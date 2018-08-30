Я - бывший сотрудник ПРБ и хочу высказать свое мнение. Здесь развернулась целая дискуссия, даже не дискуссия, а настоящая война. Я выскажу своё личное мнение о Банке, по крайней мере, за то время, когда я в нем работал (уволился летом 2008). Также замечу, что в этом банке до сих пор работают две мои подруги, которые пришли в ПРБ вместе со мной (только они остались, а я уволился) – эти девочки абсолютно довольны Банком, работают себе и работают, по карьерной лестнице также обе продвинулись.



Одна из них работает в ДО, другая в ЦО. А вот двух других моих подруг (очень хороших профессионалов!) некрасиво убрали из банка за одно с третьей, которая умудрилась просидеть в банке довольно долго, не смотря на свою непроходимую тупость. Ну, и под конец умудрилась накосячить так, что и двух профессионалов из-за неё и вместе с ней заставили уволиться. Но, эти две девочки, несмотря на кризис, нашли новое место работы, потому что классные во всех отношениях (на счет третьей, не знаю. Думаю другого такого теплого местечка как ПРБ ей больше не найти).



Что касается меня, то о ПРБ у меня остались очень хорошие впечатления. И, на самом деле, я жалею, что уволился тогда. Что называется, погорячился. Я работал в ДО, коллектив в ДО был хороший (за исключением отдельных товарищей). Взаимодействовать с ЦО тоже было нормально. Помню, что в ЦО раздражала только одна мадемуазель из отдела открытия счетов – очень грубая особа. Мне очень нравилось, что программное обеспечение в этом банке – отличное. Классная, удобная, быстрая программа. А это для операционного работника значит очень много. Служба тех. поддержки - очень оперативная. Что касается различных проверок – да, они были. От проверок кураторов, до проверок сотрудниками, которые приходили под видом клиентов. Но с этим тоже не было никаких проблем. Наверное, и скрины с компов делались, я не знаю. Хотя я, как и любой другой человек, которому не чуждо ничто земное, тоже иногда зависал в Интернете не по работе.



Я увольнялся из ПРБ, когда в отделе кадров был новый начальник, на которого здесь вылили немало грязи. Не берусь никого судить, ни её (начальника) ни тех, кого она может быть обидела. Но лично мне она показалась вполне адекватной – когда я получал трудовую книжку, она улыбнулась и сказала: «Возвращайтесь». Очень приятная там кадровичка Ирина - молодая блондинка. Она меня оформляла, когда я в ПРБ устраивался.



В общем, для меня ПРБ был хорошим местом работы, работалось интересно, легко и комфортно. И мне хотелось бы верить в то, что все плохое, что написано про ПРБ на этом сайте было преувеличением. И я желаю сотрудникам данного банка и непосредственно Банку ПРБ процветания и роста. Ну и, конечно же, желаю Банку достойных сотрудников, а сотрудникам - достойного отношения. Короче говоря, пусть у них всё будет хорошо!