Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Крик души!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Банк несет огромные репутационные риски, потому что грамотных специалистов не осталось! В руководстве - поколение ПЕПСИ (знания руководителей равно 0!), фронтовики - неквалифицированные специалисты! Их обучать-то не кому! А еще персонал так часто меняется, что в городе скоро не останется ресурсов! Офисы похожи на свалку, в кассах летом температура достигает 40 градусов! Реклама Банка дешевая и смешная! Фантазии что ли ни у кого нет?! На всем и всех экономят. "ДОЭКОНОМИТЕСЬ". Бардак!
|
5
Ankaaa • бывший сотрудник
20.10.2011 12:40
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.