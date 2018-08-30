Добрый вечер! Читаю отзывы сотрудников и бывших сотрудников банка. Коллеги! Вы пишете про оплату переработок в банке в двойном размере и про существенные бонусы в конце квартала. У нас их нет! Я работаю в филиале "Петровский" банка "Открытие" в СПБ. Каждый месяц рабочих часов у нас намного больше, чем этого требует норма. Т.е. практически всегда от 200 и выше. Нам ни разу не оплачивали переработку В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ. Поэтому очень удивительно и странно читать такие моменты в отзывах. Или двойная оплата - это только прерогатива кадровой политики в Москве? Про бонусы - отдельный разговор. За первый квартал в этом году бонусы получили единицы. И то только кредитные менеджеры, операционистов не удостоили такой чести. За второй квартал (при выполнении плана) премию обещали в сентябре. Ее не было. В октябре ее тоже нет, и говорят - не будет вообще. Т.е. даже кредитные менеджеры ее не получат, тем более операционисты.



p.s. План был выполнен, не на 100%, чуть меньше, но ВЫПОЛНЕН. Вопрос (даже, наверно, скорее к админу): Вы не в курсе, почему складывается такая ситуация? Судя по отзывам коллег, в Москве сотрудники получают гораздо больше поощрений, следования ТК (оплата переработок), и стимула работать лучше и выполнять возложенные на них задачи.



p.s.s. И оплата труда тоже СУЩЕСТВЕННО отличается в Питере и в Москве, хотя работаем в одном Банке и в одинаковой банковской системе. Цены в СПБ сейчас (так, к слову) - приравниваются к московским.