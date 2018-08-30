Перенесено из Народного рейтинга.



Автор: Константин Чернов





Проходил собеседование в этом банке (имена, отделения упоминаться не будут). По телефону обговаривали одну вакансию - на собеседовании речь шла о другой. Я решил, что заострять внимание на данном месте работы не буду и прошел еще пару собеседований в других банках. Вечером мне позвонила девушка, которая проводила собеседование, и сказала, что я им очень понравился и сразу предложила должность немного повыше и более высокий оклад. Я перезвонил на следующий день и согласился, уволился с прежнего места работы, и поехал оформляться в Соцгор. На месте опять оказалось непонимание - вместо оформления меня ожидало второе собеседование с начальником отдела, по всей видимости. Он задавал стандартные вопросы по работе, достижениях и т.д., но потом начал спрашивать конфиденциальную информацию (компании, с которыми я работал) с предыдущего места работы, на что я ответил, что только в этот день подписал стандартную бумагу у СБ банка, из которого уволился, и что я не могу ответить на эти вопросы. На что он сказал что-то вроде "Ну хотя бы одну...".



Впечатление сложилось отрицательное, особенно после слов: "В понедельник я Вам позвоню и дам точный ответ". Я решил подождать и, как оказалось, напрасно. Решил сам позвонить и выяснить ситуацию - ничего не вышло и внятного ответа насчет моей кандидатуры я не получил. То же самое повторилось и на следующий день (как и во все дни в ту неделю). И вот, наконец, в самом конце недели мне позвонили и сказали, что по моей кандидатуре пришел отказ.



Весь процесс занял 10 рабочих дней, в то время, когда у меня уже были предложения в других банках. Отдел кадров работать совсем не умеет - не обладает даже минимальной информацией о своих обязанностях, бесконечно переключают друг на друга, но самое неприятное то, что та сотрудница отдела кадров, которая занималась мной, каждый день ОБЕЩАЛА мне перезвонить и не перезванивала. Это на протяжении НЕДЕЛИ. От себя хотел бы пожелать этому банку гореть в аду синим пламенем.