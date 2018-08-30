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|Руководителей не выбирают
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я теперь уже бывший сотрудник. В банке проработал недолго. Ничего плохого сказать про банк не могу. Банк динамично развивается. Люди в нём работают хорошие, отзывчивые, всегда готовы прийти на помощь. Мне сильно не повезло с моим непосредственным руководителем, курирующим направление пластиковых карт. Обидно, что зная человека по предыдущему месту работы, доверяя ему и без сомнений идя за ним, как говориться, напоролся. Оказалось, я его совсем не знал. ОН (руководитель) обещал новую интересную работу в банке – внедрение процессинга. Помимо интересной работы, соблазнился хорошей должностью, высокой зарплатой. Конечно, мне хотелось поучаствовать в проекте, приобрести опыт, пройти, как говорится, от А до Я. Смущало только одно, мы не закончили аналогичный проект на предыдущем месте работы. ОН уверял, что вопрос урегулирован, и беспокоиться не стоит. Только спустя время я узнал, что он, прикрываясь болезнью матери, просто сбежал.
История повторилась. Новому проекту тоже не суждено было сбыться. ОН оказался без глубоких теоретических знаний, c почти нулевыми практическими навыками (как ему удавалось всех убеждать и создавать иллюзию, что ОН профессионал – загадка). Его интересовала только личная нажива и выставление собственного Я. На работе он появлялся редко, якобы бесконечные встречи и переговоры. Все вопросы нам приходилось решать самостоятельно, полностью брать ответственность на себя. А проблем было много. ОН имел дружеские отношения с менеджером компании партнёра, и они прикрывали друг друга, обвиняя в неудачах всех кроме себя. Дело дошло до внутренней проверки по фактам использования служебного положения для получения личной выгоды. После чего на меня и моих коллег начался колоссальный прессинг с ЕГО стороны: лишение премий, выговоры и много-много пустых, бестолковых поручений. Приходилось оставаться на работе до ночи, пытаясь выполнить их все. Грозил увольнением по статье. В результате я и ряд моих коллег были вынуждены уйти. В глазах руководства банка мы оказались плохи и сорвали проект.
ОН человек «творческий»..., создает впечатление общительного и доброжелательного человека, что на поверку оказалось сплошным фарсом. На самом деле человек надменный, с завышенной самооценкой. Когда руководство банка стало интересоваться результатами проекта, ОН сначала тянул время, затем начал перекладывать всю вину на подчинённых, а потом начал брать больничные листы. Когда совсем запахло жаренным, ОН, прикрываясь болезнью, правда, на этот раз собственной, перестал появляться на работе. Сменил номера мобильных телефонов.
Хочу посоветовать руководству банка, более внимательно присмотреться к деятельности данного руководителя и гнать его поганой метлой из своих рядов. Сейчас у меня новая работа, но это урок для всех остальных. Как говорится: «Доверяй, но проверяй!».
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Pet san • бывший сотрудник
26.07.2013 15:08
|Улыбнись, коллега!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Четыре года отпахав
Два пуда соли перебрав
Меня вознаградил сполна
И нервы вытрепал до дна
В СБ направили меня
Я поплелась душой скорбя
И словно коршун оглядев
Обрушал на меня свой гнев
Унизив с выдержкой скунса
Меня он «пнул ногой с торца»
Довольный «статусом» жреца
Жевал "жвачку" без конца
А в поднебесье все кишит
И пред шарханом дребезжит
Кадровики штампуют хлам
А кодексы идут как спам
Она лишь выскажет свой сказ
Для всех он больше, чем указ
Закроют глаз, готов приказ
Лишат всего и свет погас
А про меня – конец другой
Вознаградил мой банк родной
Три ТЫЩИ деревянные
Квартально-премиальные!
Администратор Какие именно документу вам не отдали при увольнении?
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agmachka • бывший сотрудник
12.03.2013 15:59
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Администратор:
Пока без оценки.
|Только для белых, или сотрудники - люди 2-го сорта
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Тут на днях бывшие коллеги поделились впечатлениями от нового распоряжения по банку - не создавать очередей у банкоматов из сотрудников банка, отдавать приоритет клиентам. Очередная гениальная инициатива руководства - вместо того, чтобы перенести один из двух общедоступных банкоматов в служебный опенспейс, ну или купить туда третий банкомат - попытка запугать сотрудников банка. Как себе представляет руководство - в день зарплаты, подойдя неспешно к банкомату и увидя хвост, поинтересоваться у крайнег, мол, чел, ты белый человек, клиент, или такой же олух, как я, сотрудник этого достопочтимого банка? В связи с перемещением хвоста незадачливых сотрудников в кассу следует ожидать приказа о недопустимости входа сотрудников банка в кассу. Идиотизм вечен.
