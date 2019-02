Трёхлетняя история попыток завести отношения (намеренно ли, спонтанно ли) с «Мечты_сбываются_банком» так и закончилась в очередной раз, как у юнца, отвергнутого ветреной девчонкой . По аналогии с другими отзывами (не только по этому банку), всё завершалось скупостью на разговоры, забывчивостью (ею ли?) и отказом. Поскольку времени с тех пор прошло немало, а также в связи с табу ресурса на обзывания, упоминания личных данных и малярные работы по очернению/отбеливанию учреждений и поциентов, фамилии и должности выпилены, характеристики опущены, честь и мораль попраны. Находясь в здравом уме и твёрдой памяти, отдаю себе отчёт в том, что могу быть опознан и, следуя прекрасной политике российских банков, репрессирован и покаран . Поэтому маскируюсь, как умею. История болезни прилагается.



1. Холодное лето 53-го Жаркое лето 2010-го. В результате объединения МДМ-Банка и Урса-Банка (подробности можно почитать в разделе соответствующего учреждения) отдел, в котором я имел честь работать, весной 2010-го был расформирован за ненадобностью и издал последний выдох… Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! После 3-х лет непосильных трудов на благо российского (с кипрскими корнями, но это неважно) кредитования, без заглядывания на другие банки и хождений налево, я снова столкнулся с необходимостью искать работу и обновлять резюме на эйчаровских ресурсах. В череде разной степени унылости предложений в мае поступает приглашение применить свои навыки и знания в работе в главном углеводородном банке. Не стал размышлять и взвешивать (Газпромбанк же!) – собрался и направился на первое собеседование на улицу Балчуг в Первопрестольной. (С этого момента и далее хочется обратить внимание на несвойственную, как мне кажется, такого уровня банку непунктуальность и разгильдяйство). Минут через 30-40 от назначенного времени состоялся разговор с начальником по стандартно-однообразному шаблону: «продайте мне…», «убедите меня…», «заберите у меня…», «догоните и отшлёпайте меня…» и проч.



Далее я пошёл по рукам ещё двух-трёх руководителей, вице-президентов и начальников чего-то там; часовые ожидания в коридоре, где и присесть-то негде. Потом временнЫе интервалы; потом посещения отдела кадров с вызывающими рефлексы отторжения пищи различными психологическими тестами; беседа с двумя кадровыми работниками преклонного возраста, сошедшими с подмостков ТЮЗа со сценкой «Стресс-интервью»; профессиональные тесты и прочее, прочее, прочее – sapienti sat. Маховик был запущен; всё шло гладко, без задней мысли, с надеждой на то, что если бы на каком-либо этапе в чём-то я был неугоден, мне бы дали знать об этом. И к концу июня меня известили, что, мол, ожидай вердикта, недельки через две (не буду лукавить – точно не помню, но примерно столько, плюс 2-5 дней) дадим знать. Жду.



Проходит положенное время – тишина; звоню – решения пока нет. Проходит ещё неделя – решения пока нет. Проходит ещё неделя – итого почти в конце июля получаю отказ. Понимаю, что причин не скажут, однако набираюсь наглости уточнить, заодно спросив причины задержки оглашения, на что слышу: «Ну вот так… бывает». Бывает, чё . Лесные пожары не проходят бесследно. Ну да, крупный банк, без государства не обошлось, поэтому всё долго, досконально, полагаю, не без бюрократии, зато качественно (для них).



«— Изя Абрамович! Бог создал мир за 7 дней, а Вы месяц шили одни брюки!!!

— Молодой человек, да Вы таки посмотрите на этот мир... и посмотрите-таки на эти брюки!»



2. 2011. На должности. Отличная работа не в банке. Давление в норме. В один прекрасный день звонок:

- Акакий Акакиевич, добрый день, такая-то такая. У меня на столе Ваше резюме; Вы у нас проходили собеседование, но я тогда в отпуске была. Могли бы Вы приехать, мы с Вами пообщаемся?



