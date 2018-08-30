Добрый день.

Я уже неоднократно обращалась как на Театральную 20а, так и на Орджоникидзе 5 с просьбой предоставить мне документы, подтверждающие мои трудовые отношения с Филиалом ВоРУ, с ОО ВоРУ ПАО МИнБанк Москва и факт увольнения из ОО ВоРУ. Никаких копий приказов, справок для подтверждения трудового стажа и самого трудового договора с ОО ВоРУ мне руководством предоставлено не было. Сегодня от инспектора Госинспекции по труду я узнала, что заместители руководителя ОО ВоРУ Х.А.И. и А.Н.В. даже не имеют доверенности на предоставлении полномочий ПАО МИнБанк в г. Воронеже. На каком основании в таком случае они заставляли сотрудников подписывать документы 18 марта? А именно, доп.соглашения к трудовому договору и договоры о полной материальной ответственности. Если данные документы должны были быть подписаны московским руководством, почему нас с ними не ознакомили и не выдали?



20 апреля сотрудница отдела кадров Ф.А.А. внесла мне в трудовую книжку запись о прекращении срочного трудового договора с Б.А.С. за подписью А.Н.В., у которой, как выяснилось, не имеется доверенности действовать от имени ПАО МИнБанк. В результате подобных действий у меня некорректные записи в трудовой, которые отдел кадров исправить отказывается. Тем самым препятствуя моему дальнейшему трудоустройству, отказываясь выдать копию приказа об увольнении. Которого, к стати, и не было.



Прошу разобраться в сложившемся бардаке, на банк это уже не похоже, и выслать мне по почте России следующие документы: копия приказа о принятии на работу в Филиал ВоРУ, копия приказа о переводе в ОО ВоРУ ПАО МИнБанк, копия приказа об увольнении (если он был), мой экземпляр трудового договора с ОО ВоРУ ПАО МИнБанк за подписью уполномоченных лиц банка, справку для ПФР о подтверждении стажа работы в ПАО МИнБанк.



12.01.2018 21:27 И вам не хворать.

Наконец-то в моей истории с МИнБанком всё прояснилось. Почему возникла такая глухая стена молчания со стороны руководства банка, граничащая с полным безрасудством на фоне непрофессионализма и повышенного уровня адреналина. Но обо всём по порядку.



Осенью 2016 года в одном из отделений г. Воронежа произошёл неприятный инцидент. Пожилой вкладчик пришёл не один как всегда, а с родственниками, которые в полученной уже от менеджера, а не от кассира как раньше, выписке обнаружили расходные операции. Пожилой мужчина в банковских выписках ничего не понимал, но на память не жаловался. Давно работавшие в отделении банка кассиры, и так недовольные нововведением в виде появившихся менеджеров, пытались инцидент замять в грубой форме. Но менеджер настояла на своём и выписку менять не стала. И правильно сделала, Лена, репутацию тяжело заслужить, а потерять можно в одно мгновение.

Благодаря непреклонности и личному мужеству менеджера, клиентам удалось вернуть свои средства. Кассирам же пришлось показывать чудеса изворотливости. Одну уволили по собственному, две другие объявили себя беременными. Беременных женщин, как известно, увольнять нельзя. Их даже по Уголовному Кодексу Наполеона от 1810 года казнить нельзя было, покуда не разрешатся от бремени.



Дамы дружно покинули насиженные рабочие места, при этом регулярно получая зарплату. Одна из них и вправду оказалась беременной, другая если и могла ею быть, то гораздо позже, но родами этот эксперимент не обернулся. Зато обернулся моей эпопеей, т.к. дамочка пожелала продолжить свою трудовую деятельность в банке и дальше.

Назрел вопрос, а почему и за что такие привилегии? Ответ не лежал на поверхности, ответ лежал частично в инкассаторских сумках, которые привозили в этот чудесный доп.офис с суммами, отличными от указанных в описи. Частично в реестрах забалансовых счетов VIP-персон мадам персонального менеджера, частично в имперских замашках местных градостроителей, пожелавших замахнуться, нет, не на Вильяма нашего так сказать Шекспира, а на 5*отельерный бизнес.



