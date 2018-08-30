Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Работаешь, работаешь, а годовую премию не получаешь 😔
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Отработав ни много ни мало 3,5 года в двух разных офисах банка г. Бийска и г. Барнаула, хочется сказать, что директора у меня были замечательные, (К.М.А., Л.Т.В, Д.Г.В., П.Я.В.), коллектив всегда дружный и сплоченный. Очень большой опыт работы получила. Зарплата хорошая, все прекрасно. Расстроил тот факт, что отработав 2017 год, на момент составления списков на годовую премию, я в этом списке присутствовала, но выплата мне произведена не была, так как закончился срочный договор. И тем не менее доплата остальных премий после увольнения была сделана. Назревает вопрос, как так? Годовую не могут выплатить, а копейки пожалуйста. Хотелось бы получит внятный ответ. А то мало ли, бывают ситуации когда премии то приходят, но получают их почему-то другие люди, прям как в мертвых душах.
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1
ElenaMorozova • бывший сотрудник
08.01.2018 15:02
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Администратор:
Автор уточните дату увольнения.
PS: пока оценку снимаем.
|Зависть не порок, а причина для увольнения
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Хотелось бы максимально акцентировать внимание руководства банка на грубейшее нарушение инструкций ЦБ и Конституции РФ, в части моих прав.
Я являлся сотрудником банка, сразу после окончания института, доверив самому надежному банку своё будущее, устроился на работу в ВТБ24. В течение 5 лет стабильно развивался и всё бы ничего, пока не столкнулся с проблемой недопонимания с руководством в ДО Люблино. Случаев подобных масса, всякое в жизни бывает, подумал я, и начал ездить по собеседованиям в соседние офисы.
К сожалению, результат собеседования зависит не от профессиональных навыков специалиста, а от комментариев текущего, негативно настроенного руководства. Вскоре началось давление, вечные разговоры о моём непрофессионализме, ничем не подкреплённые, так как результаты работы были не хуже, чем у коллег! Угнетение при сотрудниках, не боялись публичных негативных высказываний при коллегах, в общем травля и выживание. Не каждый человек в таком состоянии готов существовать. В результате и моя нервная система дала сбой. Закончилось тем, что меня вынудили написать заявление по собственному, но ненависть, видимо осталась.
Прошло полгода, а именно с 4.07.17 до 26.12.17, именно в этот день я обратился в офис для оформления кредитной карты, в чем получил грубый отказ. Как мне объяснили, 23.12.17, Директор ДО Люблино и Зам. Директора занесли меня в чёрный список СППК (лично или через подчиненных, кстати, дважды поручал господин В. это сделать сотруднику Д., но сотрудник, не испытывая личной неприязни, и из-за отсутствия оснований заносить в чёрный список, не стал, с фразой "тебе надо ты и заноси"), и я не могу пользоваться продуктами банка в полном объёме!
Возмущает то, что в этом банке у меня 2 кредита, кредитная карта, ипотека, вклад, накопительный счёт и ни разу не было ни одной просрочки, а меня добавили в чёрный список!
В офисе банка 23.12.17 я не был. На каком основании сотрудники испортил мне жизнь, так как насколько мне известно, информация может передаваться между банками! Я хочу дальше продолжать сотрудничать с ВТБ и в будущем, а из-за личной неприязни Ваших действующих сотрудников эти люди вносят меня в чёрный список. Это использование служебного положения в личных целях. Вот так Ваши сотрудники работают. Прошу разобраться в данной ситуации, так как это Статья 128.1 УК РФ Клевета. А данные сотрудники для меня лицо банка, руководство отделения, соответственно.
Буду надеяться, что зависть не порок и должность директора не даёт право использовать банк и подчиненных в личных, корыстных целях. Написав этот отзыв, я боюсь, что используя внутренние связи с отделом Безопасности банка, они сделают всё возможное, чтобы я больше ни в один банк не смог устроиться на работу, максимально испортят мне жизнь. Просьба взять на контроль данную ситуацию. Мой адвокат составил претензии в трудовую инспекцию и ЦБ с подробным описанием всей этой истории, давлении и клевете, прикладывая записи разговоров, видеоматериал и переписки. Если руководство банка не станет разбираться, я буду вынужден запустить систему по зачистке кадров через вышестоящие органы.
