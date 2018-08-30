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|Моему руководителю посвящается...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пришёл в банк на позицию менеджера, работал в мини-офисе "Азбуки вкуса". Всё было здорово, хороший руководитель и коллектив. Как говориться на работу как на праздник!
Затем у нас начало происходить слияние с Барклайс банком и нам руководство постоянно говорило о том, как всё здорово, что у всех будет карьерный рост и всем повысят зп... При слиянии начали набирать штат, много людей пришло из Ситибанка, из моего отдела, обещанного повышения, так никто не получил...
В разгар мирового кризиса ко мне, как к одному из самых опытных начали подходить сотрудники и жаловаться на нашего общего руководителя Ж.А.. Он подходит к девушке и говорит: «Увольняйся, если не уволишься, уволю тебя по статье». Девушка увольняться отказалась, и тогда он ей сказал, ну пожалуйста, уйди, ну зачем тебе эта работа, я тебе даже 1000 руб. дам! Обращаю Ваше внимание на то, что девушка была одним из лучших сотрудников отдела! Ж.А. создал в нашем отделе большую текучку, заставлял всех увольняться без разбора, ему было всё равно выполняешь ты план или нет... С руководством банка он разговаривал нормально, с нами менеджерами он разговаривал как с собаками, и отношение было такое же.
После того как почти всех старых менеджеров уволили, он добрался и до меня. Тренируясь в спортзале, я на ноге растянул связки, пошел к врачу и объяснял, что ходить не могу, сильная боль в ноге. Врач мне сказал, что при растяжении связок он мне больничный не даст. Я своего руководителя, в том числе и Ж. поставил в известность, они вроде как вошли в мое положение и сказали, что ничего страшного нет, неделю можешь побыть дома.
Через неделю выхожу на работу и меня вызвал Ж., и говорит: «Увольняйся». Я был в шоке! Каждый месяц на собраниях этот человек вручал мне грамоты и призы за высокие показатели в продажах, постоянно хвалил меня и ставил в пример, а тут бах - увольняйся... Я ему естественно сказал, что увольняться не буду. Тогда он мне сказал, что уволит меня по статье, т.к. я пропустил неделю. Далее была собрана комиссия из пяти человек, возглавлял её М. (должность не помню), на которой на меня абсолютно все оказывали словесное давление. Я уволиться отказался, объяснил причину, почему я отсутствовал неделю и рассказал о своих достижениях за год работы, ко мне отнеслись с пониманием и сказали, что увольнять не будут.
На следующий день Ж. приехал ко мне на точку проверить на месте я или нет, он зашел с одних дверей, его помощница с других. Было очень забавно, они оба расстроились, поняв, что я на месте.
Через неделю меня снова вызвали на допрос, все та же комиссия, но на этот раз мне сказали, что уволят меня по статье без всяких разговоров... На меня оказали словесное давление, и мне пришлось уволиться. Я очень долго переживал по этому поводу и не понимал, как можно увольнять лучших сотрудников, которые принесли много пользы банку. После увольнения долго не мог найти работу из-за того, что в Барклайс банке мне давали плохие рекомендации, причем плохие рекомендации давали не только мне, но и всем менеджерам из моего отдела.
Далее Ж.А. доработался до того, что совместный проект с «Азбукой вкуса» закрыли, а его впоследствии уволили
Уважаемые будущие работодатели Ж. А., обратите внимание на то, что этот человек на всех своих предыдущих местах работы постоянно создает большую текучку! Если кому-то эта статья покажется интересной, я могу рассказать о том, как в Ситибанке девушки получали повышение у этого человека (только девушки). Проработав с ним где-то 6 мес. не мог понять, кто и как таких людей берет на руководящие должности?
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3
Driill111 • бывший сотрудник
04.03.2013 21:10
|Принудительные увольнения
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем, доброе время суток! Хотелось бы поделиться информацией о событиях, происходящих в настоящий момент в бывшей российской дочке Barclays Bank, а также предостеречь желающих получить работу в данном банке и поддержать сотрудников банка.
В связи с состоявшейся сделкой продажи банка в частные руки, в банке началось массовое принудительное увольнение сотрудников, т.е. сотрудников выкидывают с работы по соглашению сторон, при этом компенсационная выплата стремится к нулю, также людям угрожают простоями, реорганизацией. Говорят, что были угрозы в адрес семей, но слава Богу меня это не коснулось.
