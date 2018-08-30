Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Зачем играть в прятки?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Однажды позвонили из Банка и предложили вакансию в архив. Приехал на собеседование в главный офис 19 июля, поговорили, все обсудили, заполнил анкету, и сотрудница HR Д.Оксана обещала перезвонить. Прошла неделя, звонка нет. Пишу на почту Оксане, автоответчик отвечает, что Оксана ушла в отпуск, по всем вопросам обращайтесь к А.Е.В. Но за неделю дозвониться до Елены через справочную так и не смог. Заполнил анкету на сайте с описанием ситуации, но никакого ответа по прежнему нет. Если моя кандидатура вас не устраивает, то так и скажите, зачем в прятки то играть?
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msc • сотрудник
29.07.2016 16:06
|Через тернии к звездам
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Сейчас я вспоминаю времена моей работы в "Юниаструме" с легким флером ностальгии и с грустной улыбкой. Я не буду облекать свой рассказ в сказочно-повествовательную форму и заигрывать с модераторами сайта с помощью "сказочек и сказочников", просто расскажу все, как было.
2008 год, сентябрь, кризис. Я с горящими глазами и уверенностью в собственных силах иду устраиваться на работу в Банк! Опыта ноль, представления о работе ноль, экономическая ситуация в стране и мое место в ней - смутны для меня, но я пру, как танк, к заветной цели. На собеседовании очаровала всех, меня, даже без экономического образования взяли на стажировку. Отправили в ДО "На Мичуринском" (на данный момент закрыт) набираться опыта. Там меня встретил дружелюбный и молодой коллектив. Выделили компьютер, наставника и начали показывать-рассказывать. Конечно, самое главное в Юни - это переводы "Юнистрим" (на местном сленге юниСТРЁМ ). В хорошие дни очередь из страждущих змеилась по всему офису и даже выходила за дверь. Принимали всех. Всем улыбались, на все вопросы отвечали, даже время шутить находили. Скоро я научилась делать переводы "с закрытыми глазами" и начала доставать мою наставницу, чтобы она показала мне работу с депозитами. Но меня сначала отправили в ЦО на сдачу первого квалификационного экзамена (как раз по Юнистриму). Сдала. Зам. Управляющего поздравила меня, распорядилась обучать дальше. Вклады, карты, кредиты... Все мне рассказали и показали в моем ДО, а после того, как меня окончательно приняли на работу, меня оставили там же, где я проходила стажировку (чему я была несказанно рада, ибо на сдаче экзаменов наслышалась страшилок про другие ДО, где к новичку никто не подойдет, ничего не покажет, орут и говорят,чтоб сидел в уголке и не отсвечивал). Так началась моя работа в моем первом банке...
Говорят, что первая любовь бывает разной, но в любом случае, забыть ее никогда не получится. Вот и у меня также вышло с Юни - я его не забуду никогда.
Зарплата
Сначала меня, неизбалованную лишним рублем, радовала. Правда потом наступило прозрение, что она ниже, чем в других банках, но это были на начальном этапе мелочи. ВЕДЬ Я РАБОТАЮ В ТАКОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ОФИСЕ! В БАНКЕ! Это вам не фунт изюму! Спустя год-два понимаешь,что единственный шанс повысить свою з/п (т.к. про индексацию руководство явно не слышало) - это пойти на повышение. Был, правда, другой сомнительный способ... на уровне слухов, конечно... что з/п сотрудника, которого приняли на должность позже ...мммм... немного отличается от з/п сотрудника, работающего на аналогичной должности и принятого ранее. Некоторые увольнялись, а потом снова устраивались, чтобы получить лишние пару тысяч рублей к ЗРЯплате... так это или нет... повторяюсь, знаю на уровне слухов, но, думаю, что пара таких случаев вполне могла иметь реальные примеры.
