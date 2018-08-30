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|«Пираты финансового моря, или остров затерянных кораблей»
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«В море ветер, в море буря,
В море воют ураганы ,
В синем море тонут лодки
И большие корабли.
Корабли на дно уходят,
С якорями, с парусами,
На морской песок роняя
Золотые сундуки…..»
В бушующем финансовом море среди кризисных рифов и акул финансового бизнеса плавают небольшие кораблики-банки. Каждый из них имеет свой образ, характер и свою историю. Этот кораблик не исключение, ему есть чем гордиться, за многие годы он ни разу не изменил своему имени, своим клиентам, как и не изменял своему свойству надежно сохранять сокровища в своих трюмах. За время плавания кораблика, ветер перемен порой устраивал шторма и бури, а порой было полное затишье и штиль. Но была еще у этого корабля особенность, заложенная в нем с самого начала, он был сделан из особо ценных пород дерева в ближайших окрестностях первопрестольной. Этот корабль менял хозяев, перекрашивался, переделывался, достраивался, но всегда исправно тянул свою корабельную лямку и при любых обстоятельствах оставался верен тому порту, где его первый раз спустили на воду. Это действительно был корабль-трудяга. Моряки любили этот корабль, многие пришли сюда юнгами и по мере освоения морской науки становились корабельными офицерами.
Однажды один коллекционер влюбился в корабль настолько, что решил выкупить его и превратить в большой пятипалубный лайнер. Для строительства он пригласил варягов с северного флота в кольчугах с крепкими мечами и топорами. И стали они этим кораблем править и все на нем переделывать. Переделку варяги начали с команды этого корабля, заменяя опытных моряков на не нюхавших пороха дилетантов, которые сразу занимали места возле капитанского мостика. Ранее командирский состав был малочисленным, но тем не менее успешно справлялся со своими обязанностями. По приходу варягов стали появляться должности «младший помощник старшего капитана», «советник младшего помощника» и т.д., никто из них не хотел занимать должности обычных матросов, что привело к тому, что на одного рядового члена экипажа приходилось сорок командиров. Драить палубы стало некому, часть матросов была высажена на берег, дабы сэкономить на содержание командного состава. Сам корабль также подвергся повсеместной переделке, убирались несущие элементы корпуса, демонтировались перегородки, сносились мачты.
Следующим этапом варяги решили сменить у корабля название и установить новый флагшток, на котором будет развиваться флаг с другой символикой. Надо сказать, что матросы этого корабля были люди суеверные, и поэтому, как только узнавали, что новое судно будет названо другим именем, крестились, сплевывали и уверяли, что проку от этой затеи не будет, а судно потонет — не пройдет и года. От переделок корабль начало раскачивать из стороны в сторону, к тому же варяги решили круто изменить курс, в сторону севера на новое место дислокации. Корабль стал неуправляемым, упорно не желая срываться с привычного места. Чтобы им управлять, нужны четкие, грамотные и умелые действия командира корабля, а поскольку командиров, наделенных властью управления, стало слишком много, даваемые команды были не согласованные, а решения противоречивыми. Чем сложнее и разветвленнее структура, тем сложнее построить согласованную модель.
Раньше у корабля был капитан, но он покинул судно незадолго до его отплытия. Не хотелось бы приводить такого сравнения, но есть такая примета, если крысы покидают корабль до его отплытия, то этот корабль обречен. Из-за разъединенных и несогласованных действий ситуация начала выходить из под контроля, корабль накренился и начал постепенно погружаться в воду.
Старая команда любила свой корабль настолько, что он представлялся им в человеческом обличии, и эти чувства были взаимные, что само по себе случается очень и очень редко. Допустить его гибели они не могли, но и что-то изменить тоже были не в состоянии. Нужно либо смириться с намеченным курсом, либо уйти. Одни стали спрыгивать с борта в открытое море сами, не желая ждать пока их выгонят, другим выдавались спасательные жилеты в виде выплаты нескольких пиастр, чтобы они покинули корабль «по обоюдному соглашению», третьи продолжали верить, что их корабль везучий и выберется из засасывающей воронки и в этот раз. Храбрые матросы навалились на весла и стали руками и ведрами вычерпывали из корабля воду, но в борту образовываются все больше и больше новых пробоин, проделываемых необдуманными решениями командиров.
Эх, им бы хорошего капитана, и корабль обязательно выплывет. Ведь на веслах сидят практически «морские волки» натренированные походами на рафтах, что будет покруче всякого тимбилдинга, но умения хорошо грести мало, нужно знать куда грести. Но на рафтинге при прохождении речных преград у них был опытный инструктор, команды которого послушно исполнялись: "левые табань", "правые грести",«Греби,…ть! , «Все вперед!» «Прошли!» «Разворачивает!» «Ходу, ходу!». А сейчас не понятно, что дальше делать - плыть, тонуть или же все-таки лучше спрыгнуть. На борт принимаются участники другого кораблекрушения, их тоже целая команда. "Дело - дрянь" - твердят моряки, на корабле назревает бунт. «Почему не гребут опричники!». «Дайте кто-нибудь на берег SOS!». Но рулевым и помощникам, похоже, засунули кляпы в рот. Вынуть их не тяжело, но ведь обратно могут засунут. Им уже пообещали места в спасательной шлюпке, ну уж коли всем не спастись, кем-то придется жертвовать. Варяги ясно дали понять, что полудохлые матросы им нужны пока они еще в силе, потом их заменят электрическими двигателями и насосами.
Но они видно плохо знают старых «морских волков», и чтобы их скормить рыбам нужно очень сильно постараться. Лучше утонуть под флагом своего корабля, чем плыть под знаменем «веселого Роджера». К сожалению, самому огромному танкеру не видно красных сигнальных ракет, выпускаемых с небольших кораблей, и они один за другим продолжают тонуть, освещаемые своими же вспышками. Но пока этот обреченный корабль остается на плаву, отчаянные моряки будут подавать в эфир тревожные позывные «Спасите наши души».
