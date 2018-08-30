Добрый день! Хотелось бы максимально акцентировать внимание руководства банка на грубейшее нарушение инструкций ЦБ и Конституции РФ, в части моих прав.



Я являлся сотрудником банка, сразу после окончания института, доверив самому надежному банку своё будущее, устроился на работу в ВТБ24. В течение 5 лет стабильно развивался и всё бы ничего, пока не столкнулся с проблемой недопонимания с руководством в ДО Люблино. Случаев подобных масса, всякое в жизни бывает, подумал я, и начал ездить по собеседованиям в соседние офисы.



К сожалению, результат собеседования зависит не от профессиональных навыков специалиста, а от комментариев текущего, негативно настроенного руководства. Вскоре началось давление, вечные разговоры о моём непрофессионализме, ничем не подкреплённые, так как результаты работы были не хуже, чем у коллег! Угнетение при сотрудниках, не боялись публичных негативных высказываний при коллегах, в общем травля и выживание. Не каждый человек в таком состоянии готов существовать. В результате и моя нервная система дала сбой. Закончилось тем, что меня вынудили написать заявление по собственному, но ненависть, видимо осталась.



Прошло полгода, а именно с 4.07.17 до 26.12.17, именно в этот день я обратился в офис для оформления кредитной карты, в чем получил грубый отказ. Как мне объяснили, 23.12.17, Директор ДО Люблино и Зам. Директора занесли меня в чёрный список СППК (лично или через подчиненных, кстати, дважды поручал господин В. это сделать сотруднику Д., но сотрудник, не испытывая личной неприязни, и из-за отсутствия оснований заносить в чёрный список, не стал, с фразой "тебе надо ты и заноси"), и я не могу пользоваться продуктами банка в полном объёме!

Возмущает то, что в этом банке у меня 2 кредита, кредитная карта, ипотека, вклад, накопительный счёт и ни разу не было ни одной просрочки, а меня добавили в чёрный список!



В офисе банка 23.12.17 я не был. На каком основании сотрудники испортил мне жизнь, так как насколько мне известно, информация может передаваться между банками! Я хочу дальше продолжать сотрудничать с ВТБ и в будущем, а из-за личной неприязни Ваших действующих сотрудников эти люди вносят меня в чёрный список. Это использование служебного положения в личных целях. Вот так Ваши сотрудники работают. Прошу разобраться в данной ситуации, так как это Статья 128.1 УК РФ Клевета. А данные сотрудники для меня лицо банка, руководство отделения, соответственно.



Буду надеяться, что зависть не порок и должность директора не даёт право использовать банк и подчиненных в личных, корыстных целях. Написав этот отзыв, я боюсь, что используя внутренние связи с отделом Безопасности банка, они сделают всё возможное, чтобы я больше ни в один банк не смог устроиться на работу, максимально испортят мне жизнь. Просьба взять на контроль данную ситуацию. Мой адвокат составил претензии в трудовую инспекцию и ЦБ с подробным описанием всей этой истории, давлении и клевете, прикладывая записи разговоров, видеоматериал и переписки. Если руководство банка не станет разбираться, я буду вынужден запустить систему по зачистке кадров через вышестоящие органы.

С надеждой на мирное решение данного вопроса.

Спасибо, с уважением, Николай.