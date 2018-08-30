Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Негатив
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Были другие предложения, выбрал Газпромбанк, думал надолго. Не тут-то было... Месяца не проработал благодаря хамству одного самодура, зам. начальника ИТ департамента (привет, Ц.). Тамошние царьки рядовой персонал за людей не считают.
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max_gg • бывший сотрудник
26.01.2019 12:47
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Администратор:
Можно конкретику?
|Нарушение 140 ТК РФ, не выплачен расчет при увольнении
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я, Панкова Юлия Сергеевна находилась в трудовых отношениях с организацией, АО "Газпромбанк". На протяжении всего периода моей работы в организации я выполняла свои должностные обязанности качественно и добросовестно без замечаний к результатам работы и дисциплинарных взысканий. Тем не менее, АО "Газпромбанк" нарушил мои права и нормы законодательства РФ, что дает мне право на обращение в компетентные органы за восстановлением моих нарушенных прав.
В соответствии со ст. 80 ТК РФ, я написала заявление на увольнение и последний рабочий день в данной организации являлся 08.11.2018. В последний рабочий день было озвучено, что выплата заработной платы и компенсации накопленных отпускных дней будет 15.11.2018. После наступления даты 15.11.2018 мне денежные средства на карту зачислены не были. Колл-центр помочь не может, претензию отказывается принимать. Сотрудники офиса банка по адресу: площадь Свободы, 4, Нижний Новгород, не понимают и не могут сказать где находятся мои денежные средства.
В соответствии со ст. 84.1 ТК РФ днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Согласно положениям ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
Считаю, действия АО"Газпромбанка" направлены на нарушение моих прав гарантированных ст. 140 ТК РФ, и на неисполнение возложенных на "АО Газпромбанк" законом, ст. 136 ТК РФ, обязанностей: ст.ст. 140, 136 Трудового кодекса РФ, ст.ст. 151, 1099-1101 Гражданского кодекса РФ, ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.
На основании вышеизложенного, требую привлечь работодателя к ответственности за нарушения трудового договора, ТК РФ, Гражданского кодекса.
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Юлия Галкина • бывший сотрудник
17.11.2018 11:06
|Отношение Газпрома к беременным сотрудницам
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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До недавнего времени я являлась сотрудником такого гиганта как АО Газпромбанк. Работала на декретной ставке, выполняла планы, все как везде. Весной узнала радостную весть о предстоящем материнстве, встала на учет, взяла справку, начала сдавать анализы, в общем приятные хлопоты. Все бы ничего, если бы не начался токсикоз... Его я переживала терпеливо, не отпрашивалась с работы, не брала выходные и больничные. Т.к. работала в обслуживании, соответственно работала в график по 12 часов в день. В июне попросила своего руководителя пересмотреть график, готова была работать 5 дней в неделю, но по 8 часов, но получила резкий ответ "не нравится, увольняйся. Ради тебя никто график менять не будет". Естественно увольняться я не планировала, да и куда я беременная устроюсь. Погрустила немного и продолжила работать. Продолжила работать до сегодняшнего дня... Сегодня утром мне сказали, что сотрудник на чьем я месте, вышла на работу, и что я уволена и дали мне приказ на ознакомление. Сказать что я испытала шок, ничего не сказать. Просто выкинули беременную на улицу. Не уведомили за 3 дня как положено, не предложили какую-то альтернативу, НИ-ЧЕ-ГО!
Конечно я обращусь и в трудовую инспекцию, и в суд. Но это время, это нервы (в моем то положении), это деньги. И это все происходит не ООО Рога и Копыта, а в такой крупной компании, которая обязана соблюдать трудовое законодательство От и До.
Но почитав отзывы, я поняла что это обычная практика...
