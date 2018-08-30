Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Подарки детям
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Экономия на детях - это уже предел.
Нахожусь в декрете. Ребенку 2 года и 8 месяцев. Позвонила узнать насчет подарка к новому году 2019 для ребенка (к слову, к 2017 и 2018 году мы подарок получили), а тут выясняется, что мы не подходим под категорию Ребенок, так как подарки выдаются с 3 до 13 лет.
Мы и сами можем купить конфеты ребенку. Но я лично считаю это ПОЗОР для банка такого уровня. Хотя на счет уровня уже можно сомневаться.
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Сотрудник22 • сотрудник
26.12.2018 17:44
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Администратор:
Можем принять отзыв без оценки.
|Неполный расчет при увольнении, отсутствие ответа на официальное обращение в Банк
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
04/09/2018 было зарегистрировано через канцелярию Банка мое письменное обращение вх № 60471. Прошло более 2-х месяцев, а ответа по адресам, указанным в моем обращении не поступило. Прошу разобраться с причинами нарушения сроков предоставления ответа на официальное обращение, предоставить письменный ответ на мой вопрос (все адреса указаны в обращении), а также прокомментировать ситуацию по телефону.
Вопрос обращения - расчет при увольнении произведен не в полном объеме.
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Natulka • бывший сотрудник
19.11.2018 21:43
|182н
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Работала в колл центре города Казани до апреля 2018 года. При увольнении мне не была предоставлена справка по форме 182н. 10.11.2018 в 16:32 отправила на e-mail people@binbank.ru сообщение с просьбой все-таки изготовить справку. Ответа нет. Дозвониться до банка невозможно.
Прошу представителей Банка найти мое сообщение и изготовить справку.
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Bonni_o • бывший сотрудник
16.11.2018 21:41
|В третий раз запрос справки 182н!!!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый вечер!
В третий раз пытаюсь запросить справку по форме 182н, которую пытаюсь получить вот уже две недели. Началось все с письма на people@binbank.ru, продолжилось тут, на банки.ру. И опять мой вопрос оставлен без ответа!! Разберитесь наконец!!!!
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agicoo • бывший сотрудник
22.10.2018 22:13
|Задержка выплат
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте! Я являюсь сотрудником банка. 20 сентября 2018г я обратилась в отдел кадров по месту работы г. Ульяновск Московское шоссе 28В, написала заявление на отпуск по беременности и родам предоставила больничный лист. Прошёл практически месяц, но до сих пор пособие не начислено. Так как нет возможности повторно обратиться в отдел кадров, я написала вам на электронику people@binbank.ru с описанием всей ситуации. Ответа мне до сих пор не поступило. Как мне известно выплаты по закону должны быть начислены в течении 10 календарных дней. Просьба разъяснить ситуацию или же я буду вынуждена обращаться уже в трудовую инспекцию.
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E AlterEgo • сотрудник
17.10.2018 16:43
|Когда отпустят сотрудников домой?
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Сегодня 11.09.2018 вот уже несколько часов сотрудников банка задерживают в отделениях после окончания рабочего дня, обьясняя задержку техническим сбоем и форсмажорными обстоятельствами и не предоставляя информации о том, как долго она продлиться. Возникают вопросы:
1. Предусмотрены ли законодательством подобные задержки рядовых сотрудников?
2. Не забудет ли руководство банка оплатить сотрудникам сверхурочные часы работы и предоставить дополнительное время отдыха?
3. Каким образом будет организована доставка сотрудников к месту проживания, если задержка продлится вплоть до окончания работы общественного транспорта?
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Наталия Чернова • сотрудник
11.09.2018 23:15
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Администратор:
Автор уточните, вы являетесь сотрудником банка или же родственником сотрудника?
|Справка 2 ндфл и справка о доходах
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день в сентября 2017 г. не могу добиться справки после увольнения за 2016 и 2017 гг. По всем указанным электронным адресам тишина. Я не знаю как еще добиться этой справки!!!
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Maryfat • бывший сотрудник
11.09.2018 21:31
|Руководство горячей линии в Казани
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|обратите внимание на Д.В. и ЛС. неприкасаемый сотрудник.. вот и всё что нужно знать о руководстве, правильных решений ими принимается мало, а личных связей полно
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Мария Музыка • бывший сотрудник
10.09.2018 10:49
|Испорченная деловая репутация
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! С марта 2010 г по март 2017 г я работала в ОАО «МДМ банк», который сейчас, после объединения банков, имеет Юридическое название - ПАО Бинбанк в г. Тольятти. За это время я выросла от специалиста до руководителя отдела продаж. В мой функционал входило обслуживание клиентов - физ.лиц: депозиты, кредитование, переводы и т.п. Одно время я была единственным специалистом, который занимался кредитованием. Все заявки на кредит проходили обязательную проверку службой безопасности, андреррайтингом и управляющим отделения. Моя обязанность была проверить комплект документов, правильность заполнения, завести в программу и отправить на согласование. После согласование подписать с клиентом пакет документов. На принятие решения по кредитной заявке я повлиять никаким образом не могла.
После моего увольнения в 2017 году у меня начинаются проблемы с трудоустройством, т.к. в других банках мне отказывают по линии службы безопасности, ссылаясь на Бинбанк (ранее МДМ БАНК): это не один, ни два, и даже ни три банка. Мне так напрямую и озвучивали: отказ по Сб, на основании негатива с Бинбанка. Никаких судебных, уголовных и иных расследований с моим участием не проводилось. Я ни разу не являлась участником ни одного судебного процесса, касаемо клиентов МДМ банка. На каком основании банк портит мне деловую репутацию в городе, препятствуя моему трудоустройству в иные организации. При всем при этом у меня замечательные отношения со всеми управляющими, с которыми я работала, некоторые давали мне рекомендации по трудоустройству. ни одного конфликта со службой безопасности, при которых я была сотрудником банка. Никаких конфликтов в коллективе. Какой такой негатив образовался - для меня не понятно. У меня 2 несовершеннолетних детей. Со вторым ребёнком я являюсь матерью-одиночкой и соответственно единственным кормильцем.
Помогите мне, пожалуйста, разобраться с неправомерными действиями сотрудников службы безопасности Бинбанка. Чтобы я могла обратиться в судебные органы, чтобы восстановить свою честь и достоинство, и удержать с банка недополученную прибыль, которую я могла бы получить, работая на более высокооплачиваемой работе, на которую я сейчас не могу устроиться в связи с произволом сотрудников службы безопасности.
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margarita-m63 • бывший сотрудник
15.08.2018 12:22
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Администратор:
Оценка засчитана с учетом комментариев автора.
|Невозможно получить справку 182-н
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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12.04.2018 была уволена из Бинбанк Диджитал (пишу сюда, т.к. в служебном рейтинге в Бинбанк Диджитал со стороны банка нет ответа с 2016года), до этого находилась в отпуске по уходу за ребенком.
При увольнении заказала справку 182-н в бухгалтерии. Справку мне прислали, но некорректную:
1) были указаны старые паспортные данные, хотя ранее я предоставляла новые
2) Неверно был указан исключаемый период, указали всего лишь один день, при том, что в 2018 году была трудоустроена до 12.04.2018!
3) Справку выдали старой формы. 09.01.2017г. были внесены изменения в редакцию справки, а Бинбанк Диджитал до сих пор выдает справки по старой форме!
На работе такую справку у меня не приняли, попросили переделать. Я пыталась связаться с бухгалтерией – звонила им, писала, пыталась связаться через колл-центр, оставляла заявки – бесполезно.
Скажите, как можно получить свою справку 182-н?
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MaryyySa • бывший сотрудник
27.07.2018 11:03
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Ответ банка:
Добрый день,
спасибо за сообщение. Мы разберемся в данном вопросе. Свяжитесь с нами, пожалуйста, по электронной почте people@binbank.ru
С уважением,
Департамент персонала
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