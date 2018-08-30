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|Незащищённость сотрудников
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте! Меня зовут Гульназ, проработала в ЕСЦ «Уральско-Сибирский» в г. Уфа в отделе учета и сопровождения кредитов физических лиц.
Хочу выразить свои недовольства по отношению к сотрудникам банка, а именно оскорбление и ущемление прав работника. В организации не предоставляют помощи как социальной, юридической, психологической. Нет профсоюзов, а значит сотрудник не защищён во всех смыслах. Обрисую свою историю:
Получаю второе высшее образование, и есть определённая договорённость между моим университетом и банком, что можно проходить практику и совмещать это с работой. В дальнейшем был план написать диссертационную работу об организации.
В чем собственно суть?
При устройства на работу фотографируют сотрудников, после чего эти фото необходимо выложить на портал. Естественно тебя не фотографирует проф фотограф, и фото получились мягко сказать безобразно.
На что я обратилась своему руководителю Вере Михайловне с вопросом о том, как мне поменять фото на портале, на что последовал ответ «я не знаю, подойди в отдел кадров». Подошла в отдел кадров с тем же вопросом, меня отправили к «айтишникам». ( прошу обратить внимание к «айтишникам», не в отдел безопасности)
Нашла «айтишников», а именно Алексея Рыбакина, рассказала ему о том что, необходимо сменить фото. Он мне объяснил что я могу со своей личной почты отправить фотографию на свою рабочую почту и дал ссылку. Я у него уточнила, разве можно задействовать свою рабочую почту, ведь нам объяснили при приеме на работу что нельзя пользоваться почтой в личных целях. На что он мне ответил, что входящая почта проверяется и не стоит беспокоится. По логике я могла в любой момент использовать эту ссылку и я могу не беспокоиться.
Случилось так, что воспользовалась этой ссылкой и отправила курсовую работу в 2 ночи, так как из-за неисправности ноутбука, боялась потерять файл, дабы сохранить его, додумалась воспользоваться почтой, мол если мой ноутбук откажет мне служить, то я могу с любого локального компьютера зайти на почту и он у меня будет в отправленных.
На следующий день позвонили и вызвали в отдел безопасности Артём Игоревич.
Начали задавать наводящие вопросы, мол провели расследование и обвинили меня в том, что я намеренно хотела воспользоваться ресурсами банка в личных целях. ( имели ввиду распечатку курсовой на рабочем принтере, как я поняла)
На что я объяснила, что мне дали ссылку, и что я уже отправляла фото, но мне никто не звонил и не предупреждал о том что этого делать нельзя.
Начали говорить о том, что они присылают уведомления о безопасности, постоянно предупреждают, начали между собой обсуждать, мол надо тогда каждый месяц отправлять сотрудникам уведомления по почте. Мне показалось это непрофессиональным обсуждать свои недоработки при сотруднике.
Потребовали написать объяснительную Директору Макулову Ринату Тимерьяновичу и сказали что он будет решать,что со мной делать.
Пришла на своё рабочее место, решила проанализировать свою почту. Никакие Сообщения из Лотуса в принципе не удаляю, каждое сообщение архивировалось. Так как бывают случаи, что требуют переписки по работе, поэтому важно сохранить любое сообщение. Если мой аккаунт ещё сохранился, можно посмотреть архив.
Думаю, как я могла упустить такие уведомления, потому что каждое сообщение читается, начала смотреть почту, были Сообщения о вирусных атаках, о том как вести себя в людных местах, но не было ни одного уведомления от отдела безопасности на тему пользования рабочей почтой и тд. Да и в целом, мероприятия по безопасности в таких делах никаких не было.
К примеру по пожарной безопасности проводился целый экзамен с билетами, на учебном портале проводят каждый месяц обучения и тесты по отмыванию доходов,конфедицильность и прочее.
Спустя день подходит руководитель Вера Михайловна, спросила что случилось, рассказала всю ситуацию, на что в ответ услышала что я должна была прийти и рассказать это все ей. Я ответила ей, что мне в отделе безопасности дали понять что этим будет заниматься Директор. Ведь меня вызвали в отдел безопасности не через руководителя, а напрямую связались со мной.
В чем недовольства?
Оказывается Директор вызвал Начальницу Лукманову Айгуль Заудатовну и начал у неё спрашивать, что за история приключилась со мной. Она естественно впервые об этом слышит и ничего не может объяснить.