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glotova_anna • бывший сотрудник
22.06.2018 17:10
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Администратор:
Автор, вы работе на декретной ставке? В вашем трудовом договоре это прописано?
|Отвратительное ведение ассесмента
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Добрый день! Хочется оставить обратную связь о комиссии, которая сидит в ассесменте гпб банка. 2-е Татьяны и Юлия. На первый взгляд все дружелюбно, чай, кофе, пирожки! Далее 3 этапа ассесмента. Начиная с того, что комиссия опоздала с началом мероприятия примерно на 20 минут - ну понятно что престижный банк, у всех высоко поднятые гордые головы, но все же соискатели не школьники, а время ценно. Далее без извинений и без представления пошел процесс, первый вопрос на проверку дураки ли мы, знаем ли мы что такое аасесмент, с фразочками ну слава богу что знаете (ехидство), мол объяснять не придется. Через 10 минут Татьяны одернули друг друга, что забыли представиться перед соискателями! И ведь вроде люди образованные с психологическим образованием, но дальше стали выдавать номера посильнее! На задании самопрезентации применялось психологическое давление с целью добиться ответа, тот который нужен им, а не который реален от соискателя. Прослеживалось пренебрежение в голосе комиссии, обратная связь даётся тут же при всей группе... беспощадно критикуются минусы человеческой личности, не подчеркивая сильных сторон. Даются Татьяной фамилия на Д непрофессиональные советы касательно, где необходимо соискателю работать у мамы в копании не по профилю. На возражение, что нет проф образования работать в медицине, идет реплика: «Это не важно, мама все знает и главное» ... жуть ... но это цветочки. На третьем этапе бизнес игры, соискатели имеющие огромный опыт в продажах - унижены Татьянами неконструктивными комментариями основанными на придирках к оговоркам соискателя от естественного волнения и неуважения к опыту продажников, если конкретно намеренное унижение опытных сотрудников с намеком, что нет предела совершенству. Это все ясно предела ему действительно нет, но это можно говорить корректно, как минимум, а не бросать как мокрую в лицо... осадок отвратительный, до этого было мнение высокое о компании, но престиж и имидж падает при таком общении персонала с потенциальными работниками, песпективным и молодым поколением. Сложилось впечатление, что получены лекции и нотации от бабушек, скучающих на лавке. А хотелось бы видеть силу профессионализма в столь высоко поставленных членах банка.
Желание приносить пользу банку отбито , как следствие визуализировалось представление о подобном отношении и к действующим сотрудникам банка. Хотелось бы чтобы обратная связь была услышана и принята к сведению с радикальной коррекцией данной комиссии. Идти для оценки профессионализма - да! Но никак для не прикрытой оценки личной симпатии и антипатии к соискателям... советовать отпадает желание работодателя, да и как клиенту приходить не захочется. А ведь цель преследуется другая на ассесментах. Не помещает курировать данные мероприятия с обратной связью от соискателей по данной комиссии в отдел контроля качества или непосредственному начальству.
Хуже не бывает! 👎🏼👎🏼👎🏼
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1
_Maru_ • несостоявшийся сотрудник
12.04.2018 03:18
|ГПБ офис в Рязани
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хочу оставить отзыв о работе в "Газпромбанке", Тульском филиале в г.Рязани. Не так давно ушел из данного банка с отдела по работе с корпоративными клиентами. О банке остались только положительные впечатления. Очень хороший коллектив. Руководители офиса Х. Татьяна Владимировна и заместитель Ф. Андрей Иванович, профессионалы в своем деле, у них действительно есть чему учиться. Так же очень понравилось, что управляющая филиалом А. Наталья Алексеевна внимательно относится к каждому сотруднику, даже при учете что у филиала много офисов в других городах. Отлично оплачивается как сама работа, так и предоставляется хороший соц. пакет. Спасибо всем за огромный опыт!!!
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0
AVSimakov • бывший сотрудник
18.05.2017 19:38
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Администратор:
Автор, просьба добавить фактов в пользу выбранной вами оценки.
|Беременные сотрудницы - обуза для Газпромбанка
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работала в "Газпромбанк"(Акционерное общество) расположенный по адресу Московская область, г. Химки, ул. Молодёжная, д. 8, была уволена по ст. 77 ТК РФ п. 2
Начнем с начала.
