Довелось мне недавно записаться на собеседование в ДжиИ Мани Банк (г.Казань, офис на Петербуржской), была очень рада, так как данный банк мне очень нравился. Запись на собеседование проходила как обычно: зарегистрировавшись на одном из сайтов с вакансиями, мне пришло приглашение от данного банка, позвонив в понедельник по указанному номеру, ответила Юлия, встреча была назначена на четверг на 11 утра. В среду вечером мне позвонили из банка и, уточнив, что я прихожу в четверг, пожелали всего хорошего.



Дождавшись, наконец, четверга, встав пораньше, я добралась до указанного места. Здание оказалось весьма большим и имело несколько входов, не встретив ни одной таблички о наличии в данном здании ДжиИ Мани, я зашла вовнутрь с одного из входов и (О ЧУДО!) попала, куда было необходимо. Следует отметить, что погода в тот день была явно не самая лучшая, шел сильный дождь, практически без остановок. Я, промокшая и все же довольная, была на месте в 10:56. На входе встретив очередного охранника, уточнив, что я на собеседование на 11:00, присела подождать пока он с ней свяжется. В 11 охранник начал звонить Юлии, минут 15 он пытался дозвониться до нее, без результатов. Еще через пару минут мимо прошла девушка, у которой охранник поинтересовался где же Юлия, на что получил ответ, что она на больничном. Девушка, узнав в чем дело, подошла ко мне, извинившись за сложившуюся ситуацию, предложила подойти к 16.00, так как в данный момент у них намечается совещание. Девушку звали Варвара. Настроение у меня было хорошее, подумав, что ничего страшного, всякое бывает, я отправилась под проливным дождем домой.



Дома, просохнув и отогревшись, собравшись с силами, я все же поехала в ДжиИ Мани на собеседование. На месте я была в 15:58, мокрая, но довольная я ожидала встречи с Варей. Охранник узнал меня, уточнив к кому я, предложил присесть, а сам в это время начал звонить Варваре. Прошло 10 минут, 15, 20... настроение мое ухудшалось с каждой минутой, но надежда все же жила , на 30 минуте погибла и она. Охранник пытался меня как-то приободрить: говорил, возможно, они на совещании. Я прекрасно все понимала, но второй раз за день было как-то слишком много. Опять же спросив у проходящей мимо девушки о Варваре и объяснив всю ситуацию, нам все же удалось связаться с Варей. Девушке было предложено провести собеседование со мной самой, видимо, такая перспектива ее явно не радовала, она тут же начала звонить кому-то. В результате разговоров ей все же удалось договориться, что собеседование со мной проведет Лиля, но для этого мне нужно было пройти в первое здание, проход шел через улицу. Девушка вызвалась меня проводить, но, увидев, какой ливень идет за окном, от этой идеи отказалась. Объяснив как мне пройти и уверив, что там меня непременно встретит Лилия и проведет собеседование, девушка попрощалась. Стоит ли говорить, что придя в необходимое место, я Лилии так и не дождалась. Время уже подходило ближе к 17... Никого не дождавшись я пошла домой.



Отношение к данному банку стало очень негативное. Такое отношение я не встречала ни у одного работодателя. Ужасно неуважительно, на мой взгляд.