужчины обязательно не в джинсах.

ЗамПред [захохотала]. Ну хоть в чём-то же должна быть дискриминация! Да, у женщин более мягкий дресс-код. Хотя нам время от времени напоминает кадровая служба о том, что недопустимы глубокие декольте и мини-юбки. Но, в принципе, если попасться… Если сотрудника в чём-то некорпоративном увидит высшее руководство, то это как раз один из вариантов для депремирования .

Вурдалак. Понятно. Причёска не регламентируется? Её отсутствие не является препятствием, никого не напрягает?

ЗамПред [захохотала]. Нет.

Вурдалак. Ну хорошо. Прекрасно.

ЗамПред. Нет. Мне кажется, в Вашем случае [посмотрела на мою гладко выбритую голову] это, в принципе, аккуратный вид. Дреды, я думаю, не подойдут [опять захохотала] .

Вурдалак. А то иногда пишут в корпоративных кодексах: «Мужчины должны быть гладко выбриты». Пожалуйста!

ЗамПред. Нет. Такого требования у нас нет, и, в принципе, для кого-то это естественное состояние головы. За это не штрафуют. А кстати, это какой-то вот, ну, протест или что?

Вурдалак. Всё гораздо проще [вкратце пересказал содержание блог-поста «От проборов к блестящей лысине», начиная с главы «От полубокса к ёжику»].

ЗамПред [задумчиво]. Интересно. Ну, в общем, мы тогда ждём обратной связи от Вас, а мы, со своей стороны, дадим обратную связь от нас.

Вурдалак. То есть когда? Что? Кому звонить? Что говорить, спрашивать?

ЗамПред. Позвонит Вам, скорее всего, ШТИ, что касается нашего решения. Вот. Ну а дальше, в принципе, Ваше решение.

Вурдалак. Срок?

ЗамПред. Я думаю, до конца недели.

Вурдалак. Хорошо, понятно. Спасибо.

ЗамПред. НачУпр даст Вам свою визитку и проводит Вас к выходу.

НачУпр к выходу меня проводила, но своей визиткой одарила только после моего напоминания.



23. Второй звонок

По дороге от банка до метро я думал так: «Ясен пень, что меня туда не позовут. Не резон им принимать в свои ряды человека, который может в открытую потроллить (пусть и заслуженно) принимающую сторону. Ну хоть на умные темы побазарили с ЗамПредом. В общем, не в накладе я. Разве что минут на 20 опоздаю на очередную плановую явку в отдел трудоустройства центра занятости населения. Но это не беда: инспектор меня простит». Однако пьеса не торопилась завершаться. Когда я ехал в метро, на экране моей звонилки высветился номер Интерактивного банка. Я попросил перезвонить через ** минут, ибо под стук колёс вести осмысленные переговоры невозможно. По выходе из столичной подземки я увидел на экране мобилы всё тот же номер телефона: звонила ШТИ, начальник отдела кадров ООО «Интерактивный банк».

ШТИ. Мы предлагаем Вам должность ведущего специалиста Управления риск-менеджмента.

Вурдалак

ШТИ. Ваша кандидатура понравилась. По з/п очень важный момент: испытательный срок – пятьдесят «чистыми»; по окончании испытательного срока – там уже по результатам, пятьдесят-семьдесят. Как Вы относитесь к нашему предложению?

Вурдалак [всё ещё не доверяя своим ушам, решил уточнить, прежде чем отвечать]. Понятно. А вот на испытательный срок пятьдесят «чистыми» – это оклад? То есть 57500 – оклад до налогообложения?

ШТИ. У нас зарплата делится на оклад и премию. Пятьдесят «чистыми» – это совокупный доход. Ну, здесь, вероятно, так я думаю , тысяч тридцать будет оклад, а двадцать – премия.

Вурдалак. Ага. А премия где-то прописывается вообще?

ШТИ. Премия у нас прописана в положении об оплате труда.

Вурдалак. Ясно. А кому именно моя кандидатура понравилась?

ШТИ. ЗамПреду ПЕР.

Вурдалак. А начупру ЕАВ?

ШТИ. И ей тоже.