Всем этим процессом заведует новый HR Директор, но самое ужасное - главными участниками данной "вырубки" являются представители старого коллектива банка, а именно бывший Директор департамента розничных и кредитных операций, а ныне, заметьте, получившая повышения до Директора по операциям, (ПО-ЗДРАВ-ЛЯ-ЕМ!) и бизнес-партнер. Их неприкрытый цинизм и позитивный настрой заставляют задуматься об инструментах, катализирующих вышеупомянутые реакции. Все происходящее напоминает однодневный перелет на машине времени в 90-ые - время малиновых пиджаков и золотых цепей.
Хочется обратиться к тем, кто является невольными участниками и свидетелями происходящего беспредела в банке. Ребята держитесь, боритесь за свои права, не сдаваясь, пишите во все инстанции - трудовую инспекцию, Центральный банк, администрацию президента, прокуратуру. Вместе мы сила!
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4
жора.г • бывший сотрудник
12.11.2011 23:13
|BB SpB
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Друзья, если вы читаете ДАННЫЙ отзыв перед тем, как устроиться на работу в Барклайз Банк Спб, то не торопитесь туда идти! Дело в том, что это полное ДНО!
В рекрутинговых агентствах Manpower/Ancor вы пройдете собеседование и вас пригласят на 2 этап. Этот этап, как и писали ранее, т.н. assessment, в результате которого из 30-40 человек отберут только 10-15. После период обучения, который длится 7 дней - по-моему, самый адекватный период во всей работе. Хотя на обучении описывали всё очень пафосно, а на деле оказалось полной фигней. Потом вы едете оформляться в вышеперечисленных агентствах. Я лично был/была в Manpower. На мои вопросы относительно пунктов трудового договора девочка Яна затруднялась ответить. Поэтому задавайте вопросы - они их не любят! (Видно, что для оформления "зеленых" сотрудников для банков начальство ставит своих новичков.) В договоре была просто кууууча воды и недостающих пунктов. Тем не менее, мы его подписали, т.к. лично мне очень нужны были деньги и я решил втянуться в эту авантюру.
Теперь об офисе. Есть куллер для воды, но, к сожалению, даже нет стаканов одноразовых, из которых можно было бы банально попить эту самую воду. Что касается руководства, это отдельный разговор. Супервайзеры, или надзиратели (лично мне так больше нравится), это проооосто крах! Мини-юбки, которые нууу просто не могут идти вам с вашим телосложением! Зачем? А манера общаться напоминала уровень детского сада, особенно, когда за одну минуту разговора, ты слышишь фразу "Так сказать" несколько раз . Ах, да, еще: "Мы команда, мы - единое целое... и как бы". И всё это прокручивается по кругу несколько раз. Поэтому я понимаю, как этот человек, работая агентом по продажам, продавала кредиты и карты - просто запаривая людей своей болтовней. Еще интересный момент - это электронные пропуска, по которым осуществлялся проход в бизнес-центр. За пару месяцев работы эти пропуска так и не были выданы никому из вновь пришедших сотрудников. И по ним, кстати, отмечался работник, приходя на работу. Таким образом проставлялся рабочий день каждого сотрудника. Вот так вот.
Теперь про саму работу. Сначала обещали 2-3 презентации в ДЕНЬ!!! На самом же деле была 1 презентация в одну неделю. И то, если повезёт и если ты подлижишься к sales-менеджерам! Старые сотрудники (здесь это понятие выдавалось каждому, кто проработал хотя бы больше 3х месяцев, самый "старый" работал 9 месяцев) еще как-то перебивались благодаря своим "контактам", накопленным за всё время работы. С нас же, новеньких, первые 2 недели не особо спрашивали ПЛАН! "Потом" - это слово от нашего супервайзера И. Т-вой мы стали слышать намного чаще. План подразумевал определенное количество оформленных заявок. Теперь вопрос всем - если же нет презентаций, то где же брать этот план? Правильно! А от нас его требовали. В добавок, если учесть, что на обучении нас учили тому, как вести непосредственно презентации, а не тому, как ходить по салонам связи и предлагать кредиты!
ААА...самое интересное, это была зарплата, которая начислялась на банковские карты Barclays. Их делали настолько долго, что люди не могли получить свою первую зарплату, а выдавать наличными им никто не хотел. Сотрудники, которые спустя месяц увольнялись, еще не получили своих карт... и они вынуждены были их ждать! Что это за бред? Что это за отношение к своим же работникам? Бонусы? Да, возможно они большие, но бонусы за ноябрь ты получишь только в январе. Разве так делается?