9 ноября я устроилась на работу в Газпромбанк в ДО «Химки». Со мной был заключен трудовой договор на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет сотрудницы. С первых дней со стороны руководства я получала в свой адрес только положительные отзывы. Помогала филиалу в переходе на новую программу, помогала разбирать архив. В феврале я узнала, что беременна, и во избежание проблем незамедлительно оповестила об этом руководство. Управляющий офисом воспринял данную новость отрицательно. Мой индивидуальный план сразу увеличился в 2 раза, вследствие чего мне часто приходилось задерживаться на работе. Мне стали ставить смены по выходными и в праздники, а в будни по вечерам я в основном работала одна (именно в это время в офисе основной поток клиентов).
Перед трудоустройством в данный банк я перенесла операцию, поэтому моя первая беременность проходит очень тяжело. Предъявив медицинскую справку из больницы о переводе на легкий труд, я подошла к управляющему с просьбой сократить мой рабочий день и уменьшить норму выработки. На что управляющий ответил, что беременные сотрудники ему в офисе не нужны. Сказал, что любым способом уволит меня, а если я напишу заявление на легкий труд , то сам «доведет меня до увольнения по собственному желанию». Я отказалась писать заявление по собственному желанию. На этот ответ Управляющий офисом заявил, что раз я
сама не хочу уходить, то он выведет основную сотрудницу, на чье место меня взяли, раньше срока из декретного отпуска (несмотря на то что её ребенку нет ещё и 1 года) и уволит меня именно таким образом. После такого заявления руководства я естественно попадаю в больницу с нервным срывом. Несмотря на это спустя две недели после моего выхода на больничный, управляющий продолжает свою политику моего увольнения.
Руководствуясь ст. 261 ТК РФ 19 мая я написала заявление на имя Управляющего филиалом с просьбой продлить срочный трудовой договор в связи с беременностью и отдала Управляющему офисом для регистрации. Управляющий поставил свою подпись на одном из экземпляров, второй оставил себе. До настоящего времени мне на это заявление не пришло ответа. Также я позвонила Управляющему филиалом «Центральный», для того, чтобы записаться к нему на прием по моему вопросу (я озвучила, что нахожусь в положении и что меня всяческим образом доводят до увольнения), на что мне поступил отказ, в связи с тем, что такие вопросы нужно решать с Управляющим ДО «Химки», в котором я работаю, либо с Исполнительным директором. Исполнительный директор филиала озвучил, что сделать ничего не может и вообще при собеседовании о приеме на работу я не говорила, что собираюсь в ближайший год уходить в декрет.
23 мая при выходе на работу мне вручили «Приказ на увольнение». Я и коллектив офиса попросили найти мне другое место работы (Согласно ст. 261 ТК РФ). В тот момент требовались сотрудники г. Красногорск, г. Королев, Новорижский и др. офиса филиала. Но просьба коллектива, как и мое заявление, осталось без ответа.
Пользуясь моим состоянием аффекта управляющий настаивал на «Приказе» написать «Ознакомлена», но я написала «Не согласна». В предоставлении мне копии приказа и Уведомления об увольнении Управляющий отказал, мотивируя тем, что мне такие документы не обязаны выдавать. В приказном порядке меня отправили в головной офис в Красногорский район для получения Трудовой книжки и для подписания обходного листа. По дороге из-за перенесенного стресса мне стало плохо и меня госпитализировали, о чем отдел кадров был тут же оповещен, но несмотря на это в течение недели они продолжали звонить и просили приехать днем за трудовой и за расчетом.
Вечером 23 мая пришло SMS сообщение от основной сотрудницы, что она как и я стала подневольной и ее заставили временно выйти на работу. До момента её выхода я звонила ей, чтобы уточнить, действительно ли она выйдет на работу, на что она мне ответила, что у неё слишком маленький ребенок и её муж против её выхода, но на нее давит руководство и она сама боится потерять работу. После её отказа выйти, Управляющий офисом лично приезжал к ней домой и несмотря на то что ребенку меньше года заставил молодую маму выйти на работу раньше положенного срока, о чем свидетельствует СМС.
