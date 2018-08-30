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|Достаточно спокойное место для меня
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Достаточно хорошее место как для девушки, которой не нужно зарабатывать много и обеспечивать семью. Спокойно, уютно, тихо, работа без особого напряга. Но уровень з\п невысок, так что рекомендую банк как первое-второе место работы или для получения опыта в банковской сфере.
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ms.andreasyan • сотрудник
20.11.2018 21:46
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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