Работая в Центральном отделении уже как год, я наконец пришла к выводу: надо отсюда уходить. Почему? Зарплата мизерная, премий нет, я до сих пор не знаю, что такое соц пакет (работать здесь начала сразу после выпуска из колледжа). Устаю, как собака, терпения не хватает. График сменным не назовешь, слишком он скользящий получается. Коллектив, конечно, хороший, но стимула работать нету