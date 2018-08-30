Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Отношение и оплата труда
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Руководство данного банка заставляет ВПАРИВАТЬ клиентам юридическим лицам всякие страховые продукты, за которые должны начислять бонусы, премию и т.д. В итоге МОРУ продали страховые продукты и не малое количество, ни за один продукт бонусов не было выплачено! Вопрос смысл привлекать клиентов в этот банк, если даже руководство данного банка не может рассчитаться со своими сотрудниками! А если вдруг уволишься, то премии вообще, не видеть как своих ушей.
А теперь хочется рассказать про само руководство данного банка. Начальник отдела кадров НВ. Что можно сказать о ней, а то что данный человек не выполняет свой функционал как начальник отдела кадров, если вдруг возникают вопросы связанные именно с отделом кадров, то НВ отвечать, что она не чего не знает и ответить не может или что вы мне звоните?. В офисах не хватает кадров ,а она просто берет не закрыв данные вопросы и уходит в отпуск.
Дальше заместители начальника, начнем с ОМ. Да не спорю данный человек с начальника ГПЧК выросла до заместителя руководителя в МОРУ. Молодец!! Но вот отношение к коллегам у нее не айс. Все понятно, что им нужно чтобы выполнялись планы, ведь от выполнения планов у них будет большая премия, но как это все происходит! Разговаривать она вообще не умеет, гопники в подворотне намного лучше разговаривают! Постоянно присутствует слова такие как "ЧЁ"," А ЧЁ", грызет ручку, ковыряет в носу когда общается по видео конференции с коллегами.
Поехали дальше, а дальше у нас заместитель начальника по кор. блоку ОА про данного руководителя сказать нечего, знает свое дело, всегда поможет, ответит на вопросы и т.д.
Уважаемый О.В. наведите порядок, научите ваших заместителей нормально разговаривать с коллегами, ведь буквально пару лет назад они так же были на нашем месте. И хотелось бы предложить Вам, чтобы ваши замы поездили по отделением и провели мастер классы по привлечению клиентов: ОМ пусть покажет, как она может привлечь физических лиц на ИСЖ, кредиты и т.д. как говориться поделиться опытом с молодежью, а не сидя в кабинете крича на всех. Начальник отдела кадров корону пусть снимет свою, а то уже жмет, кровь плохо поступает! Ждем оплаты бонусов! или будем писать в трудовую инспекцию, нарушений то много в банке.
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я я • сотрудник
19.06.2018 15:10
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Администратор:
Нарушение правил регистрации на портале.
|Не могу получить документы, подтверждающие увольнение
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день.
Я уже неоднократно обращалась как на Театральную 20а, так и на Орджоникидзе 5 с просьбой предоставить мне документы, подтверждающие мои трудовые отношения с Филиалом ВоРУ, с ОО ВоРУ ПАО МИнБанк Москва и факт увольнения из ОО ВоРУ. Никаких копий приказов, справок для подтверждения трудового стажа и самого трудового договора с ОО ВоРУ мне руководством предоставлено не было. Сегодня от инспектора Госинспекции по труду я узнала, что заместители руководителя ОО ВоРУ Х.А.И. и А.Н.В. даже не имеют доверенности на предоставлении полномочий ПАО МИнБанк в г. Воронеже. На каком основании в таком случае они заставляли сотрудников подписывать документы 18 марта? А именно, доп.соглашения к трудовому договору и договоры о полной материальной ответственности. Если данные документы должны были быть подписаны московским руководством, почему нас с ними не ознакомили и не выдали?
20 апреля сотрудница отдела кадров Ф.А.А. внесла мне в трудовую книжку запись о прекращении срочного трудового договора с Б.А.С. за подписью А.Н.В., у которой, как выяснилось, не имеется доверенности действовать от имени ПАО МИнБанк. В результате подобных действий у меня некорректные записи в трудовой, которые отдел кадров исправить отказывается. Тем самым препятствуя моему дальнейшему трудоустройству, отказываясь выдать копию приказа об увольнении. Которого, к стати, и не было.
Прошу разобраться в сложившемся бардаке, на банк это уже не похоже, и выслать мне по почте России следующие документы: копия приказа о принятии на работу в Филиал ВоРУ, копия приказа о переводе в ОО ВоРУ ПАО МИнБанк, копия приказа об увольнении (если он был), мой экземпляр трудового договора с ОО ВоРУ ПАО МИнБанк за подписью уполномоченных лиц банка, справку для ПФР о подтверждении стажа работы в ПАО МИнБанк.
12.01.2018 21:27 И вам не хворать.
Наконец-то в моей истории с МИнБанком всё прояснилось. Почему возникла такая глухая стена молчания со стороны руководства банка, граничащая с полным безрасудством на фоне непрофессионализма и повышенного уровня адреналина. Но обо всём по порядку.