Примечание автора:
Все персонажи этой истории не вымышленные, а совпадения не фига не совпадения. Похожие истории о банках сплошь и рядом встречаются на форумах этого информационного портала. В данном случае, как все догадались, история написана про подмосковный Банк «Пушкино» и его сотрудников-экстремалов в главных ролях. В качестве корабля, принимаемого на борт – АБ «Финанс». Про варягов промолчу, а то завтра не досчитаетесь одного матроса.
Желаю Банку «Пушкино» как можно дольше продержаться на плаву под алыми парусами надежды. К сожалению, у пиратов свои законы, им не известные такие понятия как честь, достоинство, совесть, у них другие ценности и идеалы. Все больше и больше небольших банков затягивает в эту финансовую воронку, некоторых закручивает и выбрасывает на берег, изрядно потрепанных, менее везучим суждено навсегда остаться в этой пропасти. Как в песенке из м/фильма «и на дно они ложатся, с якорями, парусами, и тогда чужими станут золотые сундуки».
Но неужели ничего нельзя сделать и как-то противостоять этим варварским методам?!! Что говорить о мелких банках, если такую махину как МДМ банк удалось поставить на колени. Обнадеживает то, что в их случае рейхстаг все-таки вскоре пал. Но даже при благоприятном исходе боевые последствия будут сказываться долгое время, и раны придется зализывать не один год.
Оценку банку дать не могу, пла́чу… При нынешнем раскладе отношение к людям как к наемным рабам. А как говорил М.Жванецкий: «Там хорошо, где нас нет - правило верное. Хотя ребята прибегали - есть говорят места, где нас нет, а там все-таки не очень хорошо». Как будет дальше - увидим, если конечно останемся.
В заключении хочу сказать, чтобы быть богатыми и уметь доставать сокровища со дна морского нужно много и усердно работать. А люди, которые не вложили в казну ни одной монеты, начинают переводить «заработанные непосильным трудом» впустую на новомодные передовые технологии, дабы упростить жизнь, при этом сокращая человеческие ресурсы и набивая собственные карманы – вряд ли в скором будущем станут богатыми.
Желаю, чтобы пиратские суда небольшие гавани обходили стороной. Удачи всем и пусть фортуна Вас никогда не погидает!
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kapitosha • сотрудник
17.10.2011 20:52
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Эти варяги порулят, порулят, да свалят, а нам потом расхлебывать, тем кто все это выдержать сможет и останется. Уважение заработать ох как трудно, особенно людей, которые к нам идут как клиенты, а тот потерять это уважение можно в один миг.
Надеюсь, мы выстоим против всех этих неприятностей и сможем отпраздновать очередной юбилейчик банка дружным коллективом, как это уже не раз бывало.
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А.Иващенко, Г. Васильев «Варяг».
…Хотя ему пора быть сдатым на дрова,
В утиль, металлолом и прочие отходы,
Но мы бодры и веселы, и мы кричим "Ура!"
Чтоб знали все как тонут пароходы.
Чтоб знали все, что мы великие умы,
Чтоб знали все, что нас задешево не купишь.
Везде от моря Черного до белой Колымы -
Мы трудностям показываем кукиш…
…Какой же ты моряк, когда ты с печки бряк,
Какой же ты герой, когда штаны с дырою,
Но не сдается никому дырявый наш варяг,
И варится на камбузе второе.
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Автор: VinoGradLive
Он знал, как никто, что не тронут Москву
Ни слезы, ни ругань, ни жалость.
Он верой и правдой держал на плаву
Все то, что само не держалось.
Лавируя между камней и коряг,
Гордясь флотоводным искусством,
Врагу не сдавался наш гордый «Варяг»
И заданным следовал курсом.
Не раз появлялись дымы за кормой
И слышался гул канонады.
Не все корабли возвращались домой,
Редели в походах команды.
А сколько просоленных старых вояк
В тавернах покоится с миром.
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
И плавно идет за буксиром.
Шторма научили глядеть веселей
На течь из-под груды балласта.
Пробоины – вечная дань кораблей,
Как дыры – примета баланса.
Он вышел сухим из таких передряг,
Что в этой потонет едва ли.
Врагу и не сдастся наш гордый «Варяг»,
Лишь только б его не сдавали.
Но сколько не виться веревочке в трос -
Ей так и не быть такелажем.
А мучавший датского принца вопрос
Придется решать абордажем.
Уже не салага, а бравый моряк,
Ему ли ржаветь на приколе.
Врагу, как всегда, не сдается «Варяг»,
Доколе,
доколе,
доколе…
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Может уже хватит думать только о своих интересах и пора подумать о Банке.... Начать работать и развивать бизнеса, а не ныть с утра до вечера...
Эти слова хочется обратить к армии новых "директоров" число которых скоро превысит численность кассиров )))
а то от их супер пупер бизнес развивалок банк уже начал себя "кушать". Доходность если и осталась, то только у верхушки, которая себе, любимым, ни в каких излишествах по высшему разряду не отказывает.
Да и не приучены они о банках думать: то пришла команда, на чьей совести было два утопленника: Электронника и мультибанк, то рулить банком поручили лицам, чья деловая репутация центробанком прямо признана более чем сомнительной, теперь ваще орда амбициозных и невоспитанных малолеток - любителей свои персоны пампезной мишурой обвешать. Кроме самолюбования ни малейшего представления о банковских процессах. Какое уж там развитие....
Интересно, г-н ААА в курсе какие страсти бушуют в его трафейчике?
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