Теперь резюмируем (как нас и учили на обучении). Проработав в Barclays банке, я имею негативное отношение к нему, его сотрудникам и банковским картам. Никто из моих родственников/друзей/коллег/знакомых/врагов не достоин быть его клиентом.
P.S.: не ходите туда работать - берегите своё время и нервы.
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raven777 • бывший сотрудник
02.09.2011 14:38
|BB SPb
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Был опыт работы в банковской сфере. Конечно, везде были свои плюсы и минусы, но столько минусов как в Барклайс трудно даже представить. Прочитав предыдущий отзыв, я как будто снова перенеслась в эту атмосферу. Расскажу по порядку. Работала в должности LG (DSA). Понятно, что позиция стартовая, но был кризис, предложений на рынке труда не особо много. А тут такая новость - открытие Барклайс в России. Зная какая репутация у ББ в Европе, решила сходить на собеседование. Про отбор уже писали человек 40 претендентов. 2 представителя Барклайс, которые пили чай с шоколадкой, пока их ждали 40 (!) человек (при том, что время собеседования уже подошло).
Ну да ладно, отобрали нас девятерых «счастливчиков». Потом полторы недели обучения, рассказов о предстоящей работе, о том, как нам повезло, о карьерном росте, дружном коллективе и офигенной зарплате. Имея до этого опыт работы в данной сфере, я, конечно, не сильно верила, что все так хорошо, но все же постепенно проникалась этой верой и воодушевлением. И вот начались будни. На тренингах мы с ребятами сдружились, уже были как команда. Другие ребята, которые работали чуть подольше нас, уже на первых совместных обедах стали говорить о том, что здесь кошмар, и они собираются уходить. Ну, думаю, ничего, мало ли какие ребята, у меня все может по-другому будет (воодушевление еще не пропало). И тогда я не сильно обратила внимание на доску с показателями работы и планами. В ней были написаны имена всех агентов, и практически каждый день кто-то исчезал, а кто-то появлялся. Такой текучки я больше нигде не видела.
Знакомимся с непосредственными руководителями, т.е. с супервайзерами. Супервайзеры здесь - это отдельная тема. Многие из них до этого работали совершенно в другой сфере. Согласна, что любая работа хороша и т.д. Я понимаю, что вполне возможно полгода назад ты работал официантом, а потом пришел, показал классные результаты, и ты супервайзер. Но! Важно, чтобы человек отдавал себе отчет в том, что он уже не официант, а работает совершенно в другой сфере, общается с другими людьми, что у него в подчинении люди. Люди пришедшие в ББ по-моему так и не поняли, что они уже не в баре. Мини, колготки в сетку, леопард, бантики на голове… Как в таком виде можно представлять Банк с трехсотлетней историей? Тренинг-менеджер, расхаживающий по офису (и периодически выходящий в клиентскую зону) в классической одежде, приукрашенной толстовкой и кроссовками. Не скажу, что все выглядели так, но в глаза этот европейский «дресс-код» бросался сразу.
Но руководитель почему-то не обращал на это внимание (отдадим должное, сам всегда выглядит отлично). Ну да, можно предположить, что у него дела поважнее показатели работы отдела и т.д. и наверно, поэтому практически каждый вечер (в уже нерабочее по идее время) проводились мега-продуктивные собрания, на которых мы должны были придумать себе планы на завтра, отчитаться, почему не сделали планы вчера. Планы не выполнялись - это факт. Но какой смысл было держать 20 человек агентов, если презентаций все равно нет? (Их назначили не мы, а sales-менеджеры). Логичнее было оставить меньше агентов и взять побольше сейлзов.
Тем временем, мы оформили уже всех друзей и знакомых, но дальше-то что? Если презентаций нет! А если и бывают, то на них едет приближенная супервайзерам свита. Ах да, еще конечно были лиды, но нам если их давали, то по праздникам, а так это все для той же самой свиты. Конечно, ведь так легко съездить и оформить готового клиента, а нам ищи, как хочешь. Была и работа на заводских проходных, в минус 10 раздавали листовки. Вот такая вот она работа в европейском банке и да ладно бы с этим, но ведь какой в итоге будет обратная связь от клиентов, когда заявки рассматриваются по 2-4 недели, когда клиенты отказались, а им все звонят и звонят? При чем всем из-за погони за планом просто плевать на комфорт клиентов и репутацию банка.
