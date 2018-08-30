Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Мое прохождение собеседования в ДжиИ Мани
|
|
Довелось мне недавно записаться на собеседование в ДжиИ Мани Банк (г.Казань, офис на Петербуржской), была очень рада, так как данный банк мне очень нравился. Запись на собеседование проходила как обычно: зарегистрировавшись на одном из сайтов с вакансиями, мне пришло приглашение от данного банка, позвонив в понедельник по указанному номеру, ответила Юлия, встреча была назначена на четверг на 11 утра. В среду вечером мне позвонили из банка и, уточнив, что я прихожу в четверг, пожелали всего хорошего.
Дождавшись, наконец, четверга, встав пораньше, я добралась до указанного места. Здание оказалось весьма большим и имело несколько входов, не встретив ни одной таблички о наличии в данном здании ДжиИ Мани, я зашла вовнутрь с одного из входов и (О ЧУДО!) попала, куда было необходимо. Следует отметить, что погода в тот день была явно не самая лучшая, шел сильный дождь, практически без остановок. Я, промокшая и все же довольная, была на месте в 10:56. На входе встретив очередного охранника, уточнив, что я на собеседование на 11:00, присела подождать пока он с ней свяжется. В 11 охранник начал звонить Юлии, минут 15 он пытался дозвониться до нее, без результатов. Еще через пару минут мимо прошла девушка, у которой охранник поинтересовался где же Юлия, на что получил ответ, что она на больничном. Девушка, узнав в чем дело, подошла ко мне, извинившись за сложившуюся ситуацию, предложила подойти к 16.00, так как в данный момент у них намечается совещание. Девушку звали Варвара. Настроение у меня было хорошее, подумав, что ничего страшного, всякое бывает, я отправилась под проливным дождем домой.
Дома, просохнув и отогревшись, собравшись с силами, я все же поехала в ДжиИ Мани на собеседование. На месте я была в 15:58, мокрая, но довольная я ожидала встречи с Варей. Охранник узнал меня, уточнив к кому я, предложил присесть, а сам в это время начал звонить Варваре. Прошло 10 минут, 15, 20... настроение мое ухудшалось с каждой минутой, но надежда все же жила , на 30 минуте погибла и она. Охранник пытался меня как-то приободрить: говорил, возможно, они на совещании. Я прекрасно все понимала, но второй раз за день было как-то слишком много. Опять же спросив у проходящей мимо девушки о Варваре и объяснив всю ситуацию, нам все же удалось связаться с Варей. Девушке было предложено провести собеседование со мной самой, видимо, такая перспектива ее явно не радовала, она тут же начала звонить кому-то. В результате разговоров ей все же удалось договориться, что собеседование со мной проведет Лиля, но для этого мне нужно было пройти в первое здание, проход шел через улицу. Девушка вызвалась меня проводить, но, увидев, какой ливень идет за окном, от этой идеи отказалась. Объяснив как мне пройти и уверив, что там меня непременно встретит Лилия и проведет собеседование, девушка попрощалась. Стоит ли говорить, что придя в необходимое место, я Лилии так и не дождалась. Время уже подходило ближе к 17... Никого не дождавшись я пошла домой.
Отношение к данному банку стало очень негативное. Такое отношение я не встречала ни у одного работодателя. Ужасно неуважительно, на мой взгляд.
|
2
Lisa1989 • несостоявшийся сотрудник
31.10.2011 19:06
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
1. "Довелось мне недавно записаться на собеседование в ДжиИ Мани Банк "
2. "позвонив в понедельник по указанному номеру, ответила Юлия, встреча была назначена на четверг на 11 утра."
Откликнуться на вакансию сайта, конечно же, можно. Но Вам не стоило ни "записываться" на собеседование, ни тем более звонить в банк самой. Спросите, почему ?
Немало работодателей в наше непростое время создает кадровый "резерв" с целью набора соискателей с необходимыми качествами для "мгновенной" замены не понравившегося в период испытательного срока кандидата. Разумеется, по числу таких вот "соискателей", кадровикам спускается примерный план, который те стараются выполнить. Другое дело, точное число "запасников" тоже может варьироваться и меняться в любой момент. А бывает и так : кадровиков "резко" переключают на поиск совсем других сотрудников и даже про уже назначенные собеседования на "второстепенную" позицию, они попросту, "забывают". А когда пришедший "как снег на голову" соискатель вдруг неожиданно "напоминает о себе" - сразу начинаются "отфутболивания" к другим сотрудникам, "болезни" и прочие варианты отказов. Что им чужое время, чужие деньги за проезд и чужие нервы ?
А вот кадровики, которые САМИ звонят соискателям, на мой взгляд, САМИ достаточно в них заинтересованы : к ним стоит съездить. Точной гарантии успеха при этом конечно нет, но вероятность положительного исхода в данном случае повышается.
потом соискателя перезаписывали на другой день...и не поверети , та же фигня происходила! а мы все бегали перед ними и нетрализовали их негодование((
Изменено: