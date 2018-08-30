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Перешел работать практически на старое место работы, уволился из банка 30 сентября 2011г. Успел проработать ровно 6 месяцев в отделе взыскания. Работой доволен!
Хочу сказать пару добрых слов благодарности. В Банке Тинькофф очень хорошая обучающая база, хороший коллектив профессионалов, мне было очень приятно и интересно работать с такими людьми! Есть профессиональный рост! Желаю всем успехов, и продвижения по карьерной лестнице!
С уважением Быков Андрей Анатольевич.
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byko • бывший сотрудник
18.10.2011 09:57
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