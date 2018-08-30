Контролер-кассир небольшого областного ДО, работаю старшим кассиром, опыт работы в Сбере 1 год и 1 месяц, доход 15000-19000 руб/мес., 27 лет, 2 высших образования. Режим ОФИЦИАЛЬНОГО графика с 9.00 до 18.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.



8.55. Подхожу к своему филиалу. У двери на улице ждут заведующая (недавно назначенная девчонка 26 лет) и еще один сотрудник. Заведующая прямо при клиентах, стоящих рядом и ожидающих открытия филиала, начинает в строгой, занудной форме шуметь, что опять пришел поздно, что с меня в следующий раз объяснительная и прочая дребедень!.. Говорю ей, что не опоздал, наш график начинается с 9.00! Она мне: "Почему мы пришли раньше и должны стоять на улице и ждать тебя?" Я: "Так приходите позже, я то вам что, я пришел по графику!" Заведующая: "Чтобы до открытия филиала для клиентов все ценности были выданы, не дай бог не успеешь!" Я: "Хорошо, я все успею!.." Открыли филиал, остались наедине без клиентов. Сделал замечание заведующей, что не красиво так выносить мусор из избы и шуметь друг на друга при клиентах. Она мне ответила, что все-равно надо приходить пораньше. На этом все стихло, но неприятный осадок остался с утра.

9.20. Все ценности выданы сотрудникам, начинается летучка. Планы, планы, планы... "Добрый день", "чем я могу вам быть полезен?", "приходите к нам снова", улыбка... Страховка, депозиты, лотерейные билеты и т.д...

9.30. Открытие филиала для клиентов. Хлынула толпа народу, в основном бабульки и прочая серая масса, зал заполнился. И понеслось, как обычно...

11.20. Ни разу не поднялся с кресла, постоянный поток людей. Настроение никак не придет в норму после утренней "взбучки", от этого меньше общение с клиентами. Заведующая подошла, раза 3 сделала замечание, что не предлагаю страховку и мало разговариваю с клиентами.

11.40. Клиентов вроде поубавилось, быстрее убегаю с места до туалета по малой нужде (терпел минут 40). Через 1,5 мин. возвращаюсь - опять народ! Заведующая недовольно смотрит, что встал с места. Обслуживаю клиентов...

12.00. Хочется есть, народу снова поубавилось, делаю 4 шага, и я в серверной комнате (у нас там и кухня). Быстрее откусываю заранее заготовленный банан. Шумит заведующая, что подошел клиент, бросаю недоеденный банан, бегу на рабочее место. Обслуживаю.

13.00. По графику должен начаться перерыв, но в зале остались клиенты, которые стояли еще до перерыва. Обслуживаем, так как отказывать не можем.

13.07. Закрыли филиал. Вы, уважаемые читающие, думаете у нас перерыв?? Хрен Вам! Загрузка банкомата!!! Грузим, паримся, считаем, пишем ярлыки, пломбируем кассеты, закрываем банкомат.

13.45. Закончили загрузку банкомата. Мне говорят, что почти пустой электронный кассир, нужно загрузить. Начинаю возмущаться, осталось 15 минут перерыва, надо успеть поесть! В ответ: надо грузить электронный кассир, народу много, с ним быстрее работать, вдруг большие очереди будут, не дай Бог, клиент напишет жалобу! Отвечаю, мне надо поесть, я не могу без обеда, голова будет болеть! Ответ заведующей: "ничего страшного, что не поешь, мы тоже не ели"! Начали грузить электронный кассир.

13.59. Загрузили электронный кассир. Пошел обедать. Заведующая вслед: "Садись на рабочее место, сейчас открываем филиал!" Я: "Не могу, я обедать!!!"

14.01. Навел чай, откусил котлету. Забегает заведующая на кухню с бешеными глазами. Орет: "В зале толпа, быстро пошел на место!" Опять возмущаюсь, скандал. В ответ: "Не нравится - все вопросы через отдел кадров"! Уходит с бешенством! Встаю, иду в кассу обслуживать.

14.05. Все обслуживают клиентов, в т.ч и заведующая, которая еще и параллельно звонит по телефону кому-то в управление, говорит, что я не слушаюсь ее. Не знаю, на чем они договорились, но понял, что ей что-то пообещали. Сижу, обслуживаю клиентов с красной от злости и бессилия рожей, ничего уже не страшно, в порыве гнева мечтаю, что бы уволили.

14.50. Гнев немного сошел, настроение никакое, общаться с клиентами нет желания, апатия. Все противно, особенно лицемерие, т.к. клиентам надо улыбаться. Выдавливаю из себя слова. Надеюсь, что народ поубавится и все-таки удастся сегодня перекусить...

16.30. Народ.... народ.... народ. Орут, воняют, суют платежки и книжки. Жрать хочется, энергия на нуле, внимание никакое. Осознал, что впервые за весь период работы остался без обеда.

17.05. Закончили обслуживать клиентов. Летучка!!! Подводим итоги реализованных планов. Планы на день недовыполнили. Вновь возник базар по поводу обеда. Опять слышу в ответ: "Не нравится - меняй работу".

17.20. После летучки удалось заглотить на ходу пару кусочков недоеденной с обеда котлеты и хлебнуть холодного чаю.

17.23. Свод дня. С обеда еще не проведен по программе банкомат. Проводим банкомат, принимаю ценности, сводим отчет, считаю деньги, упаковываю ценности, доделываем дела, закрываем сейф.

20.00. Закрываем филиал, сдаем под охрану. ИДЕМ ДОМОЙ!!!



P.S. Конечно, оговорюсь, что так не каждый день. Бывают легче дни и с обедами, когда нет загрузки банкомата и прочей хрени. Но, думаю, многие сберовцы поймут меня. В такие дни хочется плюнуть на все и уволиться. Но что-то сдерживает, может боязнь перемен, может не большой опыт работы, не знаю. Боюсь, настанет момент, и я действительно, отчаявшись, напишу заявление.