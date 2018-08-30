Здравствуйте! Меня зовут Гульназ, проработала в ЕСЦ «Уральско-Сибирский» в г. Уфа в отделе учета и сопровождения кредитов физических лиц.

Хочу выразить свои недовольства по отношению к сотрудникам банка, а именно оскорбление и ущемление прав работника. В организации не предоставляют помощи как социальной, юридической, психологической. Нет профсоюзов, а значит сотрудник не защищён во всех смыслах. Обрисую свою историю:



Получаю второе высшее образование, и есть определённая договорённость между моим университетом и банком, что можно проходить практику и совмещать это с работой. В дальнейшем был план написать диссертационную работу об организации.



В чем собственно суть?

При устройства на работу фотографируют сотрудников, после чего эти фото необходимо выложить на портал. Естественно тебя не фотографирует проф фотограф, и фото получились мягко сказать безобразно.

На что я обратилась своему руководителю Вере Михайловне с вопросом о том, как мне поменять фото на портале, на что последовал ответ «я не знаю, подойди в отдел кадров». Подошла в отдел кадров с тем же вопросом, меня отправили к «айтишникам». ( прошу обратить внимание к «айтишникам», не в отдел безопасности)

Нашла «айтишников», а именно Алексея Рыбакина, рассказала ему о том что, необходимо сменить фото. Он мне объяснил что я могу со своей личной почты отправить фотографию на свою рабочую почту и дал ссылку. Я у него уточнила, разве можно задействовать свою рабочую почту, ведь нам объяснили при приеме на работу что нельзя пользоваться почтой в личных целях. На что он мне ответил, что входящая почта проверяется и не стоит беспокоится. По логике я могла в любой момент использовать эту ссылку и я могу не беспокоиться.



Случилось так, что воспользовалась этой ссылкой и отправила курсовую работу в 2 ночи, так как из-за неисправности ноутбука, боялась потерять файл, дабы сохранить его, додумалась воспользоваться почтой, мол если мой ноутбук откажет мне служить, то я могу с любого локального компьютера зайти на почту и он у меня будет в отправленных.

На следующий день позвонили и вызвали в отдел безопасности Артём Игоревич.

Начали задавать наводящие вопросы, мол провели расследование и обвинили меня в том, что я намеренно хотела воспользоваться ресурсами банка в личных целях. ( имели ввиду распечатку курсовой на рабочем принтере, как я поняла)

На что я объяснила, что мне дали ссылку, и что я уже отправляла фото, но мне никто не звонил и не предупреждал о том что этого делать нельзя.

Начали говорить о том, что они присылают уведомления о безопасности, постоянно предупреждают, начали между собой обсуждать, мол надо тогда каждый месяц отправлять сотрудникам уведомления по почте. Мне показалось это непрофессиональным обсуждать свои недоработки при сотруднике.



Потребовали написать объяснительную Директору Макулову Ринату Тимерьяновичу и сказали что он будет решать,что со мной делать.



Пришла на своё рабочее место, решила проанализировать свою почту. Никакие Сообщения из Лотуса в принципе не удаляю, каждое сообщение архивировалось. Так как бывают случаи, что требуют переписки по работе, поэтому важно сохранить любое сообщение. Если мой аккаунт ещё сохранился, можно посмотреть архив.

Думаю, как я могла упустить такие уведомления, потому что каждое сообщение читается, начала смотреть почту, были Сообщения о вирусных атаках, о том как вести себя в людных местах, но не было ни одного уведомления от отдела безопасности на тему пользования рабочей почтой и тд. Да и в целом, мероприятия по безопасности в таких делах никаких не было.

К примеру по пожарной безопасности проводился целый экзамен с билетами, на учебном портале проводят каждый месяц обучения и тесты по отмыванию доходов,конфедицильность и прочее.

Спустя день подходит руководитель Вера Михайловна, спросила что случилось, рассказала всю ситуацию, на что в ответ услышала что я должна была прийти и рассказать это все ей. Я ответила ей, что мне в отделе безопасности дали понять что этим будет заниматься Директор. Ведь меня вызвали в отдел безопасности не через руководителя, а напрямую связались со мной.

В чем недовольства?

Оказывается Директор вызвал Начальницу Лукманову Айгуль Заудатовну и начал у неё спрашивать, что за история приключилась со мной. Она естественно впервые об этом слышит и ничего не может объяснить.



Лукманова А.З. вызвала к себе. Не могу сказать что это был разговор, скорей скрежет недовольства и звонких унижений в ушах. Она мне сказала, что мол обо всех событиях своей жизни я ДОЛЖНА делиться с руководителем, и вообще почему я не прибежала вся в слезах и не умоляла ее помочь. Обвинили меня в том, что я хотела это скрыть.

На что я ответила, что не вижу видимой причины рассказывать в принципе о своей жизни и об этой ситуации. Так как изначально меня дезинформировали и дали понять что с этим разберётся Макулов, и я не сомневаюсь в его решениях. Разговор был закончен.