Сразу оговорюсь, что поехал из чистого любопытства, потому как снова проходить все этапы собеседований и оставлять имеющуюся работу не было никакого желания. Го Не вопрос – поехал к 10 часам, как договаривались. Приехал, жду. 10:00… 10:20… 10:40… 11:00… Ладно, думаю, спасибо, что пригласили, а то ностальгия до волдырей обожгла причинные места; я поехал обратно. На счастье мимо меня, как только я собрался уходить, проплывала одна секретарша; я её попросил передать информацию о моём отъезде. В начале двенадцатого я вышел из офиса, и в метро меня настиг звонок чьего-имени-фамилии-нельзя-называть с вопросом: «А Вы решили не идти на собеседование?» Ну, не являясь действующим сотрудником и не предполагая каким-либо образом связывать свою деятельность с банками вообще и с этим в частности, корректно даю обратную связь насчёт соблюдения договорённостей и учёта интересов кандидатов. В ответ холодное «До свидания». Казалось бы, с банками покончено, впереди дорога к светлому будущему, счастливая старость, прекрасные гурии...



3. Never Say Never Again. Ну и последнее, что побудило, наконец-то, написать про свои отношения с Газпромбанком.



2013. Активный поиск работы. Приходит приглашение от банка N на вакантную должность (позиция ниже, чем я занимал на предыдущих местах). Еду на собеседование; разговор с руководителем; сходимся на том, что нецелесообразно устраиваться (смысл в деталях) и всё тлен, но можно закинуть удочку в… да, да, да Ситуация комичная чуть более чем полностью, ещё живы воспоминания о двух предыдущих посещениях, и как сказал бы Лев Толстой по этому поводу… , но он ничего не сказал, за него высказался Anonymous: «Да Вы уже не наступаете на грабли, это больше напоминает дискотеку на граблях». Но все равно было принято, как потом оказалось, гениальное по своей абсолютной дурости решение, ловить птицу счастья за хвост.



В конце апреля происходит разговор с приятным человеком; хорошо общаемся, выявляем белые пятна в знаниях, оплодотворяем мой мозг заботами подучить материал и приходим к тому, что моё резюме идёт дальше к начальнику, который выйдет после майских праздников, после чего уже с ним будет моя уединенция. В середине двадцатых чисел мая (прошу не акцентировать внимания на дате, оставим без претензий) состоялась-таки встреча с начальником, после чего мне было сообщено, что свяжутся со мной по результатам разговора. Как мы видим, сегодня уже третья декада июня, банк со звонком опаздывает. Ну как опаздывает? Совсем не звонит. Одно только мне непонятно – то ли в чем-то моя оплошность, то ли снова забывчивость а-ля необязательность рукой водителей мешает довести дело до конца, но до сегодняшнего дня никакой информации так и не поступило, раздобытый телефон наплевательски не отвечает – это уже форменное безобразие . И можно было бы понять, если бы условия и причины созвона оговаривались заранее; можно назвать меня мелочным и цепляющимся за слова - но именно слова, предложения и речь отличают нас от приматов и награждают возможностью вступать в простую коммуникацию. В принципе, даже ежу на 146% ясен итог последнего похода, поэтому считаю нецелесообразным дальнейшее ожидание, умываю руки и заключаем по трем предыдущим пунктам диагноз - расстройство памяти, низкая социальная ответственность, прогрессирующее ЧСВ :smile:



4. Немного лирики. Подведём небольшие итоги. Я не люблю оценивать ни самих людей, ни их поступки, но налицо следующее. Приобщаясь к статусу организации, сотрудники невольно проецируют на себя её качества, приобретая важность и награждая себя правами:

- смотреть на остальных свысока , манипулировать людьми, которым что-то нужно от них;

- забывать или игнорировать элементарные нормы этики;

- пренебрегать обычными людьми (тысячи их!), готовыми и стремящимися влиться в команду. («Подумаешь, что-то там не сделали; тут каждый мечтает работать, не ты – так другой».)



Сейчас во мне говорит не обида – нет! Нет желания кого-то ткнуть носом, научить чему-то, обидеть, ставить оценки, как в школе, – хочу дать понять, как всё это проявляется в глазах стороннего человека. Ведь, как мне кажется, величина и важность банка должны накладывать на его работников бОльшую ответственность и стимулировать к слаженности и чёткости действий. К сожалению, я этого не увидел. Неплохо было бы брать пример с частных банков. Конечно, я не утверждаю, что то, что происходило со мной, – это система, но описанное выше имело место быть, это факт.



P.S. Слова благодарности подельникам и соучастникам, да и вообще всем за приобретённый опыт. Если кто узнал себя, просьба воспринять изложенное с улыбкой.

Как говорят, инцидент исперчен,

Любовная лодка разбилась о быт.

С тобой мы в расчете

И не к чему перечень

Взаимных болей, бед и обид.