С надеждой на мирное решение данного вопроса.
Спасибо, с уважением, Николай.
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3
mr.komarovnv • бывший сотрудник
30.12.2017 14:21
|Как всегда ...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый вечер!
Вернее он не совсем добрый... Непонятно зачем издавать приказ по банку о досрочном зачислении з/п, если не можете нормально рассчитать сотрудников. Утром прислали расчетный листок, а денег все нет. И неизвестно когда поступят.
Уважаемые коллеги, об этом вы знали заранее, неужели нельзя подготовиться, тем более сейчас предновогодняя суета, пробки, объединение Банков. В этот весь ВТБ24, обязательно праздник нужно испортить. Напоследок.
Спасибо
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0
Petrova_2018 • сотрудник
27.12.2017 17:45
|Отзыв соискателям в банке ВТБ 24))
|не голосовал
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Первый раз в жизни была на собеседовании в 2.5 часа!! Какое-то называемое сс-собеседование)) Меня пригласили на вакансию операционист по юридическим лицам, имею опыт "за багажом" в этой же профессии 10 лет. На собеседование пригласили сразу "целый табор" - студенты, работники без опыта, мечтающие попасть в банк, и нас трое "старичков". Заставили придумывать сначала им инновационные продукты банковские. Потом я уже подумала, что это случайно не "подвох" - мы тут сидим им утром на свежую голову придумываем новые идеи, девушка, которая при этом собеседовала, записывает все подробно. А потом окажется - присвоят вашу идею и доказывай потом авторские права!! хихи. А в результате - спасибо, но вы не прошли собеседование! Потом заставили на скорость какие-то ребусы 30 штук решать - типа это докажет, что вы внимательны и легко обучаемы. Ну, неужели я (сотрудник с 10 летним опытом) до сих пор не внимательна и не обучаема??? Зачем мне эта проверка на собеседовании? Да,я бы осталась работать в своем банке, если бы не сокращение. Потом дали решать на скорость задачи по кредитованию и наконец-то тест на профессиональные знания. В тесте были вопросы, относящиеся к инструкциям для операционистам по физическим лицам, я конечно что-то знаю - ответила. По своим инструкциям (383-п по должности) я никаких вопросов не увидела! Обещали перезвонить через 2 дня, а перезвонили практически через неделю)) и сказали, что я не прошла ничего у них и ничего они мне предложить не могут. Такое чувство, что у меня аж самооценка упала.
В общем в собеседовании я хотела, как и в других банках, больше пообщаться лично (а не среди "табора") с руководителем и узнать подробно свой функционал (поскольку сейчас деления на бэк и фронт офисы и у всех разный функционал), а не сидеть терять время продукты придумывать им и ребусы отгадывать!
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0
saf-nadya • несостоявшийся сотрудник
22.12.2017 20:20
|Нет трудовой книжки
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день. Хочу поделиться со всеми своей историей, и также предупредить банк. Я, Аверьчнова Татьяна Александровна, работала в ВТБ 24 в г Калуга на ул Ленина 82. После увольнения 08.12.2017 мне не отдали трудовую книжку, сказав, что она находится в другом городе и что отправят ее мне почтой. Сроки точные не назвали, на вопрос, а если потеряется, ответили, не должна. Сейчас я прохожу обучение в другой компании и 18.12.2017 мне уже понадобится трудовая, или же меня не возьмут на работу. Так вот, я планирую в таком случае пойти в инспекцию по труду, а также обратиться в суд. Времени будет много.
