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|Обстановка в Сбербанке глазами рядового сотрудника
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Работаю в Сбербанке уже более 13 лет. И если раньше было просто тяжело, то сейчас это уже ни с чем не сравнимо. На одного реально работающего сотрудника - огромное количество руководителей, проверяющих и т.д. Каждый из них должен оправдать своё существование, т.е идеи так и брызжут - то тренинги, то техучебы (и всё это в головном отделении за 150 км. в свой выходной).
Возникает проблема, к кому обратиться не знаешь, посоветоваться. Если раньше были отделы, занимающиеся разными направлениями в работе: отдел вкладов, кредитования, ценных бумаг и т.д - то сейчас разные контроли качества, сети обслуживания и чего-то ещё. Если возникнет вопрос по какому-то направлению, уже не с кем проконсультироваться, видать, правильный процесс выполнения операций для банка не приоритет. Но требуют все! Выполнение планов (зачастую нереальных), стандартов обслуживания (оцениваемых субъективно), сдачи всех тестов (иногда выпадает за неделю по 3-4 теста, обучение по которым никто не проводит)! Так и хочется сказать: господа, разрешите просто работать с клиентами, исполнять то, что мне положено в соответствии с должностной инструкцией!
А корпоративная почта - это вообще отдельный разговор. Шлют, действительно, всё и всем (да ещё иногда повторяющуюся информацию)! Если реально разбирать почту и читать её, то на работе можно поставить крест, некогда будет работать. Вот и получается - сотрудник за огромным объемом почты пропустил что-то важное, опять виноват - что ж почту вы не читаете?
В общем, в работе много "веселого", потому занялась, наконец, активным поиском другого места. Не хочу стать еще лет через пять окончательно задерганным моральным уродом.
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Shelen • сотрудник
17.10.2011 06:05
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Вы не читали Шурму?
Вы не назвали своего сына Гуптой?
Ваша жена на знает принципы ПСС, 5С, миссию и прочию ...иссию?
Ваша бабушка ветеран войны бьет вас услышав слово "муда"?
Вы нечаянно вместо совета комиссарам ПСС "пойти на гембу" произнесли "пойти на ...?
Нам с вами не по пути...
Изменено:
Уважаемая Shelen, вы абсолютно правы и разделяю ваше мнение на все 100%!!!особенно насчет обучений!немного уйду от темы. Знакомая недавно рассказывала, которая тоже в сбербанке работает. Лежит она в ванной в один прекрасный день, никому не мешает, слушает романтическую музыку, за окном слышны похрапывания ее буйного кота Василича. И тут раздается звонок:начальство орет "значит так чтоб через пол часа была на учебе по вкладам и бросили трубку". Говорит сначала была в шоке, в таком шоке, не знала за что хвататься. А потом открыла бутылку вина и устроила себе праздник с тостом "да будет свет - сказал шахтер и перерезал провода".Вот это как раз про наш сбер))
На эту тему можно разглагольствовать бесконечно долго, но последним словом я бы хотел сказать, наверно как и многие здесь, что Сбер стал агромнейшей памойкой страны и что нужно сваливать из этого.... незнаю даже как назвать. Сейчас я активно ищу новое место работы. Чтобы мне хотелось идти на работу и чтобы она мне нравилась, а не так, чтобы утром вставать и думать: " и снова эта мука и снова этот громадный стресс, как же все достало... на работу иду как на каторгу"
Работодатель обязан проводить эти мероприятия в ваш оплачиваемый рабочий день!
Когда я работал в Сбербанке у меня был прецедент, когда мой начальник попытался вытащить меня на работу в выходной (без оплаты в двойном размере как полагается). На что получил уверенный отказ и рекомендации впредь даже не пытаться выступать с такими предложениями.