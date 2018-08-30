Приветствую всех нынешних, бывших и будущих сотрудников Сбербанка. Начну свое повествование с того, что я по примеру родственников всегда хотел устроиться работать в Сбербанк. Помню, учась еще в колледже, заходил в Сбербанк с мыслью "как же все здорово в этой организации, работники с уверенными лицами, вечные милые улыбки с их стороны". С тех пор и закралась в голове мысль после окончания колледжа непременно устроюсь работать в Сбербанк! Вот и пришло время, пошел на собеседование в отдел кадров, затем к самой заведующей. Помню первые ее слова в начале беседы: "Вы же прекрасно понимаете, что мы тут в масле не катаемся и место наше медом не намазано"; множество раз отговаривала непонятно зачем. Я ведь решился - пришел работать (не насильно ж меня тащили), а тут такие стены ставят в самом начале...



Наконец пришел долгожданный день работы. Я занимал должность окр по физ лицам. Недельку посидел поучился уму разуму у более опытных сотрудников. Прошел месяц, потихоньку освоил некоторые операции, и тут в один прекрасный момент руководитель сообщает, что так и так, мол, сокращают штаты (как она объяснила, но с трудом в это верилось - позже поймете) и нужно освободить место. Предложила разве что остаться в роли администратора зала. Я согласился, как никак стаж нужно нарабатывать хоть как-то. На следующий день приходит к нам новая сотрудница, сразу понятно - по блату, девушка из высшего общества. И, извините, у меня естественно возник вопрос - почему же именно я? именно я стал жертвой? Хотя после меня, может, на неделю позже пришла еще одна молодая девушка, ммм... мягко говоря, "дуб дубом" и ей не предложили собрать манатки. В этот же день решил навестить руководителя и задать ему этот интересный вопрос, на что она мне ответила: "А Вы, уважаемый Дмитрий, самый молодой, вам стоять в зале будет проще, так что не расстраивайтесь, как освободится место - так сразу за окошко перебежите". Я был, мягко говоря, оскорблен ее манерами излагать все как есть, но что задело - зачем врать то было насчет сокращения. Ну что ж, согласился, так вперед.



Отработал с напарницей консультантом по залу около года. Сил нет, как со стороны руководства, так и со стороны клиентов. Что ж, жаловаться, одни оскорбления, за людей не считают. Прошу прощения, отойду немного от темы. Помню, как-то в месяце марте мы перевыполнили план и нам обещана была хорошая премия. Ну все сотрудники, ясное дело, обрадовались, но пришло время премии. Вот тут-то все и началось (обещали 20 тыс, а выплатили 8тыс.). Супер, желание работать вовсе отпало за такие гроши. Пошли к начальнице и так мягко намекнули, уважаемая, почему мы вкалывали, как негры, а получили вот такой материальный результат? Ответ поразил: "А вам что, мало? Вы и так радуйтесь". Вот, а на следующей неделе наша уважаемая начальница улетела в отпуск в Египет, так что все копила, видать, на отдых, пособирала помаленьку с сотрудников и "Au revoir". Хех, просто красота!!!



Вернусь к самой кульминации. Последние 2 месяца совсем страшно стало работать! Страшно - не то слово! Приходишь и уже знаешь, что вечером будут стучать по голове за все хорошее, что ты сделал. Вот, читатели, скажите пожалуйста, возникла такая нехорошая ситуация. В данный момент на мои плечи и плечи всех сотрудников окр возлегли страховки. Ох, как я их "люблю"! Моя напарница по залу предлагает их без проблем. У меня что-то ну никак не идут, на редкость соглашаются, когда реально их за шиворот тащишь в окно насильно. Вот и выносит мозг мне наше руководство. Хотя никто из окр не предлагает почти и мало кто тоже их оформил. По депозитам, картам и прочим услугам все хорошо выходит. Недавно сидел в кабинете руководства. Как всегда море негатива с ее стороны и предложение "не хотите работать - значит увольняйтесь, вы не выполняете своих обязанностей. Вы ничего не делаете. Если не будете выполнять план по страховкам я такууууую докладную накатаю". Что? Из-за одних страховок? Да у нее крышу снесло на старость лет. Скажите, уважаемые, разве есть такие пунктики, что за не выполнение одного продукта можно получить выговор, увольнение и т.д. На каких основаниях?



Вот теперь и думаю, уволиться по собственному желанию и поберечь нервы, либо пройти огонь и воду и ждать непонятно чего. Ведь от таких людей как госпожа "Е" можно ожидать всего что угодно. Сердцу моему не дает покоя разочарование в Сбербанке. Я, молодой, устремленный, эх... надеялся, мечтал, что все по-человечески сложится, что Сбербанк, как говорят некоторые, "это святое и любимое"... Увы, одно разочарование.



Спасибо за советы, которые, уверен, предоставите здесь, уважаемые коллеги. Удачи...