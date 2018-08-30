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|Пашу, как лошадь
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работая в Центральном отделении уже как год, я наконец пришла к выводу: надо отсюда уходить. Почему? Зарплата мизерная, премий нет, я до сих пор не знаю, что такое соц пакет (работать здесь начала сразу после выпуска из колледжа). Устаю, как собака, терпения не хватает. График сменным не назовешь, слишком он скользящий получается. Коллектив, конечно, хороший, но стимула работать нету
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prettyk • сотрудник
14.10.2011 20:03
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|Esmeralda2
14.10.2011 20:48
|Что то не конкретно (((
|Mashuta_
20.10.2011 11:58
|Хм, может скажу банальность, но , чтобы стать хорошим специалистом, надо сначала пройти через этап "Пашу как лошадь". Как раз на этом этапе формируется терпение и уменить ценить хорошую работу. Стимулом должно являться понимание того, что те, кто был молодым специалистом лет 10 назад начинали свою "лошадиную" карьеру вообще бесплатно, чтобы зацепиться за место в банке.
|prettyk
Автор отзыва
20.10.2011 19:01
|да, возможно соглашусь, что нужно через это пройти.
|WiktorNSK
21.10.2011 05:13
|Смотря чем это закончится. Возможно, скажут "Молодец!" и повысят, если не в должности, то хотя бы в зарплате. Но вполне может быть, что, не дождавшись этого, человек уйдет в другой банк, унеся с собой наработанный опыт. Опытные операционистки везде нужны.
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