Соцпакет
Стандартен. Отпуска-больничные, но не более того. Учебный отпуск отсутствует. где-то на втором-третьем году работы я, по настоянию ЦО пошла учиться в ВУЗ на заочное (требовали от меня диплом прям денно и нощно). Перед первой сессией звоню в отдел по работе с персоналом и уточняю. есть ли у меня учебные отпуска. Мне говорят: канешшн! Только справку-вызов нам принеси. О чем вопрос? Принесла, с печатями, как полагается. Написала заявление на учебный отпуск. Управляющий подписал его, в ЦО отправили, я довольным слоном жду сессию. За день до моего отчаливания в институт, решила позвонить в ЦО, узнать, все ли в порядке. А мне сообщают, что мое заявление не подписано, ибо в учебные отпуска Банк не отпускает. Мне аж дурно стало, когда я представила, что поехала бы я в институт завтра, "а
Коллектив
Как я уже говорила, мне повезло. И в ДО "На Мичуринском", где я начинала, и в ДО "Олимпик Плаза", куда меня перевели, после закрытия "мичуринки". Все друг за друга стояли горой, помогали, отмечали вместе праздники (!!!не в рабочее время, разумеется!!!). Уже будучи начальником операционного зала я собственноручно выучила много специалистов, стажеров всегда мы привечали и обучали. Конечно, встречались у нас и "крыски" (например, кассир, которая при увольнении прихватила из кассы 120 000 руб и исчезла. СЭБ ее до сих пор в Брянске ищет, я думаю), но мы им мягко и настойчиво объясняли, что такими быть фу, и они могут чесать в другой ДО или Банк, но у нас в офисе они работать не будут.
Многие ругают свое руководство, и это понятно, часто люди, которым дают в руки какую-либо малую "власть", начинают "звездить", чтож, на таких обращать внимание себе дороже. Скажу только, что управляющие и их заместители в Банке меняются очень часто. Планы продаж, впаривание, а Вы как думали...
Про ЦО - разговор особый. Это в любом банке отдельное королевство со своими законами. Смешными и не очень. Сидишь так в коридорчике, ждешь начала какого-нибудь "важного и обязательного" семинара и видишь, что по коридору плывет нимфа в обтягивающем платье с вырезом на спине до попы и при вечернем макияже, а навстречу ей - растрепанная сотрудница из другого отдела в джинсах. растянутом свитере и стоптанных кедах... А ты что? Ты в свой выходной приехала на семинар в униформе "белый верх-черный низ", ибо корпоративный стиль и все такое... Смех и грех, в общем. Меня это все не столько "ранило", сколько забавляло. Возможно потому, что за свои 5 лет работы в Юни у меня не было конфликтов с руководством (один раз правда наорал матом упр, что мол планы не выполняю по впариванию кредитов, да только я спокойно развернулась и пошла набивать платежки в системе, ибо была тогда начальником операционного зала, должность к продажам не имела никого отношения, а делать не свою работу в ущерб своим прямым обязанностям я не собиралась). А вот кому доставалось от руководства - так это менеджерам и старшим менеджерам... Когда к нам приезжали региональные директора... Оххх... клочки летели по закоулочкам... "Если вы не будете продавать, то работать вы тут не будете!!!" кричали они нам. Правда, на моей памяти за полгода сменилось 5 регдиров... тут и ежу понятно, что криками и угрозами ничего решить нельзя, да только регдиры были не ежами, а регдирами, поэтому продажи шли во всех офисах... посредственно. Им же невдомек, что впарить мало, нужно еще и дальше с клиентом что-то делать. Там обеспечить работу интернет-банка, позаботиться, чтобы карточка вовремя пришла, чтобы кредит на пластик упал вовремя... но они были выше этих "мелочей жизни", для них клиент заканчивался сразу после зеленой строчки "одобрено" в программе Unit, поэтому утешать клиентов и разруливать возникающие проблемы (а они возникали у каждого второго в силу безалаберности ЦО) приходилось нам, простым смертным.
Многие тут в народном рейтинге говорят про Кипр, который выкупил Юниаструм в тот же 2008 году. Мое мнение (потом подтвержденное лично представителе Банка Кипра), что бедные киприоты даже не подозревали, какого кота в мешке они покупают. Теперь же, избавившись от этого подарка, они с облегчением крестятся и твердят "никогда больше". Поверьте, нельзя развалить то, что было поломано до вас. Они честно старались поставить Банк на ноги. "Не шшшмогли". Кстати, когда киприоты приезжали с ознакомительными визитами в ДОшки, они вели себя довольно мило, улыбались и, если их допускали до диалога с нами - "челядью" - говорили нам радостные "Хэллоу" и "Как дИла?". Это умиляло.
