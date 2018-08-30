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|Чёрный список (стоп лист)
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый вечер всем посетителям сайта. Хочу поведать свою историю работы в МКБ.
В конце сентября попала на собеседование к начальнице управления. Пришла вовремя, HR менеджер встретил и проводил в переговорную, пришла она, такая эмоциональная и позитивная (буду писать кратко, иначе надолго), мало что спрашивала, вообщем я согласилась на декретную ставку в отдел кредитно-депозитных операций.
Пришла на оформление, затем начальница отдела познакомила меня с коллегами и сказала, что буду работать на участке гарантии.
Обучала меня С. Только после увольнения я выяснила, что та постоянно бегала к руководству и жаловалась на мою работу. Повторюсь, долго описывать весь мой трудовой стаж, состоящий из двух месяцев, поэтому напишу о пятнице 9 ноября.
Итак, я пришла в 7-20 на работу, потому что моя коллега взяла выходной, пришла, потому что хотела все успеть сделать, не вышло, задержалась и наошибалась, устала чисто по человечески. В понедельник выяснилось, вечером позвали и попросили написать по собственному, со всеми бывает и оправдываться не буду. Согласилась и написала, отработала 3 дня, ушла. Но не понравилась я им, что поделаешь. Кстати, мой опыт работы в банках составляет 14 лет, из Росбанка начальник рекомендации давал смело. Пожалела, что ушла с предыдущего места работы, благо девочки мои знакомые попросили руководство взять меня обратно, те согласились.
Заполнила анкету в СБ и жду... проходит 3 дня, тишина, на четвёртый начальница управления пишет, в работе не могу помочь, руководство не одобрило, мол вакансии нельзя заполнять. Поверила, ну все бывает и продолжила поиски. Как я была шокирована тем, когда мне знакомая сказала, что оказывается я в неком чёрном списке сотрудников и что самое удивительное, я узнала, что «дралась со своими коллегами»! Теперь мой путь в банки закрыт. Стоп лист. Это все между банками, такую информацию не достать.
Я прошу у всех посетителей данного сайта, не откажите в помощи, расскажите, как можно решить эту проблему? Как можно наказать людей, которые пишут о своих сотрудниках наглую ложь?! Я никогда не писала отзывы о работодателе, сейчас осмелилась. Моя карьера в банках как я понимаю закончилась.
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Анна 777333 • бывший сотрудник
19.12.2018 23:54
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Ответ банка:
Уважаемый Автор отзыва, мы проверили ситуацию, описанную Вами, и сообщаем, что Банк, как работодатель, не имеет к Вам никаких претензий и не распространяет указанную Вами негативную информацию. Если у Вас есть вопросы или Вы хотели бы что-то уточнить, можете связаться с Начальником управления по работе с персоналом, Эрлих Еленой, по тел.: +7 (495) 540-7009 доб. 5615.
С уважением,
HR Служба Банка
|Потраченное время
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Этой осенью сотрудник данного пригласил меня на собеседование на должность Аналитика Отдела андеррайтинга. В тексте письма данный сотрудник указал, что собеседование состоится с ещё одни сотрудником, но, когда я пришла на него никакого другого там не было, а был только сам этот сотрудник, т.е. он просто скопировал где-то текст письма и даже не попытался его изменить!!! Пришла я на собеседование вовремя, без опозданий. Охрана в здании, где располагается офис Банка, много раз пыталась дозвониться, но безуспешно, и в итоге, спустя время все-таки получилось, меня пропустили внутрь, сказали, что сотрудник будет ждать меня у входной двери на 5-м этаже. Я поднялась на 5 этаж, и стояла некоторое время около двери, пока четверо работников Банка не зашли внутрь, так как никто, так и не вышел. Ребята пропустили меня внутрь, а далее опять никого не было, я стояла просто так в коридоре с ощущением, что никто не в курсе что назначено собеседование. Если представить, что в тот момент никто бы не проходил внутрь офиса, то я так и стояла бы там (и мне бы пришлось самой разыскивать того, кто назначил собеседование). Это конечно прискорбно для Банка, который позиционирует себя на высоком уровне (топ-10). В ходе собеседования мне было рассказано, что Банк выдает всем, абсолютно всем, кредиты, и!!! то что нужно обязательно одобрять кредиты до 3.000.000 рублей по двум документам даже если доход 30.000-40.000 рублей и заемщик не проходит по уровню дохода, но по телефону он скажет, что ему финансово помогут платить родственники, или он пообещает потом устроиться на подработку, так как главное не как заемщик будет расплачиваться по своим обязательствам, а то чтобы за эту одобренную заявку сотруднику выплатили премию. Он приводил примеры о многих таких случаях, так как для Банка, по его мнению, это нормальная практика выдачи кредитов (не понятно, то ли меня проверяли, заведомо говоря абсурдные вещи). Также сотрудник сообщил, что расходы на еду, ЖКХ, транспорт и прочее не учитываются, при расчете ежемесячного платежа по кредиту, т.е. если после уплаты ежемесячного платежа у человека останется 500 рублей, то этот кредит ему нужно одобрить. Я, честно сказать, с такой оценкой платежеспособности сталкиваюсь впервые. Отдельно хочу отметить порядок заполнения Анкеты на работу. Так вот данный сотрудник не принимает эту анкету, заполненную рукой, а принимает ее только путем отправки ему на электронную почту (хотя точно знаю, что без моего письменного согласия, проверять мои данные нельзя, но этого сотрудника скорее всего не знает, ведь для него главное кредит выдать и премию получить).