Вурдалак

Затем ШТИ сказала, что если предложение меня устраивает, то мне на «мыло» пришлют анкету, которую надо заполнить и отправить в электронном виде – дальше свою работу сделают безопасники. Ну, думаю, предварительное устное согласие ни к чему не обязывает, зато позволит узнать перечень вопросов. Авось там что-то ржачное нарою и вставлю в свою очередную пьесу.



24. Дела бумажные

Вечером в «мыле» обнаружил предельно лаконичное письмо от СЯА, ведущего специалиста отдела кадров: «Ждём заполненную анкету». В приложенном файле – пятистраничная портянка. В Сбербанке нечто похожее я заполнял: персональные данные, образование, трудовая деятельность, имена, пароли, явки. Но никаких вопросов насчёт членства в сектах сатанистов, склонности к зоо- и некрофилии, даты первой понюшки клея, частоты отправления естественных надобностей в общественных местах и т.п. На пятой странице, предназначенной для заполнения работником отдела кадров, указаны условия, на которых новый сотрудник принимается в штат. Самое интересное – размер оплаты труда. Отдельные графы для оклада и премии в период прохождения испытательного срока и по его окончании – итого четыре суммы. Какой гешефт будет указан в трудовом договоре, а какой – в дополнительных соглашениях к нему, заранее не предугадать. Как именно это дело оформляется на практике, возможно, прояснит кто-то из комментаторов.



25. Несрастуха точка ру

В общем, после звонка от ШТИ настала пора взвесить все «за» и «против», чтобы определиться: закончить на этом взаимодействие с ООО «Интерактивный банк» или двигаться дальше? Проанализируем выжимку из вышенапейсанного.



Функциональные обязанности

1) Разработка нормативных документов для андеррайтинга физических лиц.

2) Андеррайтинг физических лиц в соответствии с вышеупомянутыми документами.

3) Оценка контрагентов и эмитентов по существующим регламентам. Правда, неизвестно количество и качество, понятность этих регламентов.

4) Составление отчётности (то ли раз в месяц; то ли раз в квартал; то ли и так, и эдак) по кредитным рискам, тоже по существующим регламентам, перевариваемость которых тоже можно узнать лишь по факту.

Предположим, что пункт 4 является, так сказать, довеском: вроде как не каждый день и даже не каждую неделю есть нужда эти отчёты составлять. Но любой из пунктов 1, 2 и 3 тянет на полноформатный функционал отдельно взятого сотрудника. А принимающая сторона фактически предложила одному работать за троих . Как я указывал выше, и жнец, и швец, и на дуде игрец.



График работы

Только классическая пятидневка с 9 до 18 часов (в пятницу до 16:45), да ещё более чем прозрачный намёк на регулярность неоплачиваемых переработок. В общем, всё в лучших традициях корпоративного рабства.



Оклад и премии

Тут полная муть. ЗамПред ПЕР сказала, что гешефт лежит в пределах от 50 000 до 70 000 рублей «чистыми» и что соотношение «оклад/премия» поначалу составляет 80 к 20 или даже 90 к 10 (см. главу 21). А начальник отдела кадров ШТИ (см. главу 23) озвучила другое соотношение: « Ну, здесь, вероятно, так я думаю , тысяч тридцать будет оклад, а двадцать – премия». Как известно, 3:2 < 4:1 < 9:1. Однако это был ещё не конец игры на понижение гарантированной части дохода, поскольку ШТИ добавила, что итоговые суммы станут известны в день подписания документов о трудоустройстве . Так ведь и до МРОТ дойти можно. Ну а насчёт депремирования сравните слова ЗамПреда в главах 21 и 22: «Надо сильно постараться, чтобы её [премию] не получить» и (пару-тройку минут спустя) «Если сотрудника в чём-то некорпоративном увидит высшее руководство, то это как раз один из вариантов для депремирования».