Лукманова А.З. вызвала к себе. Не могу сказать что это был разговор, скорей скрежет недовольства и звонких унижений в ушах. Она мне сказала, что мол обо всех событиях своей жизни я ДОЛЖНА делиться с руководителем, и вообще почему я не прибежала вся в слезах и не умоляла ее помочь. Обвинили меня в том, что я хотела это скрыть.
На что я ответила, что не вижу видимой причины рассказывать в принципе о своей жизни и об этой ситуации. Так как изначально меня дезинформировали и дали понять что с этим разберётся Макулов, и я не сомневаюсь в его решениях. Разговор был закончен.
После чего подошла Вера Михайловна, начала говорить что мол в какую глупую ситуацию я попала, что она меня очень поддерживает. Она сказала о том что состоится личная беседа с директором Макуловым, скорей после Нового года, у тебя будет возможность с ним объясниться. Я Спросила нельзя ли мне сейчас объяснится с ним, на что получила ответ, что лучше этого не делать и дождаться пока он сам вызовет. Разговор состоится с Директором и я пойду туда с Лукмановой А.З.
Вера Михайловна Начала беспокоиться о том, что как бы мне трудовую книжку не подпортили записью о нарушений каких то пунктов
Здесь я уже напугалась не на шутку.
Потом она уточнила через пару дней у отдел кадров, что в трудовой не будет пометки, мы успокоились.
Поделилась с историей коллегами и друзьями, готовлюсь мысленно к разговору с Директором,
звонок с отдел кадров, просят подойти и подписать приказ о лишении премии на год. Я говорю стойте, а как же разговор с Макуловым, должна была состояться личная беседа, на что мне ответили не будет никакого разговора, приказ уже вышел.
Пришла подписывать приказ, пытаюсь вникнуть в суть, написано пункт такой то, и прилагаются служебная записка от отдела безопасности, объяснительная моя и объяснительная Алексея Рыбакина.
Я говорю,что можно ли мне глянуть на эти документы, мне отказали, сказали что это непредусмотрено. Я говорю, а как же я узнаю в чем меня обвиняют, может там написано что я убийца. Мы не можем показать.
Мне показалось это странным, тут я задумалась, правомерно ли со мной поступают.
На след день позвонила в отдел кадров и спросила, могу ли я воспользоваться своим юристом показать копии приказа, кстати где я их могу найти? и нужно ли мне взять какое нибудь разрешение с организации. На что мне говорят Что? Юрист? Копии не даём никому! Перезвоним позже, заняты.
К концу рабочего дня вызывает Лукманова А.З.
Здесь и начинаются мои претензии.
Лукманова А.З. Очень хамски и оскорбительно начинает со мной разговаривать, при разговоре присутствовали начальница отдела кадров и начальница отдела кредитов Цветова Р Р.
Ты кто такая ваще?
Кем себя возомнила?
Меня зовут Гульназ, весь разговор называла Гульнур
Почему ты рыпаешься постоянно?
Кого ты там хотела привести, юриста? И здесь хохот от всех троих
Начали считать мои деньги, мол больше потратишься
И кто тебе ваще сказал что с тобой будет разговаривать Макулов? Я ответила что Вера Михайловна предупредила меня о том что состоится личная беседа, я к нему готовилась.
Дэ? Она говорит что такого не говорила
Чо ты врешь, юлишь постоянно?
Чо тебе не понятно ваще?
Я сделала 2 раза замечание, что со мной не нужно разговаривать в таком тоне, эти оба раза игнорировались
Я начала приводить факты и задавать вопросы:
Объяснила что меня не каждый день лишают премии, и вполне нормально если у сотрудника появляются вопросы и он их задаёт по существу
Почему когда я меняла фотографию меня дезинформировали и отправили не в тот отдел? По итогу несу ответственность я и меня лишают премии
О личной беседе с Директором меня предупредил руководитель и я это не с неба взяла, рассказала всем своим окружающим, они в курсе всего и могут подтвердить. О моем желание поговорить с Директором игнорировались, считаю это неправильным, у меня был шанс объясниться.
При подписании приказа мне не дали посмотреть документы? Это правильно?
Мне не нравится ваше отношение ко мне и то как с легкостью ваши сотрудники отказываются от своих слов, я демотивирована и не желаю работать с таким руководством.
Пришла к выводу, что проще обвинить во всем специалистишку, чем разбираться во всей этой нарушенной системе и объясняться за всех руководителей перед Директором , ведь такие приказы выходят раз за разом, а значит сотрудники не грамотны в таких вопросах, и это проблема.
