Сейчас я вспоминаю времена моей работы в "Юниаструме" с легким флером ностальгии и с грустной улыбкой. Я не буду облекать свой рассказ в сказочно-повествовательную форму и заигрывать с модераторами сайта с помощью "сказочек и сказочников", просто расскажу все, как было.



2008 год, сентябрь, кризис. Я с горящими глазами и уверенностью в собственных силах иду устраиваться на работу в Банк! Опыта ноль, представления о работе ноль, экономическая ситуация в стране и мое место в ней - смутны для меня, но я пру, как танк, к заветной цели. На собеседовании очаровала всех, меня, даже без экономического образования взяли на стажировку. Отправили в ДО "На Мичуринском" (на данный момент закрыт) набираться опыта. Там меня встретил дружелюбный и молодой коллектив. Выделили компьютер, наставника и начали показывать-рассказывать. Конечно, самое главное в Юни - это переводы "Юнистрим" (на местном сленге юниСТРЁМ ). В хорошие дни очередь из страждущих змеилась по всему офису и даже выходила за дверь. Принимали всех. Всем улыбались, на все вопросы отвечали, даже время шутить находили. Скоро я научилась делать переводы "с закрытыми глазами" и начала доставать мою наставницу, чтобы она показала мне работу с депозитами. Но меня сначала отправили в ЦО на сдачу первого квалификационного экзамена (как раз по Юнистриму). Сдала. Зам. Управляющего поздравила меня, распорядилась обучать дальше. Вклады, карты, кредиты... Все мне рассказали и показали в моем ДО, а после того, как меня окончательно приняли на работу, меня оставили там же, где я проходила стажировку (чему я была несказанно рада, ибо на сдаче экзаменов наслышалась страшилок про другие ДО, где к новичку никто не подойдет, ничего не покажет, орут и говорят,чтоб сидел в уголке и не отсвечивал). Так началась моя работа в моем первом банке...



Говорят, что первая любовь бывает разной, но в любом случае, забыть ее никогда не получится. Вот и у меня также вышло с Юни - я его не забуду никогда.



Зарплата

Сначала меня, неизбалованную лишним рублем, радовала. Правда потом наступило прозрение, что она ниже, чем в других банках, но это были на начальном этапе мелочи. ВЕДЬ Я РАБОТАЮ В ТАКОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ОФИСЕ! В БАНКЕ! Это вам не фунт изюму! Спустя год-два понимаешь,что единственный шанс повысить свою з/п (т.к. про индексацию руководство явно не слышало) - это пойти на повышение. Был, правда, другой сомнительный способ... на уровне слухов, конечно... что з/п сотрудника, которого приняли на должность позже ...мммм... немного отличается от з/п сотрудника, работающего на аналогичной должности и принятого ранее. Некоторые увольнялись, а потом снова устраивались, чтобы получить лишние пару тысяч рублей к ЗРЯплате... так это или нет... повторяюсь, знаю на уровне слухов, но, думаю, что пара таких случаев вполне могла иметь реальные примеры.



Соцпакет

Стандартен. Отпуска-больничные, но не более того. Учебный отпуск отсутствует. где-то на втором-третьем году работы я, по настоянию ЦО пошла учиться в ВУЗ на заочное (требовали от меня диплом прям денно и нощно). Перед первой сессией звоню в отдел по работе с персоналом и уточняю. есть ли у меня учебные отпуска. Мне говорят: канешшн! Только справку-вызов нам принеси. О чем вопрос? Принесла, с печатями, как полагается. Написала заявление на учебный отпуск. Управляющий подписал его, в ЦО отправили, я довольным слоном жду сессию. За день до моего отчаливания в институт, решила позвонить в ЦО, узнать, все ли в порядке. А мне сообщают, что мое заявление не подписано, ибо в учебные отпуска Банк не отпускает. Мне аж дурно стало, когда я представила, что поехала бы я в институт завтра, "а мужики-то ЦО-то не знает" и уволили бы меня с позором,как прогульщицу. Ну, за свой счет в такие отпуска отдел по работе с персоналом мне настоятельно посоветовал не ходить (конечно, с персоналом на замену уже тогда стало туго), так что все свои последующие отпуска я "спускала" на экзамены.