Ах да, на вечерних собраниях наш руководитель говорил нам пламенные речи о стремлении сделать карьеру, о мотивации кружками и зажимами для денег (на тот момент нам можно было зажать 13 тысяч в месяц), и о том, что можно еще раз вернуться в компанию, в которую нас больше не хотят пускать на презентацию, т.к. сотрудникам неинтересно. Но мы все же должны вернуться и! Покататься в лифте, выцепляя клиентов прямо там. Вспоминать можно бесконечно. Очевиден тот факт, что дела у ББ идут не очень, а если продолжать так работать с персоналом и с клиентами, то скоро ББ в России прикажет долго жить.
И, несмотря на отрицательный отзыв, я все равно говорю спасибо за опыт, ведь как известно, даже негативный опыт бывает весьма полезен. А также там были и отличные ребята, с которыми общаемся до сих, хотя никто из нас там уже к счастью не работает.
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Simple Teddy • бывший сотрудник
05.12.2010 23:27
|ББ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Тут очень много чего понаписали про Москву, хочется рассказать немного про ББ в Петербурге. У нас, кстати, всего 3 отделения и где-то порядка 20 банкоматов по городу. Это так прелестно - объяснять потенциальным клиентам, что это ничего, вполне нормальная практика, "ведь все наши банкоматы находятся в центре, а вы ведь хотя бы раз в месяц выбираетесь в центр". Ну да ладно, речь совсем не об этом. Разница между бизнес-процессом в Москве и бизнес-процессом в Петербурге поразительна и это нет смысла обсуждать.
В Петербурге в ББ работают совершенно изумительные люди. Особенно из числа так называемого руководства. В общей своей массе это люди, которые вообще непонятно как получили свои позиции. Ну, точнее, всем понятно, но говорить об этом как-то некорректно и пошло.
Впрочем, рядовые сотрудники ББ-Спб тоже особыми талантами не блещут. Операционистки в наших отделениях не в состоянии решить самые банальные проблемы (найти клиентскую карту, закрыть скс, например). В отделе "бэнк эт ворк" самыми талантливыми личностями, получающими все преференции, считаются люди сомнительного внешнего вида и с отсутствием даже самого общего понимания основ функционирования коммерческого банка и так называемой корпоративной этики, если этот чудесный термин вообще применим к барклайс банку. Доходит до того, что некоторые даже не могут членораздельно изъясняться. Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.
Старых, более-менее опытных сотрудников ни хэд, ни супервайзеры абсолютно не ценят и не уважают (при этом очень удивляются, когда им отвечают взаимностью). Никаких перспектив, никакого роста предложить этот чудо-банк не может. А когда, устав от произвола со стороны неадекватного руководства, человеку надоедает каждый день делать одно и то же, практически не получая ничего взамен, его тупо сливают (причем это далеко не всегда делается корректно и красиво по отношению к сотруднику, отдавшему этой организации достаточно много своего времени и сил).
На сегодняшний день в baw-spb на позиции lg больше трех месяцев работает всего три (!) человека. Умопомрачительно. Регулярная смена кадров определенно положительно не влияет ни на корпоративный дух, ни на общую эффективность работы отдела/банка. Это не говоря уже о том, какие деньги платятся кадровым агентствам за поиск новых потенциальных сотрудников. Это я к тому, что уважаемому Николаю Ц-у (великому комбинатору; массовику-затейнику, известному чудесным "народным" IPO ВТБ) прежде, чем рассуждать об безубыточности к 2012 году, нужно навести порядок в административных подразделениях. А пока пусть это останется на совести тех людей, которые проводят такую кадровую политику и которые всех этих вещей вообще-то не понимают в силу отсутствия должного финансового образования и элементарной соображалки.
А так, все эти никчемные собрания в шесть часов вечера в пятницу - это так утомительно! На них расчудесный хэд читает не менее расчудесные поэтические творения г-на Ж-а, рассказывает умопомрачительные истории из своей удивительной жизни и при этом пытается найти причины низких показателей. Зато решать определенные технические и административные проблемы абсолютно некому.
Короче. К сожалению, ООО "Барклайс Банк" к великому Barclays Bank PLC имеет отношение весьма косвенное.
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walts • бывший сотрудник
18.11.2010 15:29
|Barclays Premier 2!
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Доброго времени суток! Я тоже имела честь проходить собеседование, если его так можно назвать, на должность менеджера Barclays Premier. И рада, что не одну меня возмутило как проводилось собеседование.