Вследствие увольнения я полностью лишилась заработка, декретных средств, возможности выплачивать действующий кредит, взятый в Газпромбанке, и самое главное - возможности полноценно воспитывать своего будущего ребенка. Надеюсь, что руководство банка все же опомнится и начнет действовать в рамках ТК РФ и соблюдать хоть какие-либо нормы морали, в противном же случае я буду вынужденна обратиться в соответствующие инстанции, потому что другого выхода банк мне не оставил.
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sport555 • бывший сотрудник
03.06.2016 11:04
|Собеседование в ДВК: понты дороже денег
|не голосовал
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Проходил собеседование на вакансию в Департаменте внутреннего контроля. Проводила его заместитель директора ДВК г-жа В.
Какое же у людей раздутое самомнение о себе и о Газпромбанке. Для начала поинтересовался, кого же из себя представляет г-жа зам. директора Департамента. Не поленился, разыскал ежеквартальный отчет эмитента на сайте Банка и что же увидел: всего лишь опыт работы в МДМ-банке, который известен на рынке своими многочисленными проблемами: такими, что ему даже не доверили размещать пенсионные деньги.
Что касается самого Банка, то почему-то думают, что за этот бренд люди будут работать за "копейки" и это в порядке вещей, ибо это не абы что, а сам Газпромбанк. На самом деле, офис Банка расположен не в центре и не рядом с метро. Сам офис несовременный, мебель неновая (если сравнить с Росбанком). Поэтому непонятно, откуда берется такое самомнение о Банке, что это пуп земли. Видимо, из-за названия Газпром.
На собеседовании считают, что могут задавать любые вопросы. Например о том, сколько Вы получаете на текущем месте работы. Когда говоришь о том, что это вообще-то конфиденциальная информация, давят: "Не скажете, мы все равно узнаем, когда придете устраиваться". Видимо, манерам не учили, а само откуда же возьмется. Не стоит рассказывать о своих достижениях, поскольку последует ответ, что это ерунда, а наши сотрудники находят более крутые недостатки. Так и хотелось сказать, что если Ваши сотрудники такие грамотные, зачем же Вам кого-либо искать, растите своих.
В общем, такое вот впечатление.
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3
altavista54 • несостоявшийся сотрудник
02.07.2014 18:24
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Администратор:
И все-таки без оценки.
|1 из причин, по которой у кого-то сбываются мечты
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Рассказ будет описывать мой небольшой (к счастью) опыт общения с компанией "ГазКардСервис". Было это полтора года назад, в самом начале 2012-го. Ну точнее сказать собеседования, проверки сб и т.д. были еще в конце 2011, а вот первый рабочий день был после традиционно немаленьких зимних каникул (новый год по-русски). Устраивался я на место специалиста по дистанционному обслуживанию держателей пластиковых карт(он же колл-центр). Имел достаточно большой опыт в этой области (около полутора лет еще будучи студентом). Устраивался, честно сказать, ненадолго, т.к. на тот момент только-только вернулся в Москву, и времени на долгие поиски чего по лучше не хотелось тратить. Естественно о своем желании поработать пол-года и свалить, я, будучи трезвым по жизни человеком, работодателю не сказал, ибо логично, что был бы тупо отказ.
Вышел я в начале января на работу, полон сил (к слову сказать работа с клиентами мне нравилась, хоть и по телефону, хоть и понимаю, что это временно, но работал я с удовольствием.). Естественно, как обычно в колл-центрах, проходило обучение, если память не изменяет, то около 2 недель. Хотя для меня оно соответственно было ни о чем, т.к. софт практически весь был знакоми, только тарифы оставалось выучить. Группа была небольшая 5-6 человек, из которых только я с опытом.