Единственным плюсом, который был при поиске работы в данном Банке то, что Отдел по подбору персонала оперативно и быстро отрабатывает резюме и дает обратную связь. Но на этом положительные моменты заканчиваются.
В целом впечатление скорее негативное, чем позитивное, рекомендовать устраиваться на работу в этот отдел Банка не буду, в общем думайте сами идти туда или нет.
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Petrovich83 • несостоявшийся сотрудник
11.11.2018 21:18
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Ответ банка:
Уважаемый кандидат, спасибо за обратную связь. Мы обязательно учтем озвученные Вами моменты по организации собеседований Руководителей с кандидатами. Процесс согласования кредитных заявок в Банке организован согласно внутренним локально-нормативным документам Банка, а также с соблюдением требований и норм внешних регулирующих органов.
С уважением,
HR Служба Банка
|Банк раздаёт заведомо ложные отзывы о бывших сотрудниках
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Все все все кто читает в данный момент комментарий , дочитайте пожалуйста его др конца и не проходите мимо! Ребят , ни за что иникогда не идите работать в это адовое место на земле ! Банк раздаёт негативные отзывы о своих бывших сотрудниках !
Обращаюсь , к Вам , дорогой Московский кредитный банк!!!!! Что вы себе позволяете ?! Кого в из себя возомнили ???? Кто даёт вам право портить человеческие судьбы??? Почему вы раздаёте негативные и самое главное неправдивые отзывы о своих сотрудниках ! Я даже не отработала свой испытательный срок чтобы лить такую грязь . Уволилась по собственному желанию . Я сейчас по полкам начну разбирать как вы нарушаете тк рф в отношнии сотрудников . Ещё плюсом охрану труда бы к вам привлечь , бедные сотрудники сидят без освещения , бессовестные , экономят на всём !
Народ , пожалуйста обходите это место стороной если не хотите поставить крест на своей карьере
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Ирина Таипова • бывший сотрудник
06.11.2018 00:05
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Администратор:
Автор, расскажите пожалуйста подробнее о вашем опыте работы в банке, в каком регионе работали, на какой должности, как долго работали и т.д.
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Ответ банка:
Уважаемая Ирина, добрый день, Банк очень ответственно относится к своим обязательствам как перед текущими, так и перед бывшими работниками. К сожалению, мы не смогли найти информацию о Вашей занятости в нашем Банке по информации, которую Вы оставили. Пожалуйста, свяжитесь с нами по контактному номеру +7 495 797 4222, доб. 5615 - Елена Эрлих, чтобы мы могли уточнить данные и разъяснить ситуацию. Или, если удобно, оставьте свои данные и мы сами свяжемся с Вами в удобное для Вас время.
Спасибо!
С уважением,
Эрлих Елена
|Собеседование
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Пришла на собеседование (в ГО на Ак. Королева) на 5 мин до назначенного времени, сразу же позвонила сообщить, что пришла. Трубку взяла девушка и сказала, что все передаст. Далее 15 минутное ожидание. Я не выедержала, пошла еще раз позвонить "рекрутеру" и напомнить о себе. Через турникет не выйти к внутреннему телефону, пришлось просить охранника звонить на нужный мне добавочный. Я уже была готова бежать от туда, но через 20 мин. меня все таки встретили. Парень без половины зубов, в очках и с сальным волосами-руководитель HR(!!!) отдела. Очень приятно! И женщина.