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prb-sux • бывший сотрудник
06.09.2012 00:06
|Как это было
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я бывший сотрудник этого банка. Работала там в 2008 году. В целом, я благодарна банку за опыт, за отличное отношение руководства, за отзывчивость и поддержку в рабочих моментах. Начинала в ДО Кожухово, привлечение юр.лиц( клиентщик). Потом была Остоженка и под конец центральный офис. Была команда, был драйв и креатив в работе. Была командная работа то,чего сейчас практически не найти. Мы штурмовали рынок, привлекали клиентов на все банковские продукты( юр.лиц исключительно). Мы делали невозможное. И у нас все получалось. А получалось потому, что руководство, а именно Первый Вице-президент Ч-в А.А. молодой и сумашедше талантливый руководитель.
Потом, наступил момент, когда было сделано невозможное и стало скучно. Мы ушли. Ушли командой и ушли красиво.
Потом, в моей жизни произошли глубокие и сильные изменения. Я создала свою команду и сейчас работаю в другом банке, топ-30. Мощная структура, работа строится совершенно в другом ракурсе. Все идет хорошо, есть результаты, но нет той изюминки, нет драйва, нет того, что было в ПРБ. Я руководитель крупного подразделения. У меня талантливые сотрудники и прекрасное место работы.
Но, я скучаю по той истории моей жизни, по тому времени.
Желаю Андрею Александровичу оставаться таким, каким я его знала. Желаю научить других молодых работать так, чтобы ноги несли на работу, а душа жила эмоциями от качества своей работы.
В работе, а в особенности в банковсом бизнесе, все бывает, но самое главное, люди рулят бизнесом и ничего более. Люди.
Удачи всем и ПРБ в особенности.
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Светлана Пшеничнова • бывший сотрудник
20.12.2010 22:26
|Неприятный опыт в ПРБ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Да! Я тоже, к сожалению, работала в этом банке!
Сразу говорю, народ в допниках нормальный и абсолютно адекватный, но всё что касается ЦО, оставляет желать лучшего! Вот Светлана Михайловна (если кто работал, знают) прекрасный человек! И как специалист, и как человек! Ну, есть ещё пара-тройка хороших людей и на этом ВСЁ!
В этом банке сотрудников совсем не уважают. Неправильно платок повязал - дипримирование! Не так улыбнулся, не так ответил (особенно проверяющим, а в частности бывшей управляющей ДО Пресненский вал) - тоже деньги долой! Вот так все и работают в постоянном страхе не досчитаться своих денег. Что в этом хорошего? Да ничего. Лучше посидеть месяц дома и поискать более достойную работу, чем так вот работать! Десять раз подумайте, прежде чем идти в этот банк. Людей увольняют без объяснения причин и без пособий.
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ann532 • бывший сотрудник
24.03.2010 22:59
|Все течет, все меняется
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Прошел год, как меня приняли на работу. Полгода как уволили. И офис, в котором я работал, открылся и закрылся за это время. Уже нет в банке ни тех, кто меня принимал на работу, ни тех, кто увольнял.
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prb-net • бывший сотрудник
20.03.2010 00:56
|Кто подставил кролика Ротшильда…
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В один из отделов центрального офиса ПРБ взяли на работу нового сотрудника. Все бы ничего, только первый рабочий день закончился сообщением о том, что ошибка вышла, мол, не можем Вас зачислить в штат, извиняйте и дос-виндос. Следующий день начался с сообщения, что вышла ошибка с ошибкой, таким образом все нормос, и снова можно, нет, даже нужно приступать к работе. Уже съевший горькую пилюльку, товарищ не спешил расслабляться, и как оказалось, не зря. Оказалось, что с ошибкой над ошибкой вышла какая-то не такая загогулина, типа логотипа, поэтому, в общем, не судьбос. Так что, если кто надумает вдруг присоединится к дружной команде сотрудников банка, есть над
чем задуматься.
В то же время есть о чем подумать и новому руководителю банка - а ведь именно он отвечает морально и юридически за кадровые вопросы - как могла возникнуть такая ситуация, кому она выгодна, и кто виноват.
От админа: Вы имеете ввиду личный опыт? В каком отделе трудились?
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d0npedr0 • бывший сотрудник
26.02.2010 21:36
|Мне в ПРБ работалось интересно, легко и комфортно
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я - бывший сотрудник ПРБ и хочу высказать свое мнение. Здесь развернулась целая дискуссия, даже не дискуссия, а настоящая война. Я выскажу своё личное мнение о Банке, по крайней мере, за то время, когда я в нем работал (уволился летом 2008). Также замечу, что в этом банке до сих пор работают две мои подруги, которые пришли в ПРБ вместе со мной (только они остались, а я уволился) – эти девочки абсолютно довольны Банком, работают себе и работают, по карьерной лестнице также обе продвинулись.