Дамочки из доп.офиса, ешё до своих беременностей, отличались отменной борзотой. Устраивали обеденные перерывы по нескольку часов, закрывая офис, летом с пивком, зимой ещё с чем-нибудь, свободную кассовую кабинку использовали с размахом и креативом, от спального места для уставших на работе, до парикмахерского салона с вызовом мастера на рабочее место. От кассовых ревизий у них была вольная, выданная самим начальником Службы Безопасности ВоРУ, бывшим сотрудником МВД, не скучающим на пенсии в банке, по совместительству подрабатывающим в альтернативной инкассации. А вы думали, суммы из инкассаторских сумок, отличные от указанных в описях, дамочки забирали себе? Нет, конечно же, себе они зарабатывали, как уже сказано выше, фарцуя со счетами вкладчиков.



Периодически начальник СБ пытался прищучить эту борзоту, но, то ли возраст уже брал своё, шестой десяток на исходе, шутка ли, то ли не мог устоять перед нескромным обаянием кассовой буржуазии.

Всё бы ничего, если бы нормальным сотрудникам этого банка было бы также весело и беззаботно. Не попавших в этот доп.офис клиентов обслуживал соседний, случайная ошибка менеджера при пополнении карты клиента на крупную сумму обернулась для неё чередой судебных разбирательств. Сообщение в СБ об ошибке подтолкнуло бывшего милиционера к решительным действиям не с целью внесения корректирующих проводок, а с целью повесить на борзоту кредит. Поэтому клиенту, случайно получившему чужие деньги, дали возможность их потратить, через недельку взяли за шкибот, заставили подписать кредитный договор на сумму неожиданного счастья, а борзую кассиршу и невнимательного менеджера сделали поручителями. Кассиры хвосты поприжали ненадолго, а менеджера этот старый облезлый потерявший нюх лис по-отечески пожалел со словами: "Не повезло тебе, девочка".



Удрученный обладатель неожиданного денежного счастья кредит немного поплатил и бросил, кассиры потом попались уже с пожилым вкладчиком, менеджеру надоело судиться с банком. Просто, Света, в таких случаях как у тебя, надо не в СБ сообщать, а в службу HelpDesk, самой, лично, хоть в Москву, хоть в Mastercard.



Тем временем, на условно освободившиеся вакансии потребовались сотрудники. На одну из них я и пришла, с условием, честно озвученным начальником ОКО, пока поработать на Театральной, а с выходом в декрет первой из беременных уже в доп.офис.



Кассиром я уже работала и до МИнБа, в Сбере, Хоум Кредите, проблем по началу не было. Немного удивлял стиль работы этого банка. Непонятно выстроенная система ф.118 и ф.124, например, когда вся основная наличность у зам.начальника ОКО по ф.124, а выданные ею для работы денежные средства у зав.кассы по ф.118. Считает хранилище зам.начальника, а зав.кассой что-то подводит общим итогом. Постоянный дефицит крупного рублёвого номинала, это при таких запасах то! Отсутствие мониторинга трансграничных переводов из Ирака, продажа золотых монет через кассу как во времена советских дефицитов, внесение на вклад клиентами пачек долларов прямо в упаковке ФРС США со штрихкодом, видимо, доставленных прямыми авиарейсами из Ричмонда напрямую в Воронеж.

Подружилась с девчонками-кассирами, узнала много не только удивительного о работе в этом банке, но и откровенно возмутительного. Подробности эксклюзивной работы борзого доп.офиса, способы быстрого принятия положительного решения о кредите. Можно не только ошибиться в одной цифре номера карты клиента и стать поручителем как Света, можно просто вечером не обнаружить в своей кассе крупную сумму денег, как Марина, и тоже стать срочным заёмщиком. Деньги у кассиров пропадают мистически. И замки в кассу не взломаны, и не входил никто, и клиентам столько не передавала, тем более с копейками, а денег не хватает.



В этом деле увеличения кредитного портфеля банка СБ очень помогает бухгалтерия и АХО. Надо сказать, что главбух, по совместительсту дочка АХОшника, как мышь хлебную корку, регулярно точила бухбаланс банка. В результате по отчетности офисы банка получили невидимый обычному человеческому глазу евроремонт и в одно мгновение росчерком пера установленные новые пуленепробиваемые бронестекла. Ну, а на гофротаре и других бухгалтерских мульках так и вообще озолотиться можно.

