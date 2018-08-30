Все как в знаменитой песне В. Высоцкого... Трагикомедия!



Моя трудовая книжка пестрит названиями Банков. Недавно появилась еще одна: крупными уверенными буквами... ПАО ПОЧТА БАНК!!



После волны отзывов лицензий и громких санаций я грешным делом подумала, что уж в этом оплоте стабильности и царстве Гармаша я встречу далекую пенсию. Не буду описывать, что, где и как... Косяков везде хватает!! Хочу лишь сказать спасибо моей команде: РЕБЯТА, вы молодцы. С вами мы достигали недостижимых целей, каждый день встречали с позитивом. В общем, спасибо ребятам за позитив, сплоченность и нацеленность на результат!



Через некоторое время я приняла решение уйти - не буду озвучивать причин: их много и они разные... Думала, "развод" наш с ПОЧТА БАНК будет легким и безболезненным... НЕ ТУТ-ТО БЫЛО!



Итак, по порядку... Все банально - заболел ребенок, ушла на больничный, вышла с больничного, написала заявление на увольнение, сдала больничный работодателю, жду момента увольнения и полного расчета... НО стандартная схема здесь не работает: все как у акционера банка - через Дааальний Восток.



В дату увольнения получаю расчет, но не полный - БОЛЬНИЧНЫЙ НЕ ОПЛАЧЕН! Звоню руководству, обещает уточнить и перезвонить. ПЕРЕЗВАНИВАЕТ ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ! Видимо, туго со временем, понимаю, все таки руководитель высшего звена! Начинаю сама уже, будучи уволенной, выяснять: что, где и когда? Обещают в дату аванса - МИМО. Далее клятвенно заверяют, что в дату выплаты зп... Жду, меня ни разу работодатель не обманывал. Опять мимо! Звоню руководителю - опять ПУСТЫЕ обещания. Бедный кадровик, на нем я оторвалась, каюсь... После того, как я собралась заявлять в ФСС, мне перечислили в этот же день ПОЛОВИНУ полагающейся мне суммы! Вопрос где остальные поныне без ответа... Оказывается, моя 182 н с предыдущего места работы не поступала в кадры... Видимо ОЧЕНЬ занятое руководство не посчитало нужным туда ее передать! Было бы замечательно запросить дубликат справки и написать заявление на перерасчет, но увы и ах, прежний работодатель уже ушел в забвение и числится в Книге памяти сайта.

Да, и 182 н ПОЧТА БАНКОМ составлен криво и до сих пор мне его не переделали.



Будущие и нынешние сотрудники этого чуда природы, пожалуйста, будтье аккуратны, все свои личные документы сдавайте по актам приема- передачи, хотя если ваши документы потеряют, то акт не поможет.