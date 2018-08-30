Я была сотрудником Рускобанка, отработала 3 года. В ДО №20 штат 4 операциониста 4 кассира - работают половина. Начальство не дает людей. Загруженность очень большая. Заключили договор с ТСЖ, которое отстроило много новых домов. Очередь постоянная, работает 1 касса. При том кассир старший при постоянной очереди должен умудриться подготовить инкассацию (деньги вяжут бичевкой, как в совке (!), т.к вакуум не заслужили, видимо) и разобрать всю документацию.



Было время работали по 12 часов без обеда, т.к в графике рабочего дня он просто был не предусмотрен. Места для того чтобы элементарно попить чаю - нет! Приходилось жевать на глазах у клиентов. Если возникал какой-нибудь вопрос по работе, то получить на него ответ было крайне сложно, т.к. в других офисах все крайне заняты "и нам вообще некогда" либо сами не в курсе.



Но добралась до самого главного - до сокращения з/п. Старший кассир имея оклад 20000 руб (это в 7 км от Питера) -13% получал за свой адский труд чистыми 17400. Никаких премий. И в трудные времена решили всех перевести на 0,8 ставки, спасибо, что рабочее время не забыли сократить. Т.е. 20000-13%-20% = 13400 на руки (у обычного кассира 12000 на руки). Продержали нас на этом окладе 6 месяцев, т.е. по максимуму. При возвращении на прежнюю ставку мы все, конечно, обрадовались тому, что в ближайшее время урезка нам теперь не грозит, т.к. по ТК не положено. Но не тут-то было! Через 3 месяца приехала зав.кадрами и вручили каждому заявление "Прошу добровольно перевести меня на 0,8 ставки" . При этом с прямым шантажом было сказано: "Если хоть кто-то один не подписывает - сокращаем весь офис" . А при заявлении в такой форме на сокращенке держать могут пожизненно. З/п не поднимали более 2-х лет и сказали, что в бижайшее время не предвидится. Я ушла, т.к ценю свой труд. Сочувствую сотрудникам, которые продолжают там работать.