Одна из них работает в ДО, другая в ЦО. А вот двух других моих подруг (очень хороших профессионалов!) некрасиво убрали из банка за одно с третьей, которая умудрилась просидеть в банке довольно долго, не смотря на свою непроходимую тупость. Ну, и под конец умудрилась накосячить так, что и двух профессионалов из-за неё и вместе с ней заставили уволиться. Но, эти две девочки, несмотря на кризис, нашли новое место работы, потому что классные во всех отношениях (на счет третьей, не знаю. Думаю другого такого теплого местечка как ПРБ ей больше не найти).
Что касается меня, то о ПРБ у меня остались очень хорошие впечатления. И, на самом деле, я жалею, что уволился тогда. Что называется, погорячился. Я работал в ДО, коллектив в ДО был хороший (за исключением отдельных товарищей). Взаимодействовать с ЦО тоже было нормально. Помню, что в ЦО раздражала только одна мадемуазель из отдела открытия счетов – очень грубая особа. Мне очень нравилось, что программное обеспечение в этом банке – отличное. Классная, удобная, быстрая программа. А это для операционного работника значит очень много. Служба тех. поддержки - очень оперативная. Что касается различных проверок – да, они были. От проверок кураторов, до проверок сотрудниками, которые приходили под видом клиентов. Но с этим тоже не было никаких проблем. Наверное, и скрины с компов делались, я не знаю. Хотя я, как и любой другой человек, которому не чуждо ничто земное, тоже иногда зависал в Интернете не по работе.
Я увольнялся из ПРБ, когда в отделе кадров был новый начальник, на которого здесь вылили немало грязи. Не берусь никого судить, ни её (начальника) ни тех, кого она может быть обидела. Но лично мне она показалась вполне адекватной – когда я получал трудовую книжку, она улыбнулась и сказала: «Возвращайтесь». Очень приятная там кадровичка Ирина - молодая блондинка. Она меня оформляла, когда я в ПРБ устраивался.
В общем, для меня ПРБ был хорошим местом работы, работалось интересно, легко и комфортно. И мне хотелось бы верить в то, что все плохое, что написано про ПРБ на этом сайте было преувеличением. И я желаю сотрудникам данного банка и непосредственно Банку ПРБ процветания и роста. Ну и, конечно же, желаю Банку достойных сотрудников, а сотрудникам - достойного отношения. Короче говоря, пусть у них всё будет хорошо!
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Aman • бывший сотрудник
11.12.2009 10:11
|Открытое письмо ОАО "ПРБ" читателям портала Banki.ru
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые читатели портала Banki.ru, данное письмо является открытым и носит официальный характер, отражая точку зрения как руководства Банка, так и сотрудников ОАО «ПРБ».
Длительное время мы, а именно руководство и сотрудники Банка, не обращали внимания на переписку группы людей, не имеющих смелости даже указать в подписи собственные фамилии, а именующих себя различными кличками (или никами, кому как нравится). Но последние несколько дней эти люди взяли на себя смелость не только описывать ужасные нравы, царящие, по их мнению, в ОАО «ПРБ», но и оскорблять как лично руководство Банка, так и сотрудников, называя их «шершавоязыкастыми и мозгообделёнными». На наш взгляд, данная дискуссия переходит все рамки делового общения и подлежит цензуре со стороны ресурса Banki.ru.
Уважаемые читатели, обращаем Ваше внимание, что из года в год в обсуждении Банка находятся одни и те же люди, некоторое время назад Банк покинувшие. Все эти персонажи известны, многие из них имеют весьма сомнительную репутацию, как специалистов (в том числе отдела по работе с персоналом), так и репутацию заемщиков Банка (некоторые из них имеют длительную просроченную задолженность по кредитам). Бывший работодатель воспринимается ими как личный враг, и их своеобразная вендетта носит многолетний характер. Уважаемые нынешние работодатели этих людей, задумайтесь! Ведь эти люди тратят Ваши деньги, проводя на страницах форума рабочее время, упражняясь в «остроумии» и собирая сплетни, обзванивая бывших коллег, чтобы здесь стать ньюсмейкерами и «раскрыть глаза» на «ужасы», творящиеся в стенах Банка. Поверьте, пройдет немного времени и Вы, нынешние работодатели, встанете в один ряд с бывшими мужьями, женами, свекровями и РАБОТОДАТЕЛЯМИ, чтобы здесь, на данном портале, подвергнуться оскорблениям со стороны горе - специалистов, которых Вы, безусловно, «оцените по достоинству», подвергните штрафу за опоздания (заметим, не на минуты - на часы), прогулы, постоянное использование в рабочее время интернет-ресурсов Банка в личных целях, пусть даже и повышающих их общеобразовательный уровень (французская история и литература, различного рода фильмы, медицинская литература и многое другое, к их функционалу отношения не имеющее), не выплатите премию за безделье!