После обучения посадили на звонки и сказали, что в течение недели все подпишут договора и т.д. Через неделю вся моя группа была уже официально трудоустроена кроме меня (прямо чувствовал себя гастарбайтером). С этого момента началось кормление "завтраками". Каждый день начинался с того, что "скоро будет". В итоге терпения моего хватило примерно до середины февраля, даже зарплату в конверте обещали, к слову коллеги, которых приняли, получали первую зп в конверте (для меня это был даже небольшой шок, в банке зп в конвертах, раньше думал что банк+конверт=откат ). Мне тоже начали этот самый конверт обещать. Как уже говорил ранее в середине февраля терпение кончилось, подошел, сказал, ушел, хотя в жизни это было конечно все тактично и т.д. Узнав о решении уйти, руководитель отговаривать не стал, но клятвенно обещал выплатить за отработанное время. Оставил контакты и сказал позвонить в конце месяца (в день выплаты аванса), но к сожалению ни в конце февраля, ни в середине марта (день зп), ни в конце марта и так мая... Звоня ему получал нужно немного еще подождать, хотя, если честно, уже после первого звонка понял, что дело гиблое, дальше уже так для успокоения души звонил (типа позвонил 2 раза в месяц, успокоился ).
P.S. Это была лишь одна из немногих причин, по которой у кого-то сбываются мечты, хоть и не самая главная.
P.S.S. К слову сказать, мои мечты уже тоже начали сбываться, можно сказать работаю на конкурента этих "голубых баронов".
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inatcto • несостоявшийся сотрудник
15.07.2013 17:36
|Как я пытался приобщиться к национальному достоянию
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Трёхлетняя история попыток завести отношения (намеренно ли, спонтанно ли) с «Мечты_сбываются_банком» так и закончилась в очередной раз, как у юнца, отвергнутого ветреной девчонкой . По аналогии с другими отзывами (не только по этому банку), всё завершалось скупостью на разговоры, забывчивостью (ею ли?) и отказом. Поскольку времени с тех пор прошло немало, а также в связи с табу ресурса на обзывания, упоминания личных данных и малярные работы по очернению/отбеливанию учреждений и поциентов, фамилии и должности выпилены, характеристики опущены, честь и мораль попраны. Находясь в здравом уме и твёрдой памяти, отдаю себе отчёт в том, что могу быть опознан и, следуя прекрасной политике российских банков, репрессирован и покаран . Поэтому маскируюсь, как умею. История болезни прилагается.
1.
Далее я пошёл по рукам ещё двух-трёх руководителей, вице-президентов и начальников чего-то там; часовые ожидания в коридоре, где и присесть-то негде. Потом временнЫе интервалы; потом посещения отдела кадров с вызывающими рефлексы отторжения пищи различными психологическими тестами; беседа с двумя кадровыми работниками преклонного возраста, сошедшими с подмостков ТЮЗа со сценкой «Стресс-интервью»; профессиональные тесты и прочее, прочее, прочее – sapienti sat. Маховик был запущен; всё шло гладко, без задней мысли, с надеждой на то, что если бы на каком-либо этапе в чём-то я был неугоден, мне бы дали знать об этом. И к концу июня меня известили, что, мол, ожидай вердикта, недельки через две (не буду лукавить – точно не помню, но примерно столько, плюс 2-5 дней) дадим знать. Жду.
Проходит положенное время – тишина; звоню – решения пока нет. Проходит ещё неделя – решения пока нет. Проходит ещё неделя – итого почти в конце июля получаю отказ. Понимаю, что причин не скажут, однако набираюсь наглости уточнить, заодно спросив причины задержки оглашения, на что слышу: «Ну вот так… бывает». Бывает, чё . Лесные пожары не проходят бесследно. Ну да, крупный банк, без государства не обошлось, поэтому всё долго, досконально, полагаю, не без бюрократии, зато качественно (для них).
«— Изя Абрамович! Бог создал мир за 7 дней, а Вы месяц шили одни брюки!!!
— Молодой человек, да Вы таки посмотрите на этот мир... и посмотрите-таки на эти брюки!»