Обучение

Кто-то из читателей может возразить: «Ну да, гарантированный тридцатник и писанная на воде премия за тройной функционал весьма негусто. Но ведь эту сумму предложили на период прохождения испытательного срока человеку без опыта работы в большинстве из перечисленных направлений. Стало быть, маленькая зарплата компенсируется обучением; а знания дороже денег. Кроме того, получив необходимые знания, сотрудник в дальнейшем сможет продать себя подороже на рынке труда». Наверняка нечто похожее гуру эйчар-дебилатуры пишут в своих откровениях; но тёртые калачи в курсе, что это сказки для лохов. И будем отталкиваться от фактов: в ходе собеседования НачУпр предельно прозрачно намекнула, что обучать меня она не будет (см. главу 17). Так что в искренность высказываний ЗамПреда: «Естественно, любые вопросы задать – это всегда приветствуется: просто для более быстрого вхождения иногда есть смысл посоветоваться с более старшими товарищами» (глава 14) и «…всё равно период обучения неизбежен в данном случае» (глава 21) – верится, мягко говоря, с трудом.



Взаимоотношения

Совершенно понятно, что ведущему специалисту управления риск-менеджмента чаще приходится взаимодействовать не с ЗамПредом, а со своим непосредственным начальником – НачУпром. А заценив манеру поведения последней в ходе собеседования, я не мог не догадаться, что контакт у нас с ней не сложился бы. Чего стоит её фраза «Ну если будет желающий пойти на такой шаг – обучить Вас». Так и вижу картину маслом:

Ведущий специалист. Ваше преподобнейшее высокоуправленство! Не угодно ли будет Вам одарить холопа Вашего частичкой своего необъятного клерковского знания?

НачУпр. А позолоти ручку, клерк! Да в ножки мне поклонись! Да осанну мне спой!



26. Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают ©

Ход собеседования в ООО «Интерактивный банк» можно сравнить с зигзагом: ЗамПред неожиданно перескакивала на умные темы, а НачУпр резко возвращала разговор в банковскую колею – и так не один раз. Вполне возможно, что дамы, следуя предварительным договорённостям, сыграли в менеджерский аналог погонной игры «добрый следователь – злой следователь» и заранее распределили роли: ЗамПред – чёткий начальник, НачУпр – мутный начальник. Что характерно: НачУпр вела себя очень дерзко и местами хамовато, но ЗамПред её ни разу не одёрнула. Вполне возможно, что список дозволенных действий в этой конторе зависит не только от занимаемой человеком должности. Что касается соискателя, то бишь меня, то я по жизни ровный честный . В итоге опейсанное зигзагообразное собеседование оказалось самым умным и самым весёлым в моей клерковской практике. Ни на одной другой встрече с представителями потенциального работодателя разговор не доходил до ZOG-оведческих дискуссий о неолибералах и компрадорах; и уж тем более ни на одном другом собеседовании меня не просили воспроизвести уравнения Максвелла; да и столь позитивные менеджеры, как хохочущая во весь рот ЗамПред ПЕР, мне больше ни разу не попадались. Так что впечатления от контакта с ООО «Интерактивный банк» у меня сугубо положительные, и я без каких-либо колебаний ставлю оценку +1.



Что касается трудоустройства на вакансию ведущего специалиста управления риск-менеджмента, то, как вы, уважаемые читатели, догадались, услышанного (отдельное спасибо НачУпру ЕАВ за откровенность) мне хватило, чтобы твёрдо решить туда не идти. Суть требований к соискателю такова: «Нужен квалифицированный опытный сотрудник, которого не придётся ничему обучать, который будет пахать за троих, а получать гроши, да ещё позволит вешать себе на уши эйчар-дебилатурную лапшу о перспективах роста». Или, как говорят в народе, за копейку канарейка чтобы пела и плясала… Поэтому присланную мне анкету по форме «Сдай себя с потрохами, а мы подумаем, нужен ли ты нам» я заполнять не стал; а звонков и писем с той стороны мне больше не поступало. В общем, разошлись мы с представителями ООО «Интерактивный банк» по-тихому.

«Но, любезный читатель, я с тобою закалякался…» © Если кого-то утомил обилием специфических терминов и подробностей, широко известных в узких физико-математических кругах, то прошу не серчать . Местами меня, знаете ли, одолевала ностальгия по тем временам, когда мозги мои работали, а не сохли от ковыряния кредитных заявок и прочей клерковской мутоты, и когда я даже представить себе не мог, что жизненная кривая выведет меня в ростовщическое болото. С другой стороны, если бы я не трудился в банках, то не было бы и отзывов Вурдалака на этом портале, да и самого Вурдалака не было бы. Вот такая пейсательская диалектика, понимаешь.