Мы искренне желаем этим людям, которым так небезразлична судьба Банка и всех его работников, найти новое, а главное полезное занятие в жизни: повысить уровень своего образования, а многим - и просто получить. Желаем также реализоваться (или хотя бы попробовать) в профессии, завести друзей или собаку, а не «информаторов» с предыдущего места работы, найти хобби, а не «играть в революционеров» как известная Евноя, также побольше гулять и заняться собственным здоровьем!
Кроме того, хочется отметить, что Банк продолжает успешно работать и развиваться, независимо от того, что его стены покинули столь «умные» и «профессиональные» сотрудники как всем нам известные Евноя, Берлиоз, Ello4ka, prb – sux и прочие «эксперты» по нравам и внутренней политике Банка.
Хочется напомнить простую русскую пословицу: «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться».
ОАО "ПРБ"
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PRB • сотрудник
29.10.2009 16:52
|Ужасы нашего банка, или Последний Республиканский
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Садитесь, люди, поближе к компьютеру, сейчас я расскажу вам про великий и ужасный ПРБ. В банке удалось продержаться, так сказать, средний срок. В основном тут люди работают полтора-два года за редким исключением. В 2008 году банк сильно изменился, и не в лучшую сторону.
Итак, начнем с руководства, так сказать с топ-менеджмента.
1. По состоянию на сейчас, первое лицо банка является И.О. более года (!). Это говорит о том, что оно не соответствует требованиям ЦБ РФ в формальном плане.
2. С 2008 года такие показатели банка, как рентабельность активов, и т.п. позволяют ему (топ -200) занимать последние места в группе банков со сравнимыми активами (ок. 12 млрд). Желающие без труда смогут найти статистику на сайтах РБК и ЦБ РФ. Это говорит о профессиональных качествах руководителя Банка в роли финансового менеджера.
3. С 2008 года в аппарате управления из 6 штатных единиц вице-президентов не поменялись двое (завхоз и подписант договоров от имени Банка), на остальных 4 местах сменилось 10 (!) человек. Это говорит о менеджерских качествах руководителя, который должен иметь свою команду. О тим-билдинге ПРБ я скажу особо.
Таким образом, лояльность акционеров Банка к его ЕИО носит мистический характер.
Далее, опишем Банк как производственный процесс. В подавляющем большинстве подразделений, как уже отмечали, должностные инструкции начали появляться к концу 2008 года (это в Банке топ 200 с историей более 10 лет). Есть наборы неких технологических схем по отдельным процессам. Инструкций пользователя разнообразных банковских АРМ и программ ничтожно мало, по отдельным аспектам, нет целостности и взаимосвязанности. Такое плачевное состояние технологической стороны Банка в немалой степени обусловлено спецификой решения кадрового вопроса.
И, наконец, о кадрах, которые, как известно, решают все (с). В Банке принято отношение к человеческому капиталу, как к малоценному расходному материалу. Начиная с аппарата управления, принята очень жесткая централизация полномочий с передачей вниз команд и кнутов, обратная связь отсутствует. Более-менее компетентный уровень представлен директорами департаментов из числа тех, кто усидел на месте после череды смен курирующих вице, сами же вице, а также более нижние уровни от нач. управлений и отделов представляют собой бесправных мальчиков для битья - от них ничего не зависит и они лишены рычагов влияния на персонал, составляющий их команду.
Текучка кадров просто поражает. Уже было упомянуто, что два года - это солидный срок работы. Особую роль играет отдел по работе с персоналом - только в его исключительном ведении находятся функции надзора за дисциплиной (кто когда ушел-пришел) и опоздание на 5 минут карается очень строго, даже если ты великолепный исполнитель и перерабатываешь во благо Банка, и эти функции исполняются очень четко. То есть главное в этом банке - отсидеть - часы с 9 до 18, а там хоть трава не расти. Жесткий дисциплинарный прессинг и тупой командный стиль работы неуклонно ведет к выдавливанию "творческих" исполнителей и формированию монолитного слоя исполнителей-винтиков (че сказали, то и сделал, а если не сделал, так потому что инструкции не было).
Пару слов про упомянутый предыдущим постером отдел "информационной безопасности". Странное подразделение по просмотру экранов сотрудников, их почты, и обслуживанию системы клиент-банк. Странное потому что ни за что не отвечает, а выполняет чисто контрольные функции, что побуждает его сотрудников к бесконтрольному применению власти против чем-то неугодных им людей.
Так сказать, суммируя сказанное - банк неплох для начала карьеры студента. Остальным советую читать и делать выводы.
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prb-sux • бывший сотрудник
26.10.2009 22:12
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Администратор:
О личном опыте работы ни слова...
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