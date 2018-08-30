Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Помогите разобраться!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте. Посоветуйте куда обратиться в такой ситуации: Я проработала на почте россии 6 лет, в том числе оказывала услуги почта-банка. В мае прошлого года я уволилась. Так я нахожусь на пенсии по инвалидности, я не могу получать пенсию в том размере, в котором она мне положена как "не работающему пенсионеру", т.к оказывается в пенсионный фонд ежемесячно поступают отчеты о том, что я РАБОТАЮ в почта-банке. Обращалась к куратору почты, там мне сказали "я ничего незнаю, когда вы увольнялись, я вас еще не курировала!" Трудовая у меня на руках, с почты россии стоит отметка об увольнении. В почта-банк я в принципе не устраивалась!!! Просто оказывала их услуги , т.к они также были возложены на операторов почты россии. Где теперь искать концы и кто вернет мне положенные государством деньги?
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Olka.fff • бывший сотрудник
11.02.2019 15:53
|Справка 2 ндфл
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Спасибо за оперативность решения проблемы. Справка готова, все отличнр
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alpena • бывший сотрудник
04.02.2019 12:50
|Справка 2 ндфл
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте. Заказала справку 2ндфл. 23.01.2019 года написала заявление о её предоставлении и тишина. Другие уволенные сотрудники ждут такую справку по несколько месяцев. Меня волнует вопрос как долго мне её ждать. У кого узнать, на какой стадии находится моё заявление?
Администратор: Справка отправляется по почте?
alpena: Этого мне не сообщили. Она должна прийти на точку и уже они мне её отдадут. По крайней мере, трудовую мне так передавали. Но обычно курьером все документы передаются в банке и происходит это намного быстрее, чем просто почтой.
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alpena • бывший сотрудник
02.02.2019 02:36
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Администратор:
В служебном рейтинге пока нет возможности отмечать решение проблемы, поэтому меняем исходную оценку на нейтральную.
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Ответ банка:
Добрый день, Ольга!
Благодарим Вас за отзыв.
Мы постарались максимально оперативно решить Ваш вопрос. Справка подготовлена. Вы можете получить ее по адресу с. Черниговка, ул. Восьмое марта, д. 9.
От лица Макрорегиона «Дальний Восток» приносим Вам извинения за доставленные неудобства.
С уважением,
Команда Почта Банка
|Интересно
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте! Я - бывший сотрудник колл центра, скажите, возьмут ли снова, если придти?
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Altynayka92 • бывший сотрудник
04.01.2019 21:14
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Администратор:
Оценка тут, пожалуй, ни к чему. Снимаем....
|Выплата декретных
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. У меня нет слов.
Являюсь сотрудником, который ушёл в декрет 3 декабря. О перенесении выплаты декретных никто не сообщает. Всё сюрпризом. Во первых, выплата декретных должна быть 20 декабря, но как мне сказал сотрудник отдела кадров, «мы забыли ваши документы отправить в Москву». Почему я, беременная, не забыла всё вовремя сделать, и через весь город с жмвотиком ехать к вам?
Хорошо, не 20-го, так 28-го выплата будет. Жду. Звоню в отдел кадров, так как сомнений много уже. А мне говорят: бухгалтерия написала, что выплаты будут в январе. Почему меня не оповещают, почему в январе? Вы все сроки выплат передержали. Будем обращаться далее, выше?
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Sutovae84 • сотрудник
28.12.2018 17:16
|Где деньги, Зин...?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Все как в знаменитой песне В. Высоцкого... Трагикомедия!
Моя трудовая книжка пестрит названиями Банков. Недавно появилась еще одна: крупными уверенными буквами... ПАО ПОЧТА БАНК!!
После волны отзывов лицензий и громких санаций я грешным делом подумала, что уж в этом оплоте стабильности и царстве Гармаша я встречу далекую пенсию. Не буду описывать, что, где и как... Косяков везде хватает!! Хочу лишь сказать спасибо моей команде: РЕБЯТА, вы молодцы. С вами мы достигали недостижимых целей, каждый день встречали с позитивом. В общем, спасибо ребятам за позитив, сплоченность и нацеленность на результат!
Через некоторое время я приняла решение уйти - не буду озвучивать причин: их много и они разные... Думала, "развод" наш с ПОЧТА БАНК будет легким и безболезненным... НЕ ТУТ-ТО БЫЛО!
Итак, по порядку... Все банально - заболел ребенок, ушла на больничный, вышла с больничного, написала заявление на увольнение, сдала больничный работодателю, жду момента увольнения и полного расчета... НО стандартная схема здесь не работает: все как у акционера банка - через Дааальний Восток.