По ходу собеседования было ощущение, что мадам пытается подловить меня на чем то, создать не комфортную ситуацию, задать якобы неудобные вопросы. Эдакая глумливо насмешливая форма дилога, маскирующая комлексы. Парень явно побаивается тетеньку, моментами он задавал логичные вопросы и непонятно какую компетенцию хотел выявить.
В общем, первое впечатление нельзя произвести дважды и после такой встречи не хочется даже клиентом этого банка становиться. Не говоря уже о том, чтоб там работать.
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Алина1 • несостоявшийся сотрудник
29.10.2018 16:07
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Ответ банка:
Уважаемый соискатель, благодарим Вас за оставленный отклик о прохождении собеседования в нашем Банке. В Банке ведется масштабный подбор персонала на открытые вакансии, поэтому не всегда получается обеспечить начало собеседования в назначенное время. Для кандидатов, ожидающих начало собеседования, предусмотрены комфортные условия с возможностью выпить кофе, чай, воду. Безусловно мы работаем над повышением сервиса для кандидатов, в ближайшее время для проведения собеседований будут выделены дополнительные помещения, что позволит проводить собеседования в строго назначенное время.
С уважением,
HR Служба Банка
|Трудоустройство в МКБ из Банка Советский
|не голосовал
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Добрый день.
Начну с того, что на настоящий момент я являюсь сотрудником Банка Советский и частично МКБ.
Это скорее не отзыв, а обращение к кадровой службе МКБ. Сейчас полным ходом идет запуск работы нового офиса в городе Рыбинске Ярославской области. Мне не предоставляется никакой информации на каких условиях, меня готовы принять в МКБ на постоянную основу. Это попытка достучаться до руководства - если вам нужен работник - ответственный, с 13 летним опытом работы в банковской сфере, а не неизвестный соискатель с улицы, прошу связаться со мной посредством корпоративной почты или по мобильному телефону срочно без выставления ультиматумов. Ведь если бы к вам пришел соискатель с улицы, вы бы ознакомили его с основными условиями трудового договора. Я не понимаю, чем я от него отличаюсь? Давайте попробуем договориться, как на собеседовании. Молчание - это не способ решения вопроса. А вопрос этот очень серьезный. Или дайте свои контакты - кому можно позвонить, или куда написать. Прошу вас дать обратную связь. Всего хорошего.
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September Bright • несостоявшийся сотрудник
19.07.2018 08:29
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Ответ банка:
Уважаемый коллега!
Мы искренне рады, что Ваш вопрос был урегулирован оперативно и с Вами связались.
С уважением,
HR Служба Банка
|Про все по чуть-чуть
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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И так, я проработал в данном банке с июня 2013 по Март 2018.
Начинал я с позиции консультанта. Когда я пришел в отделение после обучения, то быстро влился в работу, нравилось очень, особенно когда видел как обычные кредитные менеджеры или Старшие менеджеры получали дохода больше, чем директора отделений.
Набрался терпения и смирился с ЗП 17500, ну и разумеется начал трудится, коллеги мне в этом помогали, и на позиции консультанта, я уже консультировал клиентов по кредитам, а также заводил заявки в ПО, данного консультанты не умеют, и не проходят такого обучения, но мне хотелось скорее зарабатывать.
Проходит немного времени, и меня отправляют на обучение, но не на позицию Кредитного менеджера, а просто на обычного менеджера операциониста.
Еще через время стукнул кризис, этот тот момент когда ставки по вкладам были 20%, его многие помнят, потому как в этот период и операционисты зарабатывали достаточно высокие бонусы. Кредиты в то время не оформлялись, так как их просто не могли одобрить, и в отделениях стояло в очереди по 60 человек, что бы оформить или переоформить вклад. И все бы ничего, но когда один сотрудник сделал на перевыполнении плана по вкладам более 60 тысяч рублей бонуса, руководство немедленно ставит лимит по бонусу в 25 тысяч, ну ничего, тоже деньги.
Прошло еще пару месяцев и меня отправили на обучение, на следующую должность - Старшего менеджера. И теперь я мог оформлять еще и кредиты. К моменту обучения я уже хорошо знал программу и быстро вник в принцип работы. Все было хорошо, да как всем известно приходилось делать те самые пакеты страховок к сумме кредита, но я думаю, во всех Банках происходят продажи именно так.
