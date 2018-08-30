Достаточно хорошее место как для девушки, которой не нужно зарабатывать много и обеспечивать семью. Спокойно, уютно, тихо, работа без особого напряга. Но уровень з\п невысок, так что рекомендую банк как первое-второе место работы или для получения опыта в банковской сфере.