Немного о клиентах
Конечно, бывало всякое. И ругались на нас, даже бывало матом. И сидели в офисе с одним милым дедушкой до 12 ночи, рассчитывали вручную проценты по его вкладу за 3 года... но... я всегда старалась помочь всем. Я любила брать и распутывать самые сложные ситуации, "спасибо" от любимого клиента было для меня всегда на первом месте. Да, даже ради этого с ЦО ругалась. Но только тогда, когда они были неправы. К сожалению, у Юни есть один косяк: он берет количеством, а не качеством. Некоторых наших клиентов мне было искренне жать, когда они приобретали некоторые неудобства (за свои-то деньги!) по вине банка.
Скажу сразу: ЮБ очень хороший старт. Не знаю, как сейчас (я уволилась в 2012), но тогда бывшего сотрудника Юни (особенно, если он проработал больше года) в других банках брали без вопросов. Потому что знали: этот умеет все. И точно, я работала и с физиками, и с юриками, знала 4 разные банковские программы, сейфовые ячейки, проводила сделки в депозитарии... попутно консультируя новичков из других офисов (а иногда даже из филиалов) по программам, отчетности, депозитарию...
Почему я, такой "золотой" сотрудник взяла, да и уволилась, спросите вы? Причина банальна - захотелось денег. Ну все-таки. Зарплату в 35 000 (грязными) я вдруг посчитала несоизмеримой с моими обязанностями и пошла к управляющему просить повышения оклада. Он со мной согласился и написал в ЦО красивую служебную записку, в которой расписывалось, какая я прекрасная-расчудесная и надо бы это обстоятельство поощрить повышением оклада, тем более в соседнем мелком ДО сотрудник на аналогичной должности получал тысяч на 7-9 больше. Ответ пришел скоренько. В нем нас пожурили за то, что о материальном только думаем, стыдно, мол, товарищи, но "в виде исключения" руководство может "попробовать изыскать из своих ресурсов" 2000-3000 тысячи прибавки к з/п. Чтож, после этого сначала на стол к управляющему (претензий к нему нет никаких, сделал все, что мог), а потом уже дальше в ЦО полетело белым соколом мое заявление об увольнении по собственному желанию. Кстати, пока я честно отрабатывала свои две недели перед увольнением, к нам приехали с очередной проверкой персонала две девочки из ЦО. Смотрели, носим ли мы синтетические платочки. Достаточно ли бел цвет наших белых блузок. Ну, так как мне терять было нечего, я честно высказала им, что для начала бы нужно создать условия для бесперебойной работы ДО (на тот момент у нас не было кассира, выходили подменные, да и то не всегда). На что получила ответ, достойный блондинки, которая играет в "Бааальшого начальника" : "Да сейчас полно желающих поработать в таком крупном Банке, как "Юниаструм"!!! Да мы студентов можем сколько угодно нанять, они у нас бесплатно,только за один опыт работать будут!!" Я вспомнила себя, образца 2008 года (горящие глаза и уверенность в своих силах, помните?), пожала плечами, изрекла "вот поэтому я и увольняюсь" и пошла в зал собирать "документы дня".
Здесь, в служебном рейтинге, модно ругать банки, в которых сотрудник работает или когда-то работал. А вот я не буду. Он мне подарил много полезных знакомств, кучу опыта, стрессоустойчивость и пофигизм на все рабочие ситуации. Он стал для меня хорошим стартом, без него я бы не попала на ту работу, на которой я тружусь сейчас и которую я люблю всем моим сердцем. Он сделал из меня профи, который может конкурировать со многими "мееенеджерами" на рынке. И поэтому сейчас мне больно видеть, как Юни катится в терновый куст... или в ад... куда угодно, но только не к звездам... ((( С болью читаю НР и сочувствую клиентам. Держитесь. Мне жаль и мне сейчас невольно стыдно за замечательный когда-то Банк, который сейчас растаскивают по кирпичику.
It was beautiful, but now it's over. (с) Моя первая, но не совсем счастливая любовь. Я иногда, очень-очень глубоко в душе, скучаю по тебе.