По факту конечно я отправила курсовую и вышел приказ, правомерно это или нет, не суть. Возмущения в том, что сотрудника в таких ситуациях никто не защитит, а когда начальник Лукманова превышает свои должностные обязанности тем что оскорбляет сотрудников, унижает и пугает это нелегитимно. После разговора, ко мне подходили сотрудники и с удивлением спрашивали что зачем она так орала, об этом слышал весь этаж, этот факт не нужно доказывать
Ну и даже после заявления по собственному желанию, встреча с Директором не состоялась , видимо берегли его как зеницу око, чтобы не проболталась
Хотя при увольнении обычная процедура: разговор с начальником отдела кадров, разговор с Лукмановой А.З., разговор с Директором Макуловым Р.Р.
Жаль что репутацию банка портит неграмотность руководителей
Сотрудники вообще не знают о сайте банки.ру где могли бы оставить свой отзыв, я думаю их было бы значительно больше.
Именно после моей ситуации начали собирать подписи у сотрудников, прислали уведомления на почту о безопасности, и на учебном портале разместили тест, кстати многие сотрудники не смогли его пройти в том числе и я. Руководители ходили раздавали ответы на тесты
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2
khakimovagulnaz • бывший сотрудник
09.02.2019 22:28
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Ответ банка:
Уважаемая Гульназ!
По Вашему обращению были запрошены пояснения у ответственных работников ЕСЦ «Уральско-Сибирский» г. Уфа.
Ваша точка зрения о ситуации принята во внимание, тем не менее отмечаем, что требования «Политики информационной безопасности» обязательны для соблюдения всеми работниками Банка.
Сожалеем, что Ваше увольнение по собственному желанию явилось следствием эмоционального решения в сложившихся обстоятельствах.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
|Новосибирский отдел андеррайтинга РСХБ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Основная цель данного отзыва - предостеречь молодых специалистов от трудоустройство в Новосибирский отдел андеррайтинга. Почему только молодых? Потому что опытные туда и так не пойдут.
Описывать все негативные моменты тут не буду, все ровно ответ будет формальный. Отталкиваться буду только от фактов нарушения законов.
1) в данном отделе имеют место быть критические нарушения под/фт. Служебные пароли, в том числе, начальника отдела, дающие полный доступ абсолютно к любым данным, гуляют по рукам. А регулярные тесты под/фт проходит один человек за всех.
2) больничные выплачиваются в полном не соответствие с установленными законом сроками.
3) увольнение неугодных людей производится путем шантажа и последующем заявлением по собственному желанию
4) офис не соответствует требованиям СанПин
5) 1/3 работников против их воли переводят на график работы с 13:00 до 21:00, хотя в трудовом договоре указано с 9 до 18.
6) ряд работников не могут пойти в отпуск в летний период.
7) не производится двойная оплата труда в выходные дни.
8 ) инструкция по пожарной безопасности не проводится, журнал просто пускают по рядам, для подписи, за отсутствующих сотрудников ставит старший группы.
9) персональные данные работников хранятся с нарушением ТК. В общем доступе находится ФИО, дата рождения (возраст) и номер личного мобильного телефона. Так же личные данные, без согласия работника, передаются другим банковским организациям, при прохождение собеседований.
10) для выполнения плана доп.офисом, всему коллективу , помимо основной зарплатой карты, была заведена карта МИР. Хотя ни одного заявления не поступало.
Перечислять можно бесконечно. Обращаю внимание работников, обрабатывающих отзывы, что, в данном тексте отсутствует личная субъективная оценка руководства или РСХБ в целом, все изложенные факты легко проверить. Просьба детально рассмотреть каждый пункт и обратить внимание, что за последние 6 месяцев из данного отдела уволилось 30 процентов высококвалифицированных специалистов. Далеко не всегда люди увольнялись из-за нехватки денег или лучшего предложения. К сожалению РСХБ не лучший работодатель, устраиваясь в этот банк, все это прекрасно понимают, но и в этом банке есть отделы, где люди работают по 10-15 лет, несмотря на низкую зарплату.
Спасибо за внимание, надеюсь на вашу ответственность.
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1
Rshb1990 • сотрудник
11.01.2019 04:00
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Ответ банка:
Уважаемый Rshb1990!
Мы внимательно ознакомились с Вашим общением.
Сожалеем, что за три месяца работы в Банке у Вас сформировалось негативное впечатление.