А главное, это опыт, сын ошибок трудных Его, как известно, не пропьёшь, поэтому плывущие остатки по кассе имеют вполне реальное фамильно-семейное происхождение, да и нескучающий пенсионер МВД свои ошибки в борьбе с борзотой учёл. Вот и появился у Марины кредит на кругленькую сумму заранее, как только пришла работать на Театральную, хоть и числилась в одном из доп.офисов, чтобы место своё знала.

А когда в результате выкрутасов статус ВоРУ понизили до оперофиса, присоединив его к Москве, ей его и указали. Благо, что акт ревизии полная фальшивка, мы хоть и работали в те дни в смене, в хранилище не спускались, деньги не считали, никакие акты не подписывали.



Но тут ВоРУ постигла очередная беда. Неприятный инцидент с фальшивыми выписками пожилым вкладчикам забылся, результаты ревизии руководством приняты, наличных крупного номинала вроде бы хватает на загрузку банкоматной сети. Остатки по кассе оперофиса не пошли. Сразу после реорганизации. Нарастающим итогом. Что только не делали, и консилиум из знающих своё дело сотрудников собирали, и сшивы перелистывали, точный диагноз установить не смогли.



Тем временем я отчалила на очередную подмену в доп.офис, тщетно пытаясь выведать тайну, когда же уйдёт в декрет хоть одна из борзых дамочек, и я смогу официально перевестись туда, куда меня брали изначально. Там, на замещении, меня и накрыла волна непонятных бумаг, которые я должна была подписать, и цунами негатива от начальницы ОКО за то, что я отказывалась подписывать договор о мат.ответственности за хранилище, в котором никогда не была, да и со слов пенсионера МВД, и не надо там быть. Начальница звонила мне на сотовый во время работы с клиентами и орала в трубку, чтобы я подписывала или писала заявление по собственному. Я написала письмо в Москву с просьбой разъяснить, зачем мне отвечать за сохранность ценностей в гос.хранилище 1 класса, если я ходить туда и считать в нем деньги не буду, да и вообще не сегодня-завтра перевожусь в доп.офис, а там другие договоры.



Написала утром, к обеду состоялся выездной симпозиум в составе ответственных лиц СБ и службы персонала. В результате встречи была достигнута устная договорённость, что я перевожусь в доп.офис, если не в тот, что изначально обговаривался, то в этот, где я сейчас. Отставной милиционер в обеспечение своих слов даже взял с меня заявление о переводе. Конфликт показался исчерпанным. Но мы же не одни такие умные, а нескромное обаяние кассовой буржуазии, знавшей о нескучном времяпрепровождении отставного деятеля милиции, оказалось то ли сильнее, то ли сговорчивее.. В общем, меня вызвали в отдел кадров, выдали трудовую с кучей неправильных записей о моих переводах, потому что правильно писать не "переведена из филиала..", а "уволена из филиала в связи с переводом в оо..", что то считать не действительным, что то заменить чем то и тд. Но эта несуразность в записях, помимо отсутствия моего заявления и приказа об увольнении, дала составу выездного симпозиума провернуть аферу не только с фальшивым актом ревизии, скрывшим дефицит купюр крупного номинала в хранилище, но и официально избавиться от кассиров, якобы в этой ревизии участвовавших, да ещё и оставить их без положенных выплат и зарплаты. Поэтому и дубликат испорченной трудовой книжки упорно не выписывали, и копии приказа на увольнение не выдавали. А как можно выдать копию приказа, которого ещё не было? Приказ об увольнении мог быть выпущен только в связи с закрытием 22 декабря 2017 года доп.офиса 39/19, в котором мы с Мариной и числились.



Что касается 5*отельерного бизнеса, то в таком захолустье мирового туризма как наш Воронеж, строительство 17-этажной махины посреди довоенной застройки под маркой Marriott, да ещё и всенепременно уровня 5*, изначально выглядело аферой века. У них и 4* гораздо краше. Тем более, строительство затеяли не на свои, а на заёмные средства. А как строят наши градостроители, знает любой Мухтар.

Не посвящённому человеку трудно понять, но, если вы погуглите, как считать теодолитный ход, может быть поймёте.



Вкратце: чтобы в итоге попасть в исходную точку, погрешность не должна превышать допустимую. Если при каждом теодолитном шаге погрешность/откат будет зашкаливать, у вас получится кривая/отрицательное сальдо.