В дату увольнения получаю расчет, но не полный - БОЛЬНИЧНЫЙ НЕ ОПЛАЧЕН! Звоню руководству, обещает уточнить и перезвонить. ПЕРЕЗВАНИВАЕТ ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ! Видимо, туго со временем, понимаю, все таки руководитель высшего звена! Начинаю сама уже, будучи уволенной, выяснять: что, где и когда? Обещают в дату аванса - МИМО. Далее клятвенно заверяют, что в дату выплаты зп... Жду, меня ни разу работодатель не обманывал. Опять мимо! Звоню руководителю - опять ПУСТЫЕ обещания. Бедный кадровик, на нем я оторвалась, каюсь... После того, как я собралась заявлять в ФСС, мне перечислили в этот же день ПОЛОВИНУ полагающейся мне суммы! Вопрос где остальные поныне без ответа... Оказывается, моя 182 н с предыдущего места работы не поступала в кадры... Видимо ОЧЕНЬ занятое руководство не посчитало нужным туда ее передать! Было бы замечательно запросить дубликат справки и написать заявление на перерасчет, но увы и ах, прежний работодатель уже ушел в забвение и числится в Книге памяти сайта.
Да, и 182 н ПОЧТА БАНКОМ составлен криво и до сих пор мне его не переделали.
Будущие и нынешние сотрудники этого чуда природы, пожалуйста, будтье аккуратны, все свои личные документы сдавайте по актам приема- передачи, хотя если ваши документы потеряют, то акт не поможет.
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OVK_1002 • бывший сотрудник
19.12.2018 12:45
|Как получить справку о доходах?
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте. Я действующий сотрудник, но нахожусь с ноября 2017 года в декретном отпуске!Работала в контактном центре в г.Нижний Новгород. Когда ушла в декрет, переехал в город Пенза (к своим родителям).
Пытаюсь уже неделю заказать справку о доходах в соц защиту! Сначала я звонила девушке, которая раньше мне заказывала эту справку, оказалось она в отпуске. Передали трубку другой, та в свою очередь обещала заказать и сказала, что если сама не сможет, вышлет мне заявления. Но обещала, что в течении двух дней свяжется со мной и скажет заказала или нет.
В итоге сегодня я звонила в офис узнавала, просила передать трубку. Но мой номер только записали и обещали перезвонить!
Данная справка нужна мне срочно и я об этом сказала!
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0
anna_za • сотрудник
14.12.2018 16:51
|Подарки сотрудникам
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я являюсь работником Почта банка, сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет, хотела получить новогодние подарки для двух моих сыновей. Но оказалось, что в нашем славном Почта банке подарки детям, матери которых находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребёнком ,не положены. С Таким нарушением прав матери и ребёнка я ещё не сталкивалась. Прошу дать мне разъяснения в правильности действий руководства Почта банка.
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89661600003 • сотрудник
11.12.2018 17:26
|Не советую здесь работать
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу поделиться, как проработала в Почта банке в должности специалист активных продаж в Перми. Стаж работы в банковской сфере 6 лет, так что есть чем сравнить.
Пришла на собеседование, премию обещали до 28 тр. В итоге, когда уже работала, узнала, что при выполнение плана премия около 9 тр. Так же есть корректирующие показатели и она может быть на несколько тысяч больше или меньше, но никак не 28 тр.
Обучения в банке нет! Ты сам должен всё выучить и сдать тест. После берут на работу. Стажировка не о чем, тебе придётся всё самому учиться. Если нет опыта в банке, будет тяжело. Текучка большая, не каждый будет работать только за оклад.
Работала в отделениях почты, просто ужас. По стойкам финансовых экспертов бегают тараканы. И это банк!
Руководитель может названивать вне рабочее время и требовать, что ты обязан отвечать в любое время ему. Если ты сделал план, его тоже мало волнует, будет требовать ещё, тк он ведь ещё не сделал. От руководителя постоянно вынос мозга.
Если приходит клиент с проблемой, то никто не знает, как помочь. Банку пофиг на клиентов, его задача - только прибыль. Финансовые эксперты большинство новенькие, ничего не знают и их не учат.
Считаю, что это не банк, а шарашкина контора. Обучения нет, условия труда не соблюдены, при уволнении премию не выплачивают.
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Та самая • бывший сотрудник
04.12.2018 13:22
|СПРАВКА 182-Н
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый вечер!
Являюсь бывшем сотрудником ПАО Почта Банк. Дата увольнения 10.10.2018года (г.Москва) Помогите решить вопрос! С кем конкретно можно связаться, чтобы мне в кротчайшие сроки предоставили справку по форме 182-Н? Так как при увольнении справка не была запрошена. На данный момент справка нужна для предоставления в HR отдел нынешнего работодателя. Заранее благодарю и жду ответ.
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Leletkoiy • бывший сотрудник
01.12.2018 21:20
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Ответ банка:
Добрый день!
Комментарий дан в личном сообщении.
С уважением,
Команда Почта Банка
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