Ладно, шло время, и моего Директора, точнее ИО директора, человека, который прошел несколько конкурсов кадрового резерва, человек, который уже руководил офисом около года и выводил его в ТОП 10 по любому, а чаще и в ТОП 5, Человек который был для меня примером, но которого так и не повышали до директора, по каким-то причинам, переводят в другой офис, якобы для того чтобы она там тоже подняла отстающий офис и тогда ее повысят до директора, точнее оформят как директора, а не как ИО.
В это же время меня отправляют на должность Ведущего менеджера и вместе с ней перевожусь в другой офис, который значительно дальше от города, где я жил и начинал работать.
Проходит время и мы нашей командой поднимаем и этот офис, пусть не высоко в рейтинге отделений, но это был не самый низ, и после этого, все равно Моему директору не дают должность, и она решает уходить из Банка, ей сказали, что останься и мы оформим тебя, но нет, этого так и не произошло. Те, кто проходил кадровый резерв, наверняка знает из-за какого человека этого никак не удавалось сделать.
Шло время, мой директор уволилась. Нам поставили нового директора, с другого Банка, Хороший человек, очень большой опыт, очень много знаний я получил от нее, но вынужден был перевестись в отделение, которое было гораздо ближе к моему дому, это был новый офис, и как раз пришла рассылка о вакансии Главного менеджера (Менеджер, который работает по графику 5/2 и который по сути должен работать на привлечение клиентов, так как для контроля работы отделения существует должность Нач. опер зала, таких было не много, и это была моя логика. Но по факту все главные менеджер так же сидят в офисе и обслуживают клиентов.)
Я съездил на собеседование к новому директору этого офиса, мою кандидатуру одобрили, но было условие выполнить план по всем показателям, я согласился. Придя в офис в первый день, меня ставят перед фактом, что Главный менеджер в офисе уже есть, и говорит мне об этом мой директор, но обещал согласовать второго главного менеджера (меня) в данный офис, если я выполню план.
План я выполнял на протяжении трех месяцев, но слышал только обещания.
Далее я начал перегорать, работа больше не доставляла удовольствия, это уже был май 2017 года, я пытался, старался, но слышал только обещания о том что меня повысят, при этом я видел как в других отделениях на должности Главных менеджеров, Начальников опер. зала, директоров брали людей с других Банков. Но никак не своих сотрудников, которые знают Банк от и до. И работаю с позиций консультантов. Пытался я так же уйти на работу с юр. лицами, на что мне поступил отказ, так как опыт у меня был только физ. лицами, при этом в Банке есть обучение.
Так я проработал в этом офисе почти до конца года, и перевелся в Новый офис, так как переехал жить в другой город и он мне был ближе по место положению, и там мне тоже директор обещает должность Главного менеджера, но его просят уйти через 2 месяца его работы. В данном офисе потока клиентов не было совсем, порой в день можно было увидеть человека три от силы. Я пытался предложить Управляющему директору снять с меня планы и повысить оклад, дабы я смог привлекать клиентов именно физ. лиц, но ничего в ответ не услышал, только лишь "Планы, Пакеты, ПБУ, НПФ, ИСЖ". Терпеть и ждать повышения уже надоело, интерес и желание просто пропали, об отпуске я даже думать не мог, так как если идешь в отпуск, с таким потоком клиентов ты получишь просто голый оклад. Поэтому за все годы работы в Банке я сходил в отпуск один раз. Зато при увольнении была хорошая выплата.
Ладно, говорить можно о многом, много сказано ранее, посоветовать данный банк могу только девушкам, перед декретом. Тем, кто хочет зарабатывать - ищите потоковый офис, но там обычно все занято. За мое время работы я видел только одного сотрудника, которого действительно повысили До ДИРЕКТОРА офиса, остальные просто ИО (Неплохая экономия).
Рекомендую к прочтению отзыв месяца за январь. Там все сказано, скорее всего, с руководящей позиции.
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Karrtavyi • бывший сотрудник
10.07.2018 12:27
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Ответ банка:
Уважаемый Автор отзыва!
Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за долгосрочное сотрудничество с нашим Банком. Как Вы могли убедиться, начав своей карьерный рост в должности консультанта, Банк предоставляет сотрудникам обширные условия для профессионального и карьерного роста, и большинство сотрудников успешно реализует эти возможности.