2. 2011. На должности. Отличная работа не в банке. Давление в норме. В один прекрасный день звонок:
- Акакий Акакиевич, добрый день, такая-то такая. У меня на столе Ваше резюме; Вы у нас проходили собеседование, но я тогда в отпуске была. Могли бы Вы приехать, мы с Вами пообщаемся?
Сразу оговорюсь, что поехал из чистого любопытства, потому как снова проходить все этапы собеседований и оставлять имеющуюся работу не было никакого желания.
3. Never Say Never Again. Ну и последнее, что побудило, наконец-то, написать про свои отношения с Газпромбанком.
2013. Активный поиск работы. Приходит приглашение от банка N на вакантную должность (позиция ниже, чем я занимал на предыдущих местах). Еду на собеседование; разговор с руководителем; сходимся на том, что нецелесообразно устраиваться (смысл в деталях) и всё тлен, но можно закинуть удочку в… да, да, да Ситуация комичная чуть более чем полностью, ещё живы воспоминания о двух предыдущих посещениях, и как сказал бы Лев Толстой по этому поводу… , но он ничего не сказал, за него высказался Anonymous: «Да Вы уже не наступаете на грабли, это больше напоминает дискотеку на граблях». Но все равно было принято, как потом оказалось, гениальное по своей абсолютной дурости решение, ловить птицу счастья за хвост.
В конце апреля происходит разговор с приятным человеком; хорошо общаемся, выявляем белые пятна в знаниях, оплодотворяем мой мозг заботами подучить материал и приходим к тому, что моё резюме идёт дальше к начальнику, который выйдет после майских праздников, после чего уже с ним будет моя уединенция. В середине двадцатых чисел мая (прошу не акцентировать внимания на дате, оставим без претензий) состоялась-таки встреча с начальником, после чего мне было сообщено, что свяжутся со мной по результатам разговора. Как мы видим, сегодня уже третья декада июня, банк со звонком опаздывает. Ну как опаздывает? Совсем не звонит. Одно только мне непонятно – то ли в чем-то моя оплошность, то ли снова забывчивость а-ля необязательность рукой водителей мешает довести дело до конца, но до сегодняшнего дня никакой информации так и не поступило, раздобытый телефон наплевательски не отвечает – это уже форменное безобразие . И можно было бы понять, если бы условия и причины созвона оговаривались заранее; можно назвать меня мелочным и цепляющимся за слова - но именно слова, предложения и речь отличают нас от приматов и награждают возможностью вступать в простую коммуникацию. В принципе, даже ежу на 146% ясен итог последнего похода, поэтому считаю нецелесообразным дальнейшее ожидание, умываю руки и заключаем по трем предыдущим пунктам диагноз - расстройство памяти, низкая социальная ответственность, прогрессирующее ЧСВ :smile:
4. Немного лирики. Подведём небольшие итоги. Я не люблю оценивать ни самих людей, ни их поступки, но налицо следующее. Приобщаясь к статусу организации, сотрудники невольно проецируют на себя её качества, приобретая важность и награждая себя правами:
- смотреть на остальных свысока , манипулировать людьми, которым что-то нужно от них;
- забывать или игнорировать элементарные нормы этики;
- пренебрегать обычными людьми (тысячи их!), готовыми и стремящимися влиться в команду. («Подумаешь, что-то там не сделали; тут каждый мечтает работать, не ты – так другой».)
Сейчас во мне говорит не обида – нет! Нет желания кого-то ткнуть носом, научить чему-то, обидеть, ставить оценки, как в школе, – хочу дать понять, как всё это проявляется в глазах стороннего человека. Ведь, как мне кажется, величина и важность банка должны накладывать на его работников бОльшую ответственность и стимулировать к слаженности и чёткости действий. К сожалению, я этого не увидел. Неплохо было бы брать пример с частных банков. Конечно, я не утверждаю, что то, что происходило со мной, – это система, но описанное выше имело место быть, это факт.