Осенью 2016 года в одном из отделений г. Воронежа произошёл неприятный инцидент. Пожилой вкладчик пришёл не один как всегда, а с родственниками, которые в полученной уже от менеджера, а не от кассира как раньше, выписке обнаружили расходные операции. Пожилой мужчина в банковских выписках ничего не понимал, но на память не жаловался. Давно работавшие в отделении банка кассиры, и так недовольные нововведением в виде появившихся менеджеров, пытались инцидент замять в грубой форме. Но менеджер настояла на своём и выписку менять не стала. И правильно сделала, Лена, репутацию тяжело заслужить, а потерять можно в одно мгновение.
Благодаря непреклонности и личному мужеству менеджера, клиентам удалось вернуть свои средства. Кассирам же пришлось показывать чудеса изворотливости. Одну уволили по собственному, две другие объявили себя беременными. Беременных женщин, как известно, увольнять нельзя. Их даже по Уголовному Кодексу Наполеона от 1810 года казнить нельзя было, покуда не разрешатся от бремени.
Дамы дружно покинули насиженные рабочие места, при этом регулярно получая зарплату. Одна из них и вправду оказалась беременной, другая если и могла ею быть, то гораздо позже, но родами этот эксперимент не обернулся. Зато обернулся моей эпопеей, т.к. дамочка пожелала продолжить свою трудовую деятельность в банке и дальше.
Назрел вопрос, а почему и за что такие привилегии? Ответ не лежал на поверхности, ответ лежал частично в инкассаторских сумках, которые привозили в этот чудесный доп.офис с суммами, отличными от указанных в описи. Частично в реестрах забалансовых счетов VIP-персон мадам персонального менеджера, частично в имперских замашках местных градостроителей, пожелавших замахнуться, нет, не на Вильяма нашего так сказать Шекспира, а на 5*отельерный бизнес.
Дамочки из доп.офиса, ешё до своих беременностей, отличались отменной борзотой. Устраивали обеденные перерывы по нескольку часов, закрывая офис, летом с пивком, зимой ещё с чем-нибудь, свободную кассовую кабинку использовали с размахом и креативом, от спального места для уставших на работе, до парикмахерского салона с вызовом мастера на рабочее место. От кассовых ревизий у них была вольная, выданная самим начальником Службы Безопасности ВоРУ, бывшим сотрудником МВД, не скучающим на пенсии в банке, по совместительству подрабатывающим в альтернативной инкассации. А вы думали, суммы из инкассаторских сумок, отличные от указанных в описях, дамочки забирали себе? Нет, конечно же, себе они зарабатывали, как уже сказано выше, фарцуя со счетами вкладчиков.
Периодически начальник СБ пытался прищучить эту борзоту, но, то ли возраст уже брал своё, шестой десяток на исходе, шутка ли, то ли не мог устоять перед нескромным обаянием кассовой буржуазии.
Всё бы ничего, если бы нормальным сотрудникам этого банка было бы также весело и беззаботно. Не попавших в этот доп.офис клиентов обслуживал соседний, случайная ошибка менеджера при пополнении карты клиента на крупную сумму обернулась для неё чередой судебных разбирательств. Сообщение в СБ об ошибке подтолкнуло бывшего милиционера к решительным действиям не с целью внесения корректирующих проводок, а с целью повесить на борзоту кредит. Поэтому клиенту, случайно получившему чужие деньги, дали возможность их потратить, через недельку взяли за шкибот, заставили подписать кредитный договор на сумму неожиданного счастья, а борзую кассиршу и невнимательного менеджера сделали поручителями. Кассиры хвосты поприжали ненадолго, а менеджера этот старый облезлый потерявший нюх лис по-отечески пожалел со словами: "Не повезло тебе, девочка".
Удрученный обладатель неожиданного денежного счастья кредит немного поплатил и бросил, кассиры потом попались уже с пожилым вкладчиком, менеджеру надоело судиться с банком. Просто, Света, в таких случаях как у тебя, надо не в СБ сообщать, а в службу HelpDesk, самой, лично, хоть в Москву, хоть в Mastercard.
Тем временем, на условно освободившиеся вакансии потребовались сотрудники. На одну из них я и пришла, с условием, честно озвученным начальником ОКО, пока поработать на Театральной, а с выходом в декрет первой из беременных уже в доп.офис.
Кассиром я уже работала и до МИнБа, в Сбере, Хоум Кредите, проблем по началу не было. Немного удивлял стиль работы этого банка. Непонятно выстроенная система ф.118 и ф.124, например, когда вся основная наличность у зам.начальника ОКО по ф.124, а выданные ею для работы денежные средства у зав.кассы по ф.118. Считает хранилище зам.начальника, а зав.кассой что-то подводит общим итогом. Постоянный дефицит крупного рублёвого номинала, это при таких запасах то! Отсутствие мониторинга трансграничных переводов из Ирака, продажа золотых монет через кассу как во времена советских дефицитов, внесение на вклад клиентами пачек долларов прямо в упаковке ФРС США со штрихкодом, видимо, доставленных прямыми авиарейсами из Ричмонда напрямую в Воронеж.