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5
July Fox • бывший сотрудник
29.01.2016 16:21
|Банк не оплачивает больничный
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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После увольнения был взят больничный лист. Согласно закону работодатель обязан оплатить больничный открытый в течение 30 дней со дня увольнения. Так вот, больничный открыт 12 марта на две недели. По настоящее время банк не оплатил ни копейки. До отдела кадров невозможно дозвониться, при звонке в бухгалтерию постоянный ответ что отдел кадров не передал документы. Прям издевательство. Чувствую себя коллектором по выбиванию долгов. Спустя сутки удалось дозвониться до кадров, на вопрос "почему до сих пор не оплачен больничный лист", - внятного ответа не получено.
Отзыв написан по просьбе А.О.
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0
polski • бывший сотрудник
21.05.2015 11:10
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Администратор:
В данном случае без оценки, так как описанная ситуация не является личным опытом.
|Оптимизация...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Куда обращаться за помощью, к сожалению, не знаю, может кто прочтет и подскажет, что делать в данном случае. В банке намечается сокращение, причем так это подают, под интересным словом "оптимизация", что вроде и не подкопаешься. В чем вся соль моего изложения сейчас объясню.
Начальник вызывает к себе и предлагает нам расстаться, причем по моему желанию и подсовывает мне заявление на подпись, мол я такая прошу уволить. А я не хочу увольняться и говорю, раз так, давайте по сокращению со всеми выплатами....А он мне, сокращение надо заслужить!!! Вот так номер. Иду в кадры, там тоже от ворот поворот, у нас оптимизация (не сокращение). Может есть какая-то разница? Написала заявление на имя председателя банка (расторжение по соглашению). О сокращении не уведомляли, а просто поставили перед фактом (10.03.2015 г.).
Нюансы данной ситуации:
1. Я на испытательном сроке.
2. Занимаемая ставка декретная.
Прошу подсказать какие должны быть мои дальнейшие действия.
Буду очень благодарна за ценный совет!
Это сообщение я писала 11.03.2015 г., по состоянию на 12.03.2015 г. ситуация ухудшилась. Такое ощущение что банк любыми путями готов преступать закон, занимаясь незаконными увольнениями. Меня уволили 12.03.2015 г за прогул за 27.01.2015 г., уже не понятно почему не уволили сразу, а только тогда, когда начались сокращения. Да, я в этот день отсутствовала на рабочем месте, но руководитель был предупрежден, при этом на этот день у меня есть соответствующий документ, о том что я была на приеме у врача, но данный факт банк не принял во внимание.
Сегодня 13 мая состоялась слушание по моему делу. Сразу скажу что я его проиграла. Суд даже не принял во внимание, что на момент увольнения я была беременна. Да, в момент увольнения ни я ни работодатель не знал о моем положении, но с каких таких пор незнание освобождает от ответственности. Как только я поняла что в положении, я предоставила в банк заключение и результаты узи из женской консультации с просьбой восстановить меня на работе. На суд тоже привезла соответствующие документы и когда госпожу Сальникову Марину Анатольевну (судью) я попросила данный факт привлечь к делу, она ответила: "Ну что, что вы беременны, что вы хотите..", говорю : "Прошу восстановить на работе"... Суд да дело, результат решения я огласила выше.
Марина Анатольевна Сальникова, все под богом ходим, и каждому достанется по своим деяниям.
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1
polski • бывший сотрудник
13.05.2015 20:57
|Лайфхак для сотрудников ЮБ, или Как законно уволиться
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Народ! Пишу для тех, кто не знает как себя защитить! Проверено было на себе! Меня тоже пытались уволить незаконно по собственному желанию, а затем по статье! Причем в наглой форме. Никто вам не поможет. С ними нужно идти ВА-БАНК, а это идти в инспекцию по труду, зарегиться и все описать. Вас там скорее всего пошлют далеко (как меня), потому что там лентяи (мнутся, что типа инн у конторы мск и они не при делах).
Далее идете ножками в прокуратуру района или пишете на сайте жалобу на свое руководство, где все подробно описываете. Вам приходит заказное письмо, что ваша жалоба на рассм-ии, далее сидите тихо и улыбаетесь. Главное - хладнокровие и улыбка. После этого прокуратура как надзорный орган спускает все на госинспекцию, а они уже не отвертятся и они выезжают в к ним в ГО в мск. Затем вам госпожа 2222-оk звонит и извиняется в вежливой форме и просит забрать заявление из прокуратуры (а то им по голове бобо), а затем типа уволим по закону. НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ, пока не подпишите соглашение и не заберете трудовую, продолжайте сидеть тихо и всем улыбаться других вариантов кроме как их замачивать и полоскать у вас нет. ПОВЕРЬТЕ, ГОСУДАРСТВО ВАМ ПОМОЖЕТ.