P.S. Слова благодарности подельникам и соучастникам, да и вообще всем за приобретённый опыт. Если кто узнал себя, просьба воспринять изложенное с улыбкой.
Как говорят, инцидент исперчен,
Любовная лодка разбилась о быт.
С тобой мы в расчете
И не к чему перечень
Взаимных болей, бед и обид.
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15
budun • несостоявшийся сотрудник
21.06.2013 19:10
|Новая метла по новому метет
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Речь будет идти о филиале в г. Астрахань. Отработал год в ОБК. После принятия меня на работу сначала было много розовых соплей и восторгов, особенно учитывая материальную сторону и соц. гарантии. Основными моими обязанностями стали договора торгового эквайринга со всеми сопутствующими делами - заключение собственно договора, подготовка терминалов к установке, сама установка, обучение кассиров ТСП и, соответственно сопровождение уже установленных терминалов. Помимо этого на новой волне массовых выдач карт по зарплатным и кампусным проектам подготавливали и их. Ну и само собой мотались на эти выдачи. Сами выдачи могли длиться неделями, а после их окончания нужно было обработать н-ное количество заявлений и выдать карту на руки в 5NT.
На работе задерживались постоянно, но особых возмущений по этому поводу у меня не было, надо, значит надо. За работу я брался любую, хотел (наивно) пользу отделу своему принести и по мере сил разгрузить своих коллег. Потом со временем как-то сами собой на меня легли и хоз. договора, начиная от "своих", аренде места под банкомат или транспорт этих же банкоматов по точкам установки до договоров оплаты коммунальных услуг. Ну и, как в банке водится, отчеты.
За этот год в филиале кое-что поменялось. Вернее не "что", а "кто". А именно полностью сменилось руководство - управляющий и его замы. Некоторое время работали как раньше в напряженном режиме, но без постоянных авралов. Затем нам это наше новое руководство открыло глаза на жизнь. Оказывается 7 человек в отделе банковских карт - это неприемлемое расточительство (Ну да, учитывая что на все 70 банкоматов всего 2 техника, 1 человек на кредитных картах, 1 на зачислениях, начальник отдела, заместитель, он же и я, собственно). Мы, как оказалось, свою работу и на треть не делаем. План не выполняем (не тот что из ГО, а наш, "личный" план управляющего, который всего-то в 3.5 выше московского). А главное - ну не "продажники" мы. Бездельники, в общем. Я оказался главным бездельником, да и работал недавно.
Однажды, в день рождения Гэри Мура, начальник отдела, загадочно переглянулся с заместителем и мрачно так сообщил мне, что управляющий через своего зама передал ему указание убрать меня из отдела. За что, братцы? Этого мне, кстати, так никто и не сказал. С того разговора до собственно увольнения через полтора месяца (я тянул сколько мог) я беседовал со своими руководителями различного ранга, все просто кивали на кабинет "самого", дескать велел убрать и точка. Я сначала-то начал было возмущаться, даже в трудовую инспекцию дважды письма писал. Не ответили, кстати. Но мне как-то ненавязчиво знающие управляющего люди объяснили, что брыкаться выйдет себе дороже. "Если СБ этим делом займется, никуда потом не возьмут... Но, мы пойдем тебе на встречу, уволишься после отпуска, будет возможность хотя бы работу найти" - так мне сказали в кадрах.
Да, понимаю я вас, коллеги - никому не хочется следующими оказаться (уже последующими - по "свежим данным разведки" следующими оказались двое ребят из нашего же отдела). Да и деньги какие возможно, тоже получил. Но вот обидно только, что не за какие-то конкретные провинности уволили (верьте-не верьте, у меня за этот год не было ни одного нарушения дисциплины или даже устного замечания), а просто "попал под каток", или как это объясняют "происходит смена команды на более эффективную". Видимо секрет этой эффективности в том, что люди хорошие приходят, "не чужие". Банк вам не забегаловка, кого попало с улицы не возьмешь. А страна у нас большая работы на всех хватит...
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вл2013 • бывший сотрудник
07.05.2013 14:07
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