Дресскод это отдельная песня, т.к когда я пришла в отделение Barclays Premier, меня встретили девушки в коротких юбках и на высоченных каблуках, причем одна из них была одета в мини свитер-платье еле-еле ее прикрывающий. Возможно это нравится клиентам банка, а возможно Barclays банк больше не знает как еще привлечь клиентов сегмента Premier!
Мое собеседование проходило 15 минут. За эти волшебные минуты мне не задали ни одного адекватного вопроса по поводу моего профессионального опыта, меня не спросили, есть ли у меня клиентская база, которую я могу привести в банк, не спросили о моих достижениях. Зато был просто потрясающий вопрос о том, сколько денег приносят мои клиенты в банк (хорошо, что телефонов не попросили). Все это не удивительно, т.к уважаемые даже не удосужились прочитать мое резюме я уже молчу о рекомендательном письме. На мой вопрос о том, как выстраивается стратегия привлечения vip клиентов и есть ли база, с которой работают, мне был дан ответ: "Нам все равно как, лишь бы привлекали!" И тут невольно всплывает в памяти девица в коротеньком свитере-платьице!
Беседа велась непрофессионально, мне в ходе беседы нахамили, жаль, что не запомнила имени этого сотрудника. В беседе принимало участие 4 человека, одному из них было явно не интересно, что происходит, один сидел, съехав со стула в расслабленной позе и зевая, теребил ручку, второй хамил и периодически выбегал из переговорной с раздраженным видом, что самое смешное, я то до этого сидела ждала свои звездные 15 минут и наблюдала как он выбегал делал круг по отделению и забегал обратно, девушка из HR старалась как-то исправить положение, но увы безуспешно. Было что-то вроде конвейера из претендентов, на каждого отводилось по 15 мин максимум, слава богу не кричали СЛЕДУЮЩИЙ!
Очень непрофессионально, неуважительно и непонятно, что за звезду ищут все эти люди.
Все это заставляет задуматься, что у Банка нет четкой политики и стратегии развития банка в целом.
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JustMarika • несостоявшийся сотрудник
30.10.2010 15:59
|Barclays Premier
|отрицательный голос не засчитан
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Проходил собеседование на менеджера Barclays Premier.
Были два деятеля (Илья, второго не запомнил). Как их представил HR-сотрудник Анна, это были Руководители чего-то в Мосве. Просто клоунада. Собеседование длилось минут 5. Отвратительные манеры ведения беседы, дебильные вопросы, впечатление - один негатив. Господа, непонятно каким образом Вы попали на эти места, но видимо точно не за профессиональные заслуги. Жаль ваших подчиненных... Да, кстати, HR-сотруднику следовало бы одеться по-приличнее, свитер на деловых встречах "не катит". Не за какие деньги с такими "умниками" работать не соглашусь. .
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БАНКИР.РФ • несостоявшийся сотрудник
07.10.2010 09:25
|Собеседование в коридоре
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Европа... в голову только рифма приходит...
Проходил собеседование с молодым человеком по имени Александр. Этот персонаж опоздал на 25 минут, всё это время я сидел в коридоре! Во время собеседования ничего не поменялось - мы также сидели в коридоре. Александр в обтягивающем поло, с явно избыточным весом (амиго, покупай одежду на пару размеров больше) сидел и грыз ногти (!), явно не понимая, о чем мы говорим. Все его реплики сводились к тому, чтобы "подловить" меня и доказать, что в Барклайс мне идти не надо! Вопрос: на хрена приглашали и отрывали от работы?!
Короче говоря, отвратительный негатив! Я не на помойке родился, чтобы со мной так общались, учитывая то, что я собеседовался на руководящую должность и совсем немаленькую з/п, где-то раза в 3, как я думаю, превышающую з/п субъекта в поло!
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leshik1 • несостоявшийся сотрудник
19.04.2010 21:45
|Делюсь впечатлениями от нескольких месяцев в Барклайсе
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем привет! Barclays на текущий момент - это совершенно не западный банк, а совковый Экспо, несмотря на то, что большая его часть уже уволена. В тех отделах, где ещё остались экспобанковцы, гибнут все процессы. Вот честно: разговариваешь с новой командой и веришь в лучшее. Приходишь, весь такой на подъеме, к экспобанковцам, и вся надежда на лучшее умирает в мгновение. Экспы вообще не хотят работать. Вместо того, чтобы помочь, они придумывают 100 причин, по которой они ничего делать не будут, и отправляют восвояси. Эту систему невозможно ни сломать, ни переделать. Её можно только уволить и на её место привести новую команду. Иначе Барклайс заглохнет через пару лет.
