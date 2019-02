Не буду говорить за МИнБ в целом, но IT блок банка - одно из самых приятных и интересных мест для работы. В этом месте никто никого не подсиживает, все живут дружно, каждый готов помочь. Главное - отдавать то же самое взамен. Руководство IT блока понимающее и идущее на встречу. Рабочий день с 9 до 18, задержки только на усмотрение каждого сотрудника. Руководство не хватает за руки в дверях и не заставляет сидеть до позна.



Есть один минус - зарплата. К сожалению, в IT блоке МИнБа очень печальные зарплаты, которые не привлекают серьезных специалистов. Здесь можно получить отличное образование и опыт в сфере пластиковых карт, но в какой-то момент понимаешь, что всю жизнь за копейки с такими знаниями работать нет желания. Руководство может рассмотреть увеличение зп, но не в условиях нынешней ситуации на рынке платежных услуг. IT блок подойдет для очень активных, желающих учиться и развивать себя. Руководство охотно берет на работу таких людей даже без определенных знаний в IT сфере.



Да и в целом банк очень дружелюбный по отношению к сотрудникам: недавно у одной из сотрудниц ДО обнаружили рак. ЦО устроил сбор денег на реабилитационное лечение девушки. Через 3 дня было собрано более 300т рублей, которые покрыли расходы молодой семьи. Думаю, это может многое сказать о сплоченности людей в Банке. ЗП платится регулярно без задержек, есть специальные ставки по вкладам для сотрудников, в хорошие времена выплачиваются ежемесячные премии до 60% (один раз попала на такую премию. в основном 10-20%, коллеги говорили, что премии могут до 70-80% доходить). Премии зависят от прибыли блока или доп. офиса. ДМС со стомотологией. Иногда пытаются набрать народ для получения скидки в фитнес центрах (World Class, Зебра), но в этом плане народ неактивный. Самое приятное - столовая в ЦО и IT блоке. Обед до 150р-200р (салат, первое, второе, компот и десерт), можно и до 100р поесть. Это значительно сокращает расходы.



Из банка ушла неделю назад на серьезное повышение должности и зп. Уходить было сложно в эмоциональном плане. Коллеги поддержали, но расстроились и отпускать не хотели. Руководство восприняло уход адекватно, пожелали удачи и разрешили вернуться в любое время, что было очень приятно.



Хорошее место.