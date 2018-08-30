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Оплата переработок и "бонусы" в конце квартала не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый вечер! Читаю отзывы сотрудников и бывших сотрудников банка. Коллеги! Вы пишете про оплату переработок в банке в двойном размере и про существенные бонусы в конце квартала. У нас их нет! Я работаю в филиале "Петровский" банка "Открытие" в СПБ. Каждый месяц рабочих часов у нас намного больше, чем этого требует норма. Т.е. практически всегда от 200 и выше. Нам ни разу не оплачивали переработку В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ. Поэтому очень удивительно и странно читать такие моменты в отзывах. Или двойная оплата - это только прерогатива кадровой политики в Москве? Про бонусы - отдельный разговор. За первый квартал в этом году бонусы получили единицы. И то только кредитные менеджеры, операционистов не удостоили такой чести. За второй квартал (при выполнении плана) премию обещали в сентябре. Ее не было. В октябре ее тоже нет, и говорят - не будет вообще. Т.е. даже кредитные менеджеры ее не получат, тем более операционисты.

p.s. План был выполнен, не на 100%, чуть меньше, но ВЫПОЛНЕН. Вопрос (даже, наверно, скорее к админу): Вы не в курсе, почему складывается такая ситуация? Судя по отзывам коллег, в Москве сотрудники получают гораздо больше поощрений, следования ТК (оплата переработок), и стимула работать лучше и выполнять возложенные на них задачи.

p.s.s. И оплата труда тоже СУЩЕСТВЕННО отличается в Питере и в Москве, хотя работаем в одном Банке и в одинаковой банковской системе. Цены в СПБ сейчас (так, к слову) - приравниваются к московским.
Floriya • сотрудник
17.10.2011 22:46
9 комментариев
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glebka333
18.10.2011 11:09
А может для начала к руководителю своему обратиться? Кто добивается для своих сотрудников - те и имеют...
Imxoteb
18.10.2011 11:58
"Кто добивается для своих сотрудников - те и имеют..." - не всегда так бывает, обычно "Кто добивается для своих сотрудников - теХ и имеют..." smile:)
Путин =)
18.10.2011 13:27
В Москве тоже премию ждем. Крепитесь! Может и дождемся=)
hrompik
18.10.2011 13:49
Есть мнение, что не дождемся, кризис же наступает smile:) Премию положено выплачивать, как правило, в течение 45 дней по окончании квартала. Прошло уже больше 100 дней, делайте выводы smile:)
vladimirmoiseevich
19.10.2011 09:20
"p.s. План был выполнен, не на 100%, чуть меньше, но ВЫПОЛНЕН"

Детский сад, честное слово...План можно выполнить чуть больше, чуть меньше - это НЕвыполнение плана.
ipattern
19.10.2011 09:58
Имеется ввиду скорее всего разное премирование за выполнение. В некоторых банках устанавливают:
90% от плана - премия
100% и более - премия+ доп. бонус

Изменено: ipattern - 19.10.2011 09:58
JM_
19.10.2011 10:04
переработка должна оплачиваться если есть распорядительный документ, официальный, о продлённой/дополнительной работе. По типу "установить в воскресенье для ОПЕРО и кассы рабочий день, отделу персонала обеспечить выплаты в двойном размере ..." что-то типа этого.
а без этого всё на совести работодателя. Если сотрудник перерабатывает и так, зачем ему платить лишние деньги?
bankiforever
13.12.2011 17:26
Возможно переработки и были, в силу почасовой оплаты, но теперь их нет нигде.
Kfleirf040406
21.12.2011 19:05
glebka333, Ну да, я обратилась, чтобы мне оплатили "дополнительно возложенные обязанности на период отпуска". Мало того, что мне большую фигу показали и сказали: "Пусть будет благодарна, что ей предоставили такую возможность, получить столь ценный опыт", так сегодня еще и прямым текстом сказали, чтобы я писала заявление на увольнение. Не любят в этом банке, когда работника знают не только свои обязанности, но и права. Ох как не любят.....
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