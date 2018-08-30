До «Совкомбанка» работала менеджером по персоналу в рекрутинговой компании, поэтому был и опыт, и определенные навыки. Однако в банке, даже после пройденного обучения, поначалу казалось, что не знаю почти ничего. Банк прикрепляет наставника к новым сотрудникам, однако наставник работает также, как и его подопечный, поэтому иногда стыдно дергать его по мелочам. Есть, правда, служебный чат, где все время дежурит кто-то из тренеров и отвечает на вопросы. В общем, освоилась в банке и подстроилась под его требования я далеко не сразу.



Время, пока я «въезжала» в систему было трудным, и фактически я сидела почти на голой ставке (а её сложно назвать большой). Премиальные были весьма скромными. Сейчас моя личная эффективность растёт и с ней растет и оплата труда. Считаю это справедливым и обоснованным.



В качестве огромного плюса работы в Совкомбанке могу отметить возможность постоянного обучения. Тренинги и семинары проводятся с завидной периодичностью, плюс есть возможность смотреть видео с тренингов, которые проводятся в других группах.



Из минусов – выезды в командировки. Когда открывается новое отделение где-нибудь в райцентре, приходится выезжать на собеседования. И ещё один недостаток – это работа службы безопасности по отношению к новым сотрудникам. Иногда проверка идет достаточно медленно, и кандидат успевает устроиться на другое место работы.



В целом оцениваю свой опыт работы как положительный, надеюсь и дальше не разочароваться.