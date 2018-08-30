Был опыт работы в банковской сфере. Конечно, везде были свои плюсы и минусы, но столько минусов как в Барклайс трудно даже представить. Прочитав предыдущий отзыв, я как будто снова перенеслась в эту атмосферу. Расскажу по порядку. Работала в должности LG (DSA). Понятно, что позиция стартовая, но был кризис, предложений на рынке труда не особо много. А тут такая новость - открытие Барклайс в России. Зная какая репутация у ББ в Европе, решила сходить на собеседование. Про отбор уже писали человек 40 претендентов. 2 представителя Барклайс, которые пили чай с шоколадкой, пока их ждали 40 (!) человек (при том, что время собеседования уже подошло).



Ну да ладно, отобрали нас девятерых «счастливчиков». Потом полторы недели обучения, рассказов о предстоящей работе, о том, как нам повезло, о карьерном росте, дружном коллективе и офигенной зарплате. Имея до этого опыт работы в данной сфере, я, конечно, не сильно верила, что все так хорошо, но все же постепенно проникалась этой верой и воодушевлением. И вот начались будни. На тренингах мы с ребятами сдружились, уже были как команда. Другие ребята, которые работали чуть подольше нас, уже на первых совместных обедах стали говорить о том, что здесь кошмар, и они собираются уходить. Ну, думаю, ничего, мало ли какие ребята, у меня все может по-другому будет (воодушевление еще не пропало). И тогда я не сильно обратила внимание на доску с показателями работы и планами. В ней были написаны имена всех агентов, и практически каждый день кто-то исчезал, а кто-то появлялся. Такой текучки я больше нигде не видела.



Знакомимся с непосредственными руководителями, т.е. с супервайзерами. Супервайзеры здесь - это отдельная тема. Многие из них до этого работали совершенно в другой сфере. Согласна, что любая работа хороша и т.д. Я понимаю, что вполне возможно полгода назад ты работал официантом, а потом пришел, показал классные результаты, и ты супервайзер. Но! Важно, чтобы человек отдавал себе отчет в том, что он уже не официант, а работает совершенно в другой сфере, общается с другими людьми, что у него в подчинении люди. Люди пришедшие в ББ по-моему так и не поняли, что они уже не в баре. Мини, колготки в сетку, леопард, бантики на голове… Как в таком виде можно представлять Банк с трехсотлетней историей? Тренинг-менеджер, расхаживающий по офису (и периодически выходящий в клиентскую зону) в классической одежде, приукрашенной толстовкой и кроссовками. Не скажу, что все выглядели так, но в глаза этот европейский «дресс-код» бросался сразу.



Но руководитель почему-то не обращал на это внимание (отдадим должное, сам всегда выглядит отлично). Ну да, можно предположить, что у него дела поважнее показатели работы отдела и т.д. и наверно, поэтому практически каждый вечер (в уже нерабочее по идее время) проводились мега-продуктивные собрания, на которых мы должны были придумать себе планы на завтра, отчитаться, почему не сделали планы вчера. Планы не выполнялись - это факт. Но какой смысл было держать 20 человек агентов, если презентаций все равно нет? (Их назначили не мы, а sales-менеджеры). Логичнее было оставить меньше агентов и взять побольше сейлзов.



Тем временем, мы оформили уже всех друзей и знакомых, но дальше-то что? Если презентаций нет! А если и бывают, то на них едет приближенная супервайзерам свита. Ах да, еще конечно были лиды, но нам если их давали, то по праздникам, а так это все для той же самой свиты. Конечно, ведь так легко съездить и оформить готового клиента, а нам ищи, как хочешь. Была и работа на заводских проходных, в минус 10 раздавали листовки. Вот такая вот она работа в европейском банке и да ладно бы с этим, но ведь какой в итоге будет обратная связь от клиентов, когда заявки рассматриваются по 2-4 недели, когда клиенты отказались, а им все звонят и звонят? При чем всем из-за погони за планом просто плевать на комфорт клиентов и репутацию банка.



Ах да, на вечерних собраниях наш руководитель говорил нам пламенные речи о стремлении сделать карьеру, о мотивации кружками и зажимами для денег (на тот момент нам можно было зажать 13 тысяч в месяц), и о том, что можно еще раз вернуться в компанию, в которую нас больше не хотят пускать на презентацию, т.к. сотрудникам неинтересно. Но мы все же должны вернуться и! Покататься в лифте, выцепляя клиентов прямо там. Вспоминать можно бесконечно. Очевиден тот факт, что дела у ББ идут не очень, а если продолжать так работать с персоналом и с клиентами, то скоро ББ в России прикажет долго жить.



И, несмотря на отрицательный отзыв, я все равно говорю спасибо за опыт, ведь как известно, даже негативный опыт бывает весьма полезен. А также там были и отличные ребята, с которыми общаемся до сих, хотя никто из нас там уже к счастью не работает.