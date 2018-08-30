Итак, пришла я в "Агри" под самый Новый год, в конце декабря 2009г. Мой новый "второй дом" тут же встретил меня предпраздничной суетой, и даже пригласил на корпоратив. Собственно, в воспоминаниях об этом дне для меня и пролетели почти два года.



Спасибо тому руководителю, который дал мне огромный импульс к работе и жажду перемен! Исполнение песни бессмертного Цоя почему-то проняло меня до глубины души, и два года пролетели для меня почти незаметно.



А теперь по пунктам. Да, зарплата неконкурентная, но я знала, на что шла, потому что мне нужен был этот опыт. Обидно больше за тех, кто делал всю черновую банковскую работу и получал за это "луку мешок".



Да, сотрудников не шибко-то и ценят. Во всяком случае в большинстве случаев необходимость оставить или уволить сотрудника подкреплялась нашими смутными терзаниями, что все это "личное".



Коллектив - это то, чем стоит гордиться тем людям, которые ту команду собирали. Но парадокс: хорошая команда, вроде и руководство адекватное (но не без странностей), но построить слаженный механизм не удавалось. То в приоритете конверты, то марки, то письма - определились бы, товарищи! И большинство так и работали, с постоянно меняющимися приоритетами, за обещанную "морковку" и с лозунгом "Оптимизм, патриотизм, конструктивизм"...



Я приобрела бесценный опыт, я благодарна тем людям, которые дали мне советы, которые я вспоминаю почти каждый день. Я благодарна своим сотрудникам, своему коллективу и коллегам. Мне никогда не было стыдно за то, что мы делаем, потому что мы делали это на совесть.



Ушла я недавно. Точнее, нас дружно "ушли". К слову сказать, "ушли" все-таки не обидно, с выплатами по соглашению сторон. Но осадок остался - вновь пришедшее руководство променяло работающую систему, пусть и не идеальную, на иллюзию. Насколько это разумно, конечно, покажет время. А ведь мы просто хотели сделать наш мирок под названием "АБ Финанс" чуточку лучше, современнее, удобнее, клиентоориентированнее... Мы ждали перемен, которые пророчили нам наши "небожители". Жаль, что перемены оказались именно такими... Конструктивной критики добавлять не хочется - сор из своей избы на люди не выносят. Пусть за меня это сделает кто-то другой.