P.S. после этого оч. тяжело найти работу, потому что поливать грязью будут с ног до головы и поэтому устраивайтесь на любую временно на 3 месяца, чтобы у вас последним был другой работодатель.
Хочу отдельно сказать о Росбанке и Связь-банке: им +100500 к карме, у них все законно и выплаты есть, и все ровненько.
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5
piter78 • бывший сотрудник
14.03.2015 11:16
|Прощание с сотрудниками
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Куда обращаться за помощью, к сожалению, не знаю, может кто прочтет и подскажет, что делать в данном случае. В банке намечается сокращение, причем так это подают, под интересным словом "оптимизация", что вроде и не подкопаешься. В чем вся соль моего изложения, сейчас объясню. Начальник вызывает к себе и предлагает нам расстаться, причем по моему желанию и подсовывает мне заявление на подпись, мол я такая прошу уволить... А я не хочу увольняться и говорю, раз так, давайте по сокращению со всеми выплатами. А он мне - сокращение надо заслужить!!! Вот так номер.
Иду в кадры, там тоже от ворот поворот, у нас оптимизация (не сокращение). Может есть какая-то разница? Написала заявление на имя председателя банка (расторжение по соглашению с 5 окладами). О сокращении не уведомляли, а просто поставили перед фактом (10.03.2015 г.).
Нюансы данной ситуации:
1. Я на испытательном сроке.
2. Занимаемая ставка декретная.
Прошу подсказать какие должны быть мои дальнейшие действия.
Буду очень благодарна за ценный совет!
Это сообщение я писала 11.03.2015 г., по состоянию на 12.03.2015 г. ситуация ухудшилась. Такое ощущение что банк любыми путями готов преступать закон, занимаясь незаконными увольнениями. Меня уволили 12.03.2015 г за прогул за 27.01.2015 г., уже не понятно почему не уволили сразу, а только тогда, когда начались сокращения. Да, я в этот день отсутствовала на рабочем месте, но руководитель был предупрежден, при этом на этот день у меня есть оправдательный документ, о том что я была на приеме у врача, но данный факт банк не принял во внимание. Почему в цивилизованном мире до сих пор правят выходцы из 90-х.....
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0
polski • сотрудник
12.03.2015 20:37
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Администратор:
Пока без оценки.
|Работа кассиром в Юниаструм Банке
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Про кассиров! Кассиры первое собеседование проходят в отделе кадров и заполняют анкету. Проверка отделом безопасности занимает три дня. Но, ждать нужно две недели, так как набираю группу для обучения. После обучения тестирование. После успешной сдачи теста еще одно собеседование в центре обучения, а потом оформляют (обучение длится 10 дней + тестирование + еще одно собеседование, так как не оформляю, естественно не оплачивается ничего за время обучения, но про это молчат).
В каждом ДО по одному кассиру. Ходят много слухов, про текучку, про недостачу сомнительную (которая выявляются в кассе пересчета кассиром), про штрафы не понятные и многое другое. Но, сложно сказать насколько это правда!
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1
udinka19 • сотрудник
30.06.2014 21:00
|Жизнь в ЮБ через призму ДО или как большая оптимизация показывает лицо человека
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Жил-был в одном немелком банке офис. Жил интересно, не всегда безоблачно, менялось руководство с периодичностью год-два, приходили и уходили операционисты и менеджеры, и за 6 лет сформировался хороший такой костяк, который и в воде не тонет, и в огне не горит, костяк, который много повидал в этом банке, много перетерпел выходок топов московских, но однако работу свою знал хорошо, клиенты в этот офис шли как к родным, а при хорошем руководстве и планы выполнялись и бонусы раздавались. Жили одной большой и дружной семьей, делились радостями и горестями, знали и мужей и детей друг друга и всегда переживали за неудачи и радовались за успехи своих коллег. На работу идти хотелось, хотелось выглядеть хорошо, хотелось достигать лучших результатов, хотелось гордиться названием банка, чувствовать себя шестеренкой в большой машине.
