Здравствуйте всем! Работала в Сбере. Многое зависит от управляющего филиалом. У нас протекала в кабинете крыша, лило на нас и на компы ручьём - сидели под зонтами! Управляющая проходила мимо кабинета и ни разу не удосужилась даже заглянуть и посмотреть, что делается. Просидели в сырости неделю (и это осенью без отопления). На "здравствуйте" управляющая в зависимости от настроения могла вообще никак не отреагировать (что зачастую и было).



Отправили меня в командировку в другой город (лететь самолётом, а в аэропорт можно добраться только на такси, ехать за город). Служебную машину мне не дали, сама оплатила такси туда и обратно. Зато к самолёту та же служебная машина привезла мне посылку для передачи родственникам управляющей .



Каждый раз, как в филиал приходили деньги на премии, руководство по несколько дней заседало, чтобы выяснить (ВНИМАНИЕ!) ни как бы побольше дать премии работникам, а как бы побольше лишить . Почти всю канцелярку покупали сами. А условия в ОПЕРЧАСТИ были вообще ужасные - чайник кипятили в туалете! Оборудовать комнату для обеденного перерыва управляющая вообще запретила. Единственный плюс банка - в основном работают очень хорошие люди. По крайней мере все (кроме управляющего), с кем я общалась, всегда были готовы помочь и помогали (кроме высшего руководства). Огромное им за это спасибо!!!