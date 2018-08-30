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Здравствуйте всем! Работала в Сбере. Многое зависит от управляющего филиалом. У нас протекала в кабинете крыша, лило на нас и на компы ручьём - сидели под зонтами! Управляющая проходила мимо кабинета и ни разу не удосужилась даже заглянуть и посмотреть, что делается. Просидели в сырости неделю (и это осенью без отопления). На "здравствуйте" управляющая в зависимости от настроения могла вообще никак не отреагировать (что зачастую и было).
Отправили меня в командировку в другой город (лететь самолётом, а в аэропорт можно добраться только на такси, ехать за город). Служебную машину мне не дали, сама оплатила такси туда и обратно. Зато к самолёту та же служебная машина привезла мне посылку для передачи родственникам управляющей .
Каждый раз, как в филиал приходили деньги на премии, руководство по несколько дней заседало, чтобы выяснить (ВНИМАНИЕ!) ни как бы побольше дать премии работникам, а как бы побольше лишить . Почти всю канцелярку покупали сами. А условия в ОПЕРЧАСТИ были вообще ужасные - чайник кипятили в туалете! Оборудовать комнату для обеденного перерыва управляющая вообще запретила. Единственный плюс банка - в основном работают очень хорошие люди. По крайней мере все (кроме управляющего), с кем я общалась, всегда были готовы помочь и помогали (кроме высшего руководства). Огромное им за это спасибо!!!
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djkr • бывший сотрудник
13.10.2011 10:57
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djkr, вот только не надо сказки рассказывать про плохие условия труда сбербанковцев. Всем ведь видно, как сбер живет:
"Сбербанк хочет развивать Рублево-Архангельское с мэрией
По словам главы банка Германа Грефа, финорганизация не планирует расходов на этот проект
Сбербанк собирается развивать проект Рублево-Архангельское в партнерстве с мэрией Москвы. Об этом заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, передает РИА «Новости».
По словам финансиста, Сбербанк не планирует расходов на этот проект. Он отметил, что банк не является сторонником покупки непрофильных активов. «Мы становимся счастливыми обладателями непрофильного актива только тогда, когда другой возможности у нас нет», — пояснил Греф.
Глава Сбербанка не ответил на вопрос, до какой доли и в какие сроки финорганизация будет доводить свое участие в проекте. «Наши планы здесь несколько меняются, так как такова ситуация и экономическая конъюнктура», — подчеркнул он.
Городское поселение Рублево-Архангельское расположено в трех километрах от МКАД недалеко от Красногорска. В рамках программы расширения Москвы Греф летом 2011 года выдвинул идею создания международного финансового центра в Рублево-Архангельском. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал это предложение, но 18 августа сообщил, что решение по этому вопросу пока не принято.
11 октября Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО «Перспективные инвестиции», входящего в группу Сбербанка, о приобретении голосующих акций ЗАО «Рублево-Архангельское». В совокупности с имеющимися у Сбербанка 10% голосующих акций ЗАО доля группы в строительной компании составит до 100% голосующих акций.
"
http://www.bfm.ru/realty/2011/10/14/s...eriej.html
И теперь представьте, что все работники этой сбербанки получат там бисплатную жылплощить;)
А вы тут на "условия в ОПЕРЧАСТИ были вообще ужасные - чайник кипятили в туалете" жаловаетесь:)
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Да, у нас тоже такой коллектив был, семья, все разного возраста, но все такие близкие и родные. Вместе праздники праздновали, по выходным встречались.
Сейчас его нет. Кто-то ушел в декрет, кто-то уволился. А те, кто осталась......их руководство друг на друга натравливает, сталкивает лбами, за спиной обсуждает И все открыто. То единственное чувство, которое связывало всех, которое помогало работать......его уничтожают. Нет больше чувства коллективизма, сплоченности........
Грустно, обидно.
Хотя еще полтора месяца назад, когда я уходила, было на капельку лучше))))