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2
certis50 • бывший сотрудник
14.12.2017 10:21
|НЕнадежный работодатель, очень неприятное первое впечатление о банке как о работодателе
|не голосовал
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Договорился по телефону и e-mail о собеседовании через 1 неделю. Должность приличная, серьезная, в отделе ПОД/ФТ (противодействие коррупции, департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга). Настроился, подготовился к собеседованию, специально заранее взял выходной на день собеседования, т.к. живу в Рязани, а работу ищу в Москве - планирую переезжать. В общем, собирался на собеседование за 200 км. поехать. И накануне поездки поступает звонок от отдела кадров со словами, что они отменяют собеседование на завтра, объяснив это тем, что закрыли вакансию, взяв другого...
Не ожидал такого от них. И это при том, что не со всеми провели собеседование. Что за неуважение такое? Договорились же за неделю, так будьте добры прособеседуйте всех, кто успел подать резюме. Или у вас там своя внутренняя коррупция процветает? взяли своих по блату, а с остальными можно дальше и не общаться?
За весь мой трудовой стаж ни разу такого неуважительного работодателя не встречал.
P.S. если так они относятся к будущим потенциальным коллегам, которые
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1
Ryazan_86 • несостоявшийся сотрудник
01.12.2017 11:02
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Хорошее начало карьеры
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Проработала в банке втб24 полгода. Работа действительно непростая, работала в колл-центре города Чебоксары.
Начинается все с собеседования длиной около трёх часов. После успешного прохождения приглашают на обучение, которое длится около двух недель. Обучение не оплачивается, проходит оно как рабочий день до 6 часов пять дней в неделю. Если вы только что закончили вуз, нужен опыт работы, чтобы в дальнейшем получить более высокую должность, то это для вас. Обучают очень хорошо, это очень важно для меня, так как опыта в данной сфере у меня не было.
Ну вот все пройдено, и вы специалист. Сама работа не очень тяжелая, сложность только в клиентах. Если вы все принимаете близко к сердцу долго не продержитесь. Море негатива, все выливается на вас. Из-за этого в дальнейшем и уволилась, хотя за неделю до этого получила повышение на ступень выше. Зарплата для нашего региона нормальная, к окладу сложно получить хорошую премию.
Коллектив отличный, в основном молодой, работала день/ночь 2/2, сложно конечно ночью, но второй вариант это пятидневка что меня совсем не устраивало. И если вы работаете пятидневку график плавающий всегда, вас могу поставить смены с 14:00-23:00, такси оплачивается. Все перерывы сирого по графику. Много показателей, которые нужно выполнять из которых и складывается ваша премия. У меня в принципе с этим проблемы никогда не было.
Проработав полгода можно попробовать перейти в другой отдел. Но мое эмоциональное состояние через полгода уже не выдерживало, свободных вакансий не было и пришлось уволится. В дальнейшем с радостью бы снова выбрала бы втб24 как работодателя.
Касательно соцпакета, больничный оплачивается, ДМС дают только через полгода работы. Начальство адекватное, хочется поблагодарить за работу моего бывшего руководителя Лену П. и руководителя отдела Александру Т. всегда шли в а встречу по любым вопросам.
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0
anyaefremova19951995@gmail.com • бывший сотрудник
30.10.2017 22:56
|Собеседование
|не голосовал
|Хотела устроиться на работу в Банк ВТБ24. В городе Уфе. Пришла, заполнила анкету, сказали, что позвонят. Приехав на пока ещё своё прежнее место работы, мне уже звонят с банка и говорят, что я не прошла службу безопасности. Спросив причину, они ответили, что причину им не сообщают (я прекрасно знаю, что причину служба безопасности сообщает). Дело даже не в этом, как за такое короткое время служба безопасности могла меня проверить, на проверку личности уходит минимум трое суток. Хочу сказать работодателям: не надо прикрывать свои пятые точки службой безопасности, если Вам не подходит человек или вы во время собеседования нашли кого-то получше, нужно об этом сказать! А то прикрывшись СБ накручиваешь себя всякими мыслями, что могло произойти за такой короткий промежуток, что я вдруг «не прошла». Очень некомпетентно с Вашей стороны!
