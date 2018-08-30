Привет, работала в банке больше 3-х лет. Не на самой высокой позиции. Могу сказать, что продвижения в карьере нет, если ты не дружишь с кем-либо или у тебя друзья не работают в банке. Так на примере опытный сотрудник, который делал планы и.т.д., не повысили даже категорию в течение 2,5 лет, а сотрудник, который никогда не работал на кредитах и после работы в отделении, через 8 мес стал замом московского отделения. Где потенциал работать? Когда депремируют, обещают больше платить и урезают премию, когда ты месяц пашешь, как раб! Когда многие продукты банка тебя заставляют покупать директора, чтобы получить премию! Хотя сами они на себя ничего не оформляют и подарочные карты не покупают! (МРЦ) для чего создано ДВК что бы отслеживать это?



Теперь про планы. Мне очень жаль клиентов, для того, чтобы заработать премию, мы обдираем вас... Обратите внимание, что одобрение кредита не зависит от страховки, её не нужно сразу идти и оплачивать в кассу для получения карты. Также вам не обязательно иметь сразу 3 кредитных карты на всякий случай и т.д. Клиенты, если вы пришли в банк за счет-выпиской, будьте внимательны, вам сейчас начнут впаривать...



Из БРС многие хорошие сотрудники уходят по той причине, что условия работы невыносимы! Совет: если в течение года одни обещания, плохое отношение, офигенские планы - посмотрите, есть другие вакансии с такой же з/п и нормальным отношением.