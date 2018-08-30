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Приветствую всех нынешних, бывших и будущих сотрудников Сбербанка. Начну свое повествование с того, что я по примеру родственников всегда хотел устроиться работать в Сбербанк. Помню, учась еще в колледже, заходил в Сбербанк с мыслью "как же все здорово в этой организации, работники с уверенными лицами, вечные милые улыбки с их стороны". С тех пор и закралась в голове мысль после окончания колледжа непременно устроюсь работать в Сбербанк! Вот и пришло время, пошел на собеседование в отдел кадров, затем к самой заведующей. Помню первые ее слова в начале беседы: "Вы же прекрасно понимаете, что мы тут в масле не катаемся и место наше медом не намазано"; множество раз отговаривала непонятно зачем. Я ведь решился - пришел работать (не насильно ж меня тащили), а тут такие стены ставят в самом начале...

Наконец пришел долгожданный день работы. Я занимал должность окр по физ лицам. Недельку посидел поучился уму разуму у более опытных сотрудников. Прошел месяц, потихоньку освоил некоторые операции, и тут в один прекрасный момент руководитель сообщает, что так и так, мол, сокращают штаты (как она объяснила, но с трудом в это верилось - позже поймете) и нужно освободить место. Предложила разве что остаться в роли администратора зала. Я согласился, как никак стаж нужно нарабатывать хоть как-то. На следующий день приходит к нам новая сотрудница, сразу понятно - по блату, девушка из высшего общества. И, извините, у меня естественно возник вопрос - почему же именно я? именно я стал жертвой? Хотя после меня, может, на неделю позже пришла еще одна молодая девушка, ммм... мягко говоря, "дуб дубом" и ей не предложили собрать манатки. В этот же день решил навестить руководителя и задать ему этот интересный вопрос, на что она мне ответила: "А Вы, уважаемый Дмитрий, самый молодой, вам стоять в зале будет проще, так что не расстраивайтесь, как освободится место - так сразу за окошко перебежите". Я был, мягко говоря, оскорблен ее манерами излагать все как есть, но что задело - зачем врать то было насчет сокращения. Ну что ж, согласился, так вперед.

Отработал с напарницей консультантом по залу около года. Сил нет, как со стороны руководства, так и со стороны клиентов. Что ж, жаловаться, одни оскорбления, за людей не считают. Прошу прощения, отойду немного от темы. Помню, как-то в месяце марте мы перевыполнили план и нам обещана была хорошая премия. Ну все сотрудники, ясное дело, обрадовались, но пришло время премии. Вот тут-то все и началось (обещали 20 тыс, а выплатили 8тыс.). Супер, желание работать вовсе отпало за такие гроши. Пошли к начальнице и так мягко намекнули, уважаемая, почему мы вкалывали, как негры, а получили вот такой материальный результат? Ответ поразил: "А вам что, мало? Вы и так радуйтесь". Вот, а на следующей неделе наша уважаемая начальница улетела в отпуск в Египет, так что все копила, видать, на отдых, пособирала помаленьку с сотрудников и "Au revoir". Хех, просто красота!!!

Вернусь к самой кульминации. Последние 2 месяца совсем страшно стало работать! Страшно - не то слово! Приходишь и уже знаешь, что вечером будут стучать по голове за все хорошее, что ты сделал. Вот, читатели, скажите пожалуйста, возникла такая нехорошая ситуация. В данный момент на мои плечи и плечи всех сотрудников окр возлегли страховки. Ох, как я их "люблю"! Моя напарница по залу предлагает их без проблем. У меня что-то ну никак не идут, на редкость соглашаются, когда реально их за шиворот тащишь в окно насильно. Вот и выносит мозг мне наше руководство. Хотя никто из окр не предлагает почти и мало кто тоже их оформил. По депозитам, картам и прочим услугам все хорошо выходит. Недавно сидел в кабинете руководства. Как всегда море негатива с ее стороны и предложение "не хотите работать - значит увольняйтесь, вы не выполняете своих обязанностей. Вы ничего не делаете. Если не будете выполнять план по страховкам я такууууую докладную накатаю". Что? Из-за одних страховок? Да у нее крышу снесло на старость лет. Скажите, уважаемые, разве есть такие пунктики, что за не выполнение одного продукта можно получить выговор, увольнение и т.д. На каких основаниях?

Вот теперь и думаю, уволиться по собственному желанию и поберечь нервы, либо пройти огонь и воду и ждать непонятно чего. Ведь от таких людей как госпожа "Е" можно ожидать всего что угодно. Сердцу моему не дает покоя разочарование в Сбербанке. Я, молодой, устремленный, эх... надеялся, мечтал, что все по-человечески сложится, что Сбербанк, как говорят некоторые, "это святое и любимое"... Увы, одно разочарование.

