Дебетовые карты с бонусными милями в Ситибанке

Бонусные дебетовые карты в Ситибанке способны принести дополнительную пользу от ежедневных покупок. Основная идея состоит в том, что за каждый потраченный рубль клиент получает бонусы. В дальнейшем эти накопления можно обменять на различные товары.

Общая информация

Многие компании сегодня используют технологии, которые позволяют создавать аналитику на основе покупательского поведения. Проще говоря, все ваши транзакции тщательно изучаются. Эти данные впоследствии помогают предлагать вам наиболее самые выгодные предложения.

Одними из первооткрывателей стали авиакомпании, которые совместно с корпорациями начали запуск коллабораций. Такие предложения давали возможность при оплате по терминалу получать возврат части средств в виде миль, которые в дальнейшем можно было потратить на билет. Со временем такая программа претерпела изменения, и теперь клиент имеет возможность выбрать не только перелет, но и поезд, авто или гостиницу.

Другая, не менее популярная программа — cash back (возврат части средств от покупки). Некоторые учреждения устанавливают фиксированный размер. Например, для коллабораций с АЗС, которые экономят 10% на заправках.

Особый спрос набирают предложения, связанные с накоплением баллов в продуктовых магазинах. Помимо бонусной программы самой сети, пластик помогает получить бонусы на один и тот же счет при оплате в других местах.

Особую популярность набирают продукты, которые позволяют выбирать бонусную программу каждый месяц. Например, в один из них получать процент на остаток, в другой — накапливать мили, в третий — получать «живые» деньги.

Способы оформления

Оформить такой продукт намного проще, чем взять кредит. Понадобится только паспорт и заполненная анкета. Это можно сделать как через интернет, так и в отделении выбранной компании. Чтобы комплексно подойти к решению этого вопроса, для начала определитесь с объемом постоянных трат. Затем выберите опцию, которая является для вас приоритетной, и посчитайте выгоду. Важный момент: детально изучите все условия. Иногда возникают ситуации, когда в поле зрения не попадает определенный акцент. В таком случае все труды по накоплению заветных бонусов станут бессмысленными.

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