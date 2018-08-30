Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Остались только позитивные эмоции
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Жалко, что Банка не стало, работали там продолжительное время, в целом все ОК: хорошая аура, коллектив в Головном офисе - прекрасные специалисты, особенно кредитчики (уже отмечалось в одном из отзывов бывшего сотрудника одного из филиалов). Много хороших методик, наработок. Все проблемы, с которыми мы сталкивались, выполняя служебные обязанности, решались очень оперативно. Обращались в разные подразделения в ГО, всегда все оказывали помощь, несмотря на то, что мы представители филиала. Есть с чем сравнить, поверьте. Насколько мне известно был целый ряд сотрудников, которые работали в Банке чуть ли не с момента основания, что уже говорит само за себя.
Многие отзывы практически о любом банке сопровождаются недовольством по поводу большого объема работы. Господа, это - банк. И, к сожалению, данная отрасль действительно имеет такой недостаток, как необходимость много работать. Тем не менее, в подавляющем большинстве банковских организаций имеется такое преимущество как - постоянство выплаты зарплаты и достойный (по сравнению со многими другими отраслями) ее уровень. Если Вы - хороший специалист и готовы приложить усилия для приумножения дохода компании, необходимо работать, работать, и еще раз - работать!!! Тогда Вы будете оценены по достоинству, и несмотря на не всегда приятные события, как, например, отзыв лицензии у банка, без проблем сможете устроиться на другое место.
Получили прекрасный опыт, сожалеем, что сделка продажи банка старыми акционерами не принесла тех благ, которые были озвучены новыми владельцами, и на которые мы все рассчитывали. Верили до последнего, что банк сможет выкарабкаться. Всем бывшим сотрудникам СОЦГОРа - большой привет и пожелания устроиться на новом перспективном месте. Опыт, который мы все с вами получили, без сомнения будет полезен в будущем.
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GL2 • бывший сотрудник
18.07.2011 00:27
|Ушла в декрет и хочу туда вернуться
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работаю в Ярославском филиале Соцгорбанка (правда, с 2008 г. нахожусь в декретном отпуске). Хочу сказать, что руководство филиала вполне адекватное и могут пойти на встречу работнику (например, могут отпустить с работы раньше, разрешить опоздать с утра или задержаться с обеда и пр.).
Что касается головного банка, то есть, конечно, и минусы. Например, в пятницу под конец рабочего дня могут попросить подготовить инфу по филиалу... Но это случалось не каждую пятницу. Определенное неудобство доставляла большая текучка кадров в головном банке. Кроме того, завышенных требований к кандидатам не предъявляется, все разумно. Конечно, бывали ситуации, когда работали и в выходные и до 8 вечера, но это форс-мажор. Здесь работают те, кто хочет работать.
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rurushka • сотрудник
07.03.2011 14:22
|Соцгор в Нижнем Новгороде
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работал в Нижегородском филиале СОЦГОРБАНКа с ноября 2007 по июнь 2009. Расскажу, что было положительного, что отрицательного:
Положительное:
Достойная зарплата, отличный коллектив, адекватное руководство, в большинстве своем адекватные люди в Департаменте кредитования МСБ и региональном кредитовании (особый респект Е. Колотыгиной и К. Кудашовой - эти люди реально помогали работать).
Отрицательное:
В марте 2009 года нам объявили, что филиал закрывают. Причем объявлено это было как снег на голову, до последнего момента нас убеждали, что филиал не закроют, ребята не разбегайтесь и т.д. и т.п... Ну, это ладно. Единственное, было обидно за то, что мы до последнего тащили в банк клиентов, обещали кредиты, привлекали депозиты (выполнение пассивной базы было под особым контролем). И представьте, с какими харями мы потом клиентам выложили то, что филиал закрывают?
Отдельное спасибо руководству банка и региональной дирекции за достойное увольнение по соглашению сторон. В целом, мне нравилось работать в Соцгоре, и положительного все-таки было больше, чем отрицательного. Если банк опять пойдет в регионы, не прочь буду вновь там поработать.
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sergg30 • бывший сотрудник
10.02.2010 00:08
|Такого бардака я еще не видела
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работать в этом банке просто не возможно! Куда не кинь везде одни звезды и звездиши! Руководство просто неадекватное, такое впечатление, что люди не имеют представление о работе вообще, а думают только о себе. Такого хамского отношения к людям я не видела не на одном моем бывшем месте работы.
В банке экономят на всем (вода, полотенца для рук и т.д.) При увольнении не выплачиваются положенные деньги. Хорошо, что уже мои мучения закончились. Желаю всем найти хорошую работу, но только не в этом волшебном Банке.
От админа: Подробнее можно про увольнение?..
OLGA71: Зарплата состоит из оклада и премиальной части. Это 30% от оклада. И вот эту часть не выплачивают.
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OLGA71 • бывший сотрудник
03.02.2010 22:46
|Перспективное собеседование
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Хочу рассказать о несостоявшемся трудоустройстве в один из филиалов данного банка на одну из низших должностей. Началась вся эта история утром, позвонила мне женщина - кадровик, видимо мое резюме в Интернете дало о себе знать, попросила прийти на собеседование.
Я пришел, заполнил анкету, после чего она пригласила меня к их ведущему кредитному специалисту (девушка лет 25). Ответив на несколько вопросов и одну задачку, в том числе расчет процентов по кредиту, предоставленного заемщику, она сказала, что я свободен и позвонит мне, как только ее начальник освободится и будет готов меня принять. На вопрос: «Когда?» - ответила неопределенно.
Я принял решение идти восвояси и как только дошел до первого светофора поступил звонок от этой же "неопределенной девушки". Она сказала, что начальник свободен и готов со мной побеседовать. Резко повернув назад, я пришел обратно в офис, но, увы, начальник вновь оказался занят! Пожав плечами, "неопределенная девушка" сказала - вам позвонят...
"Звонок длился" три недели, после чего я сам позвонил и узнал, что я им уже не нужен. Так началась и закончилась моя карьера "в казарменном банке".
Да товарищи военные финансисты, стыдно должно быть вам за такое отношение к людям (тем более однокашникам) да и вообще за организацию приема на работу. Скрывать не буду, началась и закончилась моя карьера в Ярославском филиале вашего банка. Извините, но положительную оценку, коллеги, я вам поставить не могу, тем более что у вас их вообще нет.
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1lord • несостоявшийся сотрудник
30.11.2009 18:03
|Жуткие условия работы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Начну с того, что по принятии на работу мне даже не обустроили мое рабочее место, около года я просидел на табуретке, от которой очень долго отходил. После 2 месяцев работы всем урезали оклады на 30%. Перерыва толком нет, скользящий график, быстро покидал в рот в течение 15 мин (как в армии) и сразу зовут в бой.
На счет ненормированного рабочего дня вообще молчу. Даже если целый день просидишь без обеда и еще вдобавок задержишься на часик другой, никто тебе ничего не скажет. Начальников больше чем подчиненных, часто повышают голос, соцпакета никакого нет, только обещания. Месяц выбивал страховой полис обязательного мед. страхования. Протаскивают своих, после 8 месяцев работы попросили написать по собственному, видимо своего притащили.
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ангел без крыльев • бывший сотрудник
03.09.2009 09:49
|Поработали…
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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1-ая трудность! Мое собеседование проходило 4 часа. 2-ая трудность! Это не коллектив, а сборище злых, завистливых стукачей! Мало того, политика банка: "Приведи с собой друга". Все управление постепенно пополняется сотрудниками одного немало известного банка, называть не буду!
Когда я попыталась уволится, меня просто не отпускали, что в принципе противозаконно, пришлось выдумывать всякие разные причины, лишь бы скорее уйти! В общем, работа в этом банке напоминает школу, идешь туда с настроением, что домашние задание не выполнил и считаешь минуты до конца рабочего дня!
От админа: Можно описать подробности вашей трудовой деятельности, за которые вы поставили минус банку?..
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Q123 • бывший сотрудник
21.10.2008 09:38
|10 дней бесплодного ожидания
|отрицательный голос не засчитан
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Перенесено из Народного рейтинга.
Автор: Константин Чернов
Проходил собеседование в этом банке (имена, отделения упоминаться не будут). По телефону обговаривали одну вакансию - на собеседовании речь шла о другой. Я решил, что заострять внимание на данном месте работы не буду и прошел еще пару собеседований в других банках. Вечером мне позвонила девушка, которая проводила собеседование, и сказала, что я им очень понравился и сразу предложила должность немного повыше и более высокий оклад. Я перезвонил на следующий день и согласился, уволился с прежнего места работы, и поехал оформляться в Соцгор. На месте опять оказалось непонимание - вместо оформления меня ожидало второе собеседование с начальником отдела, по всей видимости. Он задавал стандартные вопросы по работе, достижениях и т.д., но потом начал спрашивать конфиденциальную информацию (компании, с которыми я работал) с предыдущего места работы, на что я ответил, что только в этот день подписал стандартную бумагу у СБ банка, из которого уволился, и что я не могу ответить на эти вопросы. На что он сказал что-то вроде "Ну хотя бы одну...".
Впечатление сложилось отрицательное, особенно после слов: "В понедельник я Вам позвоню и дам точный ответ". Я решил подождать и, как оказалось, напрасно. Решил сам позвонить и выяснить ситуацию - ничего не вышло и внятного ответа насчет моей кандидатуры я не получил. То же самое повторилось и на следующий день (как и во все дни в ту неделю). И вот, наконец, в самом конце недели мне позвонили и сказали, что по моей кандидатуре пришел отказ.
Весь процесс занял 10 рабочих дней, в то время, когда у меня уже были предложения в других банках. Отдел кадров работать совсем не умеет - не обладает даже минимальной информацией о своих обязанностях, бесконечно переключают друг на друга, но самое неприятное то, что та сотрудница отдела кадров, которая занималась мной, каждый день ОБЕЩАЛА мне перезвонить и не перезванивала. Это на протяжении НЕДЕЛИ. От себя хотел бы пожелать этому банку гореть в аду синим пламенем.
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klena • несостоявшийся сотрудник
14.07.2008 14:00
|Казарма
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала в Центральном офисе. Больше всего поразила царящая в нем казарменная атмосфера (видимо, сказывается, что в руководстве много людей, закончивших какой-то военный вуз, не помню какой именно) - гнетущая, удручающая. Интриги какие-то постоянно, болезненные всплески чьего-то нездорового самолюбия, выяснение отношений, неуважительное отношение. Сотрудников кормят "завтраками" по поводу повышения зарплаты. Работать сверхурочно в нашем отделе считалось нормой.
После пары месяцев работы я начала там задыхаться.
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Николавна • бывший сотрудник
23.04.2007 23:24
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