Спасибо за советы, которые, уверен, предоставите здесь, уважаемые коллеги. Удачи...
Мэт • сотрудник
15.10.2011 00:16
19 комментариев
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Ssteg
15.10.2011 00:44
Уважаемый автор, вы так же наивны, как и я, когда пришел работать в Сбер год назад!)) Ну ничего, образумитесь постепенно, в хорошем смысле слова!)
На счет увольнения из-за непредложения какого-либо продукта - это запугивания! Эта тема не раз обсуждалась на этом форуме. Так что сильно не парьтесь, делайте для виду. Я тоже особо не предлагаю эти страховки, вообще бред какой-то!!! Хотя сами мы застраховались, отвалили по 600 рублей за какую то хрень для выполнения плана.
Если сильно вам надоест все - увольняйтесь! Вакансию ОКРа можно найти и в других приличных банках. Я, кстати, тоже подумываю об увольнении, отработал год ОКРом. Начинает надоедать весь этот маразм и постоянные переработки! Вот мой отзыв
http://www.banki.ru/services/official...9#comments
cghfdjxybr
15.10.2011 09:46
Мэт, предложите Вы очередной "невпариваемый" продукт, не предложите - результат будет один, денег все-равно не дадут. План выполните - на следующий месяц его увеличат. "Крышу снесло на старость лет" - потерпите, Вам скоро нового руководителя дадут. Молоденького. Но, как показала практика, тоже уже со снесенной крышей. Вот Ssteg знает!
"Спасибо за советы" - позволю себе две цитаты!
"Беги, дядь Мить"
"Та нема за що, обращайтесь"!
ibnk
15.10.2011 11:07
2 Мэт, Ssteg

Если у вас есть жена, дети и вы не можете ничем обеспечить свою семью, работая на рядовой должности в Сбербанке больше 8 часов каждый день - смело ищите применение своих способностей в другом месте...
Мэт
Автор отзыва
15.10.2011 19:43
благодарю всех за оставленные мнения)
детей и жены пока нет.
еще на заметку добавлю.сегодня новый рабочий день.не успел перейти порог сбера как заместитель со слов заведующей орет "не сделаю 5 страховок - в понедельник заявление на стол"..ппц, ну не бред ведь?...
короче поговорл сегодня с сотрудницей с работы, та говорит обращаться в отдел кадров, так мол на каков основании увольнение,что она не имеет право...и мои обязанности не включают в основном предложение страховых продктов - ведь я не консультант.
и думаю что теперь ...в понед вынос мозга или прощай родина)?
ДеадМарос
15.10.2011 19:48
Когда я увольнялся, то даже не представлял, где я буду работать. Пока искал работу - условий, хуже чем в сбере, нигде не видел. Зарплату ниже предлагали. Единственное, о чём жалею, нигде с коллективом так не сошелся. Но в Сбере я отработал 17 лет, так что всё ещё впереди:)
ДеадМарос
15.10.2011 19:55
Мэт, раз детей и жены пока нет, то с такой работой и доходами возможно и не будет. Это раз. А что тогда вас держит в этой конуре? Если жена и дети появятся - проблем, при нахождении вас в сбере прибавится, а боязнь увольнения увеличится. Это два.
cghfdjxybr
15.10.2011 23:42
Мэт, ну а если Вы не подадите заявление в понедельник? Что тогда? Она Вас по статье не уволит. Это дело слишком долгое и муторное.
Переложите на нее свои проблемы. Скажите ей: "ну не получается у меня, научите, как продать страховку, посоветуйте, ПОКАЖИТЕ!" Вот пусть попрыгает...

P.S. Если увольнение неизбежно, расслабьтесь и получайте удовольствие по полной. Написать заявление успеете всегда. Причем, быстрее, чем Вас начнут по статье увольнять...

Изменено: cghfdjxybr - 15.10.2011 23:45
Редиска
16.10.2011 00:09
Произвол. В каждом филиале одно и то же. Одни и те же страховки, карты и прочая никому не нужная хрень.
Сама хотела бороться, знакомый юрист говорил, что реально накажут заведующую за неправильный график, за хамство, за угрозы и проч. Заниматься этим было лень.
Отвечала ей, не молчала, конфликтовала. Со временем отстала от меня. Потом снова. Но я натянула маску пофигистки, избегала общения с ней, чем еще больше бесила ее.
Короче, достали планы, рабство и переработки. Ушла в сентябре. Работу нашла быстро. Условия лучше и з/п больше. А главное, возможность расти. Когда увольнялась, боялась, что трудно будет найти новую работу. Но сейчас работы на рынке труда полно. Уходите и не тратьте свою молодость на такую никчемную организацию. Там будет только хуже.
Научитесь ценить себя. В Сбере вы уважения не найдете никогда.
Esmeralda2
16.10.2011 13:06
В этой стране, не только в Сбере, никому ничего не докажешь, если Вы решили бороться за правду и свои права, я работаю в другом банке, у нас тоже самое. Я не про планы, а про свои права, начиная графиком работы и кончая учебным отпуском. Про ТК ничего не хотят слышать, когда доказываешь с пеной у рта, что тебе положено то-то и то-то, все на тебя смотрят и считают умалишенной, если открываешь рот-сделают все что угодно, лишь бы от тебя избавиться. А те кто сидят молча-те белые и пушистые. От старших слышишь-молчи, молчи. От этого запугивания никто не может избавиться с 1985 года. Все и молчат. Но те, кто вырос позже- во всю что то пытаются доказать. Если что то не нравится- уходи. Вот поэтому люди уходят, а те "тетьки и дядьки", что наезжают на простых сотрудников-получают большие бонусы и всячески манипулируют. Будем надеяться, что через некоторое время все таки у нас будет порядок и законы будут соблюдаться, и люди научаться бороться за свои права
rus777
17.10.2011 00:37
Мэт, идя в следующий раз на разборки к боссу, включите диктофончик. А потом если она будет заставлять Вас уволиться, отправьте запись в кадры или еще куда повыше
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