Рады, что в лице руководителей офисов Вы нашли наставников и получили ценный опыт. Банк тщательно подходит к выбору кандидатов на должность руководителей офиса и позволяет сотрудникам предварительно получать необходимые компетенции на курсах повышения квалификации.
Вы правильно заметили, Банк создает условия для получения достойной заработной платы. Также для нас важно создание комфортных условий для работы, поэтому сотрудникам предоставляется возможность выбора удобного по расположению офиса.
Уверены, что полученные за время работы в Банке знания помогут Вам в дальнейшей карьере и желаем Вам успехов.
Мы готовы дать детальные разъяснения по вопросу карьерного развития в Банке, для этого просим предоставить контактный номер телефона для связи с Вами на адрес электронной почты: _socialnetwork@mkb.ru
С уважением,
HR Служба Банка
|Мой короткий отзыв
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Работал в МКБ с 2015 по февраль 2017 года. Начинал с Консультанта с зп 15000, далее повысился на Менеджера и закончил Старшим менеджером.
Что сказать, многие будут согласны, что большинство директоров в своей работе совершенно не компетентны и это одна из основных проблем этого банка. Не буду указывать Фамилии тех, кого знаю. Кто то просто напросто вешает лапшу на уши, плетет интриги, как в пресловутом сериале, или просто ничего не делает (реально бездельничают), часто ведут себя как дети. Условия работы сотрудников с каждым годом только ухудшаются (не буду говорить об обратно пропорциональном росте "езды" на клиентах), урезают премии и условия их получения.
Но в общем, как школа жизни, достаточно интересное место, приобретается достаточно много опыта и умений. Раньше я бы мог порекомендовать этот банк, как место для работы. На данный момент совершенно нет.
Будут вопросы, пишите комментарии.
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AndreyBanki • бывший сотрудник
05.07.2018 12:27
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Ответ банка:
Уважаемый Автор отзыва!
Спасибо, что были членом нашей команды 2 года.
Нам жаль, что у Вас остались такие впечатления о Банке.
Но мы рады, что Вы за эти годы успели себя проявить и дорасти до Старшего менеджера.
Успех подчиненного часто зависит и от его руководителя.
Мы услышали ваши комментарии. Спасибо за обратную связь!
С уважением,
HR Служба Банка
|МКБ - лучший банк!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работаю с 2013 года. Мой путь начался 5 лет назад с консультанта, сейчас я являюсь начальником операционного зала. Возможности для тех, кто РАБОТАЕТ и ХОЧЕТ расти всегда есть. Все зависит только от самого себя 😉
За 5 лет в банке я успела застать разных руководителей, но действующее руководство(розницы) - это лучшее, что со мной случалось) Директор, Управляющий директор, Вице-президент, Первый Вице-президент - это справедливые руководители, которые ценят и слышат своих сотрудников) Спасибо Вам за возможности, которые вы даёте нам!
Отдельное слово про коллектив банка. Все молодые, активные, отзывчивые и нереально позитивные(я говорю не только про розницу, но и про весь бэк офис с которым за это время успела пересечься по рабочим вопросам).
В МКБ прекрасный учебный центр, который даёт полные знания сотрудникам, постоянно организует дополнительные тренинги, есть возможность обучаться в кадровом резерве и т.д.
Про денежную мотивацию. Как там говорят? кто много работает, тот хорошо ест?) это точно про мотивацию в МКБ (сотрудники, которые ушли из МКБ и читают сейчас мой отзыв удручено вздохнули 😉 это все потому что для сотрудников, которые действительно выполняют поставленные KPI мотивация в банке действительно САМАЯ лучшая, ну а для лентяев (это как везде) - лентяев не держим и не кормим).
Программное обеспечение сейчас в банке максимально логичное и четкое и постоянно совершенствуется (я знаю о чем говорю, т.к помню, с чего начинала работать 5 лет назад).
Также хочу отметить - это то, как вырос за эти годы сам Банк и его продукты. На данный момент это ТОПовый банк Москвы, о котором знают все! и каждый второй является его клиентом (и если вы ещё не с нами- то это всего лишь вопрос времени😉).
Ещё я очень горжусь тем, что в сентябре 2017г МКБ внесён Центробанком в список системообразующих банков. Как по мне- это ОЧЕНЬ крутой результат для банка, который работает 25 лет только(!) на территории Москвы и МО.
Подводя итоги...