Подружилась с девчонками-кассирами, узнала много не только удивительного о работе в этом банке, но и откровенно возмутительного. Подробности эксклюзивной работы борзого доп.офиса, способы быстрого принятия положительного решения о кредите. Можно не только ошибиться в одной цифре номера карты клиента и стать поручителем как Света, можно просто вечером не обнаружить в своей кассе крупную сумму денег, как Марина, и тоже стать срочным заёмщиком. Деньги у кассиров пропадают мистически. И замки в кассу не взломаны, и не входил никто, и клиентам столько не передавала, тем более с копейками, а денег не хватает.
В этом деле увеличения кредитного портфеля банка СБ очень помогает бухгалтерия и АХО. Надо сказать, что главбух, по совместительсту дочка АХОшника, как мышь хлебную корку, регулярно точила бухбаланс банка. В результате по отчетности офисы банка получили невидимый обычному человеческому глазу евроремонт и в одно мгновение росчерком пера установленные новые пуленепробиваемые бронестекла. Ну, а на гофротаре и других бухгалтерских мульках так и вообще озолотиться можно.
А главное, это опыт, сын ошибок трудных Его, как известно, не пропьёшь, поэтому плывущие остатки по кассе имеют вполне реальное фамильно-семейное происхождение, да и нескучающий пенсионер МВД свои ошибки в борьбе с борзотой учёл. Вот и появился у Марины кредит на кругленькую сумму заранее, как только пришла работать на Театральную, хоть и числилась в одном из доп.офисов, чтобы место своё знала.
А когда в результате выкрутасов статус ВоРУ понизили до оперофиса, присоединив его к Москве, ей его и указали. Благо, что акт ревизии полная фальшивка, мы хоть и работали в те дни в смене, в хранилище не спускались, деньги не считали, никакие акты не подписывали.
Но тут ВоРУ постигла очередная беда. Неприятный инцидент с фальшивыми выписками пожилым вкладчикам забылся, результаты ревизии руководством приняты, наличных крупного номинала вроде бы хватает на загрузку банкоматной сети. Остатки по кассе оперофиса не пошли. Сразу после реорганизации. Нарастающим итогом. Что только не делали, и консилиум из знающих своё дело сотрудников собирали, и сшивы перелистывали, точный диагноз установить не смогли.
Тем временем я отчалила на очередную подмену в доп.офис, тщетно пытаясь выведать тайну, когда же уйдёт в декрет хоть одна из борзых дамочек, и я смогу официально перевестись туда, куда меня брали изначально. Там, на замещении, меня и накрыла волна непонятных бумаг, которые я должна была подписать, и цунами негатива от начальницы ОКО за то, что я отказывалась подписывать договор о мат.ответственности за хранилище, в котором никогда не была, да и со слов пенсионера МВД, и не надо там быть. Начальница звонила мне на сотовый во время работы с клиентами и орала в трубку, чтобы я подписывала или писала заявление по собственному. Я написала письмо в Москву с просьбой разъяснить, зачем мне отвечать за сохранность ценностей в гос.хранилище 1 класса, если я ходить туда и считать в нем деньги не буду, да и вообще не сегодня-завтра перевожусь в доп.офис, а там другие договоры.
Написала утром, к обеду состоялся выездной симпозиум в составе ответственных лиц СБ и службы персонала. В результате встречи была достигнута устная договорённость, что я перевожусь в доп.офис, если не в тот, что изначально обговаривался, то в этот, где я сейчас. Отставной милиционер в обеспечение своих слов даже взял с меня заявление о переводе. Конфликт показался исчерпанным. Но мы же не одни такие умные, а нескромное обаяние кассовой буржуазии, знавшей о нескучном времяпрепровождении отставного деятеля милиции, оказалось то ли сильнее, то ли сговорчивее.. В общем, меня вызвали в отдел кадров, выдали трудовую с кучей неправильных записей о моих переводах, потому что правильно писать не "переведена из филиала..", а "уволена из филиала в связи с переводом в оо..", что то считать не действительным, что то заменить чем то и тд. Но эта несуразность в записях, помимо отсутствия моего заявления и приказа об увольнении, дала составу выездного симпозиума провернуть аферу не только с фальшивым актом ревизии, скрывшим дефицит купюр крупного номинала в хранилище, но и официально избавиться от кассиров, якобы в этой ревизии участвовавших, да ещё и оставить их без положенных выплат и зарплаты. Поэтому и дубликат испорченной трудовой книжки упорно не выписывали, и копии приказа на увольнение не выдавали. А как можно выдать копию приказа, которого ещё не было? Приказ об увольнении мог быть выпущен только в связи с закрытием 22 декабря 2017 года доп.офиса 39/19, в котором мы с Мариной и числились.
Что касается 5*отельерного бизнеса, то в таком захолустье мирового туризма как наш Воронеж, строительство 17-этажной махины посреди довоенной застройки под маркой Marriott, да ещё и всенепременно уровня 5*, изначально выглядело аферой века. У них и 4* гораздо краше. Тем более, строительство затеяли не на свои, а на заёмные средства. А как строят наши градостроители, знает любой Мухтар.
Не посвящённому человеку трудно понять, но, если вы погуглите, как считать теодолитный ход, может быть поймёте.
Вкратце: чтобы в итоге попасть в исходную точку, погрешность не должна превышать допустимую. Если при каждом теодолитном шаге погрешность/откат будет зашкаливать, у вас получится кривая/отрицательное сальдо.
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1
Аврор@ • бывший сотрудник
28.11.2017 14:14
|Во время одумалась!
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Расскажу Вам, уважаемые соискатели, свою оду о трудоустройстве в данный банк... Итак моя история произошла в том году, я решила пойти работать обратно в финансовый сектор. Опыт по работе с физическими и юридическими лицами на тот момент составлял 5 лет. Я как и многие соискатели разместила свое резюме на сайте hh.ru, и мне посчастливилось проходить собеседование в данном банке, так сказать немного изучить его изнутри.
В один прекрасный солнечный день мне позвонили и предложили трудоустройство в офис находящийся по адресу г. Москва, Щербаковская улица, 57/20 поблизости со станцией метро Семеновская. По телефону очень приятная женщина рассказала мне об открытой вакансии и условиях работы в банке, меня вроде более ни менее все устроило, назначили день собеседования. Я приехав на встречу поняла, что общалась далеко не с рекрутером данного банка, а с заместителем управляющего данного отделения, я была приятно удивлена! Очень приятная статная женщина произвела на меня положительное впечатление и я думаю с ней мы бы точно сработались, сужу по ее подходу ко мне как к соискателю, и по дальнейшим действиям, которые расскажу в процессе своего рассказа.
Она увидела во мне подходящего кандидата по требованиям и предложила, чтоб не затягивать, сразу пообщаться с Управляющим ДО, естественно я согласилась! Так как вроде бы мы устроили друг друга и нашли общий язык. С управляющим ДО беседа проходила в этот же день, уж так сошлись звезды, и тут тоже все прошло хорошо. Мы еще раз прошлись по моему опыту работы, мне еще раз проговорили функционал, зарплату и т.д. В общем меня все более-менее устроило, решила надо работать трудится, повышать дальше свое развитие и потенциал! Мне перезвонила в этот же день зам. управляющего сказала мы тебя берем окончательно! Проходишь СБ и мы тебя выводим на работу! Мол нам срочно нужен сотрудник, и во мне якобы увидели потенциал. На этом все положительные моменты закончились(((
А тьма моих претензий обоснованна направленна в отдел по подбору персонала находящийся недалеко от м. Ленинский проспект. Перезвонила рекрутер,сказала что мой номер дала ей зам. управляющего, сказала что я успешно прошла собеседование и меня на самом деле берут в данный ДО. Выслала мне анкету на проверку СБ, пояснив, что после проверки мы Вас трудоустроим! Ни о каких дополнительных тестах играх мне не было изложено, как оказалось потом... Для меня столь продолжительно растянутое трудоустройство на тот момент было крайне не приемлемо! На протяжении всей процедуры зам. управляющего звонила мне, уточняла, как идут дела с трудоустройством? Что нужно срочно уже начинать работать (в чем была высокая потребность, как и у ДО в который меня пригласили, так и у меня). СБ проверка прошла успешно, никаких несоответствий выявлено не было! После чего мне рекрутер сообщает, мол нужно подъехать к ним и поиграть в "игры", займет где-то час времени... Я естественно удивлена и спрашиваю:
- как же мое трудоустройство, когда сколько по времени?
- ну мол вот приедете поиграем и будем устраиваться!
Я в назначенное время естественно приехала в офис, который неподалеку от м. Ленинский проспект. Далее о процедуре.
Мы поднялись с рекрутером в зимний сад, кстати довольно не плохое решение для создания комфортной обстановки. Я успешно выполнила несколько тестовых заданий на определенную тематику (2 или 3 точно уже не помню). Далее опять ... не соответствие... Рекрутер заявила мол нужно у них еще пройти тест психологический, желательно сделать сейчас, чтоб потом к этому не возвращаться. И тут понятное дело часам не обошлось, но так как я хотела устроится на работу я согласилась, прошла тест (психологический тест с рядом ужасно тупых вопросов, но да ладно).
Далее у меня вопросы:
- Что с трудоустройством?
ответ убил....
- Теперь ждем результат теста и потом подписываем договор и выходим работать!
- Сколько дней еще это будет тянутся?
- Пару дней и все мы Вас точно устраиваем!
Выходя из офиса уже в тот момент, мне все это показалось как-то страненько, мягко говоря, как-то все затянуто по непонятным причинам, а время то тикает тик-так и деньги отложенные на пропитания утекают, а жить-то надо... Но больше прям убило то, что произошло потом.
Прошло время наконец пришел ответ на "псих тест" - все нормально, он показал, что я не маньячка, не больная психопатка, а нормальный человек))) Те, кто проходил данное тестирование, меня поймут, именно в этом банке меня поймут))) И тут треш... Рекрутер заявляет, что мне нужно предоставить регистрацию в г.Москва У меня ее нет, так как я прописана в другой области, и езжу домой ежемесячно. И РАНЕЕ О ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕ БЫЛО НИЧЕГО СКАЗАНО , на что тут я уже не выдержала, время потрачено с трудоустройством не понятно какие-то непонятные оттягивания! Временная регистрация стоит денег, причем настоящая немаленьких, а устраиваюсь я на секундочку в банк! Ответ рекрутера (меня потом просто порвалооооооо): "Купите липовую за 700 руб. возле метро, приложим к документам и ладно!" Е-мае, куда я работать собралась? Зачем оно мне ВСЕ ЭТО?
ТУТ полезла читать отзывы про банк на банки.ру в служебном рейтинге и вы знаете что? ВОВРЕМЯ!!! МЕНЯ видимо отвело После всей этой мутаты, которую мне пришлось испытать на своей "шкуре" выше расписанной, как вы понимаете уже прошел 1-1,5. Еще и после отзывов я просто на грани... И тут звонок рекрутера, после всего этого ее ответ
- Вы знаете, вакансия в данном ДО закрыта, мы туда перевели внутреннего сотрудника... Но мы Вам можем предложить такую же вакансию в ДО возле метро Сокольники...
- Почему тогда так тянули с ответом и трудоустройством?
- Так получилось, это решение мы приняли внезапно
- ХМ...(совпадение с сл. рейтингом), так что мы с Вами делаем дальше?
- Вам нужно подъехать в данное ДО на собеседование с управляющей.
Я соглашаюсь, думаю посмотрим, что дальше то (тут уже был принцип посмотреть до конца... сопоставить факты)?
После посещения ДО в районе станции метро Сокольники у меня мнения не поменялось, а усугубилось еще хуже, т.к.
1. Должность оказалось другой;
2. Заработная плата другой, не соответствовала ранее предложенной;
3. Функционал другой,
4. ДО вы поменяли, такое отношение к соискателям не для меня. Раз река не потекла в нужное русло, то и заходить не стоит мутная она, ой очень мутная! Не задалось с начала и не стоить себе жизнь усугублять у такого безответственного работодателя, а то вдруг и зарплату платить не будут вовремя, или к примеру премия только на собеседовании была, да никогда в кошелек не попадала
Я сделала вывод, что не хочу быть сотрудником данного банка, а клиентом и подавно никогда не буду!!!
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0
LEDI11 • несостоявшийся сотрудник
23.06.2017 16:09
|Открытое письмо руководству МИнБанка
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, Малика Идрисовна.
Что происходит на Театральной? После поего письма в Москву начальник ОКО М.Н.В. грубо отстранила меня от кассовой работы. Х. велел ждать, пока проведут аудиторскую, проверку. Почему мне не начисляют зарплату в таком случае? Какие еще кассовые ведомости? Я не закрывала зарплатную карту. П. имитирует отпуск, на верхние этажи к руководству просто не пропускают. М.Ц. после угроз была вынуждена написать заявление на увольнение, открыла больничный и уехала в Богучар к родителям.
Кто то объяснить, что происходит? Мои родители в панике, им звонили неизвестные доброжелатели и представляясь службой безопасности и службой персонала банка, рекомендовали увещевать дочь никому не писать в Москву.
С уважением,
Светлана Пешкова
+7900-96***45
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1
Аврор@ • сотрудник
31.05.2017 10:26
|Хуже работы в моей жизни не было
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я пришла в этот банк тупо отсидеться, но я не думала, что здесь все настолько ужасно.
Когда я пришла в этот банк на обучении, я узнала, что оно вообще не оплачивается, даже если тебя возьмут, а длится оно 3 недели, т.е. ты ездишь, тратишь своё время, свои деньги, а в конце ничего не получаешь.
Когда я прошла это обучение, неделю мне выносили мозг о том возьмут меня или нет... Ладно, взяли, к сожалению.
На обучении рассказывают о хорошей зп от 45 до 65 т.р., но даже при выполнении плана на 125% больше 40 ты не получаешь, а при выполнении плана на 100% дай Бог 35 заплатят, а если просто выйдешь в зеленую зону - это 80%, 30 уже счастье.
Ежеквартальные премии не предусмотрены, годовые премии даже до оклада не дотягивают и платятся не всем, зато требуют как будто миллион зарплата, в общем, работаем за еду, потому что кроме еды на такие деньги ничего не купишь.
Отпуск тебе тоже дают не из твоих пожеланий, а из настроения руководства, переработки никто тебе не оплатит, зато требуют - не успел что-то оставайся после работы, но это твоя инициатива, хрен тебе оплатят.
Руководство ужасное, особенно М-нева Л.И. - все, что она умеет так это орать и мозг выносить, при всём при этом сама ничегошеньки не знает. Планы требуют, но только никто не ходит в этот банк, потому что такой хороший банк... Как хорошо, что я сбежала. Никому не нужен. Извиняюсь за цензуру, накипело.
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2
1992ns • бывший сотрудник
26.10.2016 12:14
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Администратор:
Отмодерировано.
|Работа ИТ в ДО Минбанка
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Основные особенности и рабочие трудности в МИНбанке:
1) Компьютерная сеть представлена АРМами времен царя Гороха. Жесткого диска на 64 Гб не хватает для работы с офисными прогами. Диск С: в 30 ГБ полностью забит, программам устанавливаемым политиками не хватает места для развертывания. Есть счастливчики с более новыми машинами. Зоопарк из разнообразных МФУ, которые постоянно ломаются от старости и небрежного отношения.
2) В Минбанке существует культ бумаги. Больше бумаги богу бумаги! Я когда пришел в банк, то удивился куче поломанных комплектующих и аккумуляторов от ИБП. Почему их не выкидывают и не списывают? Оказывается, нужно писать бумажки и их согласовывать с вышестоящим руководством, которое вполне может затеять волокиту. Никто из моих предшественников не хотел этим заниматься. Очень много бумажек просто для того, чтобы они были. Пытался заключить договор с сервисной организацией для ремонта МФУ, филиальщики замучили изменениями в договорах и требованиями разъяснений. Сервисная служба сперва предложила нам самим написать договор, такой, какой нам нужен, а потом отказалась с нами работать. Вообще, где можно все усложнено, очень усложнено.
3) Есть головная боль с доступами. Тут дело в лени сотрудников и в том, что мой предшественник ложился под них. Общего положения о получении доступа к ресурсам я не нашел. Часть доступов можно сделать местному ИТшнику на месте. Для другой части доступов соискателем заполняется специальная форма, при том для каждого ресурса своя. В форме нужно указать свое ФИО, должность, согласовать у руководителя, отсканировать и отправить через сервис-деск. Логин/пароль для требуемого ресурса приходит сотруднику на почту минуя ИТшника. Похоже, для моих банкиров заполнение форм было непреодолимой задачей, так как звали "помочь", ну в смысле, чтоб я сам все написал за них, подписал у упра и отправил. Я отказывался, говорил, что не дети, свое ФИО и сами напишете. Часть доступов (интернет, к примеру) получается через инфобеза. Он прямо прислал всем письмо с положением и разъяснением, что обращаться нужно напрямую к нему. Нет, пришли снова ко мне. Люди боялись обращаться напрямую к администраторам ресурсов, боялись вести с ними переписку в Сервис-деске. Непонятная фобия. Система заявок Сервис-деск, на мой взгляд, избыточно усложнена. Нужно выбрать из дерева в виде 4 ниспадающих меню нужный тебе раздел и написать заявку. Все расписано не всегда понятно, но можно написать заявку абы кому, сервис-деск сам разберется, кому чинить.
4) Первый банк, где нет АТС. Тайные покупатели, почему-то сперва звонят автоматизатору и начинают его спрашивать про депозиты и кредиты. Еще нужно правильно ответить. Говорить «алле», «подождите минуточку», «я не знаю» нельзя». Из-за этого пришлось написать несколько объяснительных. Потом просто перестал подымать трубку.
5) Мои минбанковцы считали, что проблемами клиентов при оплате через пос-терминалы и работе с банкоматами должен заниматься ИТшник. Положение по претензиозной работе и дайджесты написаны не для них. Я не начинал с ними спорить, просто ничего не делал потому, что надоело ругаться с ними и не обязан и ничего не мог сам сделать. За время моей работы по претензиям клиентам по эквайрингу ничего не вернули. Если в банкоматах после инкассации появлялся излишек, то тогда вспоминали про претензии клиентов и что-то делали.
6) Очень тяжело было отправиться на выезд к банкомату. Приходилось выполнять самый настоящий квест. Пишешь заявку упру на нужный ключ. Несешь его на подпись. Отвечаешь на все его вопросы, слушаешь сетования, что ничего у тебя опять не работает. Бывает и облом, упра может и не быть по полдня на месте, или ему тоже куда-то надо уехать. Далее идешь в кассу, которая работает с 10 утра, то есть ты теряешь час на ожидание. Там с ворчанием кассир выдает тебе ключ (ей тоже нужно заполнять разные бумажки). Потом ищешь водителя. Его чаще всего не бывает на месте. Он на выезде с упром или с клиентщиками, или еще с кем-нибудь. Иногда, чтобы поменять ленту в чековом принтере уходило несколько дней. Если была неисправность в сейфовой части банкомата, то нужно уламывать кассира ехать со мной. Очень все это тягомотно. Работа ИТшника по значимости считается самой неважной и машина выдается ему в последнюю очередь. Клиентщикам, к примеру, не нужно заниматься этой мутью, они сразу уезжали на банковской машине. Нашел выход-ничего не стал делать! Сыпались жалобы от клиентов на упра и ключи от банкомата, машина, кассир сразу же находились и выдавались. Мне тоже доставалось, зато не надо было никого уламывать и уговаривать! Похоже, из-за всего этого мой предшественник забивал на ТО банкоматов, хотя по бумагам у него все было ОК. По факту их никто за время работы ДО не чистил.
