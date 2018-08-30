Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1970)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Плюсы и минусы не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте всем! Работала в Сбере. Многое зависит от управляющего филиалом. У нас протекала в кабинете крыша, лило на нас и на компы ручьём - сидели под зонтами! Управляющая проходила мимо кабинета и ни разу не удосужилась даже заглянуть и посмотреть, что делается. Просидели в сырости неделю (и это осенью без отопления). На "здравствуйте" управляющая в зависимости от настроения могла вообще никак не отреагировать (что зачастую и было).

Отправили меня в командировку в другой город (лететь самолётом, а в аэропорт можно добраться только на такси, ехать за город). Служебную машину мне не дали, сама оплатила такси туда и обратно. Зато к самолёту та же служебная машина привезла мне посылку для передачи родственникам управляющей smile:o.

Каждый раз, как в филиал приходили деньги на премии, руководство по несколько дней заседало, чтобы выяснить (ВНИМАНИЕ!) ни как бы побольше дать премии работникам, а как бы побольше лишить smile:evil:. Почти всю канцелярку покупали сами. А условия в ОПЕРЧАСТИ были вообще ужасные - чайник кипятили в туалете! Оборудовать комнату для обеденного перерыва управляющая вообще запретила. Единственный плюс банка - в основном работают очень хорошие люди. По крайней мере все (кроме управляющего), с кем я общалась, всегда были готовы помочь и помогали (кроме высшего руководства). Огромное им за это спасибо!!! smile:shuffle:
djkrбывший сотрудник
13.10.2011 10:57
5 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
mefistoffel
14.10.2011 15:58
Взять бы кусок кабеля сантиметров 4-5 толщиной и длиной сантиметров 30-40 и вашей управляющей по лбу и по затылку! Со всей дури!
ДеадМарос
14.10.2011 20:07
mefistoffel, зачем такой злой, прям як РАБотник этого сберства?smile:) Правда меня один раз до подобного ревизор доводил, вот уж точно, там со всей дури было:)

djkr, вот только не надо сказки рассказывать про плохие условия труда сбербанковцев. Всем ведь видно, как сбер живет:
"Сбербанк хочет развивать Рублево-Архангельское с мэрией
По словам главы банка Германа Грефа, финорганизация не планирует расходов на этот проект
Сбербанк собирается развивать проект Рублево-Архангельское в партнерстве с мэрией Москвы. Об этом заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, передает РИА «Новости».

По словам финансиста, Сбербанк не планирует расходов на этот проект. Он отметил, что банк не является сторонником покупки непрофильных активов. «Мы становимся счастливыми обладателями непрофильного актива только тогда, когда другой возможности у нас нет», — пояснил Греф.

Глава Сбербанка не ответил на вопрос, до какой доли и в какие сроки финорганизация будет доводить свое участие в проекте. «Наши планы здесь несколько меняются, так как такова ситуация и экономическая конъюнктура», — подчеркнул он.

Городское поселение Рублево-Архангельское расположено в трех километрах от МКАД недалеко от Красногорска. В рамках программы расширения Москвы Греф летом 2011 года выдвинул идею создания международного финансового центра в Рублево-Архангельском. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал это предложение, но 18 августа сообщил, что решение по этому вопросу пока не принято.

11 октября Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО «Перспективные инвестиции», входящего в группу Сбербанка, о приобретении голосующих акций ЗАО «Рублево-Архангельское». В совокупности с имеющимися у Сбербанка 10% голосующих акций ЗАО доля группы в строительной компании составит до 100% голосующих акций.
"
http://www.bfm.ru/realty/2011/10/14/s...eriej.html
И теперь представьте, что все работники этой сбербанки получат там бисплатную жылплощить;)
А вы тут на "условия в ОПЕРЧАСТИ были вообще ужасные - чайник кипятили в туалете" жаловаетесь:)
Typhoon
15.10.2011 00:26
Читаю тут про хороший коллектив почти в каждом отзыве. Да, было дело в 90-х, потом филиал наш расширили, народу прибавилось, и как то семьёй это назвать было уже нельзя, но... было уважение, солидарность, теплота. Всё изменилось с приходом ГОГи, точнее с момента его первых обращений, наверное люди почувствовав ложь, увидя перемены "к светлому будущему" поняли, что никакая мы на хрен не команда. Сейчас в коллективе: подставы, ругань, перетягивание продаж на себя, обида, подляны, к новичкам - "дедовщина", к "старикам" - шушукание, злорадство, хамство.
Редиска
15.10.2011 23:57
Единственный плюс банка - в основном работают очень хорошие люди
_______________________________

Да, у нас тоже такой коллектив был, семья, все разного возраста, но все такие близкие и родные. Вместе праздники праздновали, по выходным встречались.
Сейчас его нет. Кто-то ушел в декрет, кто-то уволился. А те, кто осталась......их руководство друг на друга натравливает, сталкивает лбами, за спиной обсуждает И все открыто. То единственное чувство, которое связывало всех, которое помогало работать......его уничтожают. Нет больше чувства коллективизма, сплоченности........
Грустно, обидно.
Хотя еще полтора месяца назад, когда я уходила, было на капельку лучше))))
unknown2000
22.10.2011 11:30
В рамках линн технологий надо вообще отобрать у управляющих служебный транспорт. У нас банкоматы встают иногда и нет машины поехать. А то тербанк требует держать % готовности УС на высоком уровне и никого не интересует как оплачивается дежурство по выходным и есть ли транспорт.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1970)