НО настала злостная оптимизация штата. Велели топ-менеджеры убрать половину состава по всем офисам, и не то чтобы сократить по-человечески, а убрать: "Не пойдут по хорошему - пригрозим по статье!" Много было передумано, много взвешено, вот, оказывается банк-то родной и не ценит, раз готов резать вот так по-живому... Надеялись конечно, что корифеев-старожилов оставят, дабы не терять опытных и ценных работников и клиентов прикормленных, а уберут вновь прибывших и по должности не очень старших. Оказалось - зря надеялись!
ЦО делал выбор поначалу верный (оставлял стареньких и старшеньких), но если управляющие приводили контраргументы, то легко менял свою точку зрения. Так оно и вышло с нашим знакомым офисом (… Незадолго до злосчастной оптимизации появилась у нас в "семье" овца паршивая. Ловко прикидывалась скромненькой, предпочитала не высовываться, втиралась в доверие, а самое главное, замечала и брала себе на заметку слабые стороны своей потенциальной соперницы, и грамотность то у неё не та, и как продажник то она не ахти, да и в семье всё шоколадно, так что если что с голоду не помрет. А ещё главной задачей данной отрицательной героини было подчинение себе так называемого управляющего нашего. Всякими уловками, жалостливыми слезливыми разговорами о судьбе своей несчастной, о кредитах непомерных, о муже непутевом - безработном, склонила она парня молодого неопытного на свою вражью сторону. И плясал он под её дудочку людям на смех, коллегам на потеху. Любил он поговаривать, что-де относится-то ко всем одинаково, и любит подчиненных, как родных и никому зла-то не желает, но сам-хороняка -отплатил злым за предобрейшее: взял и накалякал служебочку, что-де лучше всех на свете справится у нас такая-то такая-то (про протеже свою несчастную), что и операционку-то она знает, и продукты-то банковские продает, тока пыль столбом, а уж как клиентов привлекает просто улет, сил нет. И самое-то главное, сам он быстренько из банка уволился, а оставил нас, сирот, жить с этой «жертвой кредитов», видеть её каждый день и каждый день помнить о том, как можно выбросить человека запросто на улицу да ноги об него вытереть, невзирая на то, что отслужила наша коллега, та, которая из "стареньких", без малого 6 лет верой и правдою, ни больняк ни разу не взяла, ни клиенту не нахамила, ни коллегам сроду ничего плохого не сделала. Получила же за всё хорошее она сполна: ни трех окладов банк ей не выплатил, а управляющий с коллегой самой близкой подставили, мол, не умеет наша начопер работать как следует, сократить мол её надобно...
А что могли мы - рядовые винтики? Попробовали и служебку накатать, и с ЦО связаться - без толку! В ЦО ответили, что с НАМИ на эту тему разговаривать не хотят, решение уже принято, а над служебкой только посмеялись…
Что мы имеем на выходе: офис просто осиротел. Те полторы калеки, которые остались работать с новоиспеченной начальницей, просто отравлены. Жизнь потеряла смысл, идти на работу и вновь видеть её, видеть,как она восседает на своем "троне" просто противно. Речь уже не идет о сплоченности коллектива перед общими задачами, а лишь о выживании в поставленных условиях. Тоже самое творится и с клиентами. Люди не скрывают, что им не хочется к нам идти, зная, как эти заговорщики поступили с нашей общей доброй знакомой. Привлечений в результате ноль, прибыли нет, влачим жалкое существование (Где же её хваленые в служебке сверхспособности продавать, привлекать и преумножать?).
Как известно,сейчас, в период жесткой конкуренции банков, в то время как на каждом шагу можно получить широкую линейку банковских услуг, люди идут на "человека" - к той знакомой веселой девчонке, которая работает там-то: с ней и работать легко, да и просто в банк зашел как с родней повидался, зарядился на весь день положительной энергией... А у нас такую девочку убрали... Клиенты в шоке, мир вокруг замер. И дело даже не в том, что в жизни иногда попадаются подлые и хитрые приспособленцы - бог их накажет, встает вопрос, почему же ЦО повелся на махровый поклеп, перечеркнул одним махом и опыт и стаж и заслуги, а взял и резко сменил свой выбор после той служебки, отдав предпочтение протеже начальника (который убежал как крыса с корабля), а не опытному заслуженному сотруднику, причем вопреки мнению коллектива, клиентов, логике и здравого смысла!..