7) Есть положительный момент. Это единственный в моей карьере банк, где был заключен договор с электриком!!! Любой ИТшник работавший в ОО, ДО или филиале поймет какой это плюс! Тебя не достают с заменой лампочек, ремонтом розеток и прочей электроерундой, которой ты не обязан заниматься.
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10
vindigo • бывший сотрудник
11.06.2016 21:05
|Банк не выполняет предписания суда
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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26 октября 2015 года была уволена из Операционного офиса ПАО «МинБанк» «Отделение в г. Курск» ОО «БелРУ». На тот момент я находилась на 4 месяце беременности. Я подала заявление в суд. Суд я выиграла, судья выдала исполнительный лист. Я его отвезла в г. Белгород Свято-Троицкий бульвар,38, ОО»БелРУ» ПАО «МИнБанк». Юрист у меня забрала исполнительный лист и сказала, что когда-нибудь примет меры. Мне судья сказала отдать им исполнительный лист, а в итоге я оказалась ни с чем.
Проездила в Москву на суд 4 месяца, выиграла дело, а этот банк даже выполнять нечего не хочет. И исполнительный лист не отдает, я его хотела передать приставам, чтобы банк исполнил предписания суда. И что теперь делать не знаю. В исполнительном листе указано, чтобы меня восстановили на работе и выплатили заработную плату за время вынужденного прогула. Сейчас я на 9 месяце беременности и опять вынужденна бороться с этим банком.
Когда я приехала в Белгород отдавать Исполнительный лист, меня больше часа продержали в коридоре, а потом вышла какая-то женщина и высокомерно сказала, что она нечего не решает и, что когда-нибудь примут решение. Насколько я знаю Исполнительный лист вступает в законную силу немедленно.
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lily-ritochka1991 • бывший сотрудник
21.04.2016 12:10
|Выжившие...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В ПАО «МИнБАнк» разработано больше количество Положений, которые предназначены для квалифицированного выполнения своих должностных обязанностей. Есть Положение «О корпоративной культуре». При приеме на работу нового сотрудника, изучение данного Положения входит в план обучения. Основа этого положения состоит в том, что «невыполнение этических норм и установленных правил поведения со стороны отдельных сотрудников может являться одним из оснований для постановки вопроса об их профессиональной состоятельности». Главный бухгалтер операционного офиса в г. Иваново по всей вероятности никогда не читал этого Положения, и даже не знает о его существовании. Такие выражения как «с уважением относится к другим, проявляя в деловых взаимоотношениях терпеливость, деликатность и тактичность» ей не знакомы. Выходя из ее кабинета каждому сотруднику хочется либо позвонить в скорую помощь, боясь за психическое здоровье, либо стать тем ежиком, который уходит в туман. Все деловые разговоры происходят с истерией в голосе, постоянно переходящих в слезы (т.к. главный бухгалтер не может вынести тупости работников) и швырянием телефонных трубок (слава богу пока не в нас). Английская мудрость гласит: «Самое большое унижение для короля - это повышать голос на своих подданных». Ну не королевична Я!!!
Как итог - морально-психологический климат в операционном офисе г. Иваново, благодаря главному бухгалтеру способствует только тому, что за ноябрь-декабрь 2015 г. уволилось 5 сотрудников, находящихся в ее подчинение. Двое сотрудника стояли у открытия филиала в самые сложные времена. Несмотря на кризис люди ушли на ниже оплачиваемые работы, чтобы сохранить свое достоинство.
Одним из важнейших условий эффективной работы, когда руководитель: «показывает личный пример в решении стоящих задач; умеет и не боится рисковать, берет на себя всю ответственность за принимаемые решения».
Приходя к главному бухгалтеру с проблемами, которые рядовой сотрудник иногда не может решить мы получаем три варианта ответа:
1.« А я откуда знаю?».
2. «А я здесь причем?».
3. И самый любимый «Позвоните куда-нибудь». Имеется в виду другой операционный офис, как правило либо Липецк, либо Калуга. На наше счастье люди, которые там работают, никогда не отказывают в помощи и всегда идут навстречу. Но при этом возникает вопрос: Что о нашей квалификации думают сотрудники данных офисов и для чего нас держат на работе? Это даже унизительней, чем когда на тебя орут. Излишнее нежелание главного бухгалтера решать вопросы ведет к проволочкам в решении деловых вопросов.
Вопрос: «а может это внедренный враг из другого банка или просто саботажник?».
С уважением к уволенным сотрудникам.
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vasyapupkin37 • бывший сотрудник
03.02.2016 01:02
|От благодарных сотрудников
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Не буду говорить за МИнБ в целом, но IT блок банка - одно из самых приятных и интересных мест для работы. В этом месте никто никого не подсиживает, все живут дружно, каждый готов помочь. Главное - отдавать то же самое взамен. Руководство IT блока понимающее и идущее на встречу. Рабочий день с 9 до 18, задержки только на усмотрение каждого сотрудника. Руководство не хватает за руки в дверях и не заставляет сидеть до позна.
