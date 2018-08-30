Работаю в Сбербанке уже более 13 лет. И если раньше было просто тяжело, то сейчас это уже ни с чем не сравнимо. На одного реально работающего сотрудника - огромное количество руководителей, проверяющих и т.д. Каждый из них должен оправдать своё существование, т.е идеи так и брызжут - то тренинги, то техучебы (и всё это в головном отделении за 150 км. в свой выходной).



Возникает проблема, к кому обратиться не знаешь, посоветоваться. Если раньше были отделы, занимающиеся разными направлениями в работе: отдел вкладов, кредитования, ценных бумаг и т.д - то сейчас разные контроли качества, сети обслуживания и чего-то ещё. Если возникнет вопрос по какому-то направлению, уже не с кем проконсультироваться, видать, правильный процесс выполнения операций для банка не приоритет. Но требуют все! Выполнение планов (зачастую нереальных), стандартов обслуживания (оцениваемых субъективно), сдачи всех тестов (иногда выпадает за неделю по 3-4 теста, обучение по которым никто не проводит)! Так и хочется сказать: господа, разрешите просто работать с клиентами, исполнять то, что мне положено в соответствии с должностной инструкцией!



А корпоративная почта - это вообще отдельный разговор. Шлют, действительно, всё и всем (да ещё иногда повторяющуюся информацию)! Если реально разбирать почту и читать её, то на работе можно поставить крест, некогда будет работать. Вот и получается - сотрудник за огромным объемом почты пропустил что-то важное, опять виноват - что ж почту вы не читаете?



В общем, в работе много "веселого", потому занялась, наконец, активным поиском другого места. Не хочу стать еще лет через пять окончательно задерганным моральным уродом.