Вот такая получилась сказочка... Напоследок, подведя черту итогам проведенной в ЮБ оптимизации штата, хочется сказать, перефразируя слова из к/ф "Пятнадцатилетний капитан" - и в беде и в радости, и в дождь и в снег, Человек должен всегда оставаться Человеком... А нам, девочки, не повезло, в нашей "семье" оказалась гниль, и в трудный момент для офиса она проявила себя без стыда, без совести, хитростью и подлостью захватив себе то место, которое ей ни по каким канонам не принадлежит!.. Ждем развития событий - провидение этого так не оставит!
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5
crp13 • бывший сотрудник
26.02.2014 22:59
|Массовые сокращения сотрудников по всему Юниаструм банку
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу предупредить всех посетителей сайта, что в Юниаструме с ноября месяца идут массовые сокращения и просто увольнения сотрудников. Так называемая "оптимизация" коснулась и работников всех филиалов и головного офиса. Сокращают по 30-50% персонала в каждом подразделении. Обстановка в коллективе очень нервозная. Тех, от кого не могут избавиться, режут з/п и переводят на нижестоящие должности. Выбить компенсации от руководства банка можно только припугнув Прокуратурой и Трудовой инспекцией. Здесь уже был отзыв в Народном рейтинге - но его почему то удалили, а зря. И так в банковском секторе дела неважные из-за отзывов лицензий, а тут еще из-за разгона персонала, стали разбегаться клиенты. Убытки колосальные.
Очень жаль, что Владельцы такого банка доверили управление бестолковым менеджерам которые не могут предложить решения по зарабатыванию денег кроме как сократить издержки на зарплату персонала - гнать ИХ в первую очередь надо с "дипломами и рекомендациями" - набирать нужно ПРАКТИКОВ банковского бизнеса и воспитывать свои кадры.
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5
zhurovao • бывший сотрудник
14.12.2013 22:10
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Администратор:
И все-таки без оценки.
|Банк не для всех
|не голосовал
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Здравствуйте!
Так жаль, что устраивалась на работу в этот банк. Во-первых, пришлось пренебречь предложениями других солидных компаний. Во-вторых, первое впечатление от работы было такое, что отбор сотрудников здесь начинается не сразу на собеседовании, а на рабочем месте! На стажировку, к сожалению, меня не пригласили, а сразу посадили работать. Даже не знаю, что меня заставило сюда устроиться. Потом меня стали обучать какие-то тети, с которыми мне никогда не доводилось сотрудничать в силу моего возраста. Учили прямо так, за рабочим столом, как говориться все подряд и даже не помогли после вузовские учебники. Куда было бежать за материалом, совершенно не представляла, потом вроде влилась в работу, но вот беда, руководство захотело взять нового сотрудника, якобы устали возиться. Было так неприятно про себя такое слышать...
В итоге испытательный срок плавно перетек в выяснение отношений. Но больше всего неудобно было находиться в этих некомфортных условиях, постоянной жаре и постоянном напряжении из-за того, что один взмах руки руководителя и тебя на каком-то собрании разносят в пух и прах. На этом же жизнь не заканчивается. Я была так рада, что уволилась отсюда, что избавилась от этого постоянного стеба, что ты бестолковый и ничего не делаешь. После этого банка действительно не хочется работать вообще нигде.
Да, и еще здесь так доводят, что у людей с нормальной психикой может начаться печеночная колика, мне пришлось после этой грязи долго отмываться, хорошо что это был первый опыт в банке! Новичкам здесь точно не место.
Хочу сказать, единственное, что здесь удерживает - это зарплата. Для отличного старта сойдет и такая. Коллектив: все скрытные - до ужаса. Юристам здесь есть с чем возиться! Руководство много чего делает незаконного, и все им с рук сходит. Сидишь, боишься глазом моргнуть. Вот-вот с работы вылетишь. Совершенно не комфортно здесь работать. Только из-за того, что помещения плохо проветриваются, не знаю как сейчас, но несколько лет назад здесь было ужасно!
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~kitty~ • несостоявшийся сотрудник
19.08.2013 14:08
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