Добрый день! Банк несет огромные репутационные риски, потому что грамотных специалистов не осталось! В руководстве - поколение ПЕПСИ (знания руководителей равно 0!), фронтовики - неквалифицированные специалисты! Их обучать-то не кому! А еще персонал так часто меняется, что в городе скоро не останется ресурсов! Офисы похожи на свалку, в кассах летом температура достигает 40 градусов! Реклама Банка дешевая и смешная! Фантазии что ли ни у кого нет?! На всем и всех экономят. "ДОЭКОНОМИТЕСЬ". Бардак!