Коллектив

Как я уже говорила, мне повезло. И в ДО "На Мичуринском", где я начинала, и в ДО "Олимпик Плаза", куда меня перевели, после закрытия "мичуринки". Все друг за друга стояли горой, помогали, отмечали вместе праздники (!!!не в рабочее время, разумеется!!!). Уже будучи начальником операционного зала я собственноручно выучила много специалистов, стажеров всегда мы привечали и обучали. Конечно, встречались у нас и "крыски" (например, кассир, которая при увольнении прихватила из кассы 120 000 руб и исчезла. СЭБ ее до сих пор в Брянске ищет, я думаю), но мы им мягко и настойчиво объясняли, что такими быть фу, и они могут чесать в другой ДО или Банк, но у нас в офисе они работать не будут.



Многие ругают свое руководство, и это понятно, часто люди, которым дают в руки какую-либо малую "власть", начинают "звездить", чтож, на таких обращать внимание себе дороже. Скажу только, что управляющие и их заместители в Банке меняются очень часто. Планы продаж, впаривание, а Вы как думали...



Про ЦО - разговор особый. Это в любом банке отдельное королевство со своими законами. Смешными и не очень. Сидишь так в коридорчике, ждешь начала какого-нибудь "важного и обязательного" семинара и видишь, что по коридору плывет нимфа в обтягивающем платье с вырезом на спине до попы и при вечернем макияже, а навстречу ей - растрепанная сотрудница из другого отдела в джинсах. растянутом свитере и стоптанных кедах... А ты что? Ты в свой выходной приехала на семинар в униформе "белый верх-черный низ", ибо корпоративный стиль и все такое... Смех и грех, в общем. Меня это все не столько "ранило", сколько забавляло. Возможно потому, что за свои 5 лет работы в Юни у меня не было конфликтов с руководством (один раз правда наорал матом упр, что мол планы не выполняю по впариванию кредитов, да только я спокойно развернулась и пошла набивать платежки в системе, ибо была тогда начальником операционного зала, должность к продажам не имела никого отношения, а делать не свою работу в ущерб своим прямым обязанностям я не собиралась). А вот кому доставалось от руководства - так это менеджерам и старшим менеджерам... Когда к нам приезжали региональные директора... Оххх... клочки летели по закоулочкам... "Если вы не будете продавать, то работать вы тут не будете!!!" кричали они нам. Правда, на моей памяти за полгода сменилось 5 регдиров... тут и ежу понятно, что криками и угрозами ничего решить нельзя, да только регдиры были не ежами, а регдирами, поэтому продажи шли во всех офисах... посредственно. Им же невдомек, что впарить мало, нужно еще и дальше с клиентом что-то делать. Там обеспечить работу интернет-банка, позаботиться, чтобы карточка вовремя пришла, чтобы кредит на пластик упал вовремя... но они были выше этих "мелочей жизни", для них клиент заканчивался сразу после зеленой строчки "одобрено" в программе Unit, поэтому утешать клиентов и разруливать возникающие проблемы (а они возникали у каждого второго в силу безалаберности ЦО) приходилось нам, простым смертным.



Многие тут в народном рейтинге говорят про Кипр, который выкупил Юниаструм в тот же 2008 году. Мое мнение (потом подтвержденное лично представителе Банка Кипра), что бедные киприоты даже не подозревали, какого кота в мешке они покупают. Теперь же, избавившись от этого подарка, они с облегчением крестятся и твердят "никогда больше". Поверьте, нельзя развалить то, что было поломано до вас. Они честно старались поставить Банк на ноги. "Не шшшмогли". Кстати, когда киприоты приезжали с ознакомительными визитами в ДОшки, они вели себя довольно мило, улыбались и, если их допускали до диалога с нами - "челядью" - говорили нам радостные "Хэллоу" и "Как дИла?". Это умиляло.