Есть один минус - зарплата. К сожалению, в IT блоке МИнБа очень печальные зарплаты, которые не привлекают серьезных специалистов. Здесь можно получить отличное образование и опыт в сфере пластиковых карт, но в какой-то момент понимаешь, что всю жизнь за копейки с такими знаниями работать нет желания. Руководство может рассмотреть увеличение зп, но не в условиях нынешней ситуации на рынке платежных услуг. IT блок подойдет для очень активных, желающих учиться и развивать себя. Руководство охотно берет на работу таких людей даже без определенных знаний в IT сфере.
Да и в целом банк очень дружелюбный по отношению к сотрудникам: недавно у одной из сотрудниц ДО обнаружили рак. ЦО устроил сбор денег на реабилитационное лечение девушки. Через 3 дня было собрано более 300т рублей, которые покрыли расходы молодой семьи. Думаю, это может многое сказать о сплоченности людей в Банке. ЗП платится регулярно без задержек, есть специальные ставки по вкладам для сотрудников, в хорошие времена выплачиваются ежемесячные премии до 60% (один раз попала на такую премию. в основном 10-20%, коллеги говорили, что премии могут до 70-80% доходить). Премии зависят от прибыли блока или доп. офиса. ДМС со стомотологией. Иногда пытаются набрать народ для получения скидки в фитнес центрах (World Class, Зебра), но в этом плане народ неактивный. Самое приятное - столовая в ЦО и IT блоке. Обед до 150р-200р (салат, первое, второе, компот и десерт), можно и до 100р поесть. Это значительно сокращает расходы.
Из банка ушла неделю назад на серьезное повышение должности и зп. Уходить было сложно в эмоциональном плане. Коллеги поддержали, но расстроились и отпускать не хотели. Руководство восприняло уход адекватно, пожелали удачи и разрешили вернуться в любое время, что было очень приятно.
Хорошее место.
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tuk-tuk • бывший сотрудник
07.09.2015 18:58
|А вы пробовали рыбу-фугу?
|не голосовал
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Лучшее – враг хорошего. Но это осознается не сразу. Когда ты дома, в пижаме и пушистом клетчатом пледе с мурчащим пушистым котjv на коленях делаешь проекты не первый месяц, изредка появляясь в офисе, нет-нет, да и промелькнет шальная мысль, что пора бы что-то менять.
Буквально через пару дней после размещения резюме – звонок:
- Помните ли Вы что год назад были у нас на собеседовании? Вы очень запомнились руководителю, но тогда мы приняли решение в пользу другого кандидата.
Немаленькое тестовое задание, хитрый кейс и два собеседования я конечно помнила.
- Сейчас у нас открыта позиция руководителя отдела (название которого по этическим соображениям приводить не стану) и мы хотим с вами встретиться.
Собеседование оправдало ожидания и прояснило срочность поисков: нереализованных проектов и проектов стадии запуска оказалось очень много, а девушка, занимающая должность зам.начальника вышеназванного отдела, вот-вот должна была уйти в декрет. Немного насторожило, что она не очень давно перешла из продаж, поэтому в силу ли небольшого релевантного опыта (или почему –то еще) много задач по их же словам – в откровенно запущенном состоянии.
По деньгам на руки выходило ненамного меньше, чем мой хорошо оплачиваемый, но все-же фриланс (премий пока не предвидится, сами понимаете, кризис). Все-таки стабильность, бренд, развитие. Промолчала.
Я еще не доехала домой, как мне поступил звонок: мы вас берем – проходите службу безопасности. Насторожиться странной для кризисных времен торопливости? Нет, не слышали. А зря!
Управление персонала сработало прекрасно - на следующий день меня ждала анкета для СБ, длиннющий психологический тест и беседа с руководителем управления кадров и уже в пятницу меня разбудили информацией, что я прошла и, если вопросов нет, могу приходить в понедельник на финальную беседу с руководством и оформляться.
– Только мне на служебку на перевод дня три потребуется.
Перевод на вновь открываемую вакансию?! Непонятно. Вероятно, она просто оговорилась. Да и зачем придираться, когда впереди новые люди, проекты, впечатления.
И вот она, долгожданная встреча в понедельник.
- Понимаете, руководитель не согласовал Вашу кандидатуру. Давайте мы вас пока примем на ставку заместителя, а там как проявите себя. Только пока она не родит, мы вас не можем и на это место принять. Поэтому пока вас оформим по договору, а в июле переведем на декретную ставку. Ну и оклад там, соответственно, ниже.
- Потерять в деньгах на 40%, чтобы
- Разве Вам не интересно попробовать?
Что ответить я не нашлась.
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5
Розовый слон • несостоявшийся сотрудник
27.06.2015 18:01
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