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Обстановка в Сбербанке глазами рядового сотрудника плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в Сбербанке уже более 13 лет. И если раньше было просто тяжело, то сейчас это уже ни с чем не сравнимо. На одного реально работающего сотрудника - огромное количество руководителей, проверяющих и т.д. Каждый из них должен оправдать своё существование, т.е идеи так и брызжут - то тренинги, то техучебы (и всё это в головном отделении за 150 км. в свой выходной).

Возникает проблема, к кому обратиться не знаешь, посоветоваться. Если раньше были отделы, занимающиеся разными направлениями в работе: отдел вкладов, кредитования, ценных бумаг и т.д - то сейчас разные контроли качества, сети обслуживания и чего-то ещё. Если возникнет вопрос по какому-то направлению, уже не с кем проконсультироваться, видать, правильный процесс выполнения операций для банка не приоритет. Но требуют все! Выполнение планов (зачастую нереальных), стандартов обслуживания (оцениваемых субъективно), сдачи всех тестов (иногда выпадает за неделю по 3-4 теста, обучение по которым никто не проводит)! Так и хочется сказать: господа, разрешите просто работать с клиентами, исполнять то, что мне положено в соответствии с должностной инструкцией!

А корпоративная почта - это вообще отдельный разговор. Шлют, действительно, всё и всем (да ещё иногда повторяющуюся информацию)! Если реально разбирать почту и читать её, то на работе можно поставить крест, некогда будет работать. Вот и получается - сотрудник за огромным объемом почты пропустил что-то важное, опять виноват - что ж почту вы не читаете?

В общем, в работе много "веселого", потому занялась, наконец, активным поиском другого места. Не хочу стать еще лет через пять окончательно задерганным моральным уродом.
Shelen • сотрудник
17.10.2011 06:05
6 комментариев
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novo96
17.10.2011 07:22
"задерганным моральным уродом" это Вы правильно сказали. Иногда думаешь, как всё это люди выдерживают...
stakhanov
17.10.2011 14:12
Вас не вдохновляют письма с высоты?
Вы не читали Шурму?
Вы не назвали своего сына Гуптой?
Ваша жена на знает принципы ПСС, 5С, миссию и прочию ...иссию?
Ваша бабушка ветеран войны бьет вас услышав слово "муда"?
Вы нечаянно вместо совета комиссарам ПСС "пойти на гембу" произнесли "пойти на ...?

Нам с вами не по пути...

Изменено: stakhanov - 17.10.2011 14:13
Мэт
17.10.2011 21:54
ооооооо, и снова сбербанк. снова он "родненький"!!!
Уважаемая Shelen, вы абсолютно правы и разделяю ваше мнение на все 100%!!!особенно насчет обучений!немного уйду от темы. Знакомая недавно рассказывала, которая тоже в сбербанке работает. Лежит она в ванной в один прекрасный день, никому не мешает, слушает романтическую музыку, за окном слышны похрапывания ее буйного кота Василича. И тут раздается звонок:начальство орет "значит так чтоб через пол часа была на учебе по вкладам и бросили трубку". Говорит сначала была в шоке, в таком шоке, не знала за что хвататься. А потом открыла бутылку вина и устроила себе праздник с тостом "да будет свет - сказал шахтер и перерезал провода".Вот это как раз про наш сбер))
pirojok78
22.10.2011 14:14
stakhanov ))))))))))))))))))))
Sagot
15.11.2011 15:25
Доброго времени суток! Вот решил почитать отзывы про Сбербанк. Ну вот все отрицательные отзывы бьют прям точно в яблочко, прямо в те самые сочные и больные места. Я проработал, и еще пока работаю, в сбере уже три года. Когда я устроился на работу, я как раз попал в тот период когда в сбере пошла эта революция, переход якобы на новый уровень. За эти три года я видел почти всю якобы эволюцию сбера. Какой же был коллектив, когда я начинал работать, какие же были нормальные условия. Я приходил на работу и мне вроде бы нравилось поначалу... Но потом это "нравилось" стало все уменьшаться и уменьшаться, пока не переросло в "Нужно бежать от сюда сломя голову и как можно быстрее", так как оставшись тут остается два выбора, или ты будешь как правильно выразились выше "задерганным моральным уродом" или будешь ждать когда, как многие пишут здесь, тебя заставят уволиться по собственному желанию. Сейчас я даже стал замечать, что раньше в сбере огромное большинство сотрудников было русской национальности, сейчас же, не смотрят ни на что, набирают "бежельме" всяких, которые по русски то два слова сказать нормально не могут, а уже старше тебя по званию, хоть и моложе тебя лет на 5 а то и на все 10 и тупы как пробки в работе.
На эту тему можно разглагольствовать бесконечно долго, но последним словом я бы хотел сказать, наверно как и многие здесь, что Сбер стал агромнейшей памойкой страны и что нужно сваливать из этого.... незнаю даже как назвать. Сейчас я активно ищу новое место работы. Чтобы мне хотелось идти на работу и чтобы она мне нравилась, а не так, чтобы утром вставать и думать: " и снова эта мука и снова этот громадный стресс, как же все достало... на работу иду как на каторгу"
Detonator
01.12.2011 16:34
Ни при каких условиях не ездите на обучение либо сдачу экзаменов в свой выходной.
Работодатель обязан проводить эти мероприятия в ваш оплачиваемый рабочий день!
Когда я работал в Сбербанке у меня был прецедент, когда мой начальник попытался вытащить меня на работу в выходной (без оплаты в двойном размере как полагается). На что получил уверенный отказ и рекомендации впредь даже не пытаться выступать с такими предложениями.
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