Сообщаем, что профильные подразделения АО «Россельхозбанк» на регулярной основе осуществляют контроль (включая выездные мероприятия) за соблюдением действующего законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка.
Отмечаем, что информация, приведенная в Вашем обращении, не содержит конкретных фактов и имеет ряд несоответствий.
АО «Россельхозбанк» непрерывно совершенствует качество своих продуктов и услуг, используя передовые технологии и лучшие практики. Банк становится привлекательным работодателем для старта молодых специалистов.
В случае возникновения вопросов рекомендуем обратиться к руководителю Новосибирского регионального филиала АО «Росссельхозбанк» или в Департамент по работе с персоналом АО «Росссельхозбанк».
С уважением, АО «Россельхозбанк»
|Премия
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый вечер! Являюсь сотрудником банка.
25 декабря сотрудникам выплачивали премию. Раньше высылали списки про премию, в этот раз некоторым девочкам позвонили по телефону и сказали - ждите сегодня премию. Мой показатель по ЧОДу за 3 квартал 100%, однако премию мне не выплатили. Оставили на новый год без денег! Хочу, чтобы головной офис разобрался в данной ситуации и выплатили заработанные мною деньги!
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0
Evgeniya2019 • сотрудник
08.01.2019 19:03
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Ответ банка:
Уважаемая Evgeniya2019!
Проведенная по Вашему обращению проверка показала, что на дату издания Приказа о премировании работников регионального филиала Вы имели дисциплинарное взыскание.
В соответствии с внутренними нормативными документами Банка работникам, имеющим дисциплинарные взыскания на дату издания Приказа о премировании, премия не выплачивается.
Получить подробную информацию Вы можете, обратившись к непосредственному Руководителю.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
|Невыплата мотивации
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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До 20 июля 2018 года я являлась руководителем отдела продаж и обслуживания Курганского РФ, уволена была по причине сокращения численности или штата.
Во втором квартале 2018 года согласно агентскому договору между АО "Россельхозбанк" и ООО "НЮС" проводился конкурс среди начальников отделов продаж и обслуживания, по результатам которого мною было занято призовое место и полагалась мотивация в размере 10 000 рублей. Мотивация согласно условиям договора должна была быть выплачена не позднее 31 июля 2018 года.
При обращении в подразделение Банка в октябре 2018 года, в выплате мне было отказано. Новый руководитель ОПиО Елена Николаевна Д. пояснила, что так как я уже не работаю, то и мотивация мне не положена, и заявила, что руководители Челябинского РФ разделили мою мотивацию между действующими сотрудниками.
Прошу головной офис разобраться в сложившейся ситуации и вернуть заработанные мною деньги, иначе буду вынуждена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств.
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0
Nastasy • бывший сотрудник
05.12.2018 18:22
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Ответ банка:
Уважаемая Nastasy!
Согласно нормативным документам АО «Россельхозбанк» премия не является гарантированной выплатой и выплачивается в зависимости от выполнения установленных показателей и с учётом личного вклада работника в достижение поставленных целей.
Одновременно сообщаем, что в соответствии с Письмом Министерства труда и социальной защиты от 14.03.2018 № 14-1/ООГ-1874 в случае если приказ о премировании работников был издан после увольнения работника, то основания для включения его в приказ отсутствуют, так как на дату издания приказа он не состоит с организацией в трудовых отношениях. Указанный порядок корреспондирует с нормами внутренних нормативных документов АО «Россельхозбанка», регулирующих вопросы выплаты премии.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
|Обман сотрудников банка
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Наконец пришло время и мне оставить отзыв и к сожалению не хороший.
Работал в банке более года и все устраивало, коллектив, руководство, все "профессионалы" своего дела. Выплаты заработной платы все вовремя и четко. И различные мотивации за продажи выплачивались. Но я решил покинуть банк, и прежде чем это сделать я поинтересовался у вышестоящего руководства банка и партнеров банка (Страховая Компания) по поводу всех полагаемым выплатам мне после увольнения. И все в один голос твердили, что: «Все что ты заработал, продавая продукты партнеров, выплатят в полном объеме». Ну и со спокойной душой я уволился.