Условий труда никаких. Тесные, непроветриваемые комнаты. Кондиционеры зимой не положено включать. Поесть нормально негде. Да и влом лишний раз тащиться на 9 этаж. В большинстве случаев ходить приходится пешком, потому что лифта вообще не дождешься. В кулерах нет стаканчиков. На этажах нет кухонь. Женские туалеты не на всех этажах. Спасибо, что мужские на всех. Переговорных нет. Переговоры переговаривать приходится за столами у лифтов - в общем коридоре. А все ходят и слушают. Интимности никакой.
На индакшене целый день пугали всякими разными наказаниями. В нормальных компаниях пытаются замотивировать сотрудников, а эти наоборот - отбивают охоту что-либо делать. Потому что если что-любо сделаешь, а окажется не так, как хочет правящая партия, получишь в лучшем случае выговор с занесением в личное дело, в худшем разборки.
Невозможно взять отгул в счет отпуска. Только за свой счет - с вычетом из зарплаты. Ну не маразм? На телефонах стоит лимит. Если перерасходуешь лимит, вычитают из зарплаты.
Резюме: новая команда - это прекрасные и замечательные люди (хотя тоже не все: лично моя руководительница - ещё зеленая и оттого напрягает). С ними работать - одно удовольствие. Но бюрократия правит бал, поэтому для тех, кто привык все делать быстро и качественно - проходите мимо. Тут всё долго и формально. Очень много писанины, бумагомарания и буквоедства. Лично меня это бесит, потому что огромная часть времени убивается на всякую фигню. Если вы привыкли к хорошим условиям труда - проходите мимо.
Если взять все плюсы и минусы и проранжировать общее впечатление от работы в Барклайсе теперешнем, то получается ну где-то 3 из 10.
Не хочу никого отговаривать и портить найм хорошим менеджерам, но что есть, то есть. Лучше вам об этом узнать до того, как вы пришли работать в Барклайс. Потому что на собеседованиях, естественно, вам об этом ничего не расскажут.
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Ishtar_ • сотрудник
04.04.2010 01:32
|Бывшим посвящается!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Дорогие бывшие коллеги! Я вот тут заметил, что все вы изливаете на Банк свои нереализованные фантазии и надежды, с некоторыми из них я даже готов согласиться. При этом считаю, что нужно немного копнуть и в себя, а то получается, что вы все такие молодцы, отличные продажники, ребята хоть куда, а Банк такой плохой и всех вас обманул. В корне не согласен!
Я сам работаю LG в отделе BAW, да, согласен - встреч мало и многие из них не очень качественные, при этом, если вас направляют все-таки на встречу, и вы из нее ничего не выносите, то кто виноват? О каких бонусах может идти речь, если вас послали на одну встречу и вы принесли 0, на вторую - опять ноль и так далее? О чем вы ребята? И это вы - хорошие продавцы, просто мастера своего дела? Конечно, вы уходите. И нечего вам делать в продажах, найдите что-нибудь более подходящее, спокойное, бухгалтером, например, операционистом, получайте оклад 20 000 и не парьтесь, все будет отлично. В продажах нужно продавать и ценен тот сотрудник, кто умеет это делать, а все остальные идите домой и жалуйтесь друзьям и родителям о том, какой плохой это Банк, а еще английским называется. Нюни не надо распускать, надо работать и показывать результат и все будет ок.
Я работаю недолго, всего пару месяцев, не все получается и не всегда. Да, Банк на рынке только два года, да много изменений, да, много непонятных решений, до полной отладки всех процессов еще пилить и пилить и это нужно понимать. Вы что думали, в сказку попадете? Пришли, вас всех (100 человек) обеспечили встречами, вы приехали на встречу (точнее на 3 встречи в день), всем присутствующим продали продукты, поехали домой довольные, получили в конце месяца бонус 20 000 и через 4 месяца такой работы стали супервайзером или сейлзом. А что вы сделали для того, чтобы так было? Уверен, НИЧЕГО! Только ждали и нюни распускали, как же здесь все плохо, а потом разобиделись на Банк и ушли. Правильно. В другом месте точно получится. Но только Банк здесь при чем?
Резюме: не умеешь продавать и не хочешь этому учиться, не иди в продажи. А если хочешь заниматься оформлением продажи, а не самой продажей, иди кассиром и не строй иллюзий, что ты крутой продавец и успешный продажник.
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finansier • сотрудник
23.03.2010 21:58
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