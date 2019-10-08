Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Почта Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 7%
|0
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|до 5%
|0
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|до 7%
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|3%
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|до 7%
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|до 6%
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|до 3%
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Необходимость противостояния финансовому давлению западных стран позволила в кратчайшие сроки реализовать планы по созданию первой национальной платежной системы. Всего три года спустя держателями дебетовых карт МИР являются несколько десятков миллионов россиян. Оформить ее можно практически во всех банках страны, в том числе и в Почта Банке, который предлагает интересные для потребителей условия обслуживания и располагает обширной филиальной сетью. Самая подробная и актуальная информация об этом продукте доступна на сайте Banki.ru.
Специфика продукта
НСПК – это уникальная разработка российских специалистов, которая по своим качествам и функционалу не уступает иностранным аналогам. Система ориентирована на современные стандарты в мировой экономике с опорой на новейшие технологические достижения. С помощью нового платежного инструмента МИР можно:
Важным преимуществом проекта является сложная многоуровневая система безопасности, которая обеспечивает надежную защиту от несанкционированного доступа, перехвата сигнала, копирования данных. Пользователи могут быть уверены в сохранности своих денег при проведении любых операций.
На сегодняшний день существует ограничение на совершение покупок за рубежом. Поэтому для поездок лучше заказывать особую кобейджинговый пластик.
Актуальная информация на Banki.ru
При поиске оптимального финансового решения важно иметь доступ к актуальной информации. Специалисты портала Banki.ru понимают это, поэтому регулярно осуществляют проверки и обновление сведений на сайте. Пользователи в любой момент могут узнать о:
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