Как говорит один очень уважаемый мною руководитель: «везЁт тому, кто вЕзет». МКБ - это большая сильная команда и, да, не держит в своих стенах недовольных лентяев и тунеядцев (такой же вывод можно сделать из отзывов ниже, от бывших «коллег»). 😉 А если хотите развиваться, зарабатывать и расти - тогда Вам к нам)
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asm8 • сотрудник
25.04.2018 18:27
|После увольнения СБ ставит блокировку и специально дает плохую характеристику!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала в данном банкепочти полгода, это просто ужас а не банк! Коллектив ужасный, руководитель в моем ДО просто отвратительный!!! Работа для консультанта там просто ужасная. НЕТ НИКАКИХ ПЛАНОВ по выполнению работы - это важно запомните.
Проработав там 5 месяц, я в большинстве случаев раздавала листовки, не важно в какую погоду, дождь, град и тд.... Много раз подходила к руководителю, чтобы поговорить по поводу работы, повышения, просто по выполнению работы в целом. Не была услышана, а только вечные придирки в мой адрес и недовольство, хотя работа была одинакова со 2 консультантом абсолютно одинакова!
Это еще полбеды, когда пришло время увольняться была много наслышана про их сб, что ставят блокировку специально, чтоб работник не смог найти работу, я в это не верила пока сама не столкнулась. После увольнения проходила много собеседований, говорили что я подхожу, но после проверки сб мне отказывали в работе, причину не оглашали, но в 1 банке не буду называть каком, мне сказали причину, при проверке сб, сотрудники сказали внимание - Я НЕ ВЫПОЛНЯЛА ПЛАН, какой план вы вообще о чем, какой еще нафиг план, у консультантов на данный период времени нет никаких планов!!! Вы хотя бы сообщайте сб, как проходит работа в банке.
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Panakina • бывший сотрудник
06.04.2018 13:17
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Ответ банка:
Уважаемый Автор отзыва!
Хотели бы прокомментировать Ваш отзыв, Вы совершенно точно написали, что в прямой функционал консультанта не входят продажи. Для Банка консультант - это стартовая позиция, являющаяся началом карьеры в розничном блоке. Для сотрудника на этой должности важно максимально изучить продукты и услуги Банка, уметь работать с очередью, а также помогать клиенту сориентироваться, каким образом лучше и быстрее можно получить услуги в нашем Банке. А ещё, должно быть желание развиваться, расти и выполнять свою работу лучше. Мы допускаем, что некоторым работодателям сложно объяснить причины отказа в рассмотрении кандидата для приема к себе в штат и что проще сослаться на бывшего работодателя. Также хотели бы отметить, что наш Банк очень серьёзно и ответственно относится к защите персональных данных клиентов и сотрудников, в связи с чем без Вашего согласия рекомендации в отношении Вас никому не могли быть предоставлены.
Мы сожалеем, что у нас с Вами не сложилось долгосрочное сотрудничество, и Вы не смогли построить карьеру в нашем Банке, нам сложно прокомментировать основания, по которым Ваш бывший руководитель не готов был рассматривать вопрос о Вашем повышении, но мы готовы прояснить ситуацию и обсудить с Вами истинные причины, если Вы свяжетесь с нами.
В любом случае, мы искренне желаем Вам дальнейших успехов!
С уважением,
НR Служба Банка
|МКБ лучшие!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала директором отделения "Жулебинское" 1,5 года. К сожалению, пришлось покинуть банк по семейным обстоятельствам. Ранее работала в других коммерческих банках, но чем можно отметить МКБ, так это постоянными мотивационными конкурсами для сотрудников, четкой работой аналитического отдела (факт выполнения плана выдано через 10-15 минут после продаж), Руководство всегда на связи, можно обратиться в любой момент за помощью или советом. Работа IT служб также на уровне, ПО разработано с понятным интуитивным интерфейсом. Также внедрена система обучения и развития персонала, каждый четко понимает, через сколько месяцев будет направлен на обучение и дальнейшее повышение. Также на площадке Учебного центра реализована программа кадрового резерва, где рядовых сотрудников обучают управленческим компетенциям, изучают мотивацию, основы планирования.
Работой банка довольна, советую приходить в этот банк на любую позицию. Вас всегда обучит Учебный центр и помогут и подскажут коллеги в отделении.
Успехов Вам в реализации ваших идей!
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Danilova13 • бывший сотрудник
05.04.2018 09:37
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