Немного о клиентах

Конечно, бывало всякое. И ругались на нас, даже бывало матом. И сидели в офисе с одним милым дедушкой до 12 ночи, рассчитывали вручную проценты по его вкладу за 3 года... но... я всегда старалась помочь всем. Я любила брать и распутывать самые сложные ситуации, "спасибо" от любимого клиента было для меня всегда на первом месте. Да, даже ради этого с ЦО ругалась. Но только тогда, когда они были неправы. К сожалению, у Юни есть один косяк: он берет количеством, а не качеством. Некоторых наших клиентов мне было искренне жать, когда они приобретали некоторые неудобства (за свои-то деньги!) по вине банка.



Скажу сразу: ЮБ очень хороший старт. Не знаю, как сейчас (я уволилась в 2012), но тогда бывшего сотрудника Юни (особенно, если он проработал больше года) в других банках брали без вопросов. Потому что знали: этот умеет все. И точно, я работала и с физиками, и с юриками, знала 4 разные банковские программы, сейфовые ячейки, проводила сделки в депозитарии... попутно консультируя новичков из других офисов (а иногда даже из филиалов) по программам, отчетности, депозитарию...



Почему я, такой "золотой" сотрудник взяла, да и уволилась, спросите вы? Причина банальна - захотелось денег. Ну все-таки. Зарплату в 35 000 (грязными) я вдруг посчитала несоизмеримой с моими обязанностями и пошла к управляющему просить повышения оклада. Он со мной согласился и написал в ЦО красивую служебную записку, в которой расписывалось, какая я прекрасная-расчудесная и надо бы это обстоятельство поощрить повышением оклада, тем более в соседнем мелком ДО сотрудник на аналогичной должности получал тысяч на 7-9 больше. Ответ пришел скоренько. В нем нас пожурили за то, что о материальном только думаем, стыдно, мол, товарищи, но "в виде исключения" руководство может "попробовать изыскать из своих ресурсов" 2000-3000 тысячи прибавки к з/п. Чтож, после этого сначала на стол к управляющему (претензий к нему нет никаких, сделал все, что мог), а потом уже дальше в ЦО полетело белым соколом мое заявление об увольнении по собственному желанию. Кстати, пока я честно отрабатывала свои две недели перед увольнением, к нам приехали с очередной проверкой персонала две девочки из ЦО. Смотрели, носим ли мы синтетические платочки. Достаточно ли бел цвет наших белых блузок. Ну, так как мне терять было нечего, я честно высказала им, что для начала бы нужно создать условия для бесперебойной работы ДО (на тот момент у нас не было кассира, выходили подменные, да и то не всегда). На что получила ответ, достойный блондинки, которая играет в "Бааальшого начальника" : "Да сейчас полно желающих поработать в таком крупном Банке, как "Юниаструм"!!! Да мы студентов можем сколько угодно нанять, они у нас бесплатно,только за один опыт работать будут!!" Я вспомнила себя, образца 2008 года (горящие глаза и уверенность в своих силах, помните?), пожала плечами, изрекла "вот поэтому я и увольняюсь" и пошла в зал собирать "документы дня".



Здесь, в служебном рейтинге, модно ругать банки, в которых сотрудник работает или когда-то работал. А вот я не буду. Он мне подарил много полезных знакомств, кучу опыта, стрессоустойчивость и пофигизм на все рабочие ситуации. Он стал для меня хорошим стартом, без него я бы не попала на ту работу, на которой я тружусь сейчас и которую я люблю всем моим сердцем. Он сделал из меня профи, который может конкурировать со многими "мееенеджерами" на рынке. И поэтому сейчас мне больно видеть, как Юни катится в терновый куст... или в ад... куда угодно, но только не к звездам... ((( С болью читаю НР и сочувствую клиентам. Держитесь. Мне жаль и мне сейчас невольно стыдно за замечательный когда-то Банк, который сейчас растаскивают по кирпичику.



It was beautiful, but now it's over. (с) Моя первая, но не совсем счастливая любовь. Я иногда, очень-очень глубоко в душе, скучаю по тебе.