После чего подошла Вера Михайловна, начала говорить что мол в какую глупую ситуацию я попала, что она меня очень поддерживает. Она сказала о том что состоится личная беседа с директором Макуловым, скорей после Нового года, у тебя будет возможность с ним объясниться. Я Спросила нельзя ли мне сейчас объяснится с ним, на что получила ответ, что лучше этого не делать и дождаться пока он сам вызовет. Разговор состоится с Директором и я пойду туда с Лукмановой А.З.

Вера Михайловна Начала беспокоиться о том, что как бы мне трудовую книжку не подпортили записью о нарушений каких то пунктов

Здесь я уже напугалась не на шутку.

Потом она уточнила через пару дней у отдел кадров, что в трудовой не будет пометки, мы успокоились.



Поделилась с историей коллегами и друзьями, готовлюсь мысленно к разговору с Директором,

звонок с отдел кадров, просят подойти и подписать приказ о лишении премии на год. Я говорю стойте, а как же разговор с Макуловым, должна была состояться личная беседа, на что мне ответили не будет никакого разговора, приказ уже вышел.

Пришла подписывать приказ, пытаюсь вникнуть в суть, написано пункт такой то, и прилагаются служебная записка от отдела безопасности, объяснительная моя и объяснительная Алексея Рыбакина.

Я говорю,что можно ли мне глянуть на эти документы, мне отказали, сказали что это непредусмотрено. Я говорю, а как же я узнаю в чем меня обвиняют, может там написано что я убийца. Мы не можем показать.

Мне показалось это странным, тут я задумалась, правомерно ли со мной поступают.

На след день позвонила в отдел кадров и спросила, могу ли я воспользоваться своим юристом показать копии приказа, кстати где я их могу найти? и нужно ли мне взять какое нибудь разрешение с организации. На что мне говорят Что? Юрист? Копии не даём никому! Перезвоним позже, заняты.



К концу рабочего дня вызывает Лукманова А.З.

Здесь и начинаются мои претензии.



Лукманова А.З. Очень хамски и оскорбительно начинает со мной разговаривать, при разговоре присутствовали начальница отдела кадров и начальница отдела кредитов Цветова Р Р.

Ты кто такая ваще?

Кем себя возомнила?

Меня зовут Гульназ, весь разговор называла Гульнур

Почему ты рыпаешься постоянно?

Кого ты там хотела привести, юриста? И здесь хохот от всех троих

Начали считать мои деньги, мол больше потратишься

И кто тебе ваще сказал что с тобой будет разговаривать Макулов? Я ответила что Вера Михайловна предупредила меня о том что состоится личная беседа, я к нему готовилась.

Дэ? Она говорит что такого не говорила

Чо ты врешь, юлишь постоянно?

Чо тебе не понятно ваще?

Я сделала 2 раза замечание, что со мной не нужно разговаривать в таком тоне, эти оба раза игнорировались

Я начала приводить факты и задавать вопросы:



Объяснила что меня не каждый день лишают премии, и вполне нормально если у сотрудника появляются вопросы и он их задаёт по существу

Почему когда я меняла фотографию меня дезинформировали и отправили не в тот отдел? По итогу несу ответственность я и меня лишают премии



О личной беседе с Директором меня предупредил руководитель и я это не с неба взяла, рассказала всем своим окружающим, они в курсе всего и могут подтвердить. О моем желание поговорить с Директором игнорировались, считаю это неправильным, у меня был шанс объясниться.

При подписании приказа мне не дали посмотреть документы? Это правильно?

Мне не нравится ваше отношение ко мне и то как с легкостью ваши сотрудники отказываются от своих слов, я демотивирована и не желаю работать с таким руководством.



Пришла к выводу, что проще обвинить во всем специалистишку, чем разбираться во всей этой нарушенной системе и объясняться за всех руководителей перед Директором , ведь такие приказы выходят раз за разом, а значит сотрудники не грамотны в таких вопросах, и это проблема.



По факту конечно я отправила курсовую и вышел приказ, правомерно это или нет, не суть. Возмущения в том, что сотрудника в таких ситуациях никто не защитит, а когда начальник Лукманова превышает свои должностные обязанности тем что оскорбляет сотрудников, унижает и пугает это нелегитимно. После разговора, ко мне подходили сотрудники и с удивлением спрашивали что зачем она так орала, об этом слышал весь этаж, этот факт не нужно доказывать



Ну и даже после заявления по собственному желанию, встреча с Директором не состоялась , видимо берегли его как зеницу око, чтобы не проболталась

Хотя при увольнении обычная процедура: разговор с начальником отдела кадров, разговор с Лукмановой А.З., разговор с Директором Макуловым Р.Р.



Жаль что репутацию банка портит неграмотность руководителей

Сотрудники вообще не знают о сайте банки.ру где могли бы оставить свой отзыв, я думаю их было бы значительно больше.





Именно после моей ситуации начали собирать подписи у сотрудников, прислали уведомления на почту о безопасности, и на учебном портале разместили тест, кстати многие сотрудники не смогли его пройти в том числе и я. Руководители ходили раздавали ответы на тесты