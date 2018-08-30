И так, я проработал в данном банке с июня 2013 по Март 2018.



Начинал я с позиции консультанта. Когда я пришел в отделение после обучения, то быстро влился в работу, нравилось очень, особенно когда видел как обычные кредитные менеджеры или Старшие менеджеры получали дохода больше, чем директора отделений.



Набрался терпения и смирился с ЗП 17500, ну и разумеется начал трудится, коллеги мне в этом помогали, и на позиции консультанта, я уже консультировал клиентов по кредитам, а также заводил заявки в ПО, данного консультанты не умеют, и не проходят такого обучения, но мне хотелось скорее зарабатывать.



Проходит немного времени, и меня отправляют на обучение, но не на позицию Кредитного менеджера, а просто на обычного менеджера операциониста.



Еще через время стукнул кризис, этот тот момент когда ставки по вкладам были 20%, его многие помнят, потому как в этот период и операционисты зарабатывали достаточно высокие бонусы. Кредиты в то время не оформлялись, так как их просто не могли одобрить, и в отделениях стояло в очереди по 60 человек, что бы оформить или переоформить вклад. И все бы ничего, но когда один сотрудник сделал на перевыполнении плана по вкладам более 60 тысяч рублей бонуса, руководство немедленно ставит лимит по бонусу в 25 тысяч, ну ничего, тоже деньги.



Прошло еще пару месяцев и меня отправили на обучение, на следующую должность - Старшего менеджера. И теперь я мог оформлять еще и кредиты. К моменту обучения я уже хорошо знал программу и быстро вник в принцип работы. Все было хорошо, да как всем известно приходилось делать те самые пакеты страховок к сумме кредита, но я думаю, во всех Банках происходят продажи именно так.



Ладно, шло время, и моего Директора, точнее ИО директора, человека, который прошел несколько конкурсов кадрового резерва, человек, который уже руководил офисом около года и выводил его в ТОП 10 по любому, а чаще и в ТОП 5, Человек который был для меня примером, но которого так и не повышали до директора, по каким-то причинам, переводят в другой офис, якобы для того чтобы она там тоже подняла отстающий офис и тогда ее повысят до директора, точнее оформят как директора, а не как ИО.

В это же время меня отправляют на должность Ведущего менеджера и вместе с ней перевожусь в другой офис, который значительно дальше от города, где я жил и начинал работать.



Проходит время и мы нашей командой поднимаем и этот офис, пусть не высоко в рейтинге отделений, но это был не самый низ, и после этого, все равно Моему директору не дают должность, и она решает уходить из Банка, ей сказали, что останься и мы оформим тебя, но нет, этого так и не произошло. Те, кто проходил кадровый резерв, наверняка знает из-за какого человека этого никак не удавалось сделать.



Шло время, мой директор уволилась. Нам поставили нового директора, с другого Банка, Хороший человек, очень большой опыт, очень много знаний я получил от нее, но вынужден был перевестись в отделение, которое было гораздо ближе к моему дому, это был новый офис, и как раз пришла рассылка о вакансии Главного менеджера (Менеджер, который работает по графику 5/2 и который по сути должен работать на привлечение клиентов, так как для контроля работы отделения существует должность Нач. опер зала, таких было не много, и это была моя логика. Но по факту все главные менеджер так же сидят в офисе и обслуживают клиентов.)



Я съездил на собеседование к новому директору этого офиса, мою кандидатуру одобрили, но было условие выполнить план по всем показателям, я согласился. Придя в офис в первый день, меня ставят перед фактом, что Главный менеджер в офисе уже есть, и говорит мне об этом мой директор, но обещал согласовать второго главного менеджера (меня) в данный офис, если я выполню план.



План я выполнял на протяжении трех месяцев, но слышал только обещания.



Далее я начал перегорать, работа больше не доставляла удовольствия, это уже был май 2017 года, я пытался, старался, но слышал только обещания о том что меня повысят, при этом я видел как в других отделениях на должности Главных менеджеров, Начальников опер. зала, директоров брали людей с других Банков. Но никак не своих сотрудников, которые знают Банк от и до. И работаю с позиций консультантов. Пытался я так же уйти на работу с юр. лицами, на что мне поступил отказ, так как опыт у меня был только физ. лицами, при этом в Банке есть обучение.



Так я проработал в этом офисе почти до конца года, и перевелся в Новый офис, так как переехал жить в другой город и он мне был ближе по место положению, и там мне тоже директор обещает должность Главного менеджера, но его просят уйти через 2 месяца его работы. В данном офисе потока клиентов не было совсем, порой в день можно было увидеть человека три от силы. Я пытался предложить Управляющему директору снять с меня планы и повысить оклад, дабы я смог привлекать клиентов именно физ. лиц, но ничего в ответ не услышал, только лишь "Планы, Пакеты, ПБУ, НПФ, ИСЖ". Терпеть и ждать повышения уже надоело, интерес и желание просто пропали, об отпуске я даже думать не мог, так как если идешь в отпуск, с таким потоком клиентов ты получишь просто голый оклад. Поэтому за все годы работы в Банке я сходил в отпуск один раз. Зато при увольнении была хорошая выплата.



Ладно, говорить можно о многом, много сказано ранее, посоветовать данный банк могу только девушкам, перед декретом. Тем, кто хочет зарабатывать - ищите потоковый офис, но там обычно все занято. За мое время работы я видел только одного сотрудника, которого действительно повысили До ДИРЕКТОРА офиса, остальные просто ИО (Неплохая экономия).



Рекомендую к прочтению отзыв месяца за январь. Там все сказано, скорее всего, с руководящей позиции.