Но каково было мое удивление после…. Спустя более месяца, я обратился в банк с вопросом о моих честно заработанных деньгах за продажи… мне ответили, что ни копейки я не получу. Получается, меня обманули, и я, понадеявшись на то, что 100%
государственный банк не может так поступать с сотрудниками, которые работали на благо банка, спокойно уволился. Если бы я знал о том, что мне не выплатят, я бы и не увольнялся! По этому, прежде чем становиться сотрудниками «Россельхозбанка» подумайте миллион раз, стоит ли идти туда, где тебя обманут и ни в каких то других моментах, а именно в самом важном – честно заработанных денег. И стоит ли вообще доверять такому банку, если там так относятся к собственным сотрудникам.
P.S. Надеюсь все же решат мой вопрос и выплатят мои, заработанные деньги (127 188,35 руб.) и не придется обращаться в ЦБ.
Администратор: Автор, расскажите пожалуйста подробнее о каких именно выплатах идет речь и за какой период?
Aleksy P.: Выплата за продажу и оформление полисов ИСЖ, Страховой компании Альфа Страхование жизнь. в период с июля 2018 года по сентябрь 2018 года. По другим выплатам вопросов нет.
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Aleksy P. • бывший сотрудник
07.11.2018 10:58
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Ответ банка:
Уважаемый Aleksy P.
Банк рассмотрел Ваше обращение по вопросу неполучения премии и сообщает следующее.
Выплата премии в АО «Россельхозбанк» производится в соответствии с утвержденным Положением о краткосрочном премировании работников региональных филиалов АО «Россельхозбанк» № 518-П (далее - Положение). Согласно Положению премия не является гарантированной выплатой. При этом, в соответствии с п. 3.4 Положения работникам, трудовые договоры с которыми прекращены до даты издания приказа о премировании филиалов, премия не выплачивается.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
|Как получить справку 182-Н
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день. Работала в РСХБ до 1 марта 2017 года. Сейчас работаю в другой организации, и для расчета больничного меня попросили предоставить справку с предыдущего места работы. Но! Как оказалось это сделать совсем не просто! По телефону дозвониться нереально. На эл. почту ответа нет. Осталась последняя надежда - оставить сообщение здесь. Уважаемые представители банка! Разъясните, пожалуйста, как получить справку 182-Н за 2016 и 2017 год?
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Мария Круглова • бывший сотрудник
29.10.2018 09:13
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Ответ банка:
Уважаемая Мария Круглова!
Для решения вопроса относительно получения справки по форме 182-Н рекомендуем обратиться в отдел по работе с персоналом Московского регионального филиала АО «Росссельхозбанк» или в Департамент по работе с персоналом АО «Росссельхозбанк».
С уважением, АО «Росссельхозбанк».
|ГО, обратите внимание на деятельность начальника отдела кадров Свердловского рф
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хочу обратить внимание ГО на деятельность "работы" начальника отдела кадров Свердловского РФ М.С.Г.. А также обратить внимание на уровень ее заработной платы, сравнив его с другими начальниками отделов кадров по филиалам. Почему он превышает в разы? Чем таким особенным занята М.С.Г.? Вакансии не закрываются месяцами! Принимает непонятно кого! Кандидаты не соответствуют вакансиям! Кадровая работа ведется со множеством нарушений! Приедете, проверите, сами все поймете!
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1
Ли.Лу. • бывший сотрудник
12.09.2018 22:48
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Ответ банка:
Добрый день.
Информация, изложенная в обращении, не нашла подтверждения. Учитывая, что обращение является анонимным, в случае возникновении вопросов рекомендуем обратиться к руководителю Свердловского регионального филиала АО «Росссельхозбанк» или в Департамент по работе с персоналом АО «Росссельхозбанк».
|Не ожидала такого от этого банка
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|26 июля уволилась из филиала данного заведения. До сих пор не выплатили премию за 2-ой квартал(отработанный полностью) и начало 3-его (хотя по законодательству обязаны рассчитать все сразу). В отделе кадров (начальник отдела кадров С.Ж.Б.) сказала сразу, что скорее всего ее вам не выплатят, выплачивают по усмотрению К.С.Ю. (Директор). Не выплатили и видимо не собираются выплачивать мотивацию, которую я заслуженно заработала за продажу доп.продуктов ( а это целых 15250,00руб). То потеряют документы, то говорят, что уволенным сотрудникам не выплачивают, хотя продажи были в ИЮНЕ и НАЧАЛО ИЮЛЯ!!!! Теперь новая отмазка прям процитирую, что мне сказали: «вы больше не сотрудник банка, и мы вам информацию никакую предоставить не можем», ответ этот мне дали из организации «Управлен. компания» находящаяся в г. Москве. Как не стыдно наживаться на уволенных сотрудниках.
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2
Alisya • бывший сотрудник
28.08.2018 14:58
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Уважаемая Alisya!
По информации, имеющейся в Департаменте по работе с персоналом АО «Россельхозбанк», Вы были премированы по результатам деятельности за отчётный период времени.
С уважением, АО «Россельхозбанк».
|АО "Россельхозбанк" не отдает честно заработанные деньги сотрудников!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день.
Я являлась сотрудником АО "Россельхозбанк" в период с апреля 2017-конец июля 2018 гг. В это время действовала и продолжает действовать мотивационная программа за продажу инвестиционного продукта "ИСЖ" (Инвестиционное страхование жизни), на основании договора Публичной Оферты. В период с 2017года-01.04.2018 мотивация сотрудника за продажу данного продукта составляла 1% от суммы сделки.
Мною в марте 2018 года был оформлен договор ИСЖ на сумму 4 млн рублей (четыре миллиона рублей 00 копеек), за который мне полагался мотивационный бонус 1 % ( то есть 40 000 (сорок тысяч рублей 00 копеек)). Все оригиналы, подписанных договоров мы передаем в главный филиал Россельхозбанка, на Нагибина 14а Начальнику отдела продаж и обслуживания. Мой договор был направлен в срок ( в марте 2018). При этом, оригинал не был направлен в страховую компанию по причине того, что начальник отдела его потерял. У меня сохранился второй экземпляр данного договора и я снова его направила начальнику, его передали в страховую (Альфа-страхование Жизнь) спустя месяц оформления сделки . Бонус во время мне не выплатили, именно из-за того, что оригинал договора пришел поздно, опять же не по моей вине!
Затем, прошло 3 месяца с момента оформления сделки, за это время уже был создан реестр на выплату мотивации (а именно в начале июля 2018 г), где было указано мое ФИО, более того были выпущены мотивационные карты с суммой 40 тысяч рублей. В конце июля 2018 я уволилась из АО "Россельхозбанк", и когда карты наконец-таки пришли (спустя 3 с половиной месяца) , Банк отказал мне в выплате мотивации. Считаю данное действие абсолютно незаконным. Хочу получить подробное разъяснение данной ситуации, на каком основании Банк удержал заработанные мной деньги. "Крутил" мои средства более 3 месяцев, в итоге забрал их себе. Если данный вопрос не будет разрешен и средства не будут мне выплачены в размере 40 000 рублей, я буду вынуждена обращаться к юристам.
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1
АнастасияК. • бывший сотрудник
23.08.2018 12:35
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Ответ банка:
Уважаемая АнастасияК!
Благодарим Вас за обращение в АО «Россельхозбанк» и сообщаем, что по информации, имеющейся в Департаменте по работе с персоналом, мотивационное вознаграждение за оформление указанного в отзыве договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) выплачено Вам представителем компании–партнера Банка в полном объеме.
|Нужно срочно все менять
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В банке ВСЕ (без исключения, как внутренние, так и в части обслуживания) ПРОЦЕССЫ УЖАСНЫ, нужны радикальные реформы!!! Люди бегут не из-за коллектива и руководства, а от процессов и з/п. Как известно, рыба гниет с головы. Пока в ГО не задумаются, на фронте ничего не изменится. Оптимизируйте все процессы - от, как писал, обслуживания клиента до предоставления отчёта!!! Все отписки о том, что банк постоянно совершенствуется - полная ерунда, пыль в глаза для, теперь Г-ва и может лиц повыше. Хотите понять, что менять - спрашивайте в фил сети и действуйте, но не для галочки...
Инфа для молодёжи - раньше, в 2000-х, школой жизни был Сбер, теперь Россельхоз..., дерзайте...
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0
Антиглоб Закоб • бывший сотрудник
07.08.2018 10:46
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Администратор:
Автор, приведите конкретный пример, что именно вас не устраивает в работе с подробным описанием ситуации.
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Ответ банка:
Уважаемый Антиглоб Закоб!
Благодарим Вас за Ваш отзыв, для АО «Россельхозбанк» важно получать обратную связь.
Уверены, что опыт, полученный при работе в АО «Россельхозбанк» позволил Вам стать квалифицированным специалистом, обладающим необходимыми профессиональными знаниями в области банковского дела.
Желаем успехов в профессиональной деятельности и новых достижений!
С уважением, АО «Россельхозбанк».
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