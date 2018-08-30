Добрый день! С марта 2010 г по март 2017 г я работала в ОАО «МДМ банк», который сейчас, после объединения банков, имеет Юридическое название - ПАО Бинбанк в г. Тольятти. За это время я выросла от специалиста до руководителя отдела продаж. В мой функционал входило обслуживание клиентов - физ.лиц: депозиты, кредитование, переводы и т.п. Одно время я была единственным специалистом, который занимался кредитованием. Все заявки на кредит проходили обязательную проверку службой безопасности, андреррайтингом и управляющим отделения. Моя обязанность была проверить комплект документов, правильность заполнения, завести в программу и отправить на согласование. После согласование подписать с клиентом пакет документов. На принятие решения по кредитной заявке я повлиять никаким образом не могла.



После моего увольнения в 2017 году у меня начинаются проблемы с трудоустройством, т.к. в других банках мне отказывают по линии службы безопасности, ссылаясь на Бинбанк (ранее МДМ БАНК): это не один, ни два, и даже ни три банка. Мне так напрямую и озвучивали: отказ по Сб, на основании негатива с Бинбанка. Никаких судебных, уголовных и иных расследований с моим участием не проводилось. Я ни разу не являлась участником ни одного судебного процесса, касаемо клиентов МДМ банка. На каком основании банк портит мне деловую репутацию в городе, препятствуя моему трудоустройству в иные организации. При всем при этом у меня замечательные отношения со всеми управляющими, с которыми я работала, некоторые давали мне рекомендации по трудоустройству. ни одного конфликта со службой безопасности, при которых я была сотрудником банка. Никаких конфликтов в коллективе. Какой такой негатив образовался - для меня не понятно. У меня 2 несовершеннолетних детей. Со вторым ребёнком я являюсь матерью-одиночкой и соответственно единственным кормильцем.



Помогите мне, пожалуйста, разобраться с неправомерными действиями сотрудников службы безопасности Бинбанка. Чтобы я могла обратиться в судебные органы, чтобы восстановить свою честь и достоинство, и удержать с банка недополученную прибыль, которую я могла бы получить, работая на более высокооплачиваемой работе, на которую я сейчас не могу устроиться в связи с произволом сотрудников службы безопасности.