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0
1310lena • несостоявшийся сотрудник
19.10.2017 11:43
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Самодурство начальника отдела
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Мне выпала возможность стать частью команды одного из крупнейших банков страны - ВТБ24. Исходя из накопленного опыта и эмоций, хотелось бы оставить отзыв о работе в этом банке, а именно в Отделе клиентского сервиса под руководством начальника отдела З.Е.В.
В отделе работает около 60 человек (точно не могу сказать, т.к. до «смертных» такая информация никогда не доводилась), разделенные на 2 группы. Моя деятельность осуществлялась конкретно в группе по выдаче карт и подготовке документов. Не буду говорить о плюсах/минусах и структуре работы второй группы, т.к. к сожалению, нас полностью от неё ограждал начальник отдела и возможности элементарно познакомиться с коллегами у нас никогда не было. Моя работа заключалась в выдаче зарплатных карт клиентам на территории организации. При всей кажущейся простоте такой работы, сложностей в ней было достаточно. В основном эти сложности были связаны с самодурством нашего начальника (З.Е.В.). Чтобы не быть голословным, приведу некоторые примеры:
1. Переработки не менее, чем на 3-4 часа на ежедневной основе (выдача карт «до последнего клиента» + поездка в офис для обработки выданных карт + подготовка документов для следующей выдачи + подготовка документов по выданным картам для передачи в архив)
2. Согласование начала выдачи карт клиентам на неприлично раннее утро (выезд из офиса в 5-30 - 6 утра. На вопрос «Каким образом добираться до работы в такое время суток?» ответ поступал в стиле Начальника Отдела: «Не нравится – заявление на А4 (увольнение по собственному”. Мы все клиентоориентированы и готовы работать, но возникает непонимание того факта, почему при таком рабочем дне нельзя по-человечески отнестись к своим сотрудникам и дать возможность на следующий день немного поспать (приехать на работу или сразу к клиенту не к 9-00, а позднее).
3. Отношение З.Е.В., не побоюсь этого слова, как к животным, которым не нужно спать, есть, отдыхать, видеть семью, детей и т.д. На любой вопрос/непонимание существует единственный ответ: «Не нравится – пиши заявление на А4». При этом, хотелось бы отметить, что З.Е.В. всегда уходит раньше своих подчинённых.
4. Полное отсутствие роста внутри отдела. Это связано с тем,что Захаров Е.В. на освобождающиеся вакансии набирает исключительно «своих» людей. В основном это его друзья/знакомые, которым далеко за «дцать» и которые не отличаются большим умом и сообразительностью. Наш отдел постепенно превращается в сборище людей «предпенсионного» возраста. При этом индексация заработной платы и повышение таких людей происходит заметно чаще, чем у нас, "простых смертных".
5. Нет свободы слова. Ни в коем случае нельзя высказываться на каком-либо собрании, чтобы не разгневать начальника и не поставить себя и свою работу под угрозу.
6. Частичное лишение премий - в порядке вещей. Нет смысла уточнять причину, иначе в следующем квартале ситуация повторится.
Это только малая часть тех вещей, которые стали ключевыми для моего увольнения. Хочется отметить отличный коллектив ребят, который стал распадаться по мере увеличения короны нашего начальника отдела и продолжит распадаться в дальнейшем.
Подводя итог, могу сказать одно: меня полностью устраивает Банк ВТБ24 как отличный работодатель, мне нравился коллектив отдела (до начала его «развала» нашим начальников), меня в целом устраивала моя зарплата, но работать под началом З.Е.В. ни физически, ни морально невыносимо.
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8
tochkoff • сотрудник
09.10.2017 21:55
|Не делают справку о среднем заработке для больничного
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал несколько лет в банке. 3 недели назад направил письмо с просьбой прислать справку о среднем заработке за 2015-2016 год(182н), для расчета больничного на новом месте работы. Несмотря на то, что справку они были обязаны выслать в течение 3-х рабочих дней, до сих пор ее жду. Видимо даже не собираются делать мне справку.
Что касается банковского обслуживания - банк достойный. Обращения клиентов и жалобы рассматривают оперативно.
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0
Руслан Галяев